В Горловке не осталось мужчин, оккупанты всех отправили на фронт, - ГУР

"Райвоенкоматам" временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена задача "мобилизовать" 6000 местных жителей. В городе проводится розыск мужчин призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д.

Учитывая предыдущие "призывные кампании" и бегство большого количества мужчин из города, оккупанты не могут набрать достаточное количество людей под "мобилизацию". Эти меры существенно увеличивают социальное напряжение – на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя информация, поступавшая от них: российские командиры угрожали всем "отказникам" отправить на передовую без оружия.

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