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США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большой дальности, - МИД РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия сочтет Соединенные Штаты участником войны, если они поставят Украине ракеты большой дальности.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную границу и станут непосредственной стороной конфликта", - сказала она.
В таком случае, по словам Захаровой, Россия оставляет "право на адекватный ответ".
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показать весь комментарий15.09.2022 14:23
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показать весь комментарий15.09.2022 14:28
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Сша може нам дати 10 млрд доларів, і ми купимо за них собі ракети по всьому світу.
мы это уже слышали на вступление финов и шведов в НАТО...и где?
И интересен теперь ответ США..Кого они боятся?!