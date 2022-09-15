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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 53 850 человек, 250 самолетов, 215 вертолетов, 2 193 танка, 1 295 артсистем и 4 682 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 сентября потери личного состава противника составляют около 53 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 53 850 (+200) человек ликвидировано,

танков - 2193 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 4682 (+17) ед,

артиллерийских систем - 1295 (+5) ед,

РСЗО - 311 (+0) ед,

средства ПВО - 167 (+0) ед,

самолетов - 250 (+4) ед,

вертолетов - 215 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 908 (+0),

крылатые ракеты – 233 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,

специальная техника – 120 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения 137-го парашютно-десантного полка ВС РФ понесли значительные потери на Бахмутском направлении, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 53 850 человек, 250 самолетов, 215 вертолетов, 2 193 танка, 1 295 артсистем и 4 682 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ликвидация (3477) уничтожение (6830) техника (1732) потери (4370)


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Топ комментарии
+19
Літаків так гарненько підчистили. Ну трупів рахувати не будемо,там тільки Південь до біса нашинкував. Тримайтесь і бережіть Україну
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15.09.2022 08:59
+9
250 літаків. То песець. Ще стільки саме збити і їх в рф буде менше ніж у Китаї взагалі. Але якщо збити ще хоча б 50, то це вже повинно бути для росії критично.
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15.09.2022 09:08
+8
трупи окупантів не цікавлять самих окупантів..., виходить так, що тільки нас вони й цікавлять, на жаль, а техніки ми покришили багато, оце, мабуть вони трохи більше враховують...
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15.09.2022 09:08
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Літаків так гарненько підчистили. Ну трупів рахувати не будемо,там тільки Південь до біса нашинкував. Тримайтесь і бережіть Україну
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15.09.2022 08:59 Ответить
трупи окупантів не цікавлять самих окупантів..., виходить так, що тільки нас вони й цікавлять, на жаль, а техніки ми покришили багато, оце, мабуть вони трохи більше враховують...
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15.09.2022 09:08 Ответить
Насправді, статистика ЗСУ з втрат ворога сильно недораховує втрати живої сили і дещо перебільшує щодо техніки.
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15.09.2022 10:28 Ответить
Аналіз читала. Але хто сказав, що в техніці перебор? Просто вона уже української Армії.
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15.09.2022 10:48 Ответить
дещо з підбитої техніки вдається відремонтувати... не без того.
але я думаю, що відсоток ремонтнопридатного там не високий.
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15.09.2022 11:52 Ответить
Справа в іншому, ЗСУ частенько влучання зараховують як знищення
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15.09.2022 15:56 Ответить
Черепа будемо рахувати по весні(с)

Але..чим більше тим краще))) Тільки трупами можливо донести на россію що не треба було сюди їхати.
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15.09.2022 09:07 Ответить
250 літаків. То песець. Ще стільки саме збити і їх в рф буде менше ніж у Китаї взагалі. Але якщо збити ще хоча б 50, то це вже повинно бути для росії критично.
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15.09.2022 09:08 Ответить
+4 самолета!
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15.09.2022 09:14 Ответить
Мені більше подобається кількість підбитих танків, гарно наші хлопці попрацювали і дякую нашим братам, які поставили ******* озброєння Україні. Путин десь там на болотах вже від злості гризе нігті не тільки на руках но і на ногах
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15.09.2022 09:16 Ответить
Космічні лаптєльоти валяються в полях України.
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15.09.2022 09:53 Ответить
літачки впевнено випереджають команду коптерів...
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15.09.2022 11:54 Ответить
 
 