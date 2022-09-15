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Новости Война
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384 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 750 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

По состоянию на утро 15 сентября 2022 года более 1134 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 384 ребенка погибли и более 750 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 393, Харьковской – 210, Киевской – 116, Николаевской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 61, Херсонской – 55, Запорожской – 46, Днепропетровской – 26.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие обстрела в Донецкой области ранен ребенок, - ГСЧС

"13 сентября в результате обстрела врагом Харьковской области ранен 14-летний мальчик. Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2480 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью", - говорится в сообщении.

дети (6472) смерть (9212) Офис Генпрокурора (2457)


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Та їх в рази більше.
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15.09.2022 09:36 Ответить
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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15.09.2022 10:27 Ответить
А дети, которые погибли и были ранены до 24.02.22 уже не считаются? Потому что не при зеледенте?
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15.09.2022 12:10 Ответить
 
 