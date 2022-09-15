Неудача России в Украине может испортить планы Си Цзиньпина и Путина о новом миропорядке, – CNN
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Китай и Россия так и не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу, а развязанная Россией война против Украины послужила только укреплению решимости Запада.
Об этом идет речь в материале CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На этой неделе лидер КНР впервые за более чем два года выехал из Китая. Сперва он посетил Казахстан, затем – саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.
Там же состоится встреча китайского лидера и российского диктатора – первая с начала февраля. Во время последней встречи две страны триумфально объявили о наступлении "новой эры" в международных отношениях, "трансформации архитектуры глобального управления и мирового порядка" и "важных изменений, которые переживает мир". Они выпустили совместное заявление из 5000 слов о "безграничной дружбе".
Спустя несколько недель Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и все еще далека от победы в этой войне. А обе авторитарные державы так и не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу, отмечают эксперты.
Легкая победа Путина еще больше укрепила бы убежденность Си в том, что Запад находится в упадке, и послужила бы шаблоном для нападения на Тайвань. Но легкой победы не было, Украина продолжает оказывать сопротивление, а вторжение оживило НАТО, укрепило трансатлантические связи и объединило Запад.
Неудача России в Украине уже начинает вызывать серьезную политическую реакцию в Москве, а полное поражение потенциально может вызвать политическую нестабильность в Кремле. Если война в Украине окажется главным переломным моментом в ослаблении России, это может помешать планам Си.
"На самом деле, у Китая (в отличие от США) нет других крупных влиятельных партнеров, на которых они могут положиться – в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом, Россия, безусловно, является самым могущественным государством, которое тесно связано с Китаем. Я думаю, что Пекин беспокоит, что Россия перенапрягается, и это может подорвать их коллективные усилия по формированию мирового порядка", – заявил Брайан Харт, научный сотрудник China Power Project в Центре стратегических и международных исследований.
Китай рискует подвергнуться западным санкциям в случае, если начнет активно помогать России в этой войне, и Си не заинтересован в этом накануне 20-то съезда партии, на котором он намерен переизбраться на нарушающий нормы третий срок. До сих пор Пекин тщательно избегал действий, которые могли бы повлечь западные санкции (как оказание прямой военной помощи Москве).
"Китай готов оказать России некоторую молчаливую поддержку в политическом, дипломатическом и в некоторой степени экономическом плане, но суть в том, что он не собирается изо всех сил и подрывать другие свои стратегические цели ради поддержки России", – отмечает Харт.
По словам Харта, продажа оружия – та область, за которой стоит следить с особым вниманием, поскольку Китай долгое время был одним из крупнейших покупателей оружия в России. Теперь РФ может начать покупать оружие у Китая. По его словам, даже в этом случае Китай, скорее всего, попытается отправить запчасти или предметы, не включенные в санкционный список, или отправить их по запутанным маршрутам, которые трудно отследить.
"Я думаю, что Китай будет продолжать укреплять отношения с Россией только в той мере, в какой это действительно отвечает их общим интересам", – говорит Харт.
Эксперты считают, что поездка Си в Среднюю Азию направлена не только на демонстрацию поддержки Путина, но и на то, чтобы показать как своей стране, так и всему миру, что, несмотря на дипломатическую изоляцию со стороны Запада, у Китая все еще есть друзья и партнеры, и он готов взять на себя еще большее лидерство на мировой арене.
Нива Яу, старший научный сотрудник Академии ОБСЕ, аналитического центра по внешней политике в Кыргызстане, отметила, что отказ Китая осудить Россию вызвал беспокойство среди стран Центральной Азии.
"Китай не в ладах со странами региона, потому что он все еще смотрит на войну России в Украине с этой антизападной точки зрения – как будто он вот-вот свергнет гегемонию Запада", – сказала она. По словам Яу, это может помешать усилиям Китая по укреплению связей со своими центральноазиатскими соседями, в которые страна вложила значительные средства на протяжении последних двух десятилетий.
Во время своей первой зарубежной поездки почти за 1000 дней китайский лидер попытался развеять эти опасения. Во время визита СИ заявил, что Китай "всегда будет поддерживать Казахстан в сохранении национальной независимости, суверенитета и территориальной целостность".
Пожалуйста, подождите...
А по геополітиці:
потрібно починати
- з "1984" та кріпосного права (5тиконечні фортеці) які не захищали слов'ян, а поневолювали, саме тому "крепостние" - поневолювані окуповані.... Саме тому вони зараз ЗОМБІ, яких шлють "через ОЗЕРО" роблячи ЗЛО Землі... Ми, як нація, могли Пу прибрати спецоперацією, тому що він загрожував нам. Але "маємо те що маємо"...
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До розуміння чому американськи топ компанії співпрацюють та виробляють продукцію в Дрконі. Чому трампа суд проігнорував із скаргами на підробку результатів виборів, коли він "лапнув" - повернути виробництво...
Мб ви очень скудно мыслите? Тогда советую не лезть в брод не зная вод.
В Китаї та Індії загалом більше мільярда незаможних людей, що не мають не лише пральної машини (уявіть, потребують більше пів мільярда пралок), але й звичайної сантехніки. Хоча, про що це я? Вам, мабуть, добре відомо, що ваші мовні брати й самі охочі до українських пральних машин та унітазів. Поза тим, Китай і Індія мають забезпечувати своє величезне населення продуктами індустрії, які хоча б віддалено нагадують про цивілізацію. Тоді як в Штатах відбувається зростання виробництва *********** мікроелектроніки, на яку Китай замахнутися неспроможний. Про Індію взагалі промовчимо. В Штатах найбільша, і найбільш стрімко зростаюча космічна галузь, яка в найближчі 20 років становитиме до 20 трильйонів, що може досягати до 20% світового ВВП. США виробляє і експортує найбільше в світі високотехнологічної зброї, а разом з ЄС,- домінує у літакобудуванні, через що вони разом контролюють транспортну галузь планети. Колосальні за об'ємом фінансові послуги, які надають США в певному сенсі теж є продуктом індустрії. Лише не звичної для вашого масштабного мислення, а ********, інформаційної. Поза тим, США і не була лідером з виробництва сталі. З повоєнного відновлення, це місце займала Європа, яку швидко наздоганяла Японія. Поза тим, що Китай доганяє США за загальним ВВП, високотехнологічний рівень Америки йому в найближчі 50 років не світить.
Мир нашим дітям!
Бережіть їх від ЗЛА.
КНДР посрался со всеми кто вокруг него и дальше принятая на днях Доктрина о безусловном применении КНДР по любому поводу ядерного оружия как то не расслабляет плюс мечта оттяпать кое что у России и Китая также помимо Южной Кореии как впрочем КНДР имеет воруженные претензии и к Японии по поводу пару островов.. там они солидарны с Китаем...
Иран спонсор терроризма Алькаида ИГИЛ да и Талибан получают с Ирана кучу бабла враг № 1 у Ирана--- Израиль который Иран мечтает разбомбить ядерным оружием... кидая бабки в Хазболу также Паллестины..
И ВЫ ГОВОРИТЕ МОЛ ОНИ МЯГКИЕ И ПУШИСТЫЕ...
Такие, "ломом подпоясанные диктаторы", будут выскакивать снова и снова, как прыщи на грязной коже.
И с ними надо поступать как с теми же прыщами - давить.
Сегодня в мире существуют четыре страны-диктатуры, с имперским замашками, с претензиями к своим соседям и ко всему миру - Россия, Турция, Иран и Китай.
Первой с поводка сорвалась россия.
А все три прочие с большим интересом на нее смотрят. Если у нее получится, то и они начнут. И мир полетит в пропасть.
А если россию придавят, то и эта тройка будет сидеть тихою.
Поле боя Украины - судьба Мира.
Тебе здесь не нальют.
Friends indeed: Putin thanks China for 'balanced position' on Ukraine war as he meets Xi
Действительно друзья: Путин поблагодарил Китай за «сбалансированную позицию» по войне на Украине во время встречи с Си
а вот с Тайванем надо срочно установить дипотношения...
а мнение китая оно ничего не значит... скоро китай вернется на свое место - нищей и голодной страны...
вихвалятися хто більший диктатор у себе в країні
і як перемогти проклятущий захід,
який платить їм гроші
Путін похерив проект "Один пояс і один путь" -предложение выдвинуто Си Цзиньпином. Строительство «Одного пояса и одного пути» было включено в список важных задач, поставленных перед новым правительством Китая. Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что осуществление этой инициативы станет «фокусом» внешнеполитической деятельности КНР в 2015 году.
Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб - 21 трлн долларов США[4].
Выгоды тут больше, а геморроя меньше
В Китаю все високотехнологічне виробництво світових компаній, причому з дешевими ресурсами (крім енергетичних, там здешевили робочу силу, штучними локдаунами, в останні роки зрішші зарплати була проблема для них )...
Тому Китай зараз ще більше почав домінувати як промислова площадка і чим більше грузне РФ в цій війні тим дешевше вона продає ресурси і тим конкурентніша китайська продукція, і не лише китайська а і західних компаній для яких вона виробляється....
Тому Китай нічого не втратив від того що РФ втянулась в довгу війну, а наоборот вирішив всі свої економічні проблеми
Для них оккупация Сибири-чистый геморрой.
Хозяева там китайцы, а пенсии лилипутинцам платить они не нанимались.
И поэтому у Китая 75% контроля европейских товаров. Никогда против него даже в теории не может быть санкций. В США все намного лучше, но США одни и их не хватит на Европу. И тренд негативный, это очень печально. Китайцы промыты мозгами и работают с 9 до 22 часов каждый день. Плохо, неумело, с санкциями некоторым против высокотехнологичных станков, но делают производство. В Европе же удачи открыть военный завод. Просто невозможно будет найти европейцев, кто будет на нем работать. Нет желающих. Сверхогромный процент работают в сфере обслуживания или сидят в офисе, но нет производства никакого. Они уже рабы Китая. И даже не по сырью, а Китай тем временем уже половину Африки контролирует, в Южную Азию лезет. Скоро и сырье обрежут, а удачи где-то в Европе вместо красивого зеленого поля и домиков взять и вырыть яму на 10км ради шахты ресурсной и добычи полезных ископаемых, еще выбрасывая в воздуху кучу побочных продуктов. Калийную соль еле-еле добывают с горами соли, да и то скоро прикроют лавочку.