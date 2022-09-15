Германия передаст Украине 50 бронетранспортеров Dingo и две РСЗВ MARS II
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Также ВСУ получат самоходные РСЗО MARS II и ракеты к ним.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал BILD.
По словам министра обороны страны Кристины Ламбрехт, Германия впервые передаст бронированную технику Украине. Бронетранспортеры Dingo должны стать альтернативой бронетранспортерам Fuchs.
"Dingo – это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки. Бундесвер имеет более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях", – пишет издание.
Топ комментарии
+37 Зэлэный_Змий
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+33 Roman Podyu 5027fa4e
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+27 Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.09.2022 17:22
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Пожалуйста, подождите...
Кремінна, судячи із публікацій декілька днів була в сірій зоні із українським прапором, встановленими нашими партизанами.
А зараз вже під орками.....
Ахметову уже вон не достается ничего... Жалуется что по "зеленке" не платят...
бо тільки німці мають загадковий для мене Будущее время Futur II !!!!
Будущее время Futur II используется крайне редко.
Futur II - это выражение предположения в прошлом ( типу "назад в будущєє"). Т
То есть это форма будущего времени, которая звучит по русски так:
Я бы ей это вчера (!!! ) сказал, если бы я знал о концерте
Futur II образуется с помощью вспомогательного глагола werden и инфинитива Perfekt основного глагола (werden + Infinitiv Perfekt).
за всієї моєї любові до германської граматики в стилі Орднунг, Futur II я так і не подолав (мабуть мало читав діалектику Гегеля )
А пример, на который вы ссылаетесь - это на использование Konjunktiv.
Марси,млрси,хаймерси все буде з ракетами,ракети до всього йдуть.
Тепер і ініціатива, і бронетехніка, та ще "цукерка" Mars II... а писати що думається про це все в Die Zeit?
Можна по іншому - а задумувався Шольц і правляча коаліція, як путін збирався виходити із війни? Мова йде про гроші, великі гроші... правила змінилися 24.02-28.02.200, постачання зброї Україні і країнам Східної Європи - це інвестиції. А для Німеччини це шанс виправити купу історичних помилок.
Просто налетаешь на кацапов на броневиках с плотным огнем по ним, спрыгивая и рассредотачиваясь для поддержки пулеметом, РПГ или снайперкой из травы щелкать кацапов, кто высунулся, чтобы запустить ракету по броневику, который уже в 200м отъехал. А потом броневики заезжают во фланг и вскрывают окоп из пулеметов. Реально почти все кацапы при таком штурме будут зубами держаться за землю, когда по ним стреляют непрерывно.
Сейчас броневик с бронеднищем от мины, с броней от стрелкового пулемета и алюминиевым листом от кпвт и других серьезных игрушек, турелькой на крыше или хорошей стрелковой позицией в броне, с дымовухами и с динамической защитой на боках реально лучше старого танка. Танк против окопа мало что сделать может, он же не может взорвать снаряд на скорости 2км/с ровно над окопом, плюс его пушка палит целеуказание, куда он будет стрелять, то есть можно нырнуть в окоп или наоборот стрелять по легкопоражаемому танку. А броневик маневренный и он может быстро выгрузить людей в поле, которые сразу станут вести огонь, в том числе и прицельный или закинуть мину за шиворот. Надеюсь, будет хорошая модификация именно для активных штурмовых действий. Чуть что гриль на бока можно и самим приварить будет, у кацапов не так много тандемных рпгшек, с самых простых часто стреляют.