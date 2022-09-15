В начале войны эти "воины" служили в "батальоне Монако", а теперь давят на Атрошенко, – горсовет Чернигова

Силовики в Чернигове стали инструментом политического давления на местное самоуправление. Ситуация с вручением админпротокола мэру Владиславу Атрошенко под вымышленным предлогом не оставляет сомнений, что силовики выполняют политический заказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте городского совета Чернигова.

"Сегодня представители НАПК посетили городской совет и вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензии - водитель городского головы на автомобиле семьи Владислава Атрошенко во время войны, имея официальное разрешение, пересек государственную границу и вернулся. В этом правоохранители усматривают конфликт интересов, о котором должен был сообщить городской голова. Эта ситуация не оставляет никаких сомнений в том, что силовики выполняют политический заказ: копать и найти что угодно любой ценой против мэра Чернигова", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечают, что некоторые исполнители политического заказа в наиболее драматичное для города время сами скрывались в Европе.

"Сегодня силовики проявили ловкость и храбрость во взятии здания горсовета, чтобы вручить админпротокол. Такая ловкость и храбрость пригодилась бы силовикам в феврале-марте, когда российские войска прорывались в Чернигов. Но, к сожалению, те, кто сегодня занимается давлением на мэра, в начале войны служили в "батальоне Монако". И только когда врага выбили из Киева и Черниговской области, эти воины вернулись из европейских "котлов". И сегодня вместо того, чтобы заниматься реальными нарушениями, бороться с коллаборантами и хищениями гуманитарной помощи на областном уровне, силовики снова выполняют политические заказы", ​​- говорится в заявлении.

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В горсовете напоминают, что в 2021-м и начале 2022 года в структурных подразделениях Черниговской городской власти прошли "сотни обысков". И, несмотря на войну, давление на Владислава Атрошенко продолжается.

"Сначала главу Чернигова не упустили за границу и лишили возможности город получить от иностранных правительств и доноров средства на восстановление. Дальше – больше. Срежиссированное сотрудниками силовых структур транслирование российской пропагандистки Скабеевой в одном из фитнес-залов города, чтобы дискредитировать лично городского голову, постоянные угрозы. А теперь представители НАБУ выясняют, почему, когда Владислава Атрошенко пограничники не выпустили на конференцию в Лугано, с официальным разрешением смог уехать его водитель", - отмечают в заявлении Черниговского горсовета.

Утром 15 сентября представители НАПК вручили мэру Чернигова Владиславу Атрошенко админпротокол. Претензии к нему заключаются в том, что водитель городского головы Чернигова на автомобиле семьи Владислава Атрошенко пересек украинскую границу и вернулся. При этом официальные структуры не отрицают, что водитель Атрошенко имел все разрешения на временный выезд из Украины и законов не нарушал.

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