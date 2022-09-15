Ракетный удар по Кривому Рогу: Уровень воды в Ингульце уже снизился на 40 см и продолжает падать

В настоящее время идет ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров.

Впрочем, сейчас уровень воды в реке Ингулец снизился уже на 40 сантиметров и падает дальше. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю спасателей, аварийных служб и всех, кто работал всю ночь и продолжает работать сейчас. Каждый из вас сделал невероятное", - отметил Резниченко.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.