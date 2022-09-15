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РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории ЛДНР, их владельцев не пропускают через границу,- ГУР

россия,флаг,прапор,росія

После наступления украинских Сил Обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства. Властвует мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО у российских паспортов нет юридической силы на территории РФ. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", - говорится в сообщении.

В ГУ разведки отмечают, что среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) ВС РФ распространяется информация, что к 01.12.2022 должен завершиться один из этапов "СВО".

После этого запланирован вывод из части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений ВС РФ. Вроде бы, эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, вроде 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

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паспорт (1178) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+15
Упс а шо такое ☺️Предателей не пускают даже свои.
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15.09.2022 11:57
+15
Цих кацапів не зрозуміти, то лізли сюди захищати, а разаз "захищених" не пропускають до себе. Нам це сміття непотрібне, воно все має йти в московські болата, до "русского мира", бо тут одні бандьори.
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15.09.2022 12:04
+11
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15.09.2022 12:19
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Упс а шо такое ☺️Предателей не пускают даже свои.
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15.09.2022 11:57 Ответить
а нах вони там нада
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15.09.2022 12:01 Ответить
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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15.09.2022 12:53 Ответить
що в ній гарного? а нам вони тут нафіга?
щоб вони посиділи кілька років на казенних харчах і знову отримали право голосу?
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15.09.2022 13:30 Ответить
Та всьо норм. У рашці завжди була сегрегація "житєлєй" за місцем проживання. А тут ще якісь малороси нєдодєлані пруться.

"Вся совєцькая зємля починаєся з Кремля" 😂
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15.09.2022 12:53 Ответить
А кому потрібна ця алкашня і нарколиги, там своїх відправляють на утилізацію до нас
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15.09.2022 14:16 Ответить
Ой
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15.09.2022 11:58 Ответить
Другии сорт.
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15.09.2022 11:59 Ответить
гірше, я би сказав "пєрєсортіца" - не кондишен, безхромосомні, із прихованим зараженням бандєровщіной, схильні до прєдатєльства
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15.09.2022 12:56 Ответить
Цих кацапів не зрозуміти, то лізли сюди захищати, а разаз "захищених" не пропускають до себе. Нам це сміття непотрібне, воно все має йти в московські болата, до "русского мира", бо тут одні бандьори.
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15.09.2022 12:04 Ответить
Цим гівном з рашиським паспортами вони хотять створити нам проблеми в разі втрати окупованих територій -
будуть волати обіжають граждан росії, ввєдьом войска
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15.09.2022 13:00 Ответить
"красота среди бегущих
первых нет и отстающих"
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15.09.2022 12:09 Ответить
Зрадники мають отримати сповна.
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15.09.2022 12:12 Ответить
А кому потрібна ця обуза? Вони ж бажають мешкати в Москві
та отримувати гарну пенсію.
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15.09.2022 12:13 Ответить
нам то вони ще менше потрібні...
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15.09.2022 13:32 Ответить
Шо такое, удостоверения подотдела очистки уже недействительные?
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15.09.2022 12:13 Ответить
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15.09.2022 12:19 Ответить
Денег просто сейчас нет, но вы держитесь тама...
Димон сказал правду...на рабZee деньги исчезли после 1905 года...когда Цусима случилась с сЦаря Николашки...а Первая мировая через 9 лет окончательно доконала тот вонючий позорный рю,Zkий концлагерь...
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15.09.2022 12:21 Ответить
Дуже файно.
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15.09.2022 12:25 Ответить
Прелєєєєєєєсно!
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15.09.2022 12:25 Ответить
На кордоні Луганщини з росієй прикордоник -
ГАРМАТНЕ МЯСО, ТИ КУДИ ТІКАЄШ ⁉️ 😆
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15.09.2022 12:26 Ответить
розвели як лохів. це було очікувано.
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15.09.2022 12:35 Ответить
А до того часу від цих "добровольчих батальйонів" бодай щось залишиться?
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15.09.2022 13:11 Ответить
ахахахахааааааа!!!!!
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15.09.2022 14:23 Ответить
Вот и разлетелся вдребезги миф о Великой Миссии Могучей и Справедливой России Выбранной Богом. Миф в который верили миллионы расеян и кучка лднр-овцев. Почему верили? Да потому, что ещё Пушкин сказал: "Меня обманывать не надо - я сам обманываться рад". Не скулите теперь - вы получили то, что заслужили.
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15.09.2022 14:24 Ответить
Вчіться.

Беріть приклад.

Бачите і навіть паспорта негромадянина не треба. І навіть можна дозволяти декілька громадянств, але при цьому мати такі закони що при потребі будуть ще більше обмежувати чим якийсь паспорт негромадян.
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15.09.2022 14:30 Ответить
Это нам урок. Там сразу фильтрационные лагеря стали применять, и по неделям сидят там на проверке. А теперь вспомним сколько хлама к нам хлынуло в 14-15гг с тех мест? Отсюда и стрельба точная. Корректировщиков заехало пруд пруди, та и своих хватало. Так народ и не выжал закон об оружии и с правом ношения.а то бы проблему быстро решили с швалью залетной.
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15.09.2022 16:11 Ответить
Это походу были паспорта "Негражданина", так , просто аусвайсы😁😁
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15.09.2022 16:32 Ответить
 
 