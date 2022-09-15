В тендере на 154 млн грн, который провела "Укрзализныця", выиграл дилер Коломойского, не имевший ни опыта, ни денег

"Укрзализныця" по требованию единственного участника - будущего победителя, сняла существенные условия и оказалась готова заплатить в полтора раза больше, чем на предыдущем аналогичном тендере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші".

"Укрзализныця" решила построить несколько сот грузовых вагонов, объявив тендер за 154 миллиона на покупку запчастей для их сборки, и в процессе тендерной процедуры вдруг сняла требования к единственному участнику тендера. В итоге - победила фирма, зарегистрированная лишь год назад и имевшая в своем багаже единственный контракт на экспедицию дизеля из "трубы Медведчука", и, как выяснили СМИ, оказавшаяся связанной со структурами Игоря Коломойского.

Победитель - ООО "Украинская Специализированная Логистика", оказался единственным участником тендера, несмотря на привлекательные условия, после того как "Укрзализныця" сняла требования иметь необходимый опыт в указанной сфере, и годовой доход 30% от стоимости этого тендера. Причем эти условия были сняты именно по требованию "Украинской спецлогистики". Последняя заявила, что считает такие требования дискриминацией. И "Укрзализныця" пошла на встречу.

Фактически в процессе торгов единственный участник заявил – у нас нет ни соответствующего опыта, ни соответствующих денег для такого контракта. Но мы его очень хотим.

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"Наші гроші" также обращают внимание, что после снятия всех этих требований к Укрзализныце никто кроме "Укрспецлогистики" на такие "открытые для всех" торги почему-то так никто и не пришел. А предложение "Украинской спецлогистики" до копеечки соответствовало ожидаемой стоимости.

Причем, "Укрзализныця" оказалась готова заплатить в полтора раза больше, чем на предыдущем аналогичном тендере, который проводился перед войной.

Что касается "Украинской Специализированной Логистики", то она получила свой единственный подряд в апреле 2022 года. АО "Укртранснафта" без торгов по "военной процедуре" заказало ей комплекс транспортно-экспедиторских услуг для объектов МНПП "Самара-Западное направление" за 2,24 млн. грн. Речь шла об отгрузке нефтепродуктов "Укртранснафты" из ЛПДС "Новоград-Волынский" в цистерны "Укрзализныци" и последующее экспедиционное сопровождение туда, куда скажет "Укртранснафта". Эти услуги стоили 80 грн/т. Закупку провели на основании договора, согласно которому АРМА в июне 2021 года передала в управление "Укртранснефти" так называемую "трубу Медведчука" – украинскую часть трубопровода "Самара-Западное направление". Для управления ею "Укртранснафта" создала отдельный департамент, подотчетный тогдашнему гендиректору "Укртранснафты" Николаю Гавриленко.

"Украинская Специализированная Логистика" зарегистрирована в Киеве в июле 2021 года под названием "Пиксар". Тогда ее учредителем и директором был Александр Черната, управляющий регистрационным ООО "Фирм.ЮА". Однако уже через месяц, в августе 2021 года "Пиксар" изменила название на нынешнюю "Украинская Специализированная Логистика", а также основной вид деятельности по "Неспециализированной оптовой торговле" на "Другую вспомогательную деятельность в сфере транспорта". При этом одним из основателей компании стал Олег Зименков. Однако уже в октябре 2021 года Зименков вышел из состава учредителей.

Олег Зименков владеет ООО "Укргеоэнергоальянс", занимающимся добычей газа и нефти. Еще он директор ООО "Экспресс Маркет" Святослава Лавриненко и Алексея Яроша (последний как основатель указан гражданином Украины, а как конечный бенефициар - России).

До 2012 года этой фирмой руководил Андрей Пасишник, после Майдана некоторое время исполнявший обязанности заместителя председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины", а в 2016 году стал первым заместителем гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко.

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Также Зименков в 2011 году был основателем и директором ООО "Торговая компания "Славнефтеснаб", которым сейчас владеет и управляет Игорь Яснолобов. До Зименкова фирмой в 2010 году владело ЗАО "Вик Оил". Напомним, гендиректор "Укртранснафты" (2015 год – май 2022 года) Николай Гавриленко ранее был директором сети АЗС "Вик Ойл".

Вероятно, Олег Владимирович Зименков является также родственником донецкого бизнесмена Зименкова Вячеслава Владимировича, который в 2000-х годах также был менеджером "Вик Оил".

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит "Нафтогазу". Однако, в 2009-2015 годах управлялась менеджментом во главе с Александром Лазорко, который приближен к Игорю Коломойскому.

В мае 2015 года Лазорко отстранили от должности, а в августе 2015 года уволили из-за окончания действия контракта. Основной причиной его отстранения послужили манипуляции по скачиванию технологической нефти и ее размещение на хранение на заводах группы "Приват".

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Коломойский в интервью LB.ua рассказывал, что он даже пытался выбить для Лазорко государственную награду за спасение украинской нефти, которая находилась в трубах на временно оккупированной территории.