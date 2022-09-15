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Новости Война
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Ракетный удар по Кривому Рогу: Уровень воды в Ингульце уже снизился на 40 см и продолжает падать

кривий,ріг

В настоящее время идет ликвидация последствий ракетных ударов оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров.

Впрочем, сейчас уровень воды в реке Ингулец снизился уже на 40 сантиметров и падает дальше. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю спасателей, аварийных служб и всех, кто работал всю ночь и продолжает работать сейчас. Каждый из вас сделал невероятное", - отметил Резниченко.

Читайте: Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу продолжается. Поток воды существенно снизился, - Вилкул

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.

армия РФ (19057) Кривой Рог (1376) обстрел (26906) подтопление (156) Резниченко Валентин (475)


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Потрібно якнайшвидше понизити рівень води у Київському й інших водосховищах на Дніпрі для зниження масштабу ймовірних катастроф в разі ракетно-бомбових ударів рашистів по дамбах.
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15.09.2022 09:18 Ответить
Дамби, як критична інфраструктура, повинні бути захищені ППО насамперед. Війна півроку, а ніхто не роздуплився їх захистити?
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15.09.2022 12:40 Ответить
Думаю сама очевидна це зроблено, щоб призупинити наступ наших на Херсон унеможливлюючи перетин військами Інгульця в околицях Херсону.
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15.09.2022 09:20 Ответить
Ясне діло, поки вода не витече з водосховища.
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15.09.2022 09:23 Ответить
шо они пустили 8 ракет чтобы повредить затвор на дамбе идиоты рузге
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15.09.2022 09:32 Ответить
слышь министр...сделай невероятное,завали хайло...
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15.09.2022 09:36 Ответить
Так себе навіть фашисти не вели
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15.09.2022 09:50 Ответить
А им гражданские и нафиг не нужны были.Гляньте кто подорвал Запорожскую ГЭС,что погибло 100000цивильных.
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15.09.2022 11:58 Ответить
 
 