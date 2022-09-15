Общие боевые потери РФ с начала войны – около 53 850 человек, 250 самолетов, 215 вертолетов, 2 193 танка, 1 295 артсистем и 4 682 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 сентября потери личного состава противника составляют около 53 850 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 53 850 (+200) человек ликвидировано,
танков - 2193 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 4682 (+17) ед,
артиллерийских систем - 1295 (+5) ед,
РСЗО - 311 (+0) ед,
средства ПВО - 167 (+0) ед,
самолетов - 250 (+4) ед,
вертолетов - 215 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 908 (+0),
крылатые ракеты – 233 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21) ед,
специальная техника – 120 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але я думаю, що відсоток ремонтнопридатного там не високий.
Але..чим більше тим краще))) Тільки трупами можливо донести на россію що не треба було сюди їхати.