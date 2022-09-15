В Горловке не осталось мужчин, оккупанты всех отправили на фронт, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
"Райвоенкоматам" временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена задача "мобилизовать" 6000 местных жителей. В городе проводится розыск мужчин призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д.
Учитывая предыдущие "призывные кампании" и бегство большого количества мужчин из города, оккупанты не могут набрать достаточное количество людей под "мобилизацию". Эти меры существенно увеличивают социальное напряжение – на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя информация, поступавшая от них: российские командиры угрожали всем "отказникам" отправить на передовую без оружия.
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Да, вата?
ДєдиБабитожеваєвали.
Приступить к формированию женских батальонов.А вот уже
особо отличившихсявыживших в боях можно поощрить сертификатом на посещение сексшопа.
Скорее-сдриснули в Ростов
Сралин сдох совсем недавно..в 1953 г,.по его ГУЛАГУ сегодня скучают минимум 50% дебилов...хотя он и уничтожил 100 миллионов Шариковых...
Горловка создаёт свой флот?
Теперь она тоже порт?
Якщо ми їх не звільнимо то потім гобліни з радістю оплодотворять залишившихся там жінок, які народять нових гоблінів і все піде по кругу. Ми втратимо навіть тих жителів що там ще є. Буде в точності як ми втратили Таганрог.
ПС. И кстати, если вы мовой пишете, то почему "жители", а не "мешканцi"?
А по темі національності в ордло ще досить багато українців яких записали рюске виключно через те що в такий спосіб проводили асиміляцію. Навіть більше, багато ордловців з тих що були навезені це теж українство з якихось Клинів хоч вже і частково асимільоване. Так ось там в ОРДЛО досі залишаються мінімум жінки українства і за них треба боротись. Бо те що туди для розмноження навезе рф це вже з українством нічого спільного мати не буде, занадто сильна негативна селекція в рф відбувається.
И завозили кацапню не с Клинов - за десять тысяч км, а со всяких рязаней, калуг и брянсков. Ну а в 70-80е попер Урал - толпы казламордых "по распределению" со всяхих челябинских, кемеровских и новокузнецких институтов.
Ви напевне не знаєте але клини це не за тисячі км. Найближчий це малиновий клин. Прямо тут за кордоном. Тому на Донбасі хто би що не казав але теж є українство і його там була більшість.
Я питання з приводу ваших тверджень:
"тебя спрашивали, - какую выбираешь?"
"В советских классных журналах, если кто еще помнит, записывалась национальность ученика"
Так запитували коли?) Після того як тебе навчили і промили пропагандою що ти рюске?
А за Донбасс прошу мне не рассказывать. Я в Донецке родился и 29 лет прожил, там учился, там женился. Отец мой и дед из Волновахского района, село Равнополье.