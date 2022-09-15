Нардеп "Голоса", воин Костенко о ситуации на юге: Мы должны выбить россиян за Днепр
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Освободить украинский юг стратегически важно не только для нашего государства, но и для всего мира, учитывая экономическое значение региона для продовольственной безопасности. Сделать это можно.
Это подчеркивает народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что Юг — это стратегическое место. Не только для Украины, но и для мира. Мы уже видели, к чему привели проблемы с зерном, его вывозом и вообще экономические вопросы, которые в перспективе будут тесно завязаны за Югом. Именно поэтому мы должны его обезопасить раз и навсегда и дальше освобождать свои территории", – объяснил народный депутат.
По словам Костенко, сейчас важно выбить россиян за реку Днепр.
"Наше дело - бить врага и концентрироваться на других направлениях. Основная стратегическая задача сейчас в Херсонской области - выбить врага за Днепр на левый берег. Это обезопасит наш Юг и даст нам возможность освободить некоторую часть войск и перебросить их на другие направления для ведения контрнаступлений. Я думаю, что наши командиры и Главнокомандующий это понимают", - резюмирует представитель "Голоса".
Пожалуйста, подождите...
"Де поділося ППО, яке захищало місто півроку??? На Київ відвезли чи що???"
Не треба шукати "зраду" там, де її нема.
При чому тут на Київ?
Ніяк не дійде, що будь-яке ППО, це не ПРО, а навіть ************ ПРО невзмозі перехопити всі цілі? Ще і те що прилетіло - найважчі для перехоплення цілі.
Те скільки наше ППО збиває і так надвисокий результат.
Випийте кави чи чаю та заспокойтесь.
Дебілоідна істота, тупий підліток, чи звичайний троль?
Ти спочатку в Донецькому аеропорті повоюй, щоб тебе кіборгом назвали, а потім з 24 лютого, як Костенко, а не на дивіані, а потім може зможеш рота відкривати, якщо живий будеш.
Дуй, трольок з клікухою замість ім'я в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
Ты сам-то на каком диване воюешь? Со спинкой или без?
От тепер остаточно зрозуміло - типовий троль, як усі подібны істоти - тупий та безграмотний.
І як до усіх тупих тролів з одного разу ну ніяк не доходить, повторюсь -
ПНХ, вбоге, в чебурнет, до братів по "розуму", заляпайся та не смерди в оточуючий світ.
Хоча, чого чекати, "сРусский Алкаш", він і в Африці - сРуський алкаш.
Та бачу вже, бачу, типовий троль, який не може заткнути свій фонтан та отримує за кожний комент, бачив багато такого лайна з 2014.
З приводу:
"самовлюбленный болван" та "аргументов нет"
в дзеркало зазерни, тупа істота.
"Умішка" вистачає тільки на перекручування чужого прізвища, теж стикався багато разів, саме у випадку "спілкування" з расєйськими тролями.
У тебе розуму не вистачає навіть на вивчення мови чи користування онлайн перекладачем.
І знову без помилок ну ніяк не виходить, Ізік рАдной пАдучі нарешті, на трієчника середніх класів не тягнеш, "пЯсатель".
Ще раз, для особливо тупих -
ПНХ, на паРашу, до подібних тобі істот та не відсвічуй на нормальних ресурсах.
У природному стані довжина Дніпра становила 2285 км, у межах України лише 981 км
Якщо все піде добре там і справжній "казан" можна зробити на 5-10 тис.