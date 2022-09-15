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Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в промпредприятие, серьезные разрушения (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - отметил он.

Позже Вилкул сообщил, что вражеская ракета попала в промышленное предприятие.

"Снова крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно - без потерь", - добавил он.

Смотрите также: ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена. ФОТОрепортаж

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты 14 сентября попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.
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Топ комментарии
+41
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15.09.2022 13:31
+39
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15.09.2022 13:45
+38
Претензії до Зеленського будуть продовжуватись поки він не попросить вибачення за таку "чудову" підготовку до війни.
На колінах...

..
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15.09.2022 13:23
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Треба просити озброєння для сімметричного обстрілу у відповідь! Треба збивати літаки над Каспієм, та нищити флот з калибрами у Чорному морі, навіть у бухтах Новоросійська. Доки не буде адекватної відповіді, все це буде продовжуватись...
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15.09.2022 14:47 Ответить
Взагалі не треба ніяких "обстрілів". Потрібні ураження цілей - ми їх маємо. Слава ЗСУ!
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15.09.2022 23:31 Ответить
Так они всю Украину разбомбят.Надо так..Они завод,вы завод.Они тэц,вы тэц.Следующий раз подумают.
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15.09.2022 17:52 Ответить
ну подумают они и прийдут к выводу, что у нас раньше заводы и тэц закончатся. офигенный у тебя план, надежный, как швейцарские часы. Всирать десятки миллионов баксов просто, чтоб враг "подумал".
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15.09.2022 23:27 Ответить
Абсолютно безглузде порівняння
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15.09.2022 23:37 Ответить
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