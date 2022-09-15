По дамбе в Кривом Роге россияне ударили, чтобы сорвать наступление ВСУ, - ISW

Ударом по дамбе в Кривом Роге российские оккупанты, вероятно, пытались сорвать наступление Вооруженных Сил Украины на Херсонщину

Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что удар по дамбе, скорее всего, был нанесен для срыва украинских операций на реке Ингулец к югу от Кривого Рога.

Самое водное препятствие является важной географической точкой для контрнаступления Украины, которая продолжается на границе Николаевской и Херсонской областей.

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Институт считает, что россияне обстреляли дамбу, чтобы попытаться повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению, особенно в свете сообщений о том, что украинские воины пытаются расширить плацдарм на реке Ингулец в Херсонской области.