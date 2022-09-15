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Новости Политика Украины
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горсовет (659) Чернигов (792) Атрошенко (77) НАПК (1159)

В начале войны эти "воины" служили в "батальоне Монако", а теперь давят на Атрошенко, – горсовет Чернигова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

атрошенко

Силовики в Чернигове стали инструментом политического давления на местное самоуправление. Ситуация с вручением админпротокола мэру Владиславу Атрошенко под вымышленным предлогом не оставляет сомнений, что силовики выполняют политический заказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте городского совета Чернигова.

"Сегодня представители НАПК посетили городской совет и вручили Владиславу Атрошенко протокол. Суть претензии - водитель городского головы на автомобиле семьи Владислава Атрошенко во время войны, имея официальное разрешение, пересек государственную границу и вернулся. В этом правоохранители усматривают конфликт интересов, о котором должен был сообщить городской голова. Эта ситуация не оставляет никаких сомнений в том, что силовики выполняют политический заказ: копать и найти что угодно любой ценой против мэра Чернигова", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечают, что некоторые исполнители политического заказа в наиболее драматичное для города время сами скрывались в Европе.

"Сегодня силовики проявили ловкость и храбрость во взятии здания горсовета, чтобы вручить админпротокол. Такая ловкость и храбрость пригодилась бы силовикам в феврале-марте, когда российские войска прорывались в Чернигов. Но, к сожалению, те, кто сегодня занимается давлением на мэра, в начале войны служили в "батальоне Монако". И только когда врага выбили из Киева и Черниговской области, эти воины вернулись из европейских "котлов". И сегодня вместо того, чтобы заниматься реальными нарушениями, бороться с коллаборантами и хищениями гуманитарной помощи на областном уровне, силовики снова выполняют политические заказы", ​​- говорится в заявлении.

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В горсовете напоминают, что в 2021-м и начале 2022 года в структурных подразделениях Черниговской городской власти прошли "сотни обысков". И, несмотря на войну, давление на Владислава Атрошенко продолжается.

"Сначала главу Чернигова не упустили за границу и лишили возможности город получить от иностранных правительств и доноров средства на восстановление. Дальше – больше. Срежиссированное сотрудниками силовых структур транслирование российской пропагандистки Скабеевой в одном из фитнес-залов города, чтобы дискредитировать лично городского голову, постоянные угрозы. А теперь представители НАБУ выясняют, почему, когда Владислава Атрошенко пограничники не выпустили на конференцию в Лугано, с официальным разрешением смог уехать его водитель", - отмечают в заявлении Черниговского горсовета.

Утром 15 сентября представители НАПК вручили мэру Чернигова Владиславу Атрошенко админпротокол. Претензии к нему заключаются в том, что водитель городского головы Чернигова на автомобиле семьи Владислава Атрошенко пересек украинскую границу и вернулся. При этом официальные структуры не отрицают, что водитель Атрошенко имел все разрешения на временный выезд из Украины и законов не нарушал.

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Топ комментарии
+39
очередное отвлечение внимание зермаковщиной от скандала с гуманитаркой.....
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15.09.2022 16:13
+20
Суки зеленые, когда вас уберут?
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15.09.2022 16:30
+20
Копають тому що не здав кацапам Чернігів! Це цинічний почерк мстивого боневтіка! Багато зелена влада ще проблем створить.
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15.09.2022 16:35
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очередное отвлечение внимание зермаковщиной от скандала с гуманитаркой.....
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15.09.2022 16:13 Ответить
"Журналісти та підприємці стверджують: через халатність представників Чернігівської ОВА на складах в обласному центрі пропадають тонни гуманітарної допомоги".
https://www.youtube.com/watch?v=gQpqh-rg_pg&feature=emb_imp_woyt
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15.09.2022 16:18 Ответить
Черниговской ОВА Чаус керует, причем тут Атрошенко?
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15.09.2022 16:25 Ответить
без участі Чауса це протокол НАЗК не обійшовся.
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15.09.2022 16:47 Ответить
Ви відео дивились? Чи нє чітал, но асуждаю?
Там саме про Чауса і кажуть, але мочать мера.
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15.09.2022 16:55 Ответить
Так і я про теж, я вам нічого поганого не казав.
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15.09.2022 17:00 Ответить
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15.09.2022 16:28 Ответить
Так в Чернігові- те саме! Чаус підгріб під себе міські холодильники (фактично реквізував) - "для потреб міста - для зберігання гуманітарної допомоги....." Тримали там продукти - але людям не роздавали (мабуть, теж тримали для продажу) Коли в зв"язку з проблемами з електроживленням холодильники повідключалися, продукти стали псуваться Власниця "підняла "хай!" - холодильники запаскудили і продукти забирать не хочуть Так на неї СБУ з прокуратурою накинулись - щоб "рот закрила"!
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15.09.2022 16:28 Ответить
ну так я ж за Чернигов и говорю! гогда гром грянул в Запорожье - придумали Кривоноса, а сейчас придумывают Атрошенко..... типичная ГБ-шная практика.....
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15.09.2022 16:43 Ответить
Трохи з вами не погоджуюсь. ГБ-шна практика була все робити по-тихому і без свідків. А це практика квартальних зечмонь- заквари,обдристання і перебити один зашквар іншим. А піпл це поки хаває.
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15.09.2022 19:07 Ответить
ну эти только учатся! ))
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15.09.2022 19:15 Ответить
" З нами Бог! З нами правда!" казала ця цинічна шкура.
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15.09.2022 17:17 Ответить
Суки зеленые, когда вас уберут?
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15.09.2022 16:30 Ответить
рано, или поздно, но когда-то это случится.....
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15.09.2022 16:37 Ответить
Ліпше раніше
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15.09.2022 16:50 Ответить
ага! посмотрите, сколько у гундосого подписчиков в Твиттере..., пусть больше половины из них не из Украины....., умножьте это на 7-10 тех украинцев, у кого нет тви и результаты вас нихрена не порадуют.....
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15.09.2022 16:56 Ответить
а що владі за те що здали пів України під розбій грабунок росіянам без бою. а авто міськради ціле на дружинумера не потрібно було виділять під час боїв охорону .
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15.09.2022 18:19 Ответить
Батальйон Монако повернувся і одразу в бій. Тримайтеся ті хто не здав міста рашні...
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15.09.2022 16:20 Ответить
Тиск посилиться ,бо зекоператив побував в Ізюмі ,відповідно буде довідка про участь в бойових діях.
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15.09.2022 16:20 Ответить
Батальон Монако поиздержался понимаете ли! Надо войти в положение
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15.09.2022 16:24 Ответить
Копати під Атрошенка багато не треба...тим більше, під його водія...там все на поверхні...
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15.09.2022 16:28 Ответить
Що саме вам видно на поверхні з Ізраїлю?
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15.09.2022 16:31 Ответить
А ви ближче... Поїдьте до Чернігова і там розпитайте...
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15.09.2022 18:05 Ответить
Навіщо? Якщо ви вже все роздивились на поверхні і можете повідомити.
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15.09.2022 18:23 Ответить
Чернигов по факту защитил Киев...подробности когда нибудь расскажу...
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15.09.2022 16:28 Ответить
Мені особливо цікаво
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15.09.2022 16:30 Ответить
Моцковия родилась в 1272...от Хана Менгу Тимура...внука Хана Батыя... окурок не парься...😛
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15.09.2022 16:39 Ответить
Сенатор! Ти не забувай закушувать! "Знавець" оборони Чернігова! Якщо ти ще й про це будеш писать з такою ж "достовірністю", як про історичні події минулих віків, то тобі тут очі заплюють! Я з початку війни і по сьогодні живу безвиїздно в Чернігові - так що ти "бреши обережніше"!!!
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15.09.2022 16:46 Ответить
по факту ти ********, якщо так елементарно розмірковуєш, чинників багато і всі вони заслуговують на повагу
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15.09.2022 17:59 Ответить
Копають тому що не здав кацапам Чернігів! Це цинічний почерк мстивого боневтіка! Багато зелена влада ще проблем створить.
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15.09.2022 16:35 Ответить
Зевлада прибирає конкурентів по великому крадівництву.
В цій боротьбі жаби і гадюки, одне створіння все ж буде краще бо воно не ховалось на банковій і не здавало міста оркам як це робили Слуги з Купянськом, Ізюмом і Бердянськом, а керувало оточеним містом, і це багато про що говорить
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15.09.2022 16:42 Ответить
Коментувати справді нічого. Без мату. Бо коментарем буде суцільний мат. Без слів.
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15.09.2022 16:46 Ответить
Черговий наїзд зелених Падлюк з жОПИ Президента очевидно під керівництвом Кирила Тимошенка продовжується!! Щоб ви всі здохли зелені гниди!!
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15.09.2022 16:49 Ответить
Зелька встановлює диктатуру. Сраколизам нагороди, хто каже правду- провадження, підозри, кримінальні справи.
Атрошенко проявив ініціативність у відбудові Чернігова, ЗЕкоМанда небажає щоб бібло від "великого крадіаництва відбудівництва" йшло мимо їх..... от й результат.
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15.09.2022 16:49 Ответить
Ти там з "Сенатором" обережніше "Фантазер" ще той! Особливо як напідпитку до компа сідає!
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15.09.2022 16:57 Ответить
Ян Холодний ти про що?
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15.09.2022 19:45 Ответить
Про "Сенатора"! Він - як на пробку наступить, то таку херню молоть починає! Я вже махнув на нього рукою (особливо з історичних питань) Однак, коли він заявив, що розкаже про "Захист Києва Черніговом" - мене "зачепило" Сидить бог зна де і щемиться комусь "відкрить "тайни Мадрідського двору" А я всю блокаду в Чернігові просидів! (Відкрий тему "Ватра": десь з 84-ї сторінки я щоденник блокадний викладав) А ти цьому "п"яндизі" з цього приводу "лайк" ставиш!
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15.09.2022 20:01 Ответить
А что там с гуманитаркой в Запорожье?Неначасі?
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15.09.2022 16:52 Ответить
А 300 лярдов в предвоенный асфальт НАЗК не заинтересовали?
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15.09.2022 16:58 Ответить
Для цієї влади вже і українці, які хочуть мати свою церкву, а не церкву окупанта, злочинці.

"СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"

У Службі безпеки запросили статутні документи однієї з громад, що заявила про бажання перейти до ПЦУ.

Головне управління Служби безпеки України у Київській області просить представників місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо недопущення участі у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ керівників територіальних громад чи представників місцевої влади.
Це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні", йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні LB.ua.
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15.09.2022 16:58 Ответить
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15.09.2022 17:00 Ответить
в Україні сепарок Українська церква а не російська такі як ти вбивали людям в мізки що і Крим іДонбас російський і ось результат підігруваня путіну війна.
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15.09.2022 18:26 Ответить
Секта Гундяєва-Онуфрія, яка відмовляється відспівувати загиблих українських воїнів, українська?
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15.09.2022 18:33 Ответить
Попи-верхівка цієї секти у ВР відмовилась вшанувати загиблих за Україну.
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15.09.2022 18:35 Ответить
Я так розумію, що до портнова, який зєбався з країни, у зебілів немає претензій. Так само немає претензій до виродків типу суркіса
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15.09.2022 17:05 Ответить
Дело рук Деьмака и Татарова.Этих скотов надо вперёд ногами с Банковой выносить
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15.09.2022 17:10 Ответить
Цього мало-дермака i татарова до стiнки!!
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15.09.2022 17:14 Ответить
Це просто якийсь абсурд...Чаус-п#дарас ховае гуманiТарка,а ЗЕшмоньки на чолi з ермаком кошмарять людей...дуже вiрю що коли хлопцi повернуться з вiйни пiд цими мерзотниками буде горiть земля
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15.09.2022 17:11 Ответить
А на якому авто повернувся водій? На томуж чи на службовому яким жінка мера виїхала раніше? У статті про це аж нічого. Це схоже на упередженість.
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15.09.2022 17:23 Ответить
Гнилой, паохатый чаус копает под Атроху с родачи Оманского Осла!!!
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15.09.2022 17:24 Ответить
Мстиве зелене лайно...
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15.09.2022 17:38 Ответить
Ця війна не закінчиться ніколи...
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15.09.2022 18:20 Ответить
ой, ну нарешті цього бандюка взяли за дупу
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15.09.2022 20:18 Ответить
Зараз, знову все як і раніше - вся ***** відбувається під єгодою ЗЕчмоні та його прокацапських кураторів
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15.09.2022 21:39 Ответить
 
 