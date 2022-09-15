ООН и Турция обсуждают возможность транзита российского аммиака через территорию Украины, - Гутерриш

ООН и Турция ведут переговоры о возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу через Украину, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Черноморскую зерновую инициативу оказалось возможным реализовать благодаря посредничеству секретариата ООН и Турции, я и президент Эрдоган лично следим за тем, чтобы она продолжала работать, и чтобы впоследствии ее продолжили. И сейчас мы обсуждаем возможность экспорта российского аммиака по тем же каналам, через трубопровод, который пересекает Украину", - сказал Гутерриш в интервью "Анадолу", опубликованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Стамбуле 22 июля с участием ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного.

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