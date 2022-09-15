В Германии отменили концерт группы ВВ, назвав музыкантов "фашистами": "Мы понимаем, откуда ноги растут"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В немецком городе Гамбург поклонники группы ВВ не смогли попасть на концерт, потому что выступление украинского коллектива было отменено. Причиной послужило то, что музыкантов назвали "фашистами".
Об этом рассказал поклонник группы и журналист Евгений Лешан, передает Цензор.НЕТ.
Как оказалось, владельцу заведения, где должен был пройти концерт, кто-то сказал, что музыканты "фашисты".
"Вчера я должен был быть на концерте ВВ, специально прилетевших в Гамбург. Но концерт был отменен. Какая-то мразота рассказала владельцу заведения, где должен был быть концерт, что группа Вопли Видоплясова - фашистская, и Олег Скрипка - фашист", - рассказал Евгений.
Владелец не стал разбираться и расторг договор. То же повторилось и при попытке перенести ивент в другое заведение.
"Я, конечно, в результате получил вместо концерта прогулку по центру Гамбурга - благодаря украинской общине города. Но осадок остался. Короче, как говорил классик: "Да здравствуют ВВ, украинский rock-'n'-roll и родной Скрипка, фашистская Родина пусть цветет", - резюмировал журналист.
Как оказалось, группа должна была выступать в клубе Индра, где когда-то пели легендарные The Beatles.
Олег Скрипка извинился перед поклонниками, купившими билеты, и сообщил, что концерт все равно пройдет в Гамбурге, но в другом месте. Время и место сообщат фанатам позже.
"Украинская музыка неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. Начинают отменяться наши концерты, под эгидой, что украинцы это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде бы стоят на стороне украинцев, но клубы не придерживаются контрактов и мы не можем попасть в эти клубы. А Битлз когда-то попал в Гамбургский клуб и сделал себе карьеру", - сказал лидер группы "Вопли Видоплясова".
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Дотепер Німеччина жила без можливості змін.
В неї є шанс перестати боятися привида нацизма.
А безпідставне публічне звинувачення у фашизмі - це наклеп, тож винні мають відповідати.
Нацик підтримає нацика. Німці, що державні діячі що пересічні громадяни Германії, постійно нам нагадують про свій зв'язок зі звірствами 2СВ. На ці загравання до руснявих вже гидко дивитися.
в 1918 году процесс прервался из-за еврейского переворота в России
немцы перегруппировались и попытались вернуть ситуацию, но тогда уже англосаксы заставили СССР воевать по-настоящему
создание ЕС во главе с экономическим локомотивом - Германией - подорвало позиции США и Британии в Европе, а путинский режим тут же попытался занять место англосаксов, осыпая Германию и др. экономическими льготами и взятками
именно поэтому США и Британия помогают Украине, а Германия плетётся в хвосте натовского каравана
Спочатку зроби собі рекламу,а далі всі за так даватимуть свої площадки.може я не правий,але спробувати можна,я б так зробив,зробіть і Ви так,думаю щось вийде.