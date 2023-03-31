Процесс присоединения идет успешно, - фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила скорость, решимость и точность, с которой Украина прогрессирует на пути в ЕС.

"Процесс присоединения идет успешно. Впечатляюще видеть скорость, решимость, точность, с которой вы прогрессируете. И, как вы знаете, мы поддерживаем вас, где можем. Я не должна говорить "ускорить процесс", потому что вы сами его ускоряете. Это очень хорошо", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, параллельно Украина и ЕС договорились, что должны работать как можно больше, чтобы убедиться, что в Украине больше бизнеса, больше дохода, что означает настолько беспрепятственный доступ к европейскому единому рынку, насколько это возможно для Украины.

"Мы сделали уже много. Вы упомянули электросети. Вы можете вспомнить, что в начале этой ужасной войны все еще существовал план, что в 2024 году украинская электросеть будет присоединена к европейской. Мы сделали это за две недели, это было восхитительно. И с того времени, даже лучше, Украина поставляет электричество ЕС. Мы хотим это улучшить и увеличить, и это создает стабильный поток доходов, например, Украине", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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