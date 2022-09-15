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В Горловке не осталось мужчин, оккупанты всех отправили на фронт, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

горлівка

"Райвоенкоматам" временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена задача "мобилизовать" 6000 местных жителей. В городе проводится розыск мужчин призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д.

Учитывая предыдущие "призывные кампании" и бегство большого количества мужчин из города, оккупанты не могут набрать достаточное количество людей под "мобилизацию". Эти меры существенно увеличивают социальное напряжение – на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди, сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя информация, поступавшая от них: российские командиры угрожали всем "отказникам" отправить на передовую без оружия.

Читайте также: По скоплению российской техники в оккупированной Горловке нанесен огневой удар, - СМИ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
Зато не надо кормить всю Украину!
Да, вата?
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15.09.2022 18:42
+32
Слава богу, на зачистке будет легкий труд, бо наша Горловка уже очищена от ватопредателей.
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15.09.2022 18:39
+27
за что боролись на то и напоролись
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15.09.2022 18:35
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за что боролись на то и напоролись
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15.09.2022 18:35 Ответить
Вот мне интересно, парашники им ввели, как они просили, или ещё не ввели? Мне кажется им введут солдаты ВСУ. И по полной. По самую сурепку.
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15.09.2022 19:28 Ответить
Котики ВСУ даже пачкаться не будут об это лайно. Похаймарсят и пойдут дальше, а коммунальные службы (сочувствую!) бульдозером сгребут в кучу, чтобы закапывать было удобнее, и продезинфицируют освободившиеся площади.
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16.09.2022 12:03 Ответить
Очень хорошо, не придется по щелям потом выискивать сепарню, на фронте в гуано лучше замешать.
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15.09.2022 18:38 Ответить
Слава богу, на зачистке будет легкий труд, бо наша Горловка уже очищена от ватопредателей.
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15.09.2022 18:39 Ответить
Другое дело, кто потом будет жить и работать в этой Горловке и остальных опустевших городках Донбасса
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15.09.2022 19:06 Ответить
Никто! Єто мертвая зона навсегда! Бизнес туда не вернется, угледобыча сильно упадет. Ведь шахты дотировались государством. Сейчас там все затоплено и порезано.
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15.09.2022 19:11 Ответить
Вернётся. Сланцевый газ. Металлургия, химия.
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15.09.2022 19:29 Ответить
сланцевый газ прийдет а не вернется, металлургия не уходила....Ахмет свои шахты поднимет, государство нет. Под бизнесом я средний имел ввиду...Кто с 2014 уехал и открыл в Днепре и Харькове 100% назад не вернется... Конкретно ни Луганский мясокомбинат ни Горловский уже НИКОГДА не заработают. По любому регион будет в глубокой жопе...
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15.09.2022 21:08 Ответить
Есть завод - есть рабочин. Есть рабочии - есть города и городки, есть глоод - есть магазины кафе, парикмахерские, СТО, АЗС, пекарни т.д., а значит и средний бизнес. Бизнес не терпит пустоты.
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15.09.2022 21:32 Ответить
в теорії так ,але всі кого я знаю не збираються туди повертатись, до того ж не думаю що купівельна спроможність буде на доброму рівні. Тай психологічна атмосфера там буде гівняною. Я маю на увазі суто території окуповані в 2014....
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15.09.2022 21:36 Ответить
А, что, средний бизнес или те кто захочет и сможет им заниматься заканчиваються на ваших знакомых?
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15.09.2022 21:38 Ответить
звісно ні, але статистика річ уперта))) До того ж передумови в Україні будуть все одно краще
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15.09.2022 21:41 Ответить
Виноват, что бы оперировать словом "статистика" необходимо хотя бы провести опрос у определенного количества людей из среды среднего бизнеса, ну хотя бы у смешной для статистики цифры 10000 человек. Вы имеете 10000 знакомых бизнесменов средней руки и опросили их?
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16.09.2022 07:36 Ответить
Повернуться ті, в кого тут немає житла. Все життя не винайматимеш. А нове не купиш з такими зарплатами і цінами
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15.09.2022 22:00 Ответить
Психологічна атмосфера там завжди була гівняною, і до 2014 року також, починаючи з 1932-33, коли виморили голодом українців та завезли ешелонами шелупонь із Поволжя.
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16.09.2022 12:07 Ответить
З роботи там буде хіба рекультивація спаскудженої шахтами та териконами землі.
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15.09.2022 19:29 Ответить
А что, их самки менее ватны и агрессивно настроены против Украины?
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15.09.2022 21:54 Ответить
Их самки полностью ватны, агрессивно настроены против Украины и очень тупы, но за соцвыплатами и пенсиями приезжают в Украину регулярно.
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16.09.2022 12:11 Ответить
та ні ці падлюки самі цього забажали
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15.09.2022 18:42 Ответить
Зато не надо кормить всю Украину!
Да, вата?
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15.09.2022 18:42 Ответить
Місто вдів.
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15.09.2022 18:51 Ответить
Атставіть паніку.Дєди Бабитожеваєвали.
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15.09.2022 19:28 Ответить
Та ладнА...разведенок...
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15.09.2022 20:08 Ответить
06.04.2014
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15.09.2022 18:54 Ответить
Они хоть поняли что рашка их использовала как скот?
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15.09.2022 18:56 Ответить
Всё равно во всех их бедах Украина виновата.
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15.09.2022 19:12 Ответить
Так и есть
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15.09.2022 22:04 Ответить
скот не способен к пониманию...на то он и скот.
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15.09.2022 19:12 Ответить
Чтобы понять, нужно иметь то, чем понимать. А вата вместо мозгов требует только регулярной подпитки настойкой боярышника. На спирту! - это обязательное условие.
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16.09.2022 12:13 Ответить
Москальня использует украинцев с оккупированных территорий в качестве пушечного мяса для убийства других украинцев.
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15.09.2022 18:57 Ответить
Долбоебы которые бежали за оркопаспортом этого не понимали. А теперь поздно.
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15.09.2022 18:58 Ответить
А паспорт то ещё и левый Ахаха.
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15.09.2022 19:07 Ответить
То ще питання чи то українці. Адже після геноциду в 32-33 роках на спустошені землі звозили істот з усього мордору, так що це переважно нащадки отих переселенців.
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15.09.2022 19:12 Ответить
Ви праві, туди після війни звозили з раші, калмикії та інших відсталих регіонів срср для відбудови Донбасу, навіть було багато засудених, бо там були шкідливі умови праці.
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15.09.2022 19:21 Ответить
Калмыков там нет и не было. Кацапов полно. Бывших зеков времён вов тоже. Но им уже должно быть лет по 90. Так же ест те, кого родители привезли в 60 годах. Вот эти и воют больше всех за русский мир
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15.09.2022 21:56 Ответить
Те кого свозили после войны уже умерли давно
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15.09.2022 21:57 Ответить
Ну так помет их остался. А в 70-80е их еще больше наехало с казластана - "по распределению", выпускники всяких новокузнецких и кемеровских политехов.
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15.09.2022 23:59 Ответить
Українців там також немало. Українців завжди в першу чергу відправляли на війну. Коли був Афганістан, то там було більше всього українців з України й Кубані. Кацапні нас ніколи не жалко. Підозрюю, що і у всіх війнах, протягом століть, теж в першу чергу відправляли українців і інші національні меншинства.
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15.09.2022 19:43 Ответить
"Горловка закрита-всє ушлі на фронт"
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15.09.2022 19:13 Ответить
Патріотизм на нулю.
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15.09.2022 19:14 Ответить
Глава ЛНР вже розказав що ЗСУ вже в них на кордоні
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15.09.2022 19:17 Ответить
Так там і чоловіків не не було, одні лише чмоні!
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15.09.2022 19:18 Ответить
Але на зміну підростає молодь, вихована в ненависті до України.
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15.09.2022 19:22 Ответить
Так, це буде певна проблема. Але за нормальної політики та присутности України можна буде її звести до мінімуму...
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15.09.2022 20:22 Ответить
От і надійшла черга секс-шопам зайняться "гуманітаркою"! Осінь надворі: огірки свіжі в Україні закінчуються, банани - дорогі, а морква -не тої форми!
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15.09.2022 19:27 Ответить
Атставіть плотскіє утєхі.Все на фронт.Бабы ведь кричали путенвведи.
Приступить к формированию женских батальонов.А вот уже особо отличившихся выживших в боях можно поощрить сертификатом на посещение сексшопа.
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15.09.2022 19:37 Ответить
Вони ж хАтЄлі руЗЗЬГій мір, нехай тепер хавають його і в орал і в онал
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15.09.2022 19:31 Ответить
Как выяснилось-руZZкий мир вялый.Никакого орала и анала.Они теперь могут им друг дружку разве что по лбу щелкать.
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15.09.2022 19:42 Ответить
На рабZee нет больше Шариковых... вымерли что мамонты гориллы🦍🦍🦍☠️☠️☠️а казали нас 145 млн баранов...🤣🤣🤣в прошлом году была перепись насэлэния в Концлагере.. кажуть данные засекречены...може и есть мильонов 50... А то и меньше...Татьяна Голикова лет 10 назад говорила мы вымираем с катастрофической скоростью...
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15.09.2022 19:34 Ответить
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15.09.2022 19:45 Ответить
Не актуально!
Скорее-сдриснули в Ростов
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15.09.2022 21:07 Ответить
Кому то их жалко? Мне нет, у них было 8 лет переехать в Украину, начать новую, пусть трудную но свободную жизнь. Единицы , которых удерживали лежачие родственники ( есть и такие ) , вот их жаль , а основная масса думала о двух пенсиях и дешевой коммуналке.
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15.09.2022 19:53 Ответить
Так для них настал любимый сесесер,когда нужная вещь продавалась с нагрузкой какого то хлама.Вот им и любимая рассеюшка с нагрузкой их крови,калек,бесправия и безысходности.Счастливые,дождались таки.
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15.09.2022 20:01 Ответить
А бамбаскіх курв чому не мобілізують- дискримінація ********… але спочатку до кадирівців на інфільтрацію
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15.09.2022 20:10 Ответить
Каждый в этой жизни выбирает свой концлагерь сам...
Сралин сдох совсем недавно..в 1953 г,.по его ГУЛАГУ сегодня скучают минимум 50% дебилов...хотя он и уничтожил 100 миллионов Шариковых...
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15.09.2022 20:17 Ответить
Вони ж не хотіли "гуцулів" та Євросоюз годувати! Ну, то тепер своєю кров'ю ***** годують!...
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15.09.2022 20:20 Ответить
8 років чекали великих та щедрих подарунків від раши та нарешті дочекалися..., рашка дозволила цим баранам швидко та болісно вмерти за чужу 3 колорну ганчірку...
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15.09.2022 21:02 Ответить
Какие морпехи-горловские?
Горловка создаёт свой флот?
Теперь она тоже порт?
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15.09.2022 21:05 Ответить
Ну там же ставки есть, вот.
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15.09.2022 23:57 Ответить
Бред полный. Полно там ещё мужиков.
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15.09.2022 21:50 Ответить
А на розмноження хоч якогось поца кривого та сліпого, залишать?
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15.09.2022 22:48 Ответить
Сидять по хатах з 24 лютого. Потім вилізуть і будуть розмножуватися.
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15.09.2022 23:03 Ответить
Геноцид.

Якщо ми їх не звільнимо то потім гобліни з радістю оплодотворять залишившихся там жінок, які народять нових гоблінів і все піде по кругу. Ми втратимо навіть тих жителів що там ще є. Буде в точності як ми втратили Таганрог.
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15.09.2022 23:40 Ответить
Вообще-то это ни для кого не секрет - бамбас в демографическом смысле мы уже давно потеряли. В советских классных журналах, если кто еще помнит, записывалась национальность ученика, вот в моем донецком классе так называемых "русских" уже тогда было 45-50%. А эти горловские "мужчины" соответственно уже в большинстве своем кацапы, поскольку после 14 года очень много украинцев выехало оттуда. Так что нет , не большая утрата для Украины эти "жители".

ПС. И кстати, если вы мовой пишете, то почему "жители", а не "мешканцi"?
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15.09.2022 23:55 Ответить
Тому що це українське слово створене по українських правилах . І я клав на те що рф намагається у свій недоязик зліплений із безлічі мов вкрасти наші слова. Розумієте? Це проблеми росіян що у них немає свого слова жителі і вони крадуть українське слово називаючи його російським. Якщо росіяни назвали свою країну федерацією то це не робить слово федерація їхнім. І навіть більше якщо росіяни називають свою федерацію россійською то це не робить грецьке слово їх. У них в язику практично немає своїх слів. Що не слово те з іншої мови.

А по темі національності в ордло ще досить багато українців яких записали рюске виключно через те що в такий спосіб проводили асиміляцію. Навіть більше, багато ордловців з тих що були навезені це теж українство з якихось Клинів хоч вже і частково асимільоване. Так ось там в ОРДЛО досі залишаються мінімум жінки українства і за них треба боротись. Бо те що туди для розмноження навезе рф це вже з українством нічого спільного мати не буде, занадто сильна негативна селекція в рф відбувається.
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16.09.2022 00:05 Ответить
Не знаю сколько вам лет и жили ли вы в сявковом союзе на период своего совершенолетия, а я очень хорошо помню, никто никого никуда не "записывал". Ты приходил со свидетельством о рождении в отдел мвд и если обое родителей одной национальности то тебе автоматически писали такую же. Если разной, тебя спрашивали, - какую выбираешь? Насильно никого в кацапы не писали.
И завозили кацапню не с Клинов - за десять тысяч км, а со всяких рязаней, калуг и брянсков. Ну а в 70-80е попер Урал - толпы казламордых "по распределению" со всяхих челябинских, кемеровских и новокузнецких институтов.
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16.09.2022 00:53 Ответить
Я добре знаю як тоді "записували". Щоб було розуміння у нас так рід розділили. Одному братові записали прізвище з українським закінченням іншому з російським. І ніхто в нас нічого не питав. Писали як не будь. А якщо мав якісь претензії то в тебе могли бути проблеми.

Ви напевне не знаєте але клини це не за тисячі км. Найближчий це малиновий клин. Прямо тут за кордоном. Тому на Донбасі хто би що не казав але теж є українство і його там була більшість.

Я питання з приводу ваших тверджень:

"тебя спрашивали, - какую выбираешь?"

"В советских классных журналах, если кто еще помнит, записывалась национальность ученика"

Так запитували коли?) Після того як тебе навчили і промили пропагандою що ти рюске?
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16.09.2022 01:41 Ответить
В классном журнале первый раз записывали когда дети приходили в первый класс. Писали по свидетельству о рождении. Если родители разных наций - родители говорили как вас записать. Следующие десять лет просто переписывали из журнала в журнал. Потом, когда вам исполнялось 16 лет, вы шли в мвд, за паспортом. С тем же своим свидетельствомо рождении. И опять, если родители были разных наций, то спрашивали, какую писать в паспорт. Но спрашивали уже не родителей, а вас лично.
А за Донбасс прошу мне не рассказывать. Я в Донецке родился и 29 лет прожил, там учился, там женился. Отец мой и дед из Волновахского района, село Равнополье.
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16.09.2022 03:21 Ответить
У каждого из горловских мущщин был выбор - уехать из той сральни, в которую кацапье превратило Донбасс или остаться строить рсукий мир. Т.е. в Горловке остались или рсукие патриоты или хатаскрайники "платите мне пенсию и регрес, а дальше мне все равно". Так что сочувствия к ним нет. Тем более, что у них снова есть выбор - сдохнуть за унитаз путлера или честно сдаться.
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15.09.2022 23:47 Ответить
За все рано чи пізно приходиться платити.Всі хто підримав рашку в цьому регіону тепер платять свою ціну.І ця ціна в 90% загибель.Всі хто поверне зброю проти ЗСУ всі здохнуть !
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15.09.2022 23:56 Ответить
Я родом из Донецка. Папа чистый украинец из Кировограда ( попал в Донецк по направлению после института ) Мама чистая еврейка родом из Гомеля ( попала в Донецк после эвакуации )
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16.09.2022 07:29 Ответить
 
 