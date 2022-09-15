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Новости Война
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В Луганске семьи принудительно мобилизованных устроили бунт возле воинской части, оккупанты говорят, что "ситуация под контролем", - Гайдай

донбас,донецьк,луганськ

в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После удачных наступательных действий ВСУ на Харьковщине и приближения наших военных к админгранице Луганщины, представители оккупационных властей после многодневного молчания начали распространять сюжеты. Утверждают, что "ситуация под контролем", в частности, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске. В течение нескольких последних месяцев ситуация с безопасностью у них успокоения не вызвала", - говорится в сообщении.

Гайдай добавляет, что в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что на днях едва живым сбежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой "ДНР". Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники.

Луганск (3164) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+16
Под Изюмом чуть не ликвидировали, после чего отправляют погибать под Бахмутом и Соледаром. Но вы не беспокойтесь. Главное, что биндер в ваших Ровеньках и Алчевсках нет
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15.09.2022 08:41
+14
І чим вони знову незадоволені? Адже отримали - що хотіли! "Донбасс - без біндер!" "Донбасс не кормит нахлебников с Евросоюза!" Мають "рассейска-матерный язык" в якості державної мови!
Мудрі казали: "Бійтесь своїх бажань! Вони мають властивість часом здійснюватись!" В радянські часи нерідко дефіцитні товари продавалися з "нагрузкою" - разом з ковбасою продавали пакет перлової крупи з борошняними кузьками Разом з томиком Жюля Верна чи Стругацькими - "Малу Землю" Брєжнєва От і разом з "русским миром" "донбасити отримали війну! Бо війна - це незмінний атрибут "русскава мира" - вони без війн жить не можуть!
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15.09.2022 08:56
+11
Війна триває з 2014 року. 8 років. Скажіть, що робити з тими "мобілізованими абдроченцями", їхніми родичами, "бунтарями" після війни? Після звільнення територій евакуювати на захід, як це зараз робиться? Ні, це кінець України, тому що раба ніколи не навчиш бути вільним. Знаєте, що роблять ці переселенці на заході - жеруть, серуть і ненавидять все українське. Сралін засрав схід України кацапами, тепер ми остаточно давайте засеримо кацапами всю геть Україну. Треба їх "евакуювати" в кацапію. І тільки тоді ми, наші діти і внуки зможемо жити нормально в своїй країні. Ще правда треба вирішити пару проблем у нас на місці зі своїми місцевими, ви знаєте про що мова.
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15.09.2022 08:53
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Под Изюмом чуть не ликвидировали, после чего отправляют погибать под Бахмутом и Соледаром. Но вы не беспокойтесь. Главное, что биндер в ваших Ровеньках и Алчевсках нет
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15.09.2022 08:41 Ответить
Гайдай - филиал Арестовича? Зачем раньше времени было сообщать про "огромные успехи" в Лимане и что скоро Лисичанск и Северодонецк вернутся под контроль Украины?
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15.09.2022 08:41 Ответить
А де ви прочитали про це?
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15.09.2022 08:46 Ответить
12.09.2022
"...Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми...
...Деокупація близько...
...Кожен сантиметр луганської землі відвойовується...
...Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки..."

11.09.2022
"Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного"

10.09.2022
"Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто"

Всё это активно создаёт впечатление, что вслед за Харьковской областью похожими темпами освободят и названные города, уже вот-вот. От главы военной администрации уж точно не ожидаешь жёлтых заголовков, но тем не менее именно Гайдай заспамил народ этим бредом.
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15.09.2022 09:08 Ответить
а что не так?
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15.09.2022 09:36 Ответить
Я думаю,що це була миттєва ейфорія, яка потім переросла в реальність. Та я б не довіряли б соцмережі, там багато сміття. Читайте моє цих днів про бажання і відстані
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15.09.2022 09:37 Ответить
Шкода ,надо щоб москалі їх гранатами забросали
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15.09.2022 08:47 Ответить
ця війна ще раз докаже що світ керований і як з допомогою телевізора з людей можна за короткі терміни зробити стадо безмозглого бидла яке саме піде на убій по помаху руки хазяїв
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15.09.2022 08:52 Ответить
Если ТВ так на них повлиял, значит им это нравилось слушать. Не хотели бы не слушали рашку, а слушали бы Украину.
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15.09.2022 09:44 Ответить
Війна триває з 2014 року. 8 років. Скажіть, що робити з тими "мобілізованими абдроченцями", їхніми родичами, "бунтарями" після війни? Після звільнення територій евакуювати на захід, як це зараз робиться? Ні, це кінець України, тому що раба ніколи не навчиш бути вільним. Знаєте, що роблять ці переселенці на заході - жеруть, серуть і ненавидять все українське. Сралін засрав схід України кацапами, тепер ми остаточно давайте засеримо кацапами всю геть Україну. Треба їх "евакуювати" в кацапію. І тільки тоді ми, наші діти і внуки зможемо жити нормально в своїй країні. Ще правда треба вирішити пару проблем у нас на місці зі своїми місцевими, ви знаєте про що мова.
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15.09.2022 08:53 Ответить
В західних областях здорові мужики-переселенці сидять на лавочках і п'ють пивко, а наші хлопці і дівчата гинуть через те, що колись хтось і кудись покликав путлера, кожен день по містечках, селах і містах ховають воїнів. Я теж проти великого переселення, бо все не так і всерівно ми їм винні..
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15.09.2022 09:05 Ответить
Справа не в тому. Зі сходу теж багато хлопців і дівчат воює і гине за Україну. Мова про переселенців - носіїв рюзького міра. Чи ви думаєте на західній Україні нема місцевих "ценітєлєй расіі" і московської церкви? Тьма і більше таких.
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15.09.2022 09:16 Ответить
Ті, що підтримали Україну ще з 2014 року, а ці сиділи і чогось чекали, а коли їх почали гнати рашисти на війну, то їм це вже не сподобалось.
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15.09.2022 09:21 Ответить
Так і є, тільки і на західній Україні з 2014 року є люди, яким насрати на Україну. Тому не треба ділити Україну на захід і схід. Люди скрізь однакові, є люди з великої літери, а є люди лайно. В інших державах так само. Тому ще раз наголошую, не треба ділити Україну на схід і захід, треба говорити, що в Україні є громадянин України, а є гімно, навіть без палички.
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15.09.2022 14:29 Ответить
Надо брать пример с Прибалтов, всем этим уродам статус "негромадян", только свидетельство на проживание. А те кто кричали "путин введи войска" - уголовную ответственность.
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15.09.2022 09:46 Ответить
Я б три міста не називала б ,що останні місяці....вони в окупації з червня і іх просили тікайте евакуюйтесь. То там ждуни,то там,а тепер коли під Балаклія по морді отримали,то бунт. Чому в полон ЗСУ не здалися,а додому побігли...
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15.09.2022 08:56 Ответить
І чим вони знову незадоволені? Адже отримали - що хотіли! "Донбасс - без біндер!" "Донбасс не кормит нахлебников с Евросоюза!" Мають "рассейска-матерный язык" в якості державної мови!
Мудрі казали: "Бійтесь своїх бажань! Вони мають властивість часом здійснюватись!" В радянські часи нерідко дефіцитні товари продавалися з "нагрузкою" - разом з ковбасою продавали пакет перлової крупи з борошняними кузьками Разом з томиком Жюля Верна чи Стругацькими - "Малу Землю" Брєжнєва От і разом з "русским миром" "донбасити отримали війну! Бо війна - це незмінний атрибут "русскава мира" - вони без війн жить не можуть!
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15.09.2022 08:56 Ответить
100%
Ви все дуже вдало і стисло сформулювали.
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15.09.2022 09:40 Ответить
Я їм про це ще до 2014-го казав і писав Бо бачив подібне в Криму - ще 1994 році Коли Мєшков пробував "ліваруцію" замутить В результаті отримали "автономію", власний "парламент", і перейшли на "московський" час А заодно - в Криму ціни на продукти харчування та пальне (порівняно з "загальноукраїнськими") підскочили на 30-40% Я дочці малій "на пальцях" пояснював на цьому прикладі - для чого потрібна математика: "Нам треба поїхать на Черкащину до бабів з дідами Скільки нам потрібно привезти з Черкащини цукру, щоб його тут продать і окупить витрати на бензин, який ми використаємо для поїздки туди і назад?" Мала посиділа і вирахувала - ДВА МІШКИ!
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15.09.2022 09:52 Ответить
Бунтують, "кацапствующие"
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15.09.2022 09:30 Ответить
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15.09.2022 09:41 Ответить
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15.09.2022 10:24 Ответить
От дурні баби. Чого бунтуєте? Срусский мир прийшов, дав вам расєйську мову, пам'ятники сраліну, лєніну, колорадську стрічку, московських попів і вялічіє. Можете вдягнутися у расєйську фуфайку, напитися горілки і впасти під кущом. А тому разом з дітьми і жінками, взяли в руки гвинтівки, що вам видали сруцькіє і захищати свою ідентичність дебілів від бандьор і гейропи. Ви ж цього так бажали, ви плювали в Україну, цілували свою мачуху росію, але брали українські пенсії і пособія, вчили безкоштовно тут своїх отприсків і все більше ненавиділи нас. Все, лафа закінчилася, ми вас дружно посилаємо нах, а ви дружно чи на війну чи нах до кацапів в їх болота. Забудьте назавжди за Українк. Її для вас більше немає, ми якось самі, а краще з ГАТО і ЄС. Як казав один знайомий, що краще бути з толерантними геями, чим з конченими підарастами.
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15.09.2022 10:31 Ответить
Да потому что они жопой чуют да и мозгами уже понимают что это Букринский плацдарм 2:0. Понабирали как сосиски в магазине пучком и даже не заморачиваются с подготовкой. Это смертники. Чисто дыры затыкать. Кто помнит анекдот времен совка. Там лев в публичный дом зашел просил львицу или хотябы тигрицу, ослицу...короче ему сказали извините есть только пучек мышек по 5 копеек.
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15.09.2022 10:56 Ответить
Ось і вся ціна цим зрадникам і вся ціна тим словам, що брехали московити - пучок мишок за 5 копійок.
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15.09.2022 12:40 Ответить
- Пан атаман! Защити! Коровка... коровка. Атаман, последнюю коровку угнали! И что я делать, горемычная, буду...

- А ты что думала?! Дурья твоя башка! Задаром твоя свобода завоевывается?.. Рожала детей, мучилась, а теперь новый мир рожает! И хочет без мук? А ты что, хочешь без мук, что ль?

- Так ведь детишки... Последняя коровка... последняя!

- Последняя, последняя. А знаешь ли ты, глупая женщина, что сегодня у тебя одну корову взяли, а завтра, завтра десять вернут!

- Как десять?

- А вот так! Так!.. Чьи были коровы? Чьи?.. Помещичьи, кулацкие! А теперь твои будут! Все! Быки! Коровы! Куры! Свиньи! Все будут твои.

- Верни мне мою кормилицу!

- Ну-у... Потерпи, сестра! Воротим, все воротим! Свободная женщина! Гражданка! (с)
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15.09.2022 16:03 Ответить
 
 