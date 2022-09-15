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Новости Война
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Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу продолжается. Поток воды существенно снизился, - Вилкул

кривий,ріг

В настоящее время идет ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. Поток воды существенно снизился.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Могу сказать, что по состоянию на утро еще продолжается ликвидация аварии, но поток воды значительно уменьшился. Уровень, где есть подтопление, уже начал спадать. Всего подтоплено 112 жилых домов в частном секторе в Ингулецком районе", - отметил он.

По его словам, ночью проводилась эвакуация жителей подтопленных домов.

Вилкул также выразил надежду, что сегодня в течение дня ликвидация последствий ракетного удара будет завершена.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

Также читайте: Удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога - теракт, - Кулеба

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1376) обстрел (26906) подтопление (156) ракеты (3555)


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Збвайте ракети асфальтом!
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15.09.2022 08:38 Ответить
Твоєю тупою макітрою
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15.09.2022 09:02 Ответить
Как-то быстро и незаметно для самих себя нация моральных уродцев перешла от радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободят братский украинский народ от киевских нацистов за 3 дня!" до радостных возгласов: "Ура, наши мальчики освободили Кривой Рог от водоснабжения!"
Деградация моральных уродцев-россиян окончательно завершена.
Level completed...
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15.09.2022 08:44 Ответить
bojus shto tam esho neskolko "urovnei" u nih ostalos...
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15.09.2022 09:09 Ответить
Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:12 Ответить
Повна дурня!
Ми втратимо можливість регулювати вироблення електрики у пікові години.
По-друге, щоб зруйнувати гідротехнічні споруди чкогось з Дніпровських водосховищ потрібно зо 20 ракет.
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15.09.2022 09:41 Ответить
eti rjuske urodi uspakojatsa tolko togda , kogda na ih tupie golovi posipjatsa raketi. ne ranshe.
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15.09.2022 09:14 Ответить
сначала надо гандонища вилкула посадить - тупого придурка который всю жизнь звал парашу
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15.09.2022 10:08 Ответить
 
 