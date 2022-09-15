87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в войне, - КМИС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в начале сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КМИС.
"Для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (и этот показатель вырос по сравнению с июлем на 3 процентных пункта). Только 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий (и доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на 2 процентных пункта)", - говорится в сообщении института.
Причем против территориальных уступок в войне выступает абсолютное большинство жителей Украины. Даже среди жителей Востока, где продолжаются интенсивные бои, 85% против уступок (готовы на уступки только 10%). Среди южан 83% против уступок (готовы только 10%).
Целесообразно обратить внимание, что в период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против любых уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще до 85%. Сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов", - отмечают социологи.
Только 2% респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которая после 24 февраля была оккупирована, выступают за территориальные уступки. 92% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть. Среди внутренне перемещенных лиц 6% поддерживают уступки против 90%, выступающие против них.
Телефонный опрос был проведен 7-13 сентября 2022 года. В нем приняло участие 2000 респондентов.
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то ті - яким хоч каміння з неба і путінг прийди, ми повернулись у рідну гавань
кончені пОцієнти психлікарень
Курськ, Білгород, Кубань... вся.
Інша справа, що від популізму (штибу за слуг уродів, за новітніх ригів штибу "довіра майбаху") та навіть за матьківщину лохторату ліків ще не давали...
ОДРАЗУ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО КУДИСЬ ЗВАЛИЛА.
Кемску волостьРязань, Калугу и Кострому. Пусть забирают, не жалко! А то совсем как-то не по-человечески получится.
Якщо такий позитив - то чому так багато - "чому"?
Вы бы отказались от вступления Украины в НАТО в обмен на Крым + ОРДЛО?
Я - нет.
I як би ти не мрiяв, але у влади немае плану "Б", на той випадок, коли щось змiниться. Якщо ж воно не дай Боже змiниться, то оцi 87% не те що територiею поступляться, а взагалi столицю перенесуть в Московiю, и це буде рефлекторно - не по iх прямому бажанню, а за обставинами, i от щоб таких обставин не було - розробляти запасний варiант треба вже зараз, до наступу холодiв, а не як ми в Миколаевi мля: черпали прiсну воду з однiсенького мiсця, сподiвались що омине, а коли туди прилетiло - спочатку тиждень жили взагалi без води, а зараз в кранi морська солона вода.
Тому якщо спитати в iдеалi, то я б хотiв щоб Рашка перестала iснувати. Але я не хочу щоб украiнське населення та населенi пункти були фiзично знищенi заради вступу в НАТО або повернення Криму.
А ти мабуть згоден ризикувати ЧУЖИМ життям, так ?
и де твоя українська мова отвалилась, набутылочник?
- Зеля, сними-ка вечерний видосик, текст я вот написал, возьми со стола, в руки брезгую давать.
До речi в силу спецiальностi, до мене часто звертаються вiйсковi по допомогу. Так ось цi хлопцi воюють, цi хлопцi гинуть, але у цих хлопцiв нема якогось манiакального бажання щось там робити iз Росiею, Путiним, когось ненавидiти, чи взагалi якось емоцювати на цю тему, все сiро та просто: отам ворог, дати пязди, селище взяти, додому повернутись. Нiколи вiд них не чув чогось такого на кшталт "та я, та ми, та всiх нагонимо догонимо загонимо". Я навiть здивований: зазвичай у совку-постсовку вiйсковi були ... дещо специфiчнi, але зараз вони найадекватнiшi, я б сказал цвiт нацii.
А об`являти Рашцi вiйну на винищення може хiба що йолоп з якихось iбенiв, котрий бойовi дii та прильоти бачив хiба що в iнетику.
об'ясні своїм дурнуватим "хлопцям", що якшо нічого не робити з
РосієюКозломордією і Путіним****** - то ніякого життя в них не буде, від слова "вобщє"!
Скажи просто що ти ховаешся на заходi у мамки пiд спiдницею =)