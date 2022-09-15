РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории ЛДНР, их владельцев не пропускают через границу,- ГУР
После наступления украинских Сил Обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
"Отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства. Властвует мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО у российских паспортов нет юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", - говорится в сообщении.
В ГУ разведки отмечают, что среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 01.12.2022 должен завершиться один из этапов "СВО".
После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоб вони посиділи кілька років на казенних харчах і знову отримали право голосу?
"Вся совєцькая зємля починаєся з Кремля" 😂
будуть волати обіжають граждан росії, ввєдьом войска
первых нет и отстающих"
та отримувати гарну пенсію.
Димон сказал правду...на рабZee деньги исчезли после 1905 года...когда Цусима случилась с сЦаря Николашки...а Первая мировая через 9 лет окончательно доконала тот вонючий позорный рю,Zkий концлагерь...
ГАРМАТНЕ МЯСО, ТИ КУДИ ТІКАЄШ ⁉️ 😆
Беріть приклад.
Бачите і навіть паспорта негромадянина не треба. І навіть можна дозволяти декілька громадянств, але при цьому мати такі закони що при потребі будуть ще більше обмежувати чим якийсь паспорт негромадян.