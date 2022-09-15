РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5855 посетителей онлайн
Новости Война
14 073 40

По дамбе в Кривом Роге россияне ударили, чтобы сорвать наступление ВСУ, - ISW

кривий,ріг

Ударом по дамбе в Кривом Роге российские оккупанты, вероятно, пытались сорвать наступление Вооруженных Сил Украины на Херсонщину

Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что удар по дамбе, скорее всего, был нанесен для срыва украинских операций на реке Ингулец к югу от Кривого Рога.

Самое водное препятствие является важной географической точкой для контрнаступления Украины, которая продолжается на границе Николаевской и Херсонской областей.

Читайте: Ракетный удар по Кривому Рогу: Уровень воды в Ингульце уже снизился на 40 см и продолжает падать

Институт считает, что россияне обстреляли дамбу, чтобы попытаться повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению, особенно в свете сообщений о том, что украинские воины пытаются расширить плацдарм на реке Ингулец в Херсонской области.

Кривой Рог (1376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Було б у них ОК з головою - війни б не було.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:57
+15
А хто підкинув таку ідею відбілити кацапів, що вони знищили дамбу, щоб зірвати наступ ЗСУ? Виходить, що стріляли по ЗСУ, а не по мирних об'єктах? То виходить не теракт і не завдано шкоди місту і криворожанам, а військові дії?
показать весь комментарий
15.09.2022 09:55
+11
ne - ibo e esho odna celj - NAGADITJ🤬
показать весь комментарий
15.09.2022 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А не проще по переправе ******? У них там все ок с головой?
показать весь комментарий
15.09.2022 09:52 Ответить
ne - ibo e esho odna celj - NAGADITJ🤬
показать весь комментарий
15.09.2022 09:55 Ответить
Було б у них ОК з головою - війни б не було.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:57 Ответить
Коли опору моста приймають за баржу з десантом, вже нічому дивуватись. Мозків не має.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:19 Ответить
Там стаття є,прочитайте. Зовсім не так і не про це. Річка тільки маленький епізод у вивченні війни.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:33 Ответить
А хто підкинув таку ідею відбілити кацапів, що вони знищили дамбу, щоб зірвати наступ ЗСУ? Виходить, що стріляли по ЗСУ, а не по мирних об'єктах? То виходить не теракт і не завдано шкоди місту і криворожанам, а військові дії?
показать весь комментарий
15.09.2022 09:55 Ответить
ISW- знані пи₴дуни. Не звертайте увагу.
показать весь комментарий
15.09.2022 09:57 Ответить
а чому ти зразу якусь зраду шукаєш там де її немає?
показать весь комментарий
15.09.2022 09:58 Ответить
І де це я шукаю зраду? І де це зради немає? Якщо бути точними і правдивими, то російські терористи поцілили в інфраструктуру міста, а це теракт, а ще є правдою те, що Президент і його антимайданівська команда ригіоналів татаров, смірнов,демченко, єрмак, подоляк та інші не готувалися до війни з ворогом, чи можливо в нас є сотні чи тисячі ракет "Грім 2" якими ми можемо відповісти? Чи десь зробили новішу ракету "Беня+Зеля", або "Голобородько на лісапеді", яка летить на тисячу км? То тут буде зрада чи просто маленька зрадонька?
показать весь комментарий
15.09.2022 10:05 Ответить
Сотні, тисячі ракет? *******, це по 10 ракет в день робити?
показать весь комментарий
15.09.2022 10:12 Ответить
Ну штук 200 ракет Грому і 400 Нептунів мали б бути готові на 24.02.
Це кардинально змінило б початок війни,а може й унеможливило...
показать весь комментарий
15.09.2022 10:18 Ответить
А хоч 10 ракет за три роки зробили? І чому це Ви ЙбаNьKо встановили таку норму, що 10 ракет в день? Де Ваші розрахунки? Якщо на різних заводах виробляти ракети "Нептун", "Грім 2", "Сапсан" "Дніпро", "Верба", "Вільха М", "Буревій" та інші, то мабуть і була б тисяча, чи ні?
показать весь комментарий
15.09.2022 12:26 Ответить
Диванный инженеры в треде. Вы хоть что то про ракетостроение почитайте.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:56 Ответить
я так зрозумів ти незамітно до своєї першої зради вирішив зробити плавний перехід на більш тотальну зраду з зеленським?
показать весь комментарий
15.09.2022 10:12 Ответить
а я яким боком до його зради Боневьіка і єлдака і 73%? Мене запиталися, я дав відповідь так, як я це бачу, як я це розумію. Можу написати більше детально і стисло, що нірід 73%, в тому числі і Кривого Рогу у 2019 році вибрали війну і облстріли свого міста, проголосовавши за "какая разніца", "відведення військ" і "перестати стріляти". А потрібно було вибирати мир - армію, мову, віру, рух в НАТО і ЄС і як можна більше виробляти ракет, танків, літаків і точно б 24.02.2022 року ворог так не напав. І це також моя особиста думка. А якби напав, то отримав би гарну відсіч ще на кордоні і не на розмінованому Чончару і Перевалі.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:31 Ответить
***, еще один. Напал бы точно так же
показать весь комментарий
15.09.2022 13:58 Ответить
До плацдарму там 100 км, якщо й підняло рівень води то сантиметрів на 50.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:01 Ответить
ISW delaet ocenki tolko s ******* tochki zoru. Oni nepodozrevajut shto u rusnji e celj povazhnee - nagaditj.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:03 Ответить
наступна дамба київська ? скільки у нас їх до херсона ?
показать весь комментарий
15.09.2022 09:55 Ответить
это то, о чём за пару недель перед началом войны я обсуждал с одним своим бывшим знакомым киевлянином. он пытался мну доказать, шо на такое ***** пойти не может. аргумент - потому шо цепной реакцией всё до моря тогда смоет, а это сотни тысяч жертв. он так и остался тогда при своём. плюс то - шо ***** вообще не нападёт, предупреждение запада - это фейк.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:17 Ответить
Дурня повна і виглядає як спроба виправдати ваєнні злочини кацапні...
показать весь комментарий
15.09.2022 09:56 Ответить
Ніхто їх не виправдовує, просто не треба вважати ворога повними дебілами, які витрачають вісім ракет на дамбу коло Кривого Рогу, щоб затопити місто, чи лишити його без води... бо в такому разі таких цілей по всі території України є безліч і вони набагато привабливіші аніж відносно невелика дамба в Кривому Рогу...
показать весь комментарий
15.09.2022 10:06 Ответить
Тобто підняти рівень води на метр на 12 годин це ціль приваблива?
Якраз позбавлення водопостачання цивільного населення і було їх основне завдання.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:13 Ответить
А ти прикинь твоїх військових вбивають пробують оточити, вони не мають часу перегрупуватись відступити, підтягнути резерви, єдиний спосіб зупинити наступ ворога підірвати дамбу і підняти рівень води у річці, це і РФ зробила.
Якби питання було щоб лишити населення без води дамбу би зруйнували на початку війни.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:18 Ответить
Цей підрив дамби в 100 км вище течії ніяк не вплинув на плацдарм. З таким же успіхом можна було під Вінницею дамбу підірвати.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:22 Ответить
переправа Вооруженных сил Украины в районе Давыдов Брода была снесена... Це з російського ресурсу, ось і вся ціль підриву...
показать весь комментарий
15.09.2022 13:05 Ответить
Там до переправ кілометрів 150 по руслу річки, з десятками НП. Подивись хоч карту. І Інгулець не Енісей.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:16 Ответить
Ці виправдання цапів видно від небажання визнавати ********* країною-терористом.
Так і Бен Ладена можна виправдати - в баштах-близнюках була охорона на вході, це значить що 9.11 не теракт?
показать весь комментарий
15.09.2022 10:08 Ответить
Бен Ладен и Ррссия это не одно и тоже. Признать страной террористом какую нить банановую республику легко. А вот с РФ все не так просто.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:01 Ответить
Це не люди ,,,
показать весь комментарий
15.09.2022 10:12 Ответить
Аналітикам, критична інфраструктура на те вона і критична, що направлена на порушення діяльності усіх систем. Тут не має цілі знищення ЗСУ, є ціль завдати руйнування, який приведе до колапсу в керуванні усіма підрозділами життєвого рівня
показать весь комментарий
15.09.2022 10:36 Ответить
В них би мізків не хватило до такого топетрити. Нащо їм підказуєте? Вони били, щоб затопити КР, бо це батьківщина Зеленського.
показать весь комментарий
15.09.2022 10:44 Ответить
Раніше, коли москалі наступали, я нтак і писав тут, що достатньо воду з каховського пустити і їм гаплик. Наші не зробили. А тепер москалі зробили так в Кривому Розі.
показать весь комментарий
15.09.2022 11:06 Ответить
Скоріше всього, це було випробування кацапами можливостей власної зброї по ураженню подібних об'єктів, а ще реакції світу, зокрема, наших союзників, на подібний теракт.
Так як х.йло нічого нового для себе у відповідь не отримав, то, на жаль, такі удари можуть повторитися в будь-якій частині України.
Було б добре, якби НАТО, ЄС зразу якусь нову санкцію вкрутили, а так будемо чекати чергового пакета санкцій невідомо скільки.
показать весь комментарий
15.09.2022 11:28 Ответить
Так воно і є. Так діє росія-терорист і їх виживший з розуму фюрер. Бо коли було молодше, то бігало за кабаєвими і їй подібними, а зараз дідуган бачить своє вялічіє в танках і ракетах. На щера пішло полювання і він це відчув. Боїться поразки в Україні, як чорт ладана і він її обов'язково отримає, скоріше всього весною, а можливо і ранше. Але не пізніше. До цього часу воно ще багато переб'є своїх дурнів і наших найкращих. Військо не стоїть, воно рухається і в мене таке відчуття, що сьогодні чи на сході, чи тут на півдні ми ще раз доюряче дамо кацапам пенделя.
показать весь комментарий
15.09.2022 12:37 Ответить
 
 