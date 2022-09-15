РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5156 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 205 40
война (46506) Голос партия (490) Костенко Роман (133)

Нардеп "Голоса", воин Костенко о ситуации на юге: Мы должны выбить россиян за Днепр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костенко

Освободить украинский юг стратегически важно не только для нашего государства, но и для всего мира, учитывая экономическое значение региона для продовольственной безопасности. Сделать это можно.

Это подчеркивает народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Юг — это стратегическое место. Не только для Украины, но и для мира. Мы уже видели, к чему привели проблемы с зерном, его вывозом и вообще экономические вопросы, которые в перспективе будут тесно завязаны за Югом. Именно поэтому мы должны его обезопасить раз и навсегда и дальше освобождать свои территории", – объяснил народный депутат.

По словам Костенко, сейчас важно выбить россиян за реку Днепр.

"Наше дело - бить врага и концентрироваться на других направлениях. Основная стратегическая задача сейчас в Херсонской области - выбить врага за Днепр на левый берег. Это обезопасит наш Юг и даст нам возможность освободить некоторую часть войск и перебросить их на другие направления для ведения контрнаступлений. Я думаю, что наши командиры и Главнокомандующий это понимают", - резюмирует представитель "Голоса".

Читайте также: Ситуация сложная, ВСУ ведут тяжелые бои, - Костенко о контрнаступлении на юге
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
от цей депутат якраз і пішов воювати з початку вторгнення і на півдні до цього часу воює.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:08
+15
Костенко - кіборг, який став депутатом...
показать весь комментарий
15.09.2022 17:18
+12
Третя. Перша була здача Зешоблою цього самого півдня України.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це що, друга серія?
показать весь комментарий
15.09.2022 16:59 Ответить
Третя. Перша була здача Зешоблою цього самого півдня України.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:28 Ответить
особливо хвилює коли про це говорять дупутати, уроди які нічого не зробили для перемоги
показать весь комментарий
15.09.2022 17:01 Ответить
от цей депутат якраз і пішов воювати з початку вторгнення і на півдні до цього часу воює.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:08 Ответить
якщо це правда-тоді а вибачаюсь.. але ж скільки таких? і десяток нормальних не змінить думку про депутатів як про паразитів на тілі країхни
показать весь комментарий
15.09.2022 17:17 Ответить
Якщо ти не знаєш хто такий Костенко, то краще й нічого не пиши тут.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:49 Ответить
Добре ,що вибачився ,а то б начитався про себе . На майбутнє - не роби передчасних висновків . А Романа Костенка поважає уся Миколаївщина .
показать весь комментарий
15.09.2022 17:52 Ответить
Костенко - кіборг, який став депутатом...
показать весь комментарий
15.09.2022 17:18 Ответить
ти таке тупе...таке тупе...слів нема...
показать весь комментарий
15.09.2022 17:33 Ответить
выбить не за Днепр, а нафиг с Украины... какие цели ставятся - такие и достигаются... хотя секретарь совета по беспеке и разсветке знает то, чего не знают другие... может кто-то и поставил полузадачу...
показать весь комментарий
15.09.2022 17:01 Ответить
Ну так, тим паче за Дніпро нічого толкомне вирішує, Миколаїв, Херсон, Очаков так і будуть під обстрілами і т.д. Будемо бачити, що і як насправді.
показать весь комментарий
15.09.2022 17:11 Ответить
всё постепенно, по мере того, как накапливаются силы.
показать весь комментарий
15.09.2022 18:07 Ответить
За Урал лаптєногих!
показать весь комментарий
15.09.2022 17:02 Ответить
По Кривому Рогу щойно мінімум 2приліти, це вже мінімум 3 за сьогодні лише, в ще не вечір!!!Де поділося ППО, яке захищало місто півроку??? На Київ відвезли чи що???
показать весь комментарий
15.09.2022 17:18 Ответить
Кинжалами бьют и-или Искандерами... ПВО их не перехватит...
показать весь комментарий
15.09.2022 18:06 Ответить
Чиста Пречиста

"Де поділося ППО, яке захищало місто півроку??? На Київ відвезли чи що???"

Не треба шукати "зраду" там, де її нема.
При чому тут на Київ?
Ніяк не дійде, що будь-яке ППО, це не ПРО, а навіть ************ ПРО невзмозі перехопити всі цілі? Ще і те що прилетіло - найважчі для перехоплення цілі.
Те скільки наше ППО збиває і так надвисокий результат.

Випийте кави чи чаю та заспокойтесь.
показать весь комментарий
15.09.2022 18:40 Ответить
Глибока повагу пану Роману від миколаївців! Справжній патріот і воїн!
показать весь комментарий
15.09.2022 17:35 Ответить
Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
показать весь комментарий
15.09.2022 17:54 Ответить
а за Крым выбить? В голову депутату не пришла такая мысль?
показать весь комментарий
15.09.2022 18:22 Ответить
"По Дерибасовской гуляют постепенно." (Так у нас говорят.)
показать весь комментарий
15.09.2022 18:32 Ответить
Пора бы уже прекращать "гаварить". Мало вам рузких бомб?
показать весь комментарий
15.09.2022 18:38 Ответить
Русский Алкаш

Дебілоідна істота, тупий підліток, чи звичайний троль?
Ти спочатку в Донецькому аеропорті повоюй, щоб тебе кіборгом назвали, а потім з 24 лютого, як Костенко, а не на дивіані, а потім може зможеш рота відкривати, якщо живий будеш.

Дуй, трольок з клікухою замість ім'я в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
показать весь комментарий
15.09.2022 18:47 Ответить
УХТЫЖ! Собакевич, я знаю многих солдатиков и сержантов воевавших в ДАП и потом у них карьера пошла исключительно в депутатской плоскости. А потом по социальному лифту они на посады вылезли и каждый из них либо Кутузов, либо Суворов, либо Наполеон с Багратионом. ДАП ума не прибавляет. А Секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в каком южном организме сейчас воюет, что про юг рассуждает? В 28, 59, 63, 61, 128? Четырежды уклонист в 2014 году хером на рояле играл, а тем не менее стал окуенным полководцем - под его руководством русню нагнули - весь мир ахнул. Это что, ему ума добавило?

Ты сам-то на каком диване воюешь? Со спинкой или без?
показать весь комментарий
15.09.2022 22:07 Ответить
Ах, да, забыл. Не размазывай тут свои сопли по всему форуму, тут и так идиотов хватает. Хотя на одного больше, на одного меньше...
показать весь комментарий
15.09.2022 22:11 Ответить
Русский Алкаш

От тепер остаточно зрозуміло - типовий троль, як усі подібны істоти - тупий та безграмотний.

І як до усіх тупих тролів з одного разу ну ніяк не доходить, повторюсь -
ПНХ, вбоге, в чебурнет, до братів по "розуму", заляпайся та не смерди в оточуючий світ.

Хоча, чого чекати, "сРусский Алкаш", він і в Африці - сРуський алкаш.
показать весь комментарий
15.09.2022 22:30 Ответить
да ты еще и самовлюбленный болван. Собакевич это сокращенно-уважительное от свинособаки? Типичное поведение свинособаки - аргументов нет, ума больше ни на что не остается, во время слива только гавкать начинает. Форму ВСУ с броником, каской и амуницией купи, а еще лучше у волонтеров выклянчи. Фотку сделай, биографию себе придумай, как Арестович. Будешь круто выглядить.
показать весь комментарий
16.09.2022 01:35 Ответить
Русский Алкаш

Та бачу вже, бачу, типовий троль, який не може заткнути свій фонтан та отримує за кожний комент, бачив багато такого лайна з 2014.

З приводу:
"самовлюбленный болван" та "аргументов нет"
в дзеркало зазерни, тупа істота.
"Умішка" вистачає тільки на перекручування чужого прізвища, теж стикався багато разів, саме у випадку "спілкування" з расєйськими тролями.
У тебе розуму не вистачає навіть на вивчення мови чи користування онлайн перекладачем.

І знову без помилок ну ніяк не виходить, Ізік рАдной пАдучі нарешті, на трієчника середніх класів не тягнеш, "пЯсатель".

Ще раз, для особливо тупих -
ПНХ, на паРашу, до подібних тобі істот та не відсвічуй на нормальних ресурсах.
показать весь комментарий
16.09.2022 08:40 Ответить
у твоей мамы все дети идиоты или ты такой один особенный? Все пердит своим мозгом и сопли по всему форуму размазывает. Перевернись на другой бочек, успокойся, слоников посчитай, подушку взбей. Зрозуміло тобі, собацюра? А ще краще під канапу забійся і не тявкай звідти. Там безпечно і затишно для тебе буде. Можеш там свій прутень передергнути декілька разів, щоб вгомонитися, тільки пухирі не натри.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:21 Ответить
Згоден!

У природному стані довжина Дніпра становила 2285 км, у межах України лише 981 км
показать весь комментарий
15.09.2022 18:36 Ответить
А чому тільки "за Днепр", а далі ні?
показать весь комментарий
15.09.2022 18:43 Ответить
Ти уже не перший-прочитай вдумливо текст
показать весь комментарий
15.09.2022 19:13 Ответить
Тому задаю своє питання бо УВАЖНО прочитав цю писанину. Або Костенко бекає нерозуміючи своїх слів, або автор статті робить за нього дурну роботу.
показать весь комментарий
15.09.2022 20:02 Ответить
" ...та далі звільняти свої території "; "...і перекинути їх на інші напрямки для ведення контрнаступів". А це він про що? Я думаю,що це якраз про Ваше "далі"
показать весь комментарий
15.09.2022 20:14 Ответить
Бла-бла-бла... Це той самий випадок коли потрібен перекладач як для демагогії януковича чи зєльонського, а так все нормально.
показать весь комментарий
15.09.2022 21:43 Ответить
Скиньте их в Днепр. Не каждый орк доплывет до середины Днепра.
показать весь комментарий
15.09.2022 19:17 Ответить
Я просто Ору з деяких коментаторів. А чому тількі за Дніпро??. А тому хопчики дівчатка, що зараз москалі натягли і продовжують це робити,поприпровал на півночі, усе більш менш боєздатне. І лише на правобережному плацдармі орків можна добре нищити та витискати завдяки зруйнованій логістиці!
Якщо все піде добре там і справжній "казан" можна зробити на 5-10 тис.
показать весь комментарий
15.09.2022 20:12 Ответить
Секретарю комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роману Костенко, на мій погляд, потрібно в комітеті навести лад бо не кожний воїн має такий доступ у ВР. а його рідне село звільнемо точно до ПОКРОВИ або раніше.
показать весь комментарий
15.09.2022 20:25 Ответить
Сьогодні у Руденка(на "Еспресо") Костенко був на прямому зв"язку з Вашингтону
показать весь комментарий
15.09.2022 20:39 Ответить
 
 