Украинские воины отразили атаки врага вблизи 8 населенных пунктов. За сутки уничтожены 4 самолета врага, - Генштаб ВСУ

Начались двести четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

"Противник продолжает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Кам' янка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация Сил обороны совершила 11 ударов, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления, живую силу и технику противника, уничтожены 4 "Града", - Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливает инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области;

на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск;

на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Запорожском направлении – Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Большая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье;

на Южнобужском направлении - Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 53 650 человек, 246 самолетов, 215 вертолетов, 2 180 танков, 1 290 артсистем и 4 665 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

"В целях удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях - перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных из Харьковского направления. В то же время из-за нарушения Силами обороны логистического обеспечения оккупантов подразделения вооруженных сил Российской Федерации, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", - информируют в Генштабе.

Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

"Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М", - добавили в Генштабе.