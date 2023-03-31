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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) Урсула фон дер Ляйен (376)

Процесс присоединения идет успешно, - фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила скорость, решимость и точность, с которой Украина прогрессирует на пути в ЕС.

"Процесс присоединения идет успешно. Впечатляюще видеть скорость, решимость, точность, с которой вы прогрессируете. И, как вы знаете, мы поддерживаем вас, где можем. Я не должна говорить "ускорить процесс", потому что вы сами его ускоряете. Это очень хорошо", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, параллельно Украина и ЕС договорились, что должны работать как можно больше, чтобы убедиться, что в Украине больше бизнеса, больше дохода, что означает настолько беспрепятственный доступ к европейскому единому рынку, насколько это возможно для Украины.

"Мы сделали уже много. Вы упомянули электросети. Вы можете вспомнить, что в начале этой ужасной войны все еще существовал план, что в 2024 году украинская электросеть будет присоединена к европейской. Мы сделали это за две недели, это было восхитительно. И с того времени, даже лучше, Украина поставляет электричество ЕС. Мы хотим это улучшить и увеличить, и это создает стабильный поток доходов, например, Украине", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Топ комментарии
+15
Урсула одна з небагатьох політиків яка варта поваги
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15.09.2022 18:39
+14
Спасибо амерам которые помогают не только вооружением, но и обучают наших военных, как и помогают в подготовке и ведению наступательных операций. Спасибо нашим воинам за стойкость и мужество !
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15.09.2022 18:46
+7
Які реформи, можна детальніше?
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15.09.2022 19:23
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Урсула одна з небагатьох політиків яка варта поваги
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15.09.2022 18:39 Ответить
Спасибо амерам которые помогают не только вооружением, но и обучают наших военных, как и помогают в подготовке и ведению наступательных операций. Спасибо нашим воинам за стойкость и мужество !
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15.09.2022 18:46 Ответить
Дивно... Хіба таке може бути при Зеленському?!
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15.09.2022 18:42 Ответить
Може, в Угорщині взагалі прокацапська влада, а вони і в ЄС і в НАТО
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15.09.2022 18:46 Ответить
Ти певно забув, що ця влада в Угорщині з'явилась не під час вступу Угорщини в ЄС. Але у будь-якому випадку, Угорщину в ЄС зараз критикують, а не кажуть про її прогрес, як у випадку України.
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15.09.2022 18:57 Ответить
Фройлян сказала не про прогрес в Украiнi, а про прогрес, що до вступу Украiни до ЕС. З 2008-го i до початку вiдкритоi вiйни, ЕС були стриманi, що до нашого вступу до ЕС. Та спасибi США з Англiею, цей процес зрушив з мiсця, бо нашi вiйськовi погнали кацапню з наших земель.
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15.09.2022 21:57 Ответить
Ви мабуть пропустили новину сьогодні, що ЄС офіційно визнав уряд Угорщини недемократичним. Це перший крок, щоб помахати їм ручкою.
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15.09.2022 19:37 Ответить
Читайте выше. МОЖЕТ. Главное, шобы не путался под ногами. Пусть хайпует и дальше. После войны спросим.
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15.09.2022 18:47 Ответить
Тобто, ти вважаєш, що реформи, які проводяться в Україні, для руху в ЄС, про що каже Урсула, проводяться не офіційною українською владою (президентом Зеленським, парламентом з монобільшістю зі "Слуг народу), а якимось паралельним таємним урядом??? Хм... Може рептилоїдами?
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15.09.2022 18:55 Ответить
Які реформи, можна детальніше?
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15.09.2022 19:23 Ответить
Це ти в президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн запитай, про який прогрес України на шляху приєднання до ЄС вона каже. "Процес приєднання йде успішно. Вражаюче бачити швидкість, рішучість, точність, з якою ви прогресуєте".
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15.09.2022 19:32 Ответить
Це не відповід, відмазка, і не більше.
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15.09.2022 19:38 Ответить
...ответ, типо, навгороди бузына , а в Киеви дядько... Пан протрындел про реформы в Украине. А пани Фройлян ему (через СМИ) донесла о процессе в Евросоюзе( приеднання Украины) ... Ента чта? неконгруентность в восприятии действительности... Типо, желаемое - за действительное... Или он самокритично показывает, как ему весело , но с угрюмой миной на лице...
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15.09.2022 20:18 Ответить
Не, интересно девки пляшут. Сами про реформы затеял-с терки, а на пани Фон Ляен перевел стрелки... ХМЫ...
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15.09.2022 20:08 Ответить
Бу-га-га-га... Приехал очередной курьер высокого ранга, звиздюлей вставил и все идет правильно. Мож запугивающий компромат висит над ним... Янелох, кто его за изыг тока тянул, сам сказал, шо после 2010-го уходил от налогов. Вы считашь, шо совкопианист by penis на что-то способен? ...ХЕХ...
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15.09.2022 19:48 Ответить
Обратите внимание, в конце ролика конферансье брезгует подать руку дрочуну-артисту.
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15.09.2022 19:55 Ответить
Пане Безимянный, вот вы спросите у пани Ляен, мол , знает она об этом факте, а то шо-та ручкается не на шутку.
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15.09.2022 20:00 Ответить
Стаття відкорегована в ОП.
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15.09.2022 18:48 Ответить
А насправді Урсула лаялася на Зеленського, і після рукостискання (що на фото) плюнула йому у спину. )))))
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15.09.2022 19:01 Ответить
Урсула, не може плюнути в спину зЕзиденту, навіть при великому бажанні. Бо, завдяки мудрості 40 з лишком відсотків виборців, вона змушена з ним спілкуватися, як з представником України.
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15.09.2022 19:27 Ответить
Але ж робити заяви про прогрес України її ніхто не змушує. Чи ти хочеш сказати, що Урсула - брехлива стерво?
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15.09.2022 19:35 Ответить
Змушує. Війна. Вони, як мислячі люди, не можуть віддати Україну *****.
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15.09.2022 19:40 Ответить
З її слів у мене склалося враження, що наступний контрудар України буде на Енергодар.
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15.09.2022 18:58 Ответить
Урсула красивая Леди...очень похожа на мою жену...,однажды показал ее фото..так моя мобильник запустила в стену...думал все...мобила сдохла...запустил...працює...🤣
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15.09.2022 19:43 Ответить
Урсула погарячкувала. А потім сильно шкодуватиме.
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15.09.2022 20:51 Ответить
"Вражаюче бачити швидкість, рішучість, точність, з якою ви прогресуєте" - про шо це вона? може про вживання коксу усім складом ОП-и?
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15.09.2022 21:56 Ответить
 
 