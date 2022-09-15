РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5196 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
45 704 315
война (46506) МИД РФ (1629) оружие (9371) помощь (6109) ракеты (2699) Россия (91190) США (23153) Захарова Мария (340)

США станут стороной конфликта, если поставят Украине ракеты большой дальности, - МИД РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

захарова

Россия сочтет Соединенные Штаты участником войны, если они поставят Украине ракеты большой дальности.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную границу и станут непосредственной стороной конфликта", - сказала она.

В таком случае, по словам Захаровой, Россия оставляет "право на адекватный ответ".

Также читайте: Россия может ввести визы для украинцев, - МИД РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+124
И шо? И что вы им сделаете?
показать весь комментарий
15.09.2022 14:23
+75
В смысле станут?! Вы же, свинота немытая, визжите, что уже воюете против США и НАТО.
Чем дольше война, тем жалобней скулеж кацапни. Уже даже не заикаются про жесткие ответы, удары по "центрам принятия решений" и тд.
показать весь комментарий
15.09.2022 14:27
+67
Маня накатит бояры и станцует...
показать весь комментарий
15.09.2022 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
То коли вже? Україна все вигрібає, а сенатори далі очком на свірелі грають. Бюрократи....
показать весь комментарий
15.09.2022 20:34 Ответить
Или дают и ( по версии кремля) становятся " стороной конфликта" . Или не дают и по факту могут стать стороной конфликта! В первом случае ВСУ задушат эту гадину без прямого участия США, во втором Штатам прийдется делать это непосредственно , но уже самим ( не дай Бог конечно)
показать весь комментарий
15.09.2022 20:38 Ответить
Ура! США с нами!
показать весь комментарий
15.09.2022 22:25 Ответить
Сша може не поставляти.
Сша може нам дати 10 млрд доларів, і ми купимо за них собі ракети по всьому світу.
показать весь комментарий
15.09.2022 22:37 Ответить
Очень хочется спросить эту ************, - и шо?
показать весь комментарий
16.09.2022 00:03 Ответить
Ракет не хотят давать. Блинкен прилетал в Киев испуганный наступлением ЗСУ требовал согласится на переговоры с рашкой. Вы хотели Демократов у власти вы их получили. .
показать весь комментарий
16.09.2022 00:17 Ответить
Україна отримала щось біля 15 мільярдів у вгляді допомоги, у більшості - зброї, що підписана президентом США.
показать весь комментарий
16.09.2022 03:25 Ответить
цифра по оружию явно завышена . в реале 4 миллиарда. если бы 15 вы бы уже освободили Украину.
показать весь комментарий
29.09.2022 16:32 Ответить
Де я написав про 15 мільярдів зброїї? Це ви "в рєалє" фейки розповсюджуєте.
показать весь комментарий
30.09.2022 04:58 Ответить
НЕ *****, ГНИДА
показать весь комментарий
16.09.2022 21:31 Ответить
"право на адекватну відповідь..."

мы это уже слышали на вступление финов и шведов в НАТО...и где?

И интересен теперь ответ США..Кого они боятся?!
показать весь комментарий
16.09.2022 01:29 Ответить
А что тогда делать солдатам НАТО? Ведь они уже захватили Воронеж.
показать весь комментарий
16.09.2022 01:41 Ответить
Не понимаю шеф кокиновий наркобарига а ти мариа с димоном на техническом этиле сидите.что не отпускает старый , или этим русскую идентичность почоркиваете.
показать весь комментарий
16.09.2022 04:51 Ответить
Эту ********* надо первой привязать к такой ракете
показать весь комментарий
16.09.2022 08:34 Ответить
дурной поп и дурная его молитва.какой хозяин такие и его собаки.
показать весь комментарий
16.09.2022 08:39 Ответить
Страница 4 из 4
 
 