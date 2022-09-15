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Новости ОбществоВойна в Украине
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Украинцы больше всего доверяют военным - 91%, волонтерам - 77% и Президенту - 71%, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

україна

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службе, добровольческим военным формированиям и Президенту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который представил во время пресс-конференции "Доверие к государству: как сохранить национальное единство ради победы" в Укринформе исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

"Несмотря на испытания войны и все трудности, доверие украинцев к государственным институтам растет. Больше всего за последний год возросло доверие к институциям, которые занимаются защитой и осуществляют оборону государства от российского нашествия, и к Президенту Украины", - сказал он.

Согласно опросу, ВСУ доверяют 91% респондентов, ГСЧС – 82%, Национальной гвардии – 81%, волонтерским организациям – 77%, Государственной пограничной службе – 74%, добровольческим отрядам – 73%, Президенту Украины – 71%.

"Когда мы посмотрели, что формирует столь высокое доверие к власти, то увидели интересную закономерность: среди респондентов, абсолютно доверяющих Президенту, — практически те же люди, которые болеют за победу Украины в войне с Россией, то есть доверие к власти формируется вследствие способности государственных структур бороться с российской агрессией", – прокомментировал результаты опроса Борковский.

Также читайте: 87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в войне, - КМИС

В то же время опрос показал малейшее доверие к партиям. В частности, 55% респондентов не доверяют политическим силам. Также 46% опрошенных не доверяют судебной системе, еще 46% – чиновникам, 37% – коммерческим банкам и 19% – Верховной Раде.

Украинцы больше всего доверяют военным - 91%, волонтерам - 77% и Президенту - 71%, - опрос 01

Общенациональное исследование проводилось Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с Социологической службой Центра Разумкова 5-12 августа методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 2024 респондента. Погрешность исследования не превышает 2,3%.
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Топ комментарии
+44
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15.09.2022 15:38
+41
**** - мудрий нарід...
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15.09.2022 15:26
+40
Президенту - 71%

Ахахаха, ****** циркачі вже і під час війни займаються піаром свого найогиднішого лідора.
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15.09.2022 15:29
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Виходьте з того, що є, а не з того, що могло бути.
Що могло б бути - вільна та демократична Україна, з владою Закону, без корупції, з розвиненою економікою, збереженою та посиленою військовою промисловістю та потужною армією.
Але цього нема. А є те, що є.
І саме виходячи з того, що є, Путін і напав - "Українська армія буде розбита за три дні, Україна впаде за тиждень, державність розпадеться, президент-клоун втече". І прорахувався.
Ось про що я. Ви всі мрієте про ідеал, щоб було якнайкраще, а я виходжу з того, що в реальності вийшло відносно непогано. Не ідеал, звичайно, але і не тотальний програш. Десь посередині, як воно у житті зазвичай і буває.
Тому прийміть те, що є, тим більше що Світ це прийняв. А на наступних виборах постарайтеся обрати того, хто вам більше підходить. І жодних Майданів. Не треба робити кремлю таких розкішних подарунків
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15.09.2022 16:32 Ответить
Як громадянину Ізраіля, поставлю просте запитання: десь через 7 місяців після війни Судного Дня, Голда Меєр пішла у відставку.
Суспільство вважало її та її кабінет винними.
Ігнорування данних розвідки, несвоєчасне проведення мобілізаційних заходів, провальна організація оборони на початку війни, та велики втрати.
І як так вийшло, що незважаючи на те, що Ізраіль вистояв, Меєр пішла у відставку?
Чи може це агенти Єгипту та Сирії її дискредитували?
Бо згідно вашої концепції, ця війна мала б стати тріумфом для Голди Меєр!
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15.09.2022 17:10 Ответить
Ви самі не зрозуміли, що у своєму питанні вже дали відповідь на нього. Голда пішла у відставку ПІСЛЯ війни, а не ПІД ЧАС ВІЙНИ.
І нема в мене жодного натяку на те, що це стане "його тріумфом".
Як у Зе. виходить, так і виходить.
Могло б бути краще. Але ж і могло бути гірше...
А починати щось на кшалт "нового Майдана зараз, починати кампанію "анти-Зе", так заздалегідь прийміть щиру подяку з Москви від Вови П.
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15.09.2022 17:26 Ответить
Если это правда Пи...ц стране, 71% доверяет малоПИД...роскому, бениному, Нарко-Дегенерату который полностью поэтодконтрольный кремлю и Елдаку и который не сбежал только потому , что согласно Оманским договорнякам должен был слить юг и подписать капитуляцию, это что-то...
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15.09.2022 16:00 Ответить
зазвичай пишуть які вікові, освітні категорії опитувались, яким чином - телефоном, на сайтах чи в реалі..в яких регіонах та населених пунктах..а тут якось..
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15.09.2022 16:08 Ответить
по третьему пункту.. горбатого могила исправит!
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15.09.2022 16:02 Ответить
Щодо третього в рейтингу- НЕ ВІ-РЮ!!!!
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15.09.2022 16:05 Ответить
про це свідчать результати соціологічного опитування, яке презентував під час пресконференції "Довіра до держави: як зберегти національну єдність заради перемоги" в Укрінформі виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський Джерело: https://censor.net/ua/n3367341

ЩОСЬ ВЕЛИКА НЕДОВІРА ДО ТАКИХ ЦЕНТРІВ ЯКІ НАХВАЛЮЮТЬ БОНЕВТІКА.
НАБУ і САП не довіряють ? Що за лайно видумане.
Мінус.
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15.09.2022 16:05 Ответить
Довіра до ДБР 11% після клістронів і трухіна, на фоні недовіри до НАБУ -15%, красномовно говорить про достовірність опитування...
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15.09.2022 16:05 Ответить
ні, це свідчить про результативність Г+Г. І не інакше.

Зайшов же лохторату Вася Голобородько! На тому же Г+Г...
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15.09.2022 16:30 Ответить
Ну шо ***** Цензерята всрались , а я ж вам казав , шо Зебилы даже читати не вміють , школу тільки проходили про причинно следственные зв'язки, не знають , . Дивлятся тільки телевізор, напевно марафон . О такої. Зеленский піде на другий термін.
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15.09.2022 16:10 Ответить
який другий?? в нього перший безкінечний!! причина - війна! й рада переобиратись не буде!
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15.09.2022 16:33 Ответить
Програє Арєстовичу
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15.09.2022 17:09 Ответить
О це 100%, бо 71% підтримки не дивлячись на гучні скандали - це уже свідчить про рівень деградації глибший, ніж у 2019-му. Так що цілком можливо, що й Арестович. А в прем'єри одного з орденоносців. Адже їм (виборцям) не жити з новим Презиком, їм добре і за поребриком.
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15.09.2022 18:28 Ответить
Їх і так значно поменшало після ліквідації ботоферми
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15.09.2022 17:26 Ответить
Звідки довіра до президента ? Можливо після здачі Азовців в полон на катування ? Чи можливо після того , як акції російських олігархів :Фрідмана, Ротенберга. ,Деріпаска , Бабашова , Міллера , а мова іде про десятки мільярдів доларів у кожного з них , так і не арештовані в Україні , невже нам не потрібно відбудовуватись і оборонятись ? Чи можливо після того як нікого так і не посадили за вкрадені ешелони гуманітарної допомоги у Запоріжжі партією "Слуга народу " ? Чи може після того , як дізнались , що майже половина "Слуг Народу" виявились зрадниками та корупціонерами України та зокрема , на Херсонщині , Запоріжжі , Харківщині ? Чи може після того як нагородили артистів-уклоністів ? Особисто я не розумію за що такий рейтинг ? Можливо за прочитання вечірніх текстів , написаних спеціально підготовленою людиною ?
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15.09.2022 16:10 Ответить
Під час війни соціологія не повинна проводитися, і я не вірю в ці цифри, його підтримують тільки в тому, що не повинні бути переговори до звільнення наших территорій
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15.09.2022 17:52 Ответить
Пока идёт война рейтинг Вовы держится и будет держаться. Ведь сейчас стоит всего одна задача победить.
А вот после войны, его будет ждать холодный душ. Рейтинг обвалиться. Войны уже не будет. Зато прокуратура , суды, коррупция , все это ни куда не делось. Все на месте , и все на своих местах.
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15.09.2022 16:13 Ответить
А хто це все влаштує? = торговий партнер?

Вважаєте треба кликати майстра підписань тимчасових мирних договорів?
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15.09.2022 17:27 Ответить
Яке їхало, таке і здибало. Кацап за кілька століть вдало провів ,,реконструкцію" української нації на генетичному рівні, створив великий прошарок ,,хохлів", котрими легко маніпулювать, в котрих на очах полуда.
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15.09.2022 17:41 Ответить
arye z. Я конечно извиняюсь, но у меня , все время есть вопросы , на которые, не получены ответы . Что Зеленский делал в Омане , одновременно, с Патрушевым , . ? Почему на Юге не было сопротивления, и из-за этого подставили Азов , ? Почему сворачивались все ракетные программы? Вагнеровцы ,? Ермак с компанией? И не надо к заслугам народа Украины по борьбе с Орками ,приписывать Зеленского, . Опять же , Корбана зачем трогать ? Формула успеха, это Народ Украины и Западе оружие , а Зеленский тут не причём, даже больше мешает .
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15.09.2022 16:25 Ответить
71% припоцанных в Украине присутствует. Нещасна Укра1на
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15.09.2022 16:35 Ответить
Всi цi опитування це профонацiя,хто платить,у того i рейтинг .
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15.09.2022 17:11 Ответить
Нарешті гундосік поповз вниз...
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15.09.2022 16:29 Ответить
А що це взагалі за опитування таке: "довіряєте - не довіряєте"? Я розумію, що ЗСУ ми довірили захищати країну, волонтерам довіряємо, переказуючи їм свої кровні. А що ми довірили прізідєнту? Практично, і перше, і друге. А що насправді з довіреного зробив прізвдєнт? "Війни не буде - готуйтесь до шашликів", "Фінансуємо не армію, а велике будівництво". То в чому тут довіра? Отямтесь, люди, чи 71% таки лохи
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15.09.2022 16:30 Ответить
Щось не дуже віриться,що оманському довіряють стільки людей!
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15.09.2022 16:40 Ответить
Верніть майстра з підписань тимчасових мирних договорів , бо він же маестро-дипломат і має цілий диплом
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15.09.2022 17:28 Ответить
71%... Тяжелый диагноз, лечение будет долгим и трудным.
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15.09.2022 16:45 Ответить
Іще скажи 91% лікувати потрібно
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15.09.2022 17:11 Ответить
Ти дебіл, що порівнюєш ЗСУ та брехуна та вора ЗЄ?

Завдяки брехні та бездіяльності ЗЄ трапилася Буча та Маріуполь.
Завдяки ЗСУ звільнено Київщину та Харківщину.

Так зрозуміліше?
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15.09.2022 17:50 Ответить
До чого брехня Зе до різні в Бучі? Не брехав би рашисти були б пухнастими і ласкавими до українців? І Маріуполь би ніхто б не бомбардував? Але справа не в тому, мається на увазі, що ЗСУ підтримують ті ж ненависні "71%", уже ж більше половини так це точно. Тому говорити про якусь частину українців як психічно хворих, яких потрібно лікувати, м'яко кажучи, некоректно. Зараз кожен повинен підтримувати армію, а не просиджувати штани на форумі звинувачуючи іншу частину населення в усіх гріхах
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15.09.2022 18:22 Ответить
До того, що кацапи у Бучі опинилися на другу добу після вторгнення, завдяки брехні та бездіяльності ЗЄ протягом півроку.
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15.09.2022 18:38 Ответить
А нічого що це була основна стратегія українського командування в перші неділі війни? Відступати до укріплених населених пунктів, щоб не допустити оточення українських військ. На півночі Київщини таких пунктів майже не було, тож було логічним відступати до передмість Києва - Бучі, Гостомеля, Ірпеня. Далі бої велися вже в цих населених пунктах. І Зе тут взагалі ні до чого
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15.09.2022 19:14 Ответить
Ти дебіл?

Може це була основна стратегія ЗЄ - відправити населення Київщини до кацапських катівень, але точно не ЗСУ.
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15.09.2022 19:19 Ответить
Тоді розкажи, чому російські війська не прорвали українську лінію оборони на кордоні(який до речі, дуже складно втримувати за такого сильного противника), чому ЗСУ не втратили обороноздатність і відстояли Суми, Чернігів та інші великі населені пункти? Адже якраз на таке сподівалися кацапи, коли нападали на Україну. Чому Київ не впав, як пророкувалі рзноманітні "єкспєрди" за три дня? Може тому, що українське військове командування мало певну стратегію закріпитися у містах, не переймаючись власне кордоном? Звісно, на деяких напрямках було все інакше, як на Херсонщині, де наші бійці чіплалися за кордон так, що кацапи розбомбили 80% усього особистого складу українських військ під Кримом. Ту поразку бачимо і досі, оськільки кацапам вдалося закріпитися в Херсоні і Мелітополі. Вам мабуть невідомо, скільки наших бійців загинули там у сутичках на перешийку. А потім такі, як ви будете розповідати, що "Хєрсон здалі бєз боя". На Донбасі також інша ситуація, але там вже була велика кількість оборонних споруд за 8 років війни. За такого великого кордону з руснею чіплятися за кордони не мало сенсу. Тому те що Київщину "здалі" - цілковита маніпуляція
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15.09.2022 19:31 Ответить
Краще ти роскажи, яким чином до ЗЄ не має відношення те, що ЗЄ був за півроку попереджений про напад та всі деталі нападу і не зробив нічого для оборони (навіть грошей для ЗСУ не виділив), а натомість навпаки - розмінував Чонгар, відводив війська, призначав зрадників у СБУ.

Ні один з напрямків наступу не був фортифікований. Встояла тільки лінія оборони, побудована ще при Пороху.
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15.09.2022 19:44 Ответить
Про фортифікацію кордону вже казав, а от що Зе нічого хорошого для майбутньої оборони не зробив ніхто і не заперечував. А от звинувачувати їх або тих, хто за них голосував, у Бучі та мало не геноциді точно не варто
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15.09.2022 20:08 Ответить
Ви явний зебот,бо зебіли на такі сайти не заходять.Ви вважаєте вірною стратегію нашого командування не зупиняти загарбників на кордоні?Тобто для вас краще щоб орки обстрілювали наші міста а не зупинились на замінованих кордонах і зруйнованих прикордонних мостах.Ви часом не радник єрмака?Якби зеленський не розмінував південь то не загинули б наші бійці"у сутичках на перешийку"і не було б трагедії в Маріуполі.
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15.09.2022 22:08 Ответить
Так, я вважаю стратегію не чіплятися за кордон в перші неділі війни найвірнішою стратегією. Міста орки б обстрілювали і так, а також висока вірогідність, що після прориву оборони(що рано чи пізно відбувся б), наші війська потрапили б в оточення, так, як це сталося під Балаклією з руснею. Саме на такий сценарій розраховувало російське командування. Вздовж найдовшого кордону Європи побудувати 3 лінії оборони - як ви собі таке уявляєте? На такі проекти потрібні десятиліття - он візміть тільки лінію Магінота, а у Франції з Німеччиною знаєте який короткий кордон. Заміновані віддтинки можна обійти. Мости якраз, якщо ви не знали, на Київщині та Півночі вцілому руйнували. Ідемо далі. Яким чином міни допомогли б проти повітряних бомбардувань і артилерії? Міни дають результат при відступі, сповільнюють просування ворога. До того моменту, коли наші частини відступили, 80% особового складу уже не стало. Російська армія скористалася перевагою у повітрі, танках і артилерії у повній мірі, адже наступ на Південь планувався роками, задовго до Майдану. І, на жаль, наші воїни просто не мали чим відповісти
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15.09.2022 23:28 Ответить
Я не буду вас переконувати(бо це неможливо) в тому що значно краще вести бойові дії поза містами,не наражаючи на небезпеку цивільне населення.Тим більше що зевлада,знаючи про плани нападу орків,не відновила жодного бомбосховища,а нещодавно в Умані для хасидів бомбосховища організували.Якщо мости "на Київщині та Півночі вцілому руйнували",то яким чином орки так швидко підійшли до Києва?" Міни дають результат при відступі, сповільнюють просування ворога",Тобто при наступі ворога міни результату не дають?Мордор за вісім років нагнав в Крим дуже багато військової техніки,і вся це залишилось би в Криму якби зрадники у владі не розмінували міст біля Чонгару та ще декілька мостів на херсонщині,Маріуполь не потрапив би в оточення.Не хочете спитати у зеленського чому " на жаль, наші воїни просто не мали чим відповісти" ?На дороги у 2021 році зеледент витратив 130 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ,а разом з великим крадівництвом - більше 400 мільярдів гривень.За ці кошти можна було б підготуватися до війни,закупити зброю,облаштувати бомбосховища.Чому,на вашу думку, зеленський цього не робив,при цьому він сам заявив що знав про напад ще за рік до нього.Я думав що ви зебот,але ви зебіл.
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16.09.2022 10:14 Ответить
Спочатку пишете, що переконувати не збираєтеся, але все одно намагаєтеся довести Звісно, для цивільного населення краще, аби велися бойові дії десь на кордоні, але у описаній ситуації, я не бачу якогось іншого варіанту. Щодо мостів - он міст у Демидові підірвали, Ірпінь затопили, і таких випадків було багато на всьому фронті - а орки навіть на Дніпрі понтони намагаються навести, що їм ті підірвані мости? Міни при наступі може і дають, але от на Південному фронті, наші підрозділи рівняли з землею, а потім вже заходили, невже на вашу думку немає способів пройти через мінне поле якщо немає присутності противника, якщо точно знаєш, що територія замінована? Як ви можете бути впевнені, що оборону не прорвали б у будь-якому випадку і "і все це залишилось би в Криму"? До кількості кацапської зброї ми б за 20 років не дійшли, ви хоч бачили розміри Расєї? Порівняйте це з нашими ресурсами і економікою, частина яких була окупована ще в 2014, до приходу Зеленського. Я просто не вірю що у нас могла бути така сама присутність на перешийку як у кацапів - у нас немає тисяч артилерійських установок і танків, повітряні сили і так були у невідповідному стані щоб проводити повітряні операції, після ударів по аеродромах. Був навіть ризик, що рашисти знищать наше ППО. Тож шанси були б все одно нерівні, можливо вдалось би хоча б підірвати мости...

З усім іншим згоден, після закінчення війни Зеленський та інші мають відповісти за крадівництво та відсутність евакуації мирного населення, а також за спробу закрити рота західним політикам, що півроку казали про наступ, як мінімум поразкою на президенських виборах. Я впевнений, після війни у суспільстві буде запит на озброєння, а не на дороги
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16.09.2022 11:10 Ответить
А просто аргуметував свою позицію.Бо вас неможливо,та і не потрібно ,переконувати в тому що наступ ворога краще зупиняти на кордонах держави а не в населених пунктах.Зруйновані мости та мінні поля, ЗНАЧНО б сповільнили просування ворога,а в України було б більше часу на підготовку до бойових дій та евакуації цивільних мешканців.Нам непотрібна така ж кількість зброї як і в мордору,нам потрібна ******* зброя,наприклад Стугна ,Вільха,Нептун, Грім.Гроші на які можна було закупити цю зброю були витрачені на дороги.Подивіться на гугл мапс на міст біля Чонгару,якби його зруйнували то за який час орки його б відновили? Ви чули історію про клістрони,які дбр вилучила з наших РЛС і повернула на третьому місяці війни.,а без ціє деталі РЛС це купа металобрухту.Восени 2019 було призупинено фінансування нашої ракетної програми.На вашу думку це вплинуло якось на обстріли наших міст?ПВО і протиракетної оборони у нас небуло,і зеленський для цього доклав значних зусиль.
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16.09.2022 12:21 Ответить
(якщо що, під командуванням має на увазі не Зе а тих, хто розробляв план оборони у випадку повномасштабного наступу)
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15.09.2022 23:35 Ответить
У нас є головнокомандувач,котрий затверджує план оборони.
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16.09.2022 09:43 Ответить
Так а ж і написав - той, хто розробляв. Зеленського не вважаю розробником стратегії
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16.09.2022 09:55 Ответить
У зеленського був вибір затверджувати чи відхилити таку стратегію,остаточне слово за ним.
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16.09.2022 10:33 Ответить
Тобто те, що ЗСУ були вимушені відступати до великих міст, бо ЗЄрмаки за півроку, що ТОЧНО ЗНАЛИ КОЛИ та ЗВІДКИ НАПАДЕ РФ, не збудували жодного укріплення і не евакуювали жодної людини, не має до ЗЄ ніякого відношення?
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15.09.2022 19:23 Ответить
За евакуацію це звісно правда, але от як пропонуєте покрити такий великий кордон з країною-агресором? Це банально неможливо чіплятися за кордони за повномасштабного вторгнення з усіх напрямків. У нас з руснею 1 за дожиною кордон, яким чином його можна було прикрити? Навіть якби вдалося спорудити окопи вздовж 3000 км кордону, танкові колони рашистів просто б розметали наші укріплення або просто їх би обійшли і пішли б далі на Київ, не зустрічаючи жодного супротиву. Наше командування зробило дуже мудрий вибір, коли обрало стратегію відступу до великих населених пунктів, аби не допустити подібної ситуації
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15.09.2022 19:41 Ответить
Эм.... Чего?? Я очень-очень извиняюсь, но с Вами всё в порядке? Бо меня терзают смутные сомненья
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15.09.2022 19:26 Ответить
Не. Там все не в порядке.

Эта тушка за подачку Подоляка черное назовет белым, вынужденное отступление стратегией, а саботаж обороны хитрым планом.
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15.09.2022 19:46 Ответить
Ей-богу, клиент явно с другой реальности
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15.09.2022 19:49 Ответить
Ну у ботни ОПЗЕ все точно так же, как и у ботни ***** - реальность не имеет значения.
Главное темник.

У кацапов ***** не виновато в разгроме под Харьковом, у ОПЗЕ ЗЕрмак не виноват в том, что нихрена не делал для обороны Украины.

Одна школа!!!
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15.09.2022 19:55 Ответить
Нормально так прирівняли розгром під Харківщиною з успішною обороною ЗСУ в перші місяці війни. Та і при тому, що казалося зовсім не про бездіяльність Зе, а про стратегію військового керівництва в цілому, ні слова про користь ОП у війні
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15.09.2022 20:03 Ответить
Де ти, гандон зелений, побачив ЗСУ у моєму попередньому дописі?

От навмисний саботаж Зеленським оборони України там є, а ти його якось так не помітив.
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15.09.2022 20:06 Ответить
Самі написали про "вимушений відступ", прирівнявши з Харківським проривом. А саботаж якщо і був навмисним, то сильно на обороноздатність не вплинув. От геноцид, на жаль, трапився б у будь-якому випадку, зважаючи на фашистську ідеологію русні
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15.09.2022 20:14 Ответить
,,Саботаж, якщо и був навмысным, то сильно на обороноздатнисть нэ вплынув"(с). ШО??? Шо ты вэрзэш? Вобще ку-ку?
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16.09.2022 07:44 Ответить
Он вобще больной
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16.09.2022 07:46 Ответить
Зрівняти армію і те непорозуміння, яке грається в президента-тут вже й слів нема.
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15.09.2022 21:46 Ответить
Так отож...

На таке тільки ОПЗЄшні подляківці й готові.
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15.09.2022 21:49 Ответить
Просте питання: що особисто зробив зеленський, щоб можна було сказати: так, це об'єктивна причина зростання його рейтингу?
І саме зростання, бо до 24 лютого 2022 року, рейтинг зеленського був дуже низьким, відсотків 35-40: кожного дня його піарники анонсовували чергове «вау», щоб цей рейтинг взагалі не накрився.
Так в чому причина росту?
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15.09.2022 16:53 Ответить
Ну, питання опитування наші "умільці" можуть сформулювати так, що народ буде довіряти навіть чорту лисому.
Є й інше питання: ким треба бути, щоб довіряти людині, яка особисто зізналась, що країну до війни не готувала свідомо і навмисно?!
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15.09.2022 17:10 Ответить
причини - телевізор
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15.09.2022 18:59 Ответить
Коли ми подивилися, що формує таку високу довіру до влади, Джерело: https://censor.net/ua/n3367341
От таким чином і створюється маніпуляція громадською думкою!
Як відомо, у нас, згідно Конституції, влада ділиться на законодавчу, виконавчу та судову.
Серед перерахованих в рейтингу структур немає жодної владної!
А президент у нас взагалі не влада, а гарант Конституції...
А от владі, судам, Раді та чиновникам, довіра, як раз, нижча!
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15.09.2022 17:07 Ответить
Не знаю, чи правдивi, цi опитування (на рахунок зе-преза)! Але якщо правдивi, то цим ОПИТАННИМ, ***** може спoкiйно кидати атомну бомбу на голову, ВОНИ не вилiкованнi.
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15.09.2022 17:13 Ответить
А чого це гімноїди тутешні так збуджені ,чим ближче перемога, тим більший у них кіпіш. Скрізь зрада і все не так.
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15.09.2022 17:23 Ответить
Хто ті дебіли, що довіряють ЗЄ, який брехав про початок війни і винен у тому, що трапилося на Київщині та у Маріуполі?
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15.09.2022 17:46 Ответить
І на всьому півдні. ЦНАП віннаЧовгарі побудував з класноюдорогоюдонього- "в Криму же наши люди"!" , анамправді розмінований прохід з Кримуініякогосупротиву навсьому півдіні.

Зе промови правільні читає? - так йому їх складають 2 дуже розумні хлопця, він тільки докладає акторських здібностей.
Ганьба.
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15.09.2022 18:58 Ответить
Аж 71 процент зниклий з радарів Разумков намалював зєлєнському? А ЧО не 126, як в Обнутого сусіда? Монобільшостні САП, НАБУ, Рада,судді, чиновники- в глибоких мінусах, але, Д,Б, "цар хороший"? Як ото нещодавно УП теж проводила опитування(прізвища треба було відмітити), і там перемогу(на сайті помийної УПячки!!!) люди віддали П'ятому, а чотириждиУклоніст десь в десятці ДО 10-відсотковому, так УП ВЗАГАЛІ це зам'яла, а переможцем квартального х..грая заявила! Так і тут.
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15.09.2022 17:50 Ответить
Как можно доверять клоуну, который войну спровоцировал своим бездействием, а может и договорняеом в Омане.
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15.09.2022 18:16 Ответить
Два момента, які весь цей балаган пояснюють.

1) Вже майже 100 років тому, один з "найвелчнійших лІдарів **********" (за сумісносттю - найкращий друг усіх дітей), правда значно розумніший в подібних випадках говорив приблизно так - не важливо хто, за що і як голосує, головне - хто рахує.

2) Одне з "золотих" правил військової пропаганди - не меньше 85% правдивої, достовірної інформації, приблизно 10% - сумнівної, але ймовірної для цільової аудіторії і тільки один чи декілька вкидів, відвертих фейків, по самому головному питанню для данної пропагандонівської акції.

Сподіваюсь висновки зробити не важко.
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15.09.2022 18:20 Ответить
Ракеті, катування, гвалтування, десятки тисяч загиблих, мілліоні біженців, зруйноване житло - але 72% не вилікувались,продовжують довіряти тому, хтомріяв заглянути кату в очі і переконував: "Щоб закінчити війну треба перестати стріляти".
Странаа дурнів? Чи в телефонному опитуванні бійців на фронті не питали?
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15.09.2022 18:26 Ответить
Коли ми подивилися, що формує таку високу довіру до влади... тобто довіра до влади формується унаслідок здатності державних структур боротися з російською агресією

Якесь Оруелівське тлумачення. Більшість "державних структур" у цьому переліку - із ніякою не високою підтримкою. Влада намагається примазатися до рейтингу тих, хто дійсно бореться із російською агресією
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15.09.2022 18:39 Ответить
Мене більше зацікавив негативний рейтинг.... повністю знищена довіра до державних інститутів влади ...А хто ж поставив керівників цих установ і чиї розпорядження вони виконують ??? 🤔
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15.09.2022 18:59 Ответить
Это же каким ослом мудрецом нужно быть чтобы одновременно выражать откровенное недоверие политическим партиям+чиновникам+ВР и в то же время доверять тому, чья партия управляет+кто назначает высокопоставленных чиновников+чьё большинство контролирует ВР
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15.09.2022 19:09 Ответить
Тренд на самом деле радует. Ожидал, что будет еще хуже.
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15.09.2022 19:16 Ответить
Т.е опыталы 2024 человека и на основе этих 2024 человек нарисовали поддержку рейтинга Лохубонэвтик всеми украинцами? Серьёзно? На основе ответов 2024 человек, ответы которых невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть? Все соцопытування проводятся на чьи-то деньги, все деньги сейчас в руках ЗЕгнид. Кто платит, тот и заказывает рейтинг. Как это Янэлоху нарисовали всего лишь какие-то жалкие 71%?
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15.09.2022 19:44 Ответить
Арестович чи єрмак поділилися результатами?
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15.09.2022 20:07 Ответить
Зеленский убил сотни тысяч украинцев, сделал беженцами больше 2 000 000 украинцев, лишил работы и жилья, нанес ущерба на несколько сотен миллиардов долларов, а 71 % верят ему, потому что он БОНЕВТИК БОНЕДАЛИ ОМАНСЬКИЙ?
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15.09.2022 20:14 Ответить
Довіра до військових і волонтерів - це добре, і це необхідно. Але все інше... м'яко кажучи, засмучує. Навіть війна не вилікувала в нас цей інфантилізм. "Спаситель нації" Боневтік, на тлі тотальної недовіри до уряду, парламенту, банківської системи - це що взагалі?! Люди, ну чому у вас дупа замість голови?
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16.09.2022 10:32 Ответить
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