В Луганске семьи принудительно мобилизованных устроили бунт возле воинской части, оккупанты говорят, что "ситуация под контролем", - Гайдай
в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"После удачных наступательных действий ВСУ на Харьковщине и приближения наших военных к админгранице Луганщины, представители оккупационных властей после многодневного молчания начали распространять сюжеты. Утверждают, что "ситуация под контролем", в частности, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске. В течение нескольких последних месяцев ситуация с безопасностью у них успокоения не вызвала", - говорится в сообщении.
Гайдай добавляет, что в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что на днях едва живым сбежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой "ДНР". Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники.
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Всё это активно создаёт впечатление, что вслед за Харьковской областью похожими темпами освободят и названные города, уже вот-вот. От главы военной администрации уж точно не ожидаешь жёлтых заголовков, но тем не менее именно Гайдай заспамил народ этим бредом.
Мудрі казали: "Бійтесь своїх бажань! Вони мають властивість часом здійснюватись!" В радянські часи нерідко дефіцитні товари продавалися з "нагрузкою" - разом з ковбасою продавали пакет перлової крупи з борошняними кузьками Разом з томиком Жюля Верна чи Стругацькими - "Малу Землю" Брєжнєва От і разом з "русским миром" "донбасити отримали війну! Бо війна - це незмінний атрибут "русскава мира" - вони без війн жить не можуть!
Ви все дуже вдало і стисло сформулювали.
- А ты что думала?! Дурья твоя башка! Задаром твоя свобода завоевывается?.. Рожала детей, мучилась, а теперь новый мир рожает! И хочет без мук? А ты что, хочешь без мук, что ль?
- Так ведь детишки... Последняя коровка... последняя!
- Последняя, последняя. А знаешь ли ты, глупая женщина, что сегодня у тебя одну корову взяли, а завтра, завтра десять вернут!
- Как десять?
- А вот так! Так!.. Чьи были коровы? Чьи?.. Помещичьи, кулацкие! А теперь твои будут! Все! Быки! Коровы! Куры! Свиньи! Все будут твои.
- Верни мне мою кормилицу!
- Ну-у... Потерпи, сестра! Воротим, все воротим! Свободная женщина! Гражданка! (с)