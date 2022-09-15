РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5169 посетителей онлайн
Новости Экономика
8 003 106
аммиак (48) Россия (91190) транзит (558) Гутерриш Антониу (301)

ООН и Турция обсуждают возможность транзита российского аммиака через территорию Украины, - Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ Экономика

гутерріш,антоніу

ООН и Турция ведут переговоры о возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу через Украину, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Черноморскую зерновую инициативу оказалось возможным реализовать благодаря посредничеству секретариата ООН и Турции, я и президент Эрдоган лично следим за тем, чтобы она продолжала работать, и чтобы впоследствии ее продолжили. И сейчас мы обсуждаем возможность экспорта российского аммиака по тем же каналам, через трубопровод, который пересекает Украину", - сказал Гутерриш в интервью "Анадолу", опубликованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Стамбуле 22 июля с участием ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного.

Читайте также: В Бахмутском районе утечка аммиака, - Кириленко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
ООН торгівля на крові..і немає значення звідки кров
показать весь комментарий
15.09.2022 18:58
+42
Не розумію якого біса Туреччина і ООН щось відносно України, використання її території обговорюють
показать весь комментарий
15.09.2022 19:00
+37
Они шо, ваще ї&анулись
показать весь комментарий
15.09.2022 18:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А если в трубу снаряд попадёт и будет экологическая катастрофа?
показать весь комментарий
15.09.2022 22:13 Ответить
а нахчого?
показать весь комментарий
15.09.2022 22:43 Ответить
Та що ви переймаєтесь - переможемо та й пустимо той аміак!
показать весь комментарий
15.09.2022 23:21 Ответить
А чого вони свій аміак не можуть возити через Новоросійськ ? На фіга їм переться через Україну? Що це за ферня ?
показать весь комментарий
16.09.2022 02:38 Ответить
Саме з-за того, з-за чого вони і війну почали - з-за зажерливості! Адже, як нову військову базу в Новоросійську будувать, так і новий аміакопровід та термінали для його зберігання та перевантаження - треба не тільки гроші, але й умілі руки Грошей вистачає - рук немає! Краще "хапнуть"все готове Та й територія з економічним впливом лишньою не буде
показать весь комментарий
16.09.2022 05:23 Ответить
В Южном термінали для амміака і трубопроводи для погрузки - ворог хоче свої кораблі в Одессу завесті - тіпа троянського коня
показать весь комментарий
16.09.2022 08:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 