В Луганске семьи принудительно мобилизованных устроили бунт возле воинской части, оккупанты говорят, что "ситуация под контролем", - Гайдай

в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После удачных наступательных действий ВСУ на Харьковщине и приближения наших военных к админгранице Луганщины, представители оккупационных властей после многодневного молчания начали распространять сюжеты. Утверждают, что "ситуация под контролем", в частности, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске. В течение нескольких последних месяцев ситуация с безопасностью у них успокоения не вызвала", - говорится в сообщении.

Гайдай добавляет, что в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что на днях едва живым сбежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой "ДНР". Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники.