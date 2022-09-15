Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в промпредприятие, серьезные разрушения (обновлено)
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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - отметил он.
Позже Вилкул сообщил, что вражеская ракета попала в промышленное предприятие.
"Снова крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно - без потерь", - добавил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты 14 сентября попытались затопить Кривой Рог. В Офисе Президента сообщали об ударе 8 крылатыми ракетами по гидротехническим сооружениям города.
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