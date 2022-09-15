Подразделения 137-го парашютно-десантного полка ВС РФ понесли значительные потери на Бахмутском направлении, - Генштаб

Подтверждено уничтожение значительного числа военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137 парашютно-десантного полка 106 парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении. Значительные потери не позволяют продолжать боевые действия указанным подразделением без проведения дополнительных мер", - отмечают в Генштабе.

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