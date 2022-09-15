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Новости За рубежом
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В Германии отменили концерт группы ВВ, назвав музыкантов "фашистами": "Мы понимаем, откуда ноги растут"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

скрипка

В немецком городе Гамбург поклонники группы ВВ не смогли попасть на концерт, потому что выступление украинского коллектива было отменено. Причиной послужило то, что музыкантов назвали "фашистами".

Об этом рассказал поклонник группы и журналист Евгений Лешан, передает Цензор.НЕТ.

Как оказалось, владельцу заведения, где должен был пройти концерт, кто-то сказал, что музыканты "фашисты".

"Вчера я должен был быть на концерте ВВ, специально прилетевших в Гамбург. Но концерт был отменен. Какая-то мразота рассказала владельцу заведения, где должен был быть концерт, что группа Вопли Видоплясова - фашистская, и Олег Скрипка - фашист", - рассказал Евгений.

Владелец не стал разбираться и расторг договор. То же повторилось и при попытке перенести ивент в другое заведение.

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"Я, конечно, в результате получил вместо концерта прогулку по центру Гамбурга - благодаря украинской общине города. Но осадок остался. Короче, как говорил классик: "Да здравствуют ВВ, украинский rock-'n'-roll и родной Скрипка, фашистская Родина пусть цветет", - резюмировал журналист.

Как оказалось, группа должна была выступать в клубе Индра, где когда-то пели легендарные The Beatles.

Олег Скрипка извинился перед поклонниками, купившими билеты, и сообщил, что концерт все равно пройдет в Гамбурге, но в другом месте. Время и место сообщат фанатам позже.

"Украинская музыка неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. Начинают отменяться наши концерты, под эгидой, что украинцы это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде бы стоят на стороне украинцев, но клубы не придерживаются контрактов и мы не можем попасть в эти клубы. А Битлз когда-то попал в Гамбургский клуб и сделал себе карьеру", - сказал лидер группы "Вопли Видоплясова".
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Топ комментарии
+71
через суд вимагати чималої грошової компенсації з власника клубу -
німці за пфенінг удавляться
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15.09.2022 17:19
+42
До суду з позовом за наклеп. Якщо власник закладу-довбой@б,то нехай платить. А потім хай підвішує в лісі за яйця того кацапського мудака,який йому у вуха надув.
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15.09.2022 17:26
+36
Власнику показать фото покалічених дітей України, і запитати скільки таких російських дітей він бачив!! Подати до розголосу цей бар як ,,посібник Кремля,, у всіх мережах
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15.09.2022 17:25
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Страница 2 из 2
Справа ще в доволі примітивній денацифікації самої Німеччини після 2-ї світової. Колишніх приналежних до СД партії просто примусили сказати, що вони змінили свої подвиги. Їх не засудили. Вони жили " перевзутими", ніби, без змін.
Дотепер Німеччина жила без можливості змін.
В неї є шанс перестати боятися привида нацизма.
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15.09.2022 22:54 Ответить
Німеччина - ракова пухлина Європи. Вона вже почала пускати метастази
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15.09.2022 23:19 Ответить
Германия спасает украинцев от руссофашистов - а это хозяин заведения по всей видимости поклонник Путина?
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16.09.2022 00:02 Ответить
А вот у Анилорак с концертами в Германии всё хорошо. Странно?
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16.09.2022 00:45 Ответить
Смішно читати, що колишні нацики називають нас фашистами. Самі то забули, що творили? Зробилися сильно "святими"? (Розумію хто їм в мізки вкладає такі думки про українців, але все ж таки смішно читати).
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16.09.2022 01:39 Ответить
не меліть дурниць, бо виглядаєте як носій зайвої хромосоми. придурків вистачає всюли, навіть в Польщі.
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16.09.2022 13:23 Ответить
Весна не пришла в Гамбург потому что сейчас уже осень. Люди готовятся к земле.
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16.09.2022 07:24 Ответить
Элементарно найти такой клуб, который без за.бов, а перед этим дать благотворительный концерт. Можно в прессе опубликовать тексты на немецком и спросить у публики: "Где же тут фашизм, только любовь до Батьківщини! У ребят отличный юмор и хорошая музыка, я сам являюсь носителем так сказать языка страны агрессора, но есть украинские коллективы, которые просто великолепны!
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16.09.2022 07:43 Ответить
Не дуже здивувався бо знаю скільки тут цієї кацапської, прокацапської та просто лівацької мразоти
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16.09.2022 09:22 Ответить
Так руснявих там занадто багато.
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16.09.2022 10:28 Ответить
Не можна замовчувати. Суд, преса, інформаційний тиск на суспільство. Щоб кожен німець мав відповісти собі на питання: на чиєму ти боці?
А безпідставне публічне звинувачення у фашизмі - це наклеп, тож винні мають відповідати.
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16.09.2022 10:23 Ответить
Не здивована взагалі.
Нацик підтримає нацика. Німці, що державні діячі що пересічні громадяни Германії, постійно нам нагадують про свій зв'язок зі звірствами 2СВ. На ці загравання до руснявих вже гидко дивитися.
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16.09.2022 10:26 Ответить
Терпеть не могу этих вв просто га...ы...
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16.09.2022 20:45 Ответить
Фашисти- це московитські нелюди, що катують та вбивають українців, вважаючи себе "надлюдьми." Це батьки та їх діти, що спілкуються між собою матом, обговорюючи перелік того, що їм ще треба награбувати, вбивши власників. Це тупі вівці з накачаними губами, що вимагають знищити українців, бо у овець не залишилось ботокса на мордяки та імплантів для цицьок. Це ті, що нищать все, що не можуть вкрасти. Це ті, хто каже: "ми прийдьом, і сілой поведьом вас в русскій рай". Руський неонацизм робить все, аби "перевести стрілки" на інших. Голосніше всіх кричать "тримай злодія", оскільки є такими самі. ВВ та Скрипка- патріоти України. Беззаперечно. А всякі Ніф Ніфови та Віктори Блюзніри, що паплюжать Український Прапор - це русіш швайне, незалежно від країни походження.
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17.09.2022 08:53 Ответить
Ха. Сравнил. Скрипке до Битлов, як до Киева рачки.
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17.09.2022 09:34 Ответить
Не вякай
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17.09.2022 17:27 Ответить
Ще одне вилізло кацапськомовне з ї*анутим коментарем. Різниця між миром та миряною, як між каналом та каналізацією. Нащо ви, московитські покидьки, український прапор на ави чіпляєте?! Вішайте туди своїх двоголових ворон!
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17.09.2022 09:42 Ответить
Бо Німеччина грає на дві скрипки.
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17.09.2022 09:50 Ответить
германские цари правили Московией, создали "россию" и долго сосали ресурсы восточных колоний
в 1918 году процесс прервался из-за еврейского переворота в России
немцы перегруппировались и попытались вернуть ситуацию, но тогда уже англосаксы заставили СССР воевать по-настоящему
создание ЕС во главе с экономическим локомотивом - Германией - подорвало позиции США и Британии в Европе, а путинский режим тут же попытался занять место англосаксов, осыпая Германию и др. экономическими льготами и взятками
именно поэтому США и Британия помогают Украине, а Германия плетётся в хвосте натовского каравана
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17.09.2022 10:05 Ответить
Чому ВВ в Німетчині? а не на фронті?
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17.09.2022 10:11 Ответить
А ти де??? Цi хлопцi заробляють грошi щоб купити дрони або авто на ,,передок,,Кожен займаеться свою справою..
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17.09.2022 11:19 Ответить
Вимагати в письмовій формі причину відмови,а. Також перелік ознак фашизму,через суд,пресу.Необхідно дати розголос цій маячні.Поставити запитання німцям чи вони були фашистами якби вони захищалися від вторгнення.
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17.09.2022 12:41 Ответить
Всё правильно сделали самые настоящие фашисты эта группа , этим мразям вообще везде надо запретить выступать.
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17.09.2022 13:04 Ответить
Скрипка редкостная сволочь конечно, но не фашист просто мерзопакостное надменное дико жадное чмо
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17.09.2022 14:46 Ответить
Призвать к ответу пособников кремля. Скорее бабло течет оттуда. И этому уроду показать фото изюмские, и трупы над которыми издевались рашисты. Или может фашисты и рашисты в Германии - это одно кодло? Поддерживают друг друга.
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17.09.2022 15:33 Ответить
Как-то всё время именно Германия ведёт себя, как остатки фашистов. Не помогают ,а все время уходят от вопросов. Может всё-таки Германия и рашка одно и тоже. Ведь рашинский фюрер берёт всё,что сейчас делает из наследия гитлера
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17.09.2022 15:37 Ответить
Німеччина довго буде відтиратися від власного фашизму. Все життя.
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17.09.2022 17:30 Ответить
Фашист завжди буде радим прислужитися рашисту.
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17.09.2022 17:34 Ответить
Подати до суду на власників клубу не тільки гурту ВВ, а ще тим слухачам які планували бути на концерті. Якщо Срипка фашист, то виходить і решта українців також фашисти? Багато українських біженців не тільки втратили свої домівки, а ще втратили когось з рідних, друзів. Деяки на власні очі бачили смерть рідних, сусідів. Нас вбивають росіяни і нас називають фашистами. Цинізм деяких европейцы зашкалює. Таких треба відводити на екскурсії в Бучу, Ірпень, Ізюм, Чернігівську обл.
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17.09.2022 19:59 Ответить
Ві агітувала за опзж в 19му. Зрозуміло зо ця падаль фашики.
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17.09.2022 20:05 Ответить
Все просто,там є ріка,там є мости там є стадіони,там багато чого є, стає Скрипка на видному місці і співає для всіх,спочатку за так,а потім коси $ по хуторах,клубах...
Спочатку зроби собі рекламу,а далі всі за так даватимуть свої площадки.може я не правий,але спробувати можна,я б так зробив,зробіть і Ви так,думаю щось вийде.
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17.09.2022 21:25 Ответить
У 1989 році на платному рок-фестивалі у ПК ХЕМЗ мене з їх концерту виперли у фойе - у глядацький зал зайшла і пограла у її спорт теніс спортсменка можливо з Ізраїлю і це тип лазерного тенісу як Бруней і концерт М. Джексона у 1996 році, на Бітлз примушували у школі по музиці у 1981 році, я не фанатка і школа не музикальна, пропихували 'Білий альбом'. Такими методами добиваються звернення глядача у поліцію. Не дивує.
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18.09.2022 11:34 Ответить
І тут москальня напаскудила! Коли вже цю худобу повисилають з нормальних країн та зберуть в одному місці?
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19.09.2022 11:57 Ответить
Німеччина взагалі цікава у цьому плані. У них навіть Рамштайн заборонений, типа за неполіткоректність чи ще якусь таку маячню... Хоча важко назвати, хто більше зробив за останні 20-30 років для популяризації німецької мови у світі.
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26.12.2022 22:29 Ответить
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