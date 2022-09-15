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Новости ОбществоВойна в Украине
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СБУ (18658) Харьковщина (4108) коллаборационизм (680)

СБУ на деоккупированной Харьковщине задержала 16 предателей и обнаружила списки всех "чиновников" оккупационных администраций

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

сбу

Служба безопасности продолжает масштабные стабилизационные меры в прифронтовых районах востока Украины. Только за последние дни после деоккупации Харьковской области установлено местонахождение и задержаны 16 местных коллаборантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

"Тринадцати из них уже сообщено о подозрениях в совершении преступлений и одиннадцати избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в общей сложности в освобожденных населенных пунктах Харьковщины сотрудники СБУ провели углубленную проверку около 7 тыс. человек.

Также в ходе оперативных действий на освобожденных территориях сотрудники СБУ получили полные списки с учредительными данными представителей бывшей оккупационной администрации и сотрудничавших с ними лиц.

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Кроме того, обнаружены реестры "налоговой службы" захватчиков, в которые вносили все коммерческие структуры, финансировавшие вооруженную агрессию из-за уплаты так называемых "налогов" в бюджет РФ.
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Топ комментарии
+9
В єдиному марафоні, в прямому ефірі дає інтерв'ю депутат забороненої прорашистські партії пєтушарія. Поясніть, як це можна назвати?!! Диверсія, колабораціонізм чи патріотизм. Я вже заплутавався.
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15.09.2022 14:12
+8
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15.09.2022 14:08
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Затримала? Не знайшлося 16 гілляк?
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15.09.2022 13:49 Ответить
Їм було какая разніца?(Україна чи кацапія) а на таких треба мільйон дєрєвьєв.
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15.09.2022 14:32 Ответить
Розстріляти через одного- не помилитеся!
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15.09.2022 13:59 Ответить
Може після цієї війни хоч трохи поменшає зрадників і любителів "руського мира". Але думаю, що ще і немало залишиться, на жаль. Україні вже давно пора закінчувати з толерантністю саме у цьому питанні. Від цього і вся ця війна в Україні. Якщо не зробимо правильних висновків, то все може повторитися знову.
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15.09.2022 14:07 Ответить
Пройшло 200 днів війни, а кількість зашкварених пасажирів у оп на банковій так і не зменшується
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15.09.2022 14:13 Ответить
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15.09.2022 14:08 Ответить
В єдиному марафоні, в прямому ефірі дає інтерв'ю депутат забороненої прорашистські партії пєтушарія. Поясніть, як це можна назвати?!! Диверсія, колабораціонізм чи патріотизм. Я вже заплутавався.
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15.09.2022 14:12 Ответить
дебілізм..
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15.09.2022 14:17 Ответить
Тепер слід очікувати інтерв'ю з рабіновичем чи шуфричем звідки ми дізнаємось што в етой вайне нє фсьо так адназначно.
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15.09.2022 14:35 Ответить
Комерсанти, які платили податки до РФ конфіскувати бізнес.
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15.09.2022 15:12 Ответить
Готують на вступ до слуг народу?
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15.09.2022 15:45 Ответить
 
 