Цареву и еще 2 предателям, планировавшим "дойти до Киева" с войсками РФ, сообщено о подозрении, - СБУ
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Речь идет о двух бывших народных депутатах Украины от "Партии регионов" Олеге Цареве и Владимире Олийныке, а также так называемому "министру иностранных дел "ДНР" Наталье Никоноровой. Они известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с 2014 года скрывались от правосудия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.
Досудебным следствием установлено, что 24 февраля изменники незаконно пересекли госграницу и прибыли на временно оккупированную ВС РФ территорию Киевщины.
В частности, в оккупированной деревне Катюжанка Вышгородского района предатели записывали интервью для росСМИ, в которых манипулировали "фактами", оправдывая вторжение РФ.
"Они в сопровождении вооруженных военных с РФ вторглись в церковь во время богослужения и склоняли людей к переходу на сторону врага. Также неоднократно посещали Катюжанскую школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев. Им заочно сообщили о подозрении по двум статьям УКУ", - говорится в сообщении.
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не што, а штА ))
Але ця мразота першою закликала і закликає знищувати нас і нашу інфраструктуру.
Огидна, мерзенна алкашня і досі бєлку не спіймала?
И после приговоров в виде 2 лет условно за предательство все это никуда не делось. Дают взятку судье и получают минимальный приговор, это если вдруг забыл дал прокурору, а до него забыл дать следователю. Давно пора делать суд присяжных с обязательной явкой, если попал в список присяжных. И выбирать итоговый срок заключения тоже должны они, а судья же просто делает вещи типа исключения улик, добытых незаконным путем и так далее. Хрен бы на одном из судов предатель получил меньше десятки. А присяжных не подкупишь, у них же нету корочки судьи с иммунитетом от преследования (а единственный, кто может начать расследования, это начальник судьи, у которого она сосет разумеется).