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Новости Война
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Подразделения 137-го парашютно-десантного полка ВС РФ понесли значительные потери на Бахмутском направлении, - Генштаб

рф,ліквідація

Подтверждено уничтожение значительного числа военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении. Значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мер", - отмечают в Генштабе.

Читайте: Украинские воины отразили атаки врага вблизи 8 населенных пунктов. За сутки уничтожены 4 самолета врага, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) Донецкая область (9511) Бахмут (1601) потери (4370)


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Топ комментарии
+18
Хоч би вони і всі там поздихали!
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15.09.2022 07:17
+15
Важко зрозуміти їхню логіку.
Точніше, неможливо.
Якщо полк "Кубанський", то чому він "Рязанський"?
Де Кубань та де Рязань?
Де вільні кубанські козаки та де рязанські кріпаки-холопи?
А емблема, взагалі 3,14здець.
І козацькі шаблі, і церковні купола, і десантні парашути. Ось і результат, як воно показало себе все разом - гора трупів, і немає "Кубансько-Рязанського Козачого"

137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк
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15.09.2022 07:36
+7
И купола явно тюремной церкви.
За такой-то стеной
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15.09.2022 08:06
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Хоч би вони і всі там поздихали!
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15.09.2022 07:17 Ответить
Важко зрозуміти їхню логіку.
Точніше, неможливо.
Якщо полк "Кубанський", то чому він "Рязанський"?
Де Кубань та де Рязань?
Де вільні кубанські козаки та де рязанські кріпаки-холопи?
А емблема, взагалі 3,14здець.
І козацькі шаблі, і церковні купола, і десантні парашути. Ось і результат, як воно показало себе все разом - гора трупів, і немає "Кубансько-Рязанського Козачого"

137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский ордена Красной Звезды Кубанский казачий полк
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15.09.2022 07:36 Ответить
Х.З прокацапське вєлічіє. Можливо в ДСВ там воював той полк- аорки "правопрієніки" совдепії. А може кубанськв кізяки типу шефствують над "дєсантурою".
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15.09.2022 07:47 Ответить
И купола явно тюремной церкви.
За такой-то стеной
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15.09.2022 08:06 Ответить
І в самому низу прапор Латвії чи Австрії.
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15.09.2022 08:37 Ответить
У російській армії діють правила ще радянських часів - де себе в/ч "гераически праявила" - ту назву і отримують!
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15.09.2022 09:08 Ответить
Цілком з вами згоден.
Формально там все вірно.
А з погляду здорового глузду...?
"Рязанський Кубанський десантный казачий полк".
Як так кажуть по рускі- "Смесь бульдога с носорогом".
І ще одне.
Всю цю словесну нісенітницю вони могли б виправдати тим, що "Зате ми воюємо добре". Але справа в тому, що як вони називаються, так і "воюють".
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15.09.2022 09:50 Ответить
Ну а як тоді зрозуміть "ЕСКАДРИЛЬЯ - https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ЕТИМОЛОГІЯ

ЕСКА́ДРА

запозичено з італійської або іспанської мови за посередництвом французької;

фр. escadre «ескадра, флот» (ст. escoadre, scouadre) походить від іт. squadra «чотирикутний бойовий порядок; загін, відділення» або ісп. escuadra «тс.»;

ці форми продовжують пізнє нар.-лат. *exquadra «чотирикутник (війська)», утворене з префікса ex- «з-, від-» і основи іменника quadrum «чотирикутник, квадрат», спорідненого з псл. četyre, укр. чо́тири;

на відміну від форми ескадро́н, яка прийшла з італійської мови через французьку (фр. escadron), шкадро́н походить безпосередньо від іт. squadrone «ескадрон» (букв. «великий чотирикутник війська»), що є збільшувальною формою від іт. squadra;

похідне ескадрилья запозичено через французьке посередництво (фр. escadrille) з іспанської мови (ісп. escuadrilla);"
І чому, наприклад, в канадській армії до цих пір розвідувальні підрозділи іменуються "ескадронами" - хоча мають на озброєнні танки та бронемашини?
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15.09.2022 10:04 Ответить
Є традиції, освячені та перевірені століттями.
У американській армії половина піхотних частин досі називаються "кавалерійські". Хоча жодного коня в цій частині немає, а своїм озброєнням вона може знести з лиця землі середню європейську державу. Але традиція, яку не бачать сенсу скасовувати.
А це,"Кубанско-Рязанский десантно-казачий полк" "творіння" п'яного штабіста-геральдиста з міністерства дурня Шойги, як було придумано, як було збудовано, таким і в житті виявилося - кострубатим і ні на що не здатним
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15.09.2022 10:14 Ответить
"Викликає Шойгу командуючого ПДВ ЗС РФ:
- Почему такие патери в 137-м полку ВДВ?
- Господин министр! Вы их эмблему видели? При десантировании казачьи шашки в стропах парашютных путались - ваевать мешали!!!"
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15.09.2022 09:13 Ответить
Рязанський з Рязані,
Кубанський-це звання.
В СССР звання були.
Росіяни ідуть назад в СССР,і далі підуть в минуле,може вже назавжди підуть,щоб їх світ не бачив.
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15.09.2022 08:00 Ответить
Розумію, що Рязанський це тому що в Рязані, а Кубанський, тому що відзначилися на Кубані. Розумію, що десантники - це парашути, а козаки - це коні. Розумію, що шаблі, церкви і парашути в одній картинці бути не можуть, але хто їх зрозуміє, як вони там вважають (у мене знайомий, ось, теж любить жерти копчену рибу зі згущеним молоком і я його приймаю таким, який він є, але розумом розумію, що це ненормально)
Розумом я розумію, що це повне марення і логіка мені шепоче - Хлопці, картинки, це добре, але коли від картинок ви перейдете до реальної справи, то вам 3,14здець настане.
І він настав!
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15.09.2022 08:17 Ответить
Вот и 137й полк стал 200м
Главное, чтобы у почты груZZоборот не падал
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15.09.2022 08:04 Ответить
очень жаль... очень жаль, что всего лишь значительные потери... лучше бы все 100% вонючих свинопасов подохло...
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15.09.2022 08:32 Ответить
Да кто там их считает на РабZee...,сдох Иван-дурак и фиг с ним...бабы уже давно не рожають...маршал жюков сказал правду...вялика РабZeя а посрать можно только в ведро помоев...и швырнуть в окно...то ведро...традиция...🤣🤣🤣
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15.09.2022 09:49 Ответить
В мордорі 46% чоловіків не доживають до пенсії. Втрати на війні колосальні.
Деградуюча біомаса,зомбована пропагандистами,вдерлася в нашу країну грабувати та тероризувати.
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15.09.2022 10:54 Ответить
Россия радикально перестраивает армию － теперь вместо черных － БЕЛЫЕ мешки.
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15.09.2022 11:25 Ответить
Хоча і чорні залишаються.
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15.09.2022 11:26 Ответить
 
 