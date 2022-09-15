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Новости ОбществоВойна в Украине
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СБУ (18658) Царев (430) государственная измена (948) коллаборационизм (680)

Цареву и еще 2 предателям, планировавшим "дойти до Киева" с войсками РФ, сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

царев,олег,царьов

Речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олийныке, а также так называемому "министру иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой. Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Досудебным следствием установлено, что 24 февраля изменники незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную ВС РФ территорию Киевщины.

В частности, в оккупированной деревне Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение РФ.

"Они в сопровождении вооруженных военных с РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли людей к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев. Им заочно сообщили о подозрении по двум статьям УКУ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Предатель Царев призывает расстреливать российских командующих за контрнаступление ВСУ: "Я бы расстреливал в исподнем"
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Топ комментарии
+12
Дев"ятий рік війни... А вони були тут ! Беріть тепленькими ! Але... Дуже багато запитань є до влади як минулої, так і попередньої !... Питання -- коли ми почнемо питати з влади і садити їх разом з тими колаборантами !!!
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15.09.2022 17:23
+11
Невже цього шарікова неможна було за 8 років причморити? Жирує у крадених санаторіях, 4 вилупки у ВБ вчились. Правда, одна дегенератка таки обдовбалась і здохла.
Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
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15.09.2022 17:19
+11
Коли дєрьмак з татаровим перестануть їм платити.
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15.09.2022 17:30
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15.09.2022 17:13 Ответить
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15.09.2022 17:17 Ответить
Слава доблестным яйцам СБУ долго ДУМАЛИ ⁉️7 месяцев КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ ‼️
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15.09.2022 17:44 Ответить
волынская резня!!
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15.09.2022 17:19 Ответить

не што, а штА ))
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15.09.2022 17:30 Ответить
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15.09.2022 17:41 Ответить
Шавкі тіпа царьових і пушиліних це звичайно потрібно, але де посадки жернішої агентури? Втікший наумов і досі в інтерпол не оголошений....
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15.09.2022 20:06 Ответить
Невже цього шарікова неможна було за 8 років причморити? Жирує у крадених санаторіях, 4 вилупки у ВБ вчились. Правда, одна дегенератка таки обдовбалась і здохла.
Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
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15.09.2022 17:19 Ответить
А Януковича кто мешал посадить за многочисленные преступления еще в 2005-ом году? Надо с него начать было.

И после приговоров в виде 2 лет условно за предательство все это никуда не делось. Дают взятку судье и получают минимальный приговор, это если вдруг забыл дал прокурору, а до него забыл дать следователю. Давно пора делать суд присяжных с обязательной явкой, если попал в список присяжных. И выбирать итоговый срок заключения тоже должны они, а судья же просто делает вещи типа исключения улик, добытых незаконным путем и так далее. Хрен бы на одном из судов предатель получил меньше десятки. А присяжных не подкупишь, у них же нету корочки судьи с иммунитетом от преследования (а единственный, кто может начать расследования, это начальник судьи, у которого она сосет разумеется).
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15.09.2022 19:26 Ответить
Ух які круті наші суди стосовно тих до кого не дістануться. А коли за кротів з ОПи візьмуться?!!!
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15.09.2022 17:22 Ответить
Коли дєрьмак з татаровим перестануть їм платити.
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15.09.2022 17:30 Ответить
Дев"ятий рік війни... А вони були тут ! Беріть тепленькими ! Але... Дуже багато запитань є до влади як минулої, так і попередньої !... Питання -- коли ми почнемо питати з влади і садити їх разом з тими колаборантами !!!
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15.09.2022 17:23 Ответить
Як оперативно.🤦
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15.09.2022 17:28 Ответить
шта ?

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15.09.2022 17:29 Ответить
Дегенерат кончений. Це я уйопппка царьова маю на увазі.
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15.09.2022 17:47 Ответить
Да... Небыстро прокуратура собиралась.
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15.09.2022 17:54 Ответить
Це як з бандюковичами та пшонками?
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15.09.2022 17:57 Ответить
молодці, не пройшло й 10-ти років
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15.09.2022 18:15 Ответить
Когда то давно была мода на учение Чезаре ломброзо. Там долго печатать, но по лицу определяли тип человека, как бы. Потом учение было признано аморальным итд. Но гляньте--- абсолютный вырожденец, питекантроп! Только шкива конкурент--- там от неандертальца все. Двоих бы на фото. По 10 евро оптом пошло бы. Но крупным форматом конечно. Таких судить не стоит. Заспиртовать.
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15.09.2022 19:17 Ответить
Поки мене чотирикрано і остаточно не зобанели у ЖЖ, так файно було настромляти гуїв "Тсареву" у його "затишному бложику"!
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15.09.2022 20:59 Ответить
 
 