СБУ на деоккупированной Харьковщине задержала 16 предателей и обнаружила списки всех "чиновников" оккупационных администраций

Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные меры в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 местных коллаборантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

"Тринадцати из них уже сообщено о подозрениях в совершении преступлений и одиннадцати избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в общей сложности в освобожденных населенных пунктах Харьковщины сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тыс. человек.

Также в ходе оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц.

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Кроме того, обнаружены реестры "налоговой службы" захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию из-за уплаты так называемых "налогов" в бюджет РФ.