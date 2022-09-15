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Неудача России в Украине может испортить планы Си Цзиньпина и Путина о новом миропорядке, – CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,сі

Китай и Россия так и не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу, а развязанная Россией война против Украины послужила только укреплению решимости Запада.

Об этом идет речь в материале CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На этой неделе лидер КНР впервые за более чем два года выехал из Китая. Сперва он посетил Казахстан, затем – саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Там же состоится встреча китайского лидера и российского диктатора – первая с начала февраля. Во время последней встречи две страны триумфально объявили о наступлении "новой эры" в международных отношениях, "трансформации архитектуры глобального управления и мирового порядка" и "важных изменений, которые переживает мир". Они выпустили совместное заявление из 5000 слов о "безграничной дружбе".

Спустя несколько недель Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и все еще далека от победы в этой войне. А обе авторитарные державы так и не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу, отмечают эксперты.

Легкая победа Путина еще больше укрепила бы убежденность Си в том, что Запад находится в упадке, и послужила бы шаблоном для нападения на Тайвань. Но легкой победы не было, Украина продолжает оказывать сопротивление, а вторжение оживило НАТО, укрепило трансатлантические связи и объединило Запад.

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Неудача России в Украине уже начинает вызывать серьезную политическую реакцию в Москве, а полное поражение потенциально может вызвать политическую нестабильность в Кремле. Если война в Украине окажется главным переломным моментом в ослаблении России, это может помешать планам Си.

"На самом деле, у Китая (в отличие от США) нет других крупных влиятельных партнеров, на которых они могут положиться – в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом, Россия, безусловно, является самым могущественным государством, которое тесно связано с Китаем. Я думаю, что Пекин беспокоит, что Россия перенапрягается, и это может подорвать их коллективные усилия по формированию мирового порядка", – заявил Брайан Харт, научный сотрудник China Power Project в Центре стратегических и международных исследований.

Китай рискует подвергнуться западным санкциям в случае, если начнет активно помогать России в этой войне, и Си не заинтересован в этом накануне 20-то съезда партии, на котором он намерен переизбраться на нарушающий нормы третий срок. До сих пор Пекин тщательно избегал действий, которые могли бы повлечь западные санкции (как оказание прямой военной помощи Москве).

Также читайте: Участие Китая в российских военных учениях вызывает озабоченность, - США

"Китай готов оказать России некоторую молчаливую поддержку в политическом, дипломатическом и в некоторой степени экономическом плане, но суть в том, что он не собирается изо всех сил и подрывать другие свои стратегические цели ради поддержки России", – отмечает Харт.

По словам Харта, продажа оружия – та область, за которой стоит следить с особым вниманием, поскольку Китай долгое время был одним из крупнейших покупателей оружия в России. Теперь РФ может начать покупать оружие у Китая. По его словам, даже в этом случае Китай, скорее всего, попытается отправить запчасти или предметы, не включенные в санкционный список, или отправить их по запутанным маршрутам, которые трудно отследить.

"Я думаю, что Китай будет продолжать укреплять отношения с Россией только в той мере, в какой это действительно отвечает их общим интересам", – говорит Харт.

Эксперты считают, что поездка Си в Среднюю Азию направлена ​​не только на демонстрацию поддержки Путина, но и на то, чтобы показать как своей стране, так и всему миру, что, несмотря на дипломатическую изоляцию со стороны Запада, у Китая все еще есть друзья и партнеры, и он готов взять на себя еще большее лидерство на мировой арене.

Нива Яу, старший научный сотрудник Академии ОБСЕ, аналитического центра по внешней политике в Кыргызстане, отметила, что отказ Китая осудить Россию вызвал беспокойство среди стран Центральной Азии.

"Китай не в ладах со странами региона, потому что он все еще смотрит на войну России в Украине с этой антизападной точки зрения – как будто он вот-вот свергнет гегемонию Запада", – сказала она. По словам Яу, это может помешать усилиям Китая по укреплению связей со своими центральноазиатскими соседями, в которые страна вложила значительные средства на протяжении последних двух десятилетий.

Во время своей первой зарубежной поездки почти за 1000 дней китайский лидер попытался развеять эти опасения. Во время визита СИ заявил, что Китай "всегда будет поддерживать Казахстан в сохранении национальной независимости, суверенитета и территориальной целостность".
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Топ комментарии
+10
Западный мир должен сделать все для того, чтобы отправить всех подобных, древних диктаторов на свалку.
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15.09.2022 16:54
+10
Новый Мировой Порядок. Будет определять Бандера Степан Андреевич. Ну или его слова.
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15.09.2022 16:56
+9
ta jaki tam "svitoporjadok" ? vsemirny gulag ? tfu mlja
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15.09.2022 16:50
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ta jaki tam "svitoporjadok" ? vsemirny gulag ? tfu mlja
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15.09.2022 16:50 Ответить
Саме так: в драконі впроваджують тотальний контроль, відслідковування куди пішов,, що написав, кому відвіз піцу... Корупціонерів відстрілюють саме із-за цього... але коли почали ловитися "боги" (тобто ті що найвищі") в систему внесли "правки": "найвищіх не відслідковувати"... Чим це відрізняться богемії США/РФ... ЗЛО монополярне і те що ми маємо зараз - це татольне домінування та квазіігрища з популусом задля нав'язування видимості "деймоскратії"

А по геополітиці:
потрібно починати
- з "1984" та кріпосного права (5тиконечні фортеці) які не захищали слов'ян, а поневолювали, саме тому "крепостние" - поневолювані окуповані.... Саме тому вони зараз ЗОМБІ, яких шлють "через ОЗЕРО" роблячи ЗЛО Землі... Ми, як нація, могли Пу прибрати спецоперацією, тому що він загрожував нам. Але "маємо те що маємо"...
...

До розуміння чому американськи топ компанії співпрацюють та виробляють продукцію в Дрконі. Чому трампа суд проігнорував із скаргами на підробку результатів виборів, коли він "лапнув" - повернути виробництво...
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15.09.2022 17:39 Ответить
Кому що, а вшивому - баня. Яке відношення має реіндустріалізація, що йде повним ходом, до виборів трампа?
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16.09.2022 03:53 Ответить
Скажите это Китаю и Индии которые за 10 лет прибавили 30/47% выплавки стали.
Мб ви очень скудно мыслите? Тогда советую не лезть в брод не зная вод.
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16.09.2022 14:01 Ответить
Куди мені, обмеженому сільським україномовним мисленням, до гігантів касапського духу російськомовних до самих кісток "інтелігентів". Які міркують з розмахом, як вчили в совітах, і тримають досі свою найвищу силу в плавках.
В Китаї та Індії загалом більше мільярда незаможних людей, що не мають не лише пральної машини (уявіть, потребують більше пів мільярда пралок), але й звичайної сантехніки. Хоча, про що це я? Вам, мабуть, добре відомо, що ваші мовні брати й самі охочі до українських пральних машин та унітазів. Поза тим, Китай і Індія мають забезпечувати своє величезне населення продуктами індустрії, які хоча б віддалено нагадують про цивілізацію. Тоді як в Штатах відбувається зростання виробництва *********** мікроелектроніки, на яку Китай замахнутися неспроможний. Про Індію взагалі промовчимо. В Штатах найбільша, і найбільш стрімко зростаюча космічна галузь, яка в найближчі 20 років становитиме до 20 трильйонів, що може досягати до 20% світового ВВП. США виробляє і експортує найбільше в світі високотехнологічної зброї, а разом з ЄС,- домінує у літакобудуванні, через що вони разом контролюють транспортну галузь планети. Колосальні за об'ємом фінансові послуги, які надають США в певному сенсі теж є продуктом індустрії. Лише не звичної для вашого масштабного мислення, а ********, інформаційної. Поза тим, США і не була лідером з виробництва сталі. З повоєнного відновлення, це місце займала Європа, яку швидко наздоганяла Японія. Поза тим, що Китай доганяє США за загальним ВВП, високотехнологічний рівень Америки йому в найближчі 50 років не світить.
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17.09.2022 02:45 Ответить
Добра позиція... Але для розуміння чому американські компанії виробляють продукцію виключно в Китаї потрібно розуміти також яка нація володіє ФРС, нквд в минулому та ******** компартії Китаю... Для посмішки можно навіть роман 1984 згадати... Також знати не завадить чому зі слов'янством ця нація воює із самого свого створення... Це все виходить за межи інформації яка в доступі звичайної людини. Кожен світосприйняття малює так як дозволяє його фундамент закладеній від народження...

Мир нашим дітям!
Бережіть їх від ЗЛА.
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17.09.2022 04:15 Ответить
ага, так все ж таки коронавірус був навмисне запущений
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15.09.2022 16:53 Ответить
ХУ_СИ оба поца две страны котоыре надо испепелить не дожидаясь от них нападения и еще есть КНДР Иран И Афганистан с их Талибаном тот еще геморой средневековый дикарский фашизм с элементами религиозного фанатизма и база производства и поставки НАРКОТЫ...что впрочем и определнно относится к Ирану также... КНДР повернут на типа коммунизме хотя там чистая ОХЛАКРАТИЯ КЛАНА ВЛАСТИ И НАЖИВЫ НА КОНТРАБАНДЕ СИГАРЕТ наркоты исчисляемой в миллиардах подделка лекарств подделка оружия и прочее.. вот сразу бы по ним не будь трусливые в НАТО ****** в одно время чтобы не успели понять откуда и что прилетело...
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15.09.2022 17:05 Ответить
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15.09.2022 17:13 Ответить
для одаренных Китай имеет претензии с Японией также имеет претензии в Южной Корее и России...Афганистан имеет натянутые отношения с Пакистаном с Турцией в вопросе курдов Афганистан Талибан свои планы озвучил вплоть до Казахстана..... т.е. вся Средняя Азия бывшего СССР и это нет претензий да вы батенька или по приколу или в натуре тип дурачливый..
КНДР посрался со всеми кто вокруг него и дальше принятая на днях Доктрина о безусловном применении КНДР по любому поводу ядерного оружия как то не расслабляет плюс мечта оттяпать кое что у России и Китая также помимо Южной Кореии как впрочем КНДР имеет воруженные претензии и к Японии по поводу пару островов.. там они солидарны с Китаем...
Иран спонсор терроризма Алькаида ИГИЛ да и Талибан получают с Ирана кучу бабла враг № 1 у Ирана--- Израиль который Иран мечтает разбомбить ядерным оружием... кидая бабки в Хазболу также Паллестины..
И ВЫ ГОВОРИТЕ МОЛ ОНИ МЯГКИЕ И ПУШИСТЫЕ...
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15.09.2022 17:45 Ответить
ага. при чому запустили його саме кацапи із своєї біолабораторії Вектор, що в Новосибірську. і запустили його з метою насолити китайцям за те, що китайці їм на якісь економічні уступки не пішли. )
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15.09.2022 19:05 Ответить
Западный мир должен сделать все для того, чтобы отправить всех подобных, древних диктаторов на свалку.
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15.09.2022 16:54 Ответить
К сожалению, не получится.
Такие, "ломом подпоясанные диктаторы", будут выскакивать снова и снова, как прыщи на грязной коже.
И с ними надо поступать как с теми же прыщами - давить.
Сегодня в мире существуют четыре страны-диктатуры, с имперским замашками, с претензиями к своим соседям и ко всему миру - Россия, Турция, Иран и Китай.
Первой с поводка сорвалась россия.
А все три прочие с большим интересом на нее смотрят. Если у нее получится, то и они начнут. И мир полетит в пропасть.
А если россию придавят, то и эта тройка будет сидеть тихою.
Поле боя Украины - судьба Мира.
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15.09.2022 17:02 Ответить
Вспомнил игру "*******" в начале 90-х. Там тоже всё началось с законченными войнами на Земле на многие годы. Пока не появился новый диктатор. Делали ту игру кстати венгры.
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15.09.2022 17:22 Ответить
Ваня, отвали.
Тебе здесь не нальют.
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15.09.2022 18:17 Ответить
Куди пiшов?Три ж,кацапчику,зi своiм вiдвертим пi*дежем, там безвилазно сидиш...бiля вашого корта "мацква"...
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15.09.2022 19:28 Ответить
Нє, я все розумію: Зайва хромосома не додала клепки ще нікому, і ти, ваня, точно не став першим. Одного не втямлю, навіщо ти далі тупиш? Тобі ж сказали: вали звідси. І так: водкі нєт, іді дамой.
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16.09.2022 00:47 Ответить
Диктатури потребують джерела для існування. За виключенням Турції, перелічені країни мають на що гуляти. Але таких не багато. Тож справжні диктатури навряд чи будуть дуже поширеним явищем.
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16.09.2022 04:00 Ответить
Новый Мировой Порядок. Будет определять Бандера Степан Андреевич. Ну или его слова.
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15.09.2022 16:56 Ответить
я думаю, что Украине давно послать вонючий китвй найух... китай, как чемодан без ручки... производят одно говно... пользы - ноль... так что только НАЙУХ...

Friends indeed: Putin thanks China for 'balanced position' on Ukraine war as he meets Xi

Действительно друзья: Путин поблагодарил Китай за «сбалансированную позицию» по войне на Украине во время встречи с Си

а вот с Тайванем надо срочно установить дипотношения...
а мнение китая оно ничего не значит... скоро китай вернется на свое место - нищей и голодной страны...
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15.09.2022 16:56 Ответить
А зебіли хотіли брати приклад з Китаю та саджати всіх хто виступає проти іх царя ЗЕ
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15.09.2022 17:00 Ответить
не царя, а Председатєля ЗЕ

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15.09.2022 17:16 Ответить
Ты идиот. Китай производит не говно а качественный продукт. Пора бы уже понять.
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15.09.2022 17:27 Ответить
юра, хоть ты и гросарчук, и может быть был в китае и увидел массу подделок, но я тебе, ушлепку скажу так - тебе нравится китайское дерьмо - покупай... а я предпочитаю итальянские, немецкие, английские и т.п. качественные товары... а ты покупай говно по дешевке и радуйся - купил много и по дешевке... но вонючего китайского говна...
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15.09.2022 20:28 Ответить
створять собі клуб диктаторів і будуть зустрічатися по пятницям,
вихвалятися хто більший диктатор у себе в країні
і як перемогти проклятущий захід,
який платить їм гроші
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15.09.2022 16:57 Ответить
вже добряче зіпсувала і зірвала план Китаю на світу гегемонію

Путін похерив проект "Один пояс і один путь" -предложение выдвинуто Си Цзиньпином. Строительство «Одного пояса и одного пути» было включено в список важных задач, поставленных перед новым правительством Китая. Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что осуществление этой инициативы станет «фокусом» внешнеполитической деятельности КНР в 2015 году.
Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. «Один пояс и один путь» охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе «новые экономики», и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб - 21 трлн долларов США[4].
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15.09.2022 16:58 Ответить
видно не схотів путлер істи саранчу і мариновані щурячі хвости.. а шкода
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15.09.2022 17:02 Ответить
***** засмутило Сі і тепер від Байкала і до Хабаровська-територія Китаю. Ось і весь новий світопорядок. Хай вибачає))
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15.09.2022 17:03 Ответить
Плани в них були як у Гітлера.
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15.09.2022 17:04 Ответить
Китай внакладе не останется..... не получит Тайвань, значит получит Сибирь, как минимум, в своих исторических границах, отжатых у них совком.....
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15.09.2022 17:08 Ответить
Нельзя больше проводить Олимпиады в лубянско-коммуняцких странах. Они это воспринимают, как поддержку мира и откровенно наглеют. 1980/Москва - агрессия против Афганистана, 2008/Пекин - Грузия, 2014/Сочи - Украина, 2022/Пекин - УКРАИНА...
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15.09.2022 17:13 Ответить
А чого китайці переймаються падінням мордору-їм же дістанеться чималий шмат без якихось проблем.
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15.09.2022 17:17 Ответить
Лучше си договорился с западом насчёт Сибири за есть тайваня.
Выгоды тут больше, а геморроя меньше
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15.09.2022 17:18 Ответить
Що це за галіматья? Шмаркач, який це матераіл робив в CNN, не розуміє, що москва не лише далека від перемоги, а взагалі ніколи не переможе. А Китай друзів не має і оскільки війна буде прграна, дядюшка Сі лише потирає руки.
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15.09.2022 17:24 Ответить
Експерт))) Китай отримав дешеві ресурси з РФ набагато нижче ринку, став країною прокладкою для західних товарів і наоборот для російських... Ніяких санкцій щодо Китаю ніхто не ввів за це і за Тайвань також...

В Китаю все високотехнологічне виробництво світових компаній, причому з дешевими ресурсами (крім енергетичних, там здешевили робочу силу, штучними локдаунами, в останні роки зрішші зарплати була проблема для них )...

Тому Китай зараз ще більше почав домінувати як промислова площадка і чим більше грузне РФ в цій війні тим дешевше вона продає ресурси і тим конкурентніша китайська продукція, і не лише китайська а і західних компаній для яких вона виробляється....

Тому Китай нічого не втратив від того що РФ втянулась в довгу війну, а наоборот вирішив всі свої економічні проблеми
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15.09.2022 17:28 Ответить
Сырьё Китай и так со срусни получает ниже не рынка, а себестоимости.
Для них оккупация Сибири-чистый геморрой.
Хозяева там китайцы, а пенсии лилипутинцам платить они не нанимались.
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15.09.2022 17:28 Ответить
Китаю на Парашку *****, он ведет бизнес со всем миром. А нападать на Тайвань априори глупо.
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15.09.2022 17:29 Ответить
помню эксперДы СНН писали про то, что Киеву осталось от 72 до 96 часов, это эти же пишут?
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15.09.2022 17:30 Ответить
Може зіпсувати плани...? Це ніби заклик до Сі допомагати Путіну ?
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15.09.2022 17:33 Ответить
У Китая сейчас есть более важный вопрос. Это шелкоаый путь. Через кацапов даже разговоров уже нет, Остается южный коридор Каспий- Азербайджан - Грузия - Турция - Европа. И думаю сегодня ему куда интереснее запланированные встречи с Эрдоганом и Алиевым.
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15.09.2022 17:35 Ответить
Китай сначала пусть самолет с Ненси Пелоси собьет а потом пи...т про новый сетопорядок)))
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15.09.2022 18:04 Ответить
Китай едет в Казахстан и Узбекистан на с путькиным ручкатся. а показать, чья теперь эта "песочница"!
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15.09.2022 18:15 Ответить
"Встреча диктатора и лидера"?..., - встреча двух пида*асов, когда узкоглазый науськал ботаксного напасть на Украину, а теперь хихикает потирая ручонки, как обманул ивана-дурачка на четыре кулачка и, как весь мир того *бет. О каком "узкоглазом миропорядке" идет речь, когда простая тетка Пелоси пролетая натянула еще одну "вторую армию мира".
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15.09.2022 18:59 Ответить
В цих "лiдарiв" уже навiть морди сталисхожими один на одного...
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15.09.2022 19:42 Ответить
Чтобы победить Китай, Европе надо соскочить с его товарного производства и начать делать вещи самостоятельно. Сейчас с этим все очень, очень плохо. Молодые люди в 16-18 лет в Европе не идут работать. Они, сидя в тиктоке и других помойках, просто вообще не способны ни на что, даже перекладывать бумажке в офисе могут с трудом. Просто куда не зайдешь, везде люди живут в социальных сетях и реальная жизнь им не интересна. Они не могут пойти либо в университет, либо на фабрику и работать 8 часов как положено, а далеко не все отрасли роботизированы. И тренд негативный. И не только в континентальной Европе, Великобритания не лучше дела обстоят. Вся молодежь имеет очень сильную интернет-зависимость. Просто с гримасой боли на лице они кладут телефон и встают из-за стола, чтобы перенести бумажку из одного кабинета в другой. Ведь их вырвали из мира тиктока и инстаграма, где им хорошо и уютно. Учатся индусы и азиаты, а это те же самые враги, которые ударят в спину в свой час.

И поэтому у Китая 75% контроля европейских товаров. Никогда против него даже в теории не может быть санкций. В США все намного лучше, но США одни и их не хватит на Европу. И тренд негативный, это очень печально. Китайцы промыты мозгами и работают с 9 до 22 часов каждый день. Плохо, неумело, с санкциями некоторым против высокотехнологичных станков, но делают производство. В Европе же удачи открыть военный завод. Просто невозможно будет найти европейцев, кто будет на нем работать. Нет желающих. Сверхогромный процент работают в сфере обслуживания или сидят в офисе, но нет производства никакого. Они уже рабы Китая. И даже не по сырью, а Китай тем временем уже половину Африки контролирует, в Южную Азию лезет. Скоро и сырье обрежут, а удачи где-то в Европе вместо красивого зеленого поля и домиков взять и вырыть яму на 10км ради шахты ресурсной и добычи полезных ископаемых, еще выбрасывая в воздуху кучу побочных продуктов. Калийную соль еле-еле добывают с горами соли, да и то скоро прикроют лавочку.
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15.09.2022 20:15 Ответить
Конкурентоспособность Европы отождествляется с конкурентоспособностью производимой им продукции. А какая к чёрту сегодня конкурентоспособность Европы по сравнению с Китаем, где кроме несравнимого социального уровня работников, ещё и цены на энергию и сырьё отличаются в несколько раз не в пользу Европы. Да и в Китае роботизация производства уже на уровне Европы. И дисциплина и плановое хозяйство, только увеличивают перевес китайской промышленности.
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15.09.2022 22:40 Ответить
Сатана выбрал Рассею...статья в гугле на фактах,укры,овощи не читают..Сам сатана руководит рассеей,факт.думаю,РФ с Китаем объединяться.путан Сибирь отдаст за Крым..при Евфрате встретятся Гога и Магога запад и.они
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16.09.2022 09:22 Ответить
 
 