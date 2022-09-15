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В тендере на 154 млн грн, который провела "Укрзализныця", выиграл дилер Коломойского, не имевший ни опыта, ни денег

коломойський

"Укрзализныця" по требованию единственного участника - будущего победителя, сняла существенные условия и оказалась готова заплатить в полтора раза больше, чем на предыдущем аналогичном тендере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші".

"Укрзализныця" решила построить несколько сот грузовых вагонов, объявив тендер за 154 миллиона на покупку запчастей для их сборки, и в процессе тендерной процедуры вдруг сняла требования к единственному участнику тендера. В итоге - победила фирма, зарегистрированная лишь год назад и имевшая в своем багаже единственный контракт на экспедицию дизеля из "трубы Медведчука", и, как выяснили СМИ, оказавшаяся связанной со структурами Игоря Коломойского.

Победитель - ООО "Украинская Специализированная Логистика", оказался единственным участником тендера, несмотря на привлекательные условия, после того как "Укрзализныця" сняла требования иметь необходимый опыт в указанной сфере, и годовой доход 30% от стоимости этого тендера. Причем эти условия были сняты именно по требованию "Украинской спецлогистики". Последняя заявила, что считает такие требования дискриминацией. И "Укрзализныця" пошла на встречу.

Фактически в процессе торгов единственный участник заявил – у нас нет ни соответствующего опыта, ни соответствующих денег для такого контракта. Но мы его очень хотим.

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"Наші гроші" также обращают внимание, что после снятия всех этих требований к Укрзализныце никто кроме "Укрспецлогистики" на такие "открытые для всех" торги почему-то так никто и не пришел. А предложение "Украинской спецлогистики" до копеечки соответствовало ожидаемой стоимости.

Причем, "Укрзализныця" оказалась готова заплатить в полтора раза больше, чем на предыдущем аналогичном тендере, который проводился перед войной.

Что касается "Украинской Специализированной Логистики", то она получила свой единственный подряд в апреле 2022 года. АО "Укртранснафта" без торгов по "военной процедуре" заказало ей комплекс транспортно-экспедиторских услуг для объектов МНПП "Самара-Западное направление" за 2,24 млн. грн. Речь шла об отгрузке нефтепродуктов "Укртранснафты" из ЛПДС "Новоград-Волынский" в цистерны "Укрзализныци" и последующее экспедиционное сопровождение туда, куда скажет "Укртранснафта". Эти услуги стоили 80 грн/т. Закупку провели на основании договора, согласно которому АРМА в июне 2021 года передала в управление "Укртранснефти" так называемую "трубу Медведчука" – украинскую часть трубопровода "Самара-Западное направление". Для управления ею "Укртранснафта" создала отдельный департамент, подотчетный тогдашнему гендиректору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко.

"Украинская Специализированная Логистика" зарегистрирована в Киеве в июле 2021 года под названием "Пиксар". Тогда ее учредителем и директором был Александр Черната, управляющий регистрационным ООО "Фирм.ЮА". Однако уже через месяц, в августе 2021 года "Пиксар" изменила название на нынешнюю "Украинская Специализированная Логистика", а также основной вид деятельности по "Неспециализированной оптовой торговле" на "Другую вспомогательную деятельность в сфере транспорта". При этом одним из основателей компании стал Олег Зименков. Однако уже в октябре 2021 года Зименков вышел из состава учредителей.

Олег Зименков владеет ООО "Укргеоэнергоальянс", занимающимся добычей газа и нефти. Еще он директор ООО "Экспресс Маркет" Святослава Лавриненко и Алексея Яроша (последний как основатель указан гражданином Украины, а как конечный бенефициар - России).

До 2012 года этой фирмой руководил Андрей Пасишник, после Майдана некоторое время исполнявший обязанности заместителя председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины", а в 2016 году стал первым заместителем гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко.

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Также Зименков в 2011 году был основателем и директором ООО "Торговая компания "Славнефтеснаб", которым сейчас владеет и управляет Игорь Яснолобов. До Зименкова фирмой в 2010 году владело ЗАО "Вик Оил". Напомним, гендиректор "Укртранснафты" (2015 год – май 2022 года) Николай Гавриленко ранее был директором сети АЗС "Вик Ойл".

Вероятно, Олег Владимирович Зименков является также родственником донецкого бизнесмена Зименкова Вячеслава Владимировича, который в 2000-х годах также был менеджером "Вик Оил".

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит "Нафтогазу". Однако, в 2009-2015 годах управлялась менеджментом во главе с Александром Лазорко, который приближен к Игорю Коломойскому.

В мае 2015 года Лазорко отстранили от должности, а в августе 2015 года уволили из-за окончания действия контракта. Основной причиной его отстранения послужили манипуляции по скачиванию технологической нефти и ее размещение на хранение на заводах группы "Приват".

Смотрите также: По подозрению в получении откатов задержан глава тендерного комитета медучреждения Запорожья, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Коломойский в интервью LB.ua рассказывал, что он даже пытался выбить для Лазорко государственную награду за спасение украинской нефти, которая находилась в трубах на временно оккупированной территории.

Коломойский Игорь (1791) тендер (668) Укрзализныця (2744)


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Топ комментарии
+39
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15.09.2022 13:09
+34
І до чого тут Сірожа Лещ?
А! Зрозумів - чекаємо на позитивну статтю на УП
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15.09.2022 12:58
+34
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15.09.2022 13:11
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І до чого тут Сірожа Лещ?
А! Зрозумів - чекаємо на позитивну статтю на УП
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15.09.2022 12:58 Ответить
А прі чьом здєсь зєлєнский?
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15.09.2022 13:02 Ответить
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15.09.2022 13:13 Ответить
Як при чому? 😮 При баблі, звісно!
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15.09.2022 15:36 Ответить
УП - це помийка , яку читати нормальним людям не можна , заради збереження здоров'я !
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15.09.2022 13:10 Ответить
СУЧЬЯ ВЛАСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.09.2022 14:36 Ответить
фото каломойши подобрана на - 5 баллов
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15.09.2022 16:15 Ответить
Нікагда такова нє біло і вот апять.)
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15.09.2022 12:59 Ответить
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15.09.2022 13:01 Ответить
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15.09.2022 13:16 Ответить
Чекайте, це ще Зелена прихватизація не почалась
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15.09.2022 13:00 Ответить
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15.09.2022 13:10 Ответить
Це переведення економіки на військові рейки.
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15.09.2022 13:01 Ответить
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15.09.2022 13:02 Ответить
Вова , здай Беню , бо біда буде 😡
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15.09.2022 13:07 Ответить
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15.09.2022 13:36 Ответить
да каломойский туповатый жид - но наглый ****
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15.09.2022 16:16 Ответить
Кінець епохи бідності, *****!
Зебіли все схавають!
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15.09.2022 13:01 Ответить
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15.09.2022 13:11 Ответить
Б... Та шо ж це за п...ць
-то коїться??!!!
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15.09.2022 13:02 Ответить
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15.09.2022 13:09 Ответить
Хто замайнувся на світе?Хто надумав тут критикувати Беню і його партнерів? Ти диви, які бандити. Беня має тут володіти всім, має пряме входження до казни, на любе державне підприємство країни. Це пока суди не прийняли якесь рішення на виплату йому декілька мільярдів в цоьму місяці, він розважається на участі у виконанні якихось робіт.
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15.09.2022 13:02 Ответить
НАБУ САП і ше 10 --- ау.
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15.09.2022 13:03 Ответить
Працює наша влада, поспішає....
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15.09.2022 13:04 Ответить
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15.09.2022 13:17 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
саме так
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15.09.2022 13:27 Ответить
ЗеБеня - це для України золотий скарб , просто ви , украінці , нічого не розумієте
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15.09.2022 13:06 Ответить
Ну ось, це є класичний, можна сказати - еталонний приклад мародерства, про яке так любили згадувати зебіли стосовно Порошенка. Так ось, для зебілів - постачання ЗСУ автомобілями, бронежилетами, іншими корисними речами за свій рахунок - це волонтерство. А мародеств - це ось воно.
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15.09.2022 13:24 Ответить
Казав, кажу і буду повторювати: зброю після перемоги не здаємо, ще знадобиться...
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15.09.2022 13:07 Ответить
В Німеччині?
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15.09.2022 13:16 Ответить
Данілаф сказав шо алігархів в нас нема. Справу закрито.
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15.09.2022 13:08 Ответить
Данілов сказав інше - що олігархи у нас зараз не мають впливу на владу. Якщо врахувати, що - https://hromadske.ua/posts/ya-ne-oligarh-10-tez-kolomojskogo-z-intervyu-bihusinfo , то це дійсно так
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15.09.2022 13:24 Ответить
Дякую за відбірну брехню. Поблював. 🤮
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15.09.2022 13:48 Ответить
Це очищення організму.
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15.09.2022 16:50 Ответить
«Ми не контролюємо частину нашої території, тому складно оцінити статки деяких людей. Але, на мою думку, антиолігархічний закон уже запрацював. Ми бачимо, що олігархи роблять кроки, щоб не потрапити в реєстр» - Данілов https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/danilov-vidpoviv-chi-mayut-oligarhi-vpliv-na-ukrajinsku-politiku-novini-ukrajini-50269973.html
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15.09.2022 13:08 Ответить
круто боремся з корупцією,
одноденний фоп виграє любий тендер

йдемо в єс і робимо «реформи»
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15.09.2022 13:09 Ответить
І хто б сумнівався! Ще до початку торгів в ОП, мабуть вирішили куди направити ці гроші, і як відкат з цього пирога ділити!
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15.09.2022 13:09 Ответить
Беня - суперпроффффесіонал в тому , як ділити бабло і в які оффшори іх
направити 😡
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15.09.2022 13:13 Ответить
А, что, Вовчик в этом не профи?
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15.09.2022 13:15 Ответить
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15.09.2022 13:18 Ответить
Ленуся , ми все розуміємо , не переживай
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15.09.2022 13:20 Ответить
ЯКА НЕСПОДІВАНКА!!!!!!
Виборці Zеленського, як ви прокоментуєте цей факт? Чи я не розумію і ето другое?
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15.09.2022 13:13 Ответить
Виборці Зе , давно накивали п'ятами із краіни , щоби не дай Боже іх не призвали до арміі , а решта сидять тихо і не відсвічують 😃
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15.09.2022 13:17 Ответить
А хто ж тоді в інтернеті сере?
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15.09.2022 13:46 Ответить
кацапские боты кто же еще..
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15.09.2022 16:17 Ответить
Ні,вони є, і їх не мало. Але там де опа заплатить. Можливо і тут скоро з'являться.
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15.09.2022 15:27 Ответить
Вони таке не читають, бо ні слова а ні про Мальдіви, а ні про Ліпецьк. Не цікаво!
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15.09.2022 13:19 Ответить
ДБР и НАБУ и СБУ АУУУУУУУУУУ!!!!!!!!
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15.09.2022 13:14 Ответить
ДБР , СБУ І НАБУ - вже давно позеленіли і втратили залишки совісті !
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15.09.2022 13:19 Ответить
Не кажіть про це Данілову, бо він вважає, що олігархі вже не мають ніякого впливу на житття у країні
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15.09.2022 13:20 Ответить
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15.09.2022 13:22 Ответить
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15.09.2022 13:22 Ответить
я би здивувався
як би було інакше..
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15.09.2022 13:24 Ответить
🤣
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15.09.2022 13:25 Ответить
Зато в друзьях он имеет бубачку!!!!!! Вот и весь секрет!
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15.09.2022 13:26 Ответить
Клоун, через Беню, продовжує прибарахлятися. Ненажерлива істота...
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15.09.2022 13:29 Ответить
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15.09.2022 13:32 Ответить
Беня дуже здивувався.
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15.09.2022 13:33 Ответить
Продолжается плотное сотрудничество Зеленского и коломойского, какое было у них до войны!! Вот вам и не влияние олигарха на решения государства!!Всё это мыльные пузири зеленского, для одурманивания украинского народа..... Как воровали так и продолжает воровать на пару!!!... А высказывания Данилова насчёт олигархов это пустышка и , очень смахивает на высказывания Пескова про Путина!!! Слуги лижут сапоги хозяев и всегда оправдывают их!!!
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15.09.2022 13:37 Ответить
лохи воюют и умирают, чтобы умные косили деньги. кому война, а кому работа и работа.
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15.09.2022 13:37 Ответить
Наші герої вже на небі а ви кацапська гидота будете у пеклі шкварчати
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15.09.2022 13:50 Ответить
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15.09.2022 13:42 Ответить
та що нового? як крали, так і крадуть, тепер вже в країні, яка понівечена війною..., це теж вороги і їх треба нищити...
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15.09.2022 13:44 Ответить
Хто в країні хазяїн? Каломойша та його Слуги(якогось народу).
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15.09.2022 13:44 Ответить
Євйєского народа.
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15.09.2022 14:20 Ответить
і як же так могло статися?
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15.09.2022 13:48 Ответить
аяяй - лєнка зе-лупина шукає пенси, які загубилися у кишенях англійців, а тут поряд, на сусідній вулиці - суцільний клондайк і "празнік жизні"...
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15.09.2022 13:49 Ответить
я вас умоляю. шо значит, нет опыта и денег? это же беня, тут нет бедных и дурных, зато есть и опыт и деньги.
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15.09.2022 13:54 Ответить
Це нормальний метод роботи Коломойського - отримати гроші, кинути їх в офшори, фірма банкрот! Справу зроблено! Сирожа Лещ пише звіт про красиві вагони для укрзалізниці та купляє нову квартиру на гроші, отримані від бомжа як матеріальна допомога! Яка корупція, нічого не чули!
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15.09.2022 14:07 Ответить
Зе це не Коломойша, нє.
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15.09.2022 14:19 Ответить
Если Украина в ближайшее время не избавиться от малоПИД...роского, бениного, Нарко-Дегенерата и его кодлы, он сдаст всю Страну как сдал юг, Азовцев и т.д
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15.09.2022 14:40 Ответить
насмешили, посмотрите на оп , там вообще все далекие от политики и государственности , и ничего ,
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15.09.2022 14:40 Ответить
Это друхое.
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15.09.2022 14:42 Ответить
Згадайте недавнє твердження Данилова щодо перемоги над олігархами. Виявляється, це перемога Бені над конкурентами. Недаремно Беня вклав у криворізького гундоса стільки бабла. Війна, війною, а кошерна братія про свій зиск.
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15.09.2022 14:49 Ответить
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15.09.2022 14:52 Ответить
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15.09.2022 14:53 Ответить
То війна, а то хлопці заробляють
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15.09.2022 15:10 Ответить
Зацініть красу гри зебанди під назвою "боротьба з олягархами"
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15.09.2022 15:21 Ответить
Клятий Порошенко, що ти робиш?!
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15.09.2022 15:40 Ответить
Заарештуйте вже цього чорта не ганбітся на виборах він вже вам не допоможе,ось така "боротьба" з олігархами.
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15.09.2022 15:46 Ответить
Прикончить Коломойского - это как предоставить Украине 10 атомных бомб.
Союзники могут заняться этой арифметикой.
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15.09.2022 15:49 Ответить
А як же: "Олигархические кланы потеряли влияние на украинскую политику" - Данилов.
https://censor.net/ru/news/3367058/oligarhicheskie_klany_poteryali_vliyanie_na_ukrainskuyu_politiku_danilov
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15.09.2022 16:25 Ответить
Зеломойский не успокоится : показе ,, спилят,,все деньги Украины - им война родная мать Спайка работает безотказно. Они намылились на репарации- вот там они рванут - пахнёт миллиардами.
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15.09.2022 17:38 Ответить
Много букв написано. Когда дошел до описания где афтор удивлен тому что стоимость в полтора раза больше чем до войны- понял что афтор обделён работающими мозговыми клетками. . я так понимаю все остальное нет смысла читать . Наверняка все так же в этом стиле. Конечно плевать что стоимость метала выросла больше чем в полтора раза да и остальное чуть ли не в 2 раза. Но все должно быть по довоенным ценам. Что касается того кто выиграл. Ну если один только желающий а это нужно делать то какой выбор? Тут нужно не выяснять кто стоит за этой фирмой а выяснять почему желающих нет больше. Наверняка все хотят в разы больше чем до войны но и это афтора не устраивает. Замкнутый круг. Носить грузы будет афтор руками. Недорого.по довоенным ценам.
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15.09.2022 19:27 Ответить
 
 