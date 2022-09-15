Украинцы больше всего доверяют военным - 91%, волонтерам - 77% и Президенту - 71%, - опрос
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службе, добровольческим военным формированиям и Президенту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который представил во время пресс-конференции "Доверие к государству: как сохранить национальное единство ради победы" в Укринформе исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.
"Несмотря на испытания войны и все трудности, доверие украинцев к государственным институтам растет. Больше всего за последний год возросло доверие к институциям, которые занимаются защитой и осуществляют оборону государства от российского нашествия, и к Президенту Украины", - сказал он.
Согласно опросу, ВСУ доверяют 91% респондентов, ГСЧС – 82%, Национальной гвардии – 81%, волонтерским организациям – 77%, Государственной пограничной службе – 74%, добровольческим отрядам – 73%, Президенту Украины – 71%.
"Когда мы посмотрели, что формирует столь высокое доверие к власти, то увидели интересную закономерность: среди респондентов, абсолютно доверяющих Президенту, — практически те же люди, которые болеют за победу Украины в войне с Россией, то есть доверие к власти формируется вследствие способности государственных структур бороться с российской агрессией", – прокомментировал результаты опроса Борковский.
В то же время опрос показал малейшее доверие к партиям. В частности, 55% респондентов не доверяют политическим силам. Также 46% опрошенных не доверяют судебной системе, еще 46% – чиновникам, 37% – коммерческим банкам и 19% – Верховной Раде.
Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Социологической службой Центра Разумкова 5-12 августа методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2024 респондента. Погрешность исследования не превышает 2,3%.
Пожалуйста, подождите...
Що могло б бути - вільна та демократична Україна, з владою Закону, без корупції, з розвиненою економікою, збереженою та посиленою військовою промисловістю та потужною армією.
Але цього нема. А є те, що є.
І саме виходячи з того, що є, Путін і напав - "Українська армія буде розбита за три дні, Україна впаде за тиждень, державність розпадеться, президент-клоун втече". І прорахувався.
Ось про що я. Ви всі мрієте про ідеал, щоб було якнайкраще, а я виходжу з того, що в реальності вийшло відносно непогано. Не ідеал, звичайно, але і не тотальний програш. Десь посередині, як воно у житті зазвичай і буває.
Тому прийміть те, що є, тим більше що Світ це прийняв. А на наступних виборах постарайтеся обрати того, хто вам більше підходить. І жодних Майданів. Не треба робити кремлю таких розкішних подарунків
Суспільство вважало її та її кабінет винними.
Ігнорування данних розвідки, несвоєчасне проведення мобілізаційних заходів, провальна організація оборони на початку війни, та велики втрати.
І як так вийшло, що незважаючи на те, що Ізраіль вистояв, Меєр пішла у відставку?
Чи може це агенти Єгипту та Сирії її дискредитували?
Бо згідно вашої концепції, ця війна мала б стати тріумфом для Голди Меєр!
І нема в мене жодного натяку на те, що це стане "його тріумфом".
Як у Зе. виходить, так і виходить.
Могло б бути краще. Але ж і могло бути гірше...
А починати щось на кшалт "нового Майдана зараз, починати кампанію "анти-Зе", так заздалегідь прийміть щиру подяку з Москви від Вови П.
ЩОСЬ ВЕЛИКА НЕДОВІРА ДО ТАКИХ ЦЕНТРІВ ЯКІ НАХВАЛЮЮТЬ БОНЕВТІКА.
НАБУ і САП не довіряють ? Що за лайно видумане.
Мінус.
Зайшов же лохторату Вася Голобородько! На тому же Г+Г...
А вот после войны, его будет ждать холодный душ. Рейтинг обвалиться. Войны уже не будет. Зато прокуратура , суды, коррупция , все это ни куда не делось. Все на месте , и все на своих местах.
Вважаєте треба кликати майстра підписань тимчасових мирних договорів?
Завдяки брехні та бездіяльності ЗЄ трапилася Буча та Маріуполь.
Завдяки ЗСУ звільнено Київщину та Харківщину.
Так зрозуміліше?
Може це була основна стратегія ЗЄ - відправити населення Київщини до кацапських катівень, але точно не ЗСУ.
Ні один з напрямків наступу не був фортифікований. Встояла тільки лінія оборони, побудована ще при Пороху.
З усім іншим згоден, після закінчення війни Зеленський та інші мають відповісти за крадівництво та відсутність евакуації мирного населення, а також за спробу закрити рота західним політикам, що півроку казали про наступ, як мінімум поразкою на президенських виборах. Я впевнений, після війни у суспільстві буде запит на озброєння, а не на дороги
Эта тушка за подачку Подоляка черное назовет белым, вынужденное отступление стратегией, а саботаж обороны хитрым планом.
Главное темник.
У кацапов ***** не виновато в разгроме под Харьковом, у ОПЗЕ ЗЕрмак не виноват в том, что нихрена не делал для обороны Украины.
Одна школа!!!
От навмисний саботаж Зеленським оборони України там є, а ти його якось так не помітив.
На таке тільки ОПЗЄшні подляківці й готові.
І саме зростання, бо до 24 лютого 2022 року, рейтинг зеленського був дуже низьким, відсотків 35-40: кожного дня його піарники анонсовували чергове «вау», щоб цей рейтинг взагалі не накрився.
Так в чому причина росту?
Є й інше питання: ким треба бути, щоб довіряти людині, яка особисто зізналась, що країну до війни не готувала свідомо і навмисно?!
От таким чином і створюється маніпуляція громадською думкою!
Як відомо, у нас, згідно Конституції, влада ділиться на законодавчу, виконавчу та судову.
Серед перерахованих в рейтингу структур немає жодної владної!
А президент у нас взагалі не влада, а гарант Конституції...
А от владі, судам, Раді та чиновникам, довіра, як раз, нижча!
Зе промови правільні читає? - так йому їх складають 2 дуже розумні хлопця, він тільки докладає акторських здібностей.
Ганьба.
1) Вже майже 100 років тому, один з "найвелчнійших лІдарів **********" (за сумісносттю - найкращий друг усіх дітей), правда значно розумніший в подібних випадках говорив приблизно так - не важливо хто, за що і як голосує, головне - хто рахує.
2) Одне з "золотих" правил військової пропаганди - не меньше 85% правдивої, достовірної інформації, приблизно 10% - сумнівної, але ймовірної для цільової аудіторії і тільки один чи декілька вкидів, відвертих фейків, по самому головному питанню для данної пропагандонівської акції.
Сподіваюсь висновки зробити не важко.
Странаа дурнів? Чи в телефонному опитуванні бійців на фронті не питали?
Якесь Оруелівське тлумачення. Більшість "державних структур" у цьому переліку - із ніякою не високою підтримкою. Влада намагається примазатися до рейтингу тих, хто дійсно бореться із російською агресією
осломмудрецом нужно быть чтобы одновременно выражать откровенное недоверие политическим партиям+чиновникам+ВР и в то же время доверять тому, чья партия управляет+кто назначает высокопоставленных чиновников+чьё большинство контролирует ВР