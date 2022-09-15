Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу продолжается. Поток воды существенно снизился, - Вилкул

В настоящее время идет ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. Поток воды существенно снизился.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Могу сказать, что по состоянию на утро еще продолжается ликвидация аварии, но поток воды значительно уменьшился. Уровень, где есть подтопление, уже начал спадать. Всего подтоплено 112 жилых домов в частном секторе в Ингулецком районе", - отметил он.

По его словам, ночью проводилась эвакуация жителей подтопленных домов.

Вилкул также выразил надежду, что сегодня в течение дня ликвидация последствий ракетного удара будет завершена.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

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