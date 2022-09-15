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Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

аксьонов,кадиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию" - собирать региональные батальоны для отправки на войну в Украину. Позже его предложение поддержал марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.

Кадыров заявил, что каждый регион должен собрать "хотя бы одну тысячу добровольцев" для участия в войне. По его словам, для регионов "это не такое уж большое количество" людей, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы даже сказал, что это (тысяча "добровольцев". – Ред.) – минимум, который субъекты (РФ. – Ред.) должны выполнить для начала", - подчеркнул Кадыров.

Позже идею Кадырова подхватила марионетка Кремля в оккупированном Крыму Аксенов, заявивший, что "Крым уже выставил более 1200 добровольцев" и готовит еще два батальона.

Читайте также: Россия рекламирует набор зеков, совершивших тяжкие преступления, на войну в Украине: "Каждый имеет второй шанс!" ВИДЕО

Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать самомобилизацию 01
Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать самомобилизацию 02


Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать самомобилизацию 03
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Топ комментарии
+42
Бажано комплектувати їх відразу мішками
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15.09.2022 19:38
+27
А кадирівський вилупок теж піде? А, у нього ж бронь. Він же тепер великий начальник.
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15.09.2022 19:39
+26
тік-токерний диров йде нахер!
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15.09.2022 19:38
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тік-токерний диров йде нахер!
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15.09.2022 19:38 Ответить
Бажано комплектувати їх відразу мішками
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15.09.2022 19:38 Ответить
Не бажано, а неодмінно. Нам союзники пакетів не постачають.
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15.09.2022 22:06 Ответить
І зразу ж "Лади"білі на кожного виділяти на регіон.
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16.09.2022 00:12 Ответить
Губєрнатори лапатних губєрній самі пасрать нє могут бєз разрєшєнія срущєго в чємодан...
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15.09.2022 19:39 Ответить
Безумовно, це нагорі таку методу схвалили замість оголошення загальної мобілізації - знімають з себе відповідальність.
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15.09.2022 19:57 Ответить
А кадирівський вилупок теж піде? А, у нього ж бронь. Він же тепер великий начальник.
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15.09.2022 19:39 Ответить
akadimik ovcevodstva don
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16.09.2022 03:04 Ответить
Овцейоб хочет прорядить кацапское стадо баранов.
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15.09.2022 19:39 Ответить
феерические дол*бы! соберут всю подзаборную алкашню, рассадят их с копьями и луками на тачанки и ринутся в бой! ))
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15.09.2022 19:40 Ответить
ху+ им а не тачанки пишки хай тусуют !
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15.09.2022 20:56 Ответить
Тож регіони навчаться будувати власні армії. Це їм знадобиться на потім...
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15.09.2022 19:40 Ответить
Ох чую весело буде, коли вони почнуть за владу боротись
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15.09.2022 20:13 Ответить
Самоліквідацію нехай починають
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15.09.2022 19:41 Ответить
Самомогілізацію 😆
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15.09.2022 19:56 Ответить
бунт на корабле )
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15.09.2022 19:42 Ответить
та да...теперь самомобилизация... а до этого было самоудовлетворение...
но самоликвидация русни в Украине по прежнему в тренде
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15.09.2022 19:42 Ответить
Раніше був страхопудалом всія параши а тепер стало бородатою чмонньою.
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15.09.2022 19:43 Ответить
Одні перли від країни іванушек дурачків. Щось позитивне,про Героїв, звірят,а не про нелюдей
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15.09.2022 19:43 Ответить
Да давайте). Чем быстрее в каждой области масковии по "своей армии" появится, тем быстрее ей пушной зверек придет.
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15.09.2022 19:43 Ответить
ого так може в кремлі у декого і інфаркт статися,давай жгі Дон)
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15.09.2022 19:43 Ответить
А сама КаДирка Овцелюбна сцить воювати в Україні судячи по всьому.
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15.09.2022 19:43 Ответить
з понеділка на козлостані почнеться чергове палєво військоматів
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15.09.2022 19:44 Ответить
Подай пример, дон!!!
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15.09.2022 19:44 Ответить
...і почати "самоліквідацію"
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15.09.2022 19:44 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.09.2022 19:44 Ответить
кобдзон уже мабудь замахался концерты давать никакого покоя на покое
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15.09.2022 21:14 Ответить
Укомплектувати насінням соняшників та мішками для сміття.
До речі, москва, з її міліонним населенням, може дати не 1 000, а 10 000! По рубльовці най пройдуть...

О! А їхній завод стільки "лад" зможе виготовити?
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15.09.2022 19:45 Ответить
🤣
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15.09.2022 19:46 Ответить
приказ :пойти на корм рыбам возле берегов Одессы мамы
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15.09.2022 20:32 Ответить
У прийдешній битві війська Саратовської Народної Республіки з Калмикський Каганатом я ставлю на калмиків.
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15.09.2022 19:47 Ответить
Там вже його і кримський Гоблін підтримав....
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15.09.2022 19:47 Ответить
А чому б Зеленському ще раз не вибачитись перед кадиркою ?
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15.09.2022 19:52 Ответить
😁 Так почався розпад орди на улуси. Все за калькою - спочатку оголошення мобілізації без проголошення сувнренітету, щоб кремль не здогадався і не припинив це в зародку, і лише зібравши військо - оголошення суверенітету і боротьба між собою і з центром за ресурси. І це не фантазія - це реальність.
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15.09.2022 19:53 Ответить
Дуже твердолобі -- Хаимерси можут вибити з них дурь.
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15.09.2022 19:53 Ответить
остолопів історія нічому не вчить..... 1914 цар Микола 2 за декілька днів до початку війни ще вагався проголошувати мобілізацію чи ні...... всі генерали вельможі князі дули йому в вуха - давай, давай мобілізовуй..... а від німців прийшла звістка як оголосите то почнем війну.... і тільки Распутін казав царю - папа войну нельзя.....
ну а цар послухав інших.... і мобілізація призвела до війни а війна призвела до краху російської імперії....
таке буде і тут.....
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15.09.2022 19:55 Ответить
Набутов?
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15.09.2022 20:41 Ответить
інтерпритація
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15.09.2022 22:19 Ответить
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нужно добиваться репараций от России за Вторую мировую войну
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15.09.2022 19:55 Ответить
Так это нам выгодно в стратегическом плане. Наберут одних чертей, кого отправят на фарш. Чертей без образования и без навыков, а также без амбиций. Их утилизируют.

А потом, спустя некоторое время, когда объявят мобилизацию, то начнется хаос. Ведь для типичного орка куда выгоднее нападать? Два варианта есть. Первый - это на территорию Украины, где его ждет смерть с огромным шансом, а профит никакой, все города разрушены будут, все уничтожено, красть нечего, а потом еще восстанавливать города. И дадут вшивую медаль, которая опозорена тем, что даже героя России нынче дают бурятам-идиотам, кто дулом от танка в рукопашном бою сбил 2 байрактара. А второй вариант - это пойти на Рублевку в Москву. Там сотни элитных особняков. Каждый набит деньгами, куча икры и элитного алкоголя, много стрелкового охотничьего оружия для себя, также есть много сосок для траханья, которых не пустили в Европу. Да у олигархов есть 20 БТР у росгвардии, которую легко пощелкать. Но ведь там намного больше всего вкусного. Да и для генералов открываются перспективы стать гендиректором Газпрома или Лукойла. Просто убей всех. Всю путинскую вертикаль, всю госдуму, всех, всех членов семьи и займи их особняки, квартиры, банковские счета в том числе. При этом не будет послушных чертей из Бурятии, кто мог бы помешать умным и соображающим мобилизованным объединиться друг с другом и пойти на Москву. Там все сразу поймут, что нахрен им эта Украина сдалась, там нечем поживиться, ничего нету.

Такое развитие событий очень ожидаемо именно за счет того, что Путин до сих пор не уволил Шойгу, Бортникова, Конашенкова и еще десятки важных и доходных должностей. Никого не тронул. Тем самым он дал понять каждому своему генералу, что новых мест нету и не будет, все уже занято и занято навсегда. Это вызвало у генералов желание убить и Путина, и всех его шестерок из кооператива Озеро, а также его охранников. Чтобы сразу мгновенно получить тысячи элитных мест для будущих миллионеров. А полковники и те, кто ниже, займут освободившиеся места после генералов, которые уйдут во власть в Кремле. Им всем это выгодно. Путин не позволяет амбициозным и жаждующим власти новым людям получить то, что они страстно хотят и готовы убивать за деньги и власть. Не дает, сам все занял, да еще с постоянными намеками на своих дочерей, сыновей от Кабаевой, а также сына Патрушева, Медведева и остальных. Вызывает огромную злобу к себе от тех генералов, кому надоело уже ходить во слугах.
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15.09.2022 19:55 Ответить
Кадырка мобилизует своё тик-токовое войско:
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15.09.2022 19:59 Ответить
Може дійсно, російським губернаторам не чекати на рішення кремля про воєнний стан і почати самомоліквідацію
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15.09.2022 20:00 Ответить
Прошу всіх бажаючих з Куп'янс ка і з будь яких місцин приїхати і жити в нас безкоштовно
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15.09.2022 20:00 Ответить
Це куди їхати?
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16.09.2022 07:32 Ответить
Київська обл, а хочете Черкаська
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17.09.2022 20:07 Ответить
Ну шо, куди?
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17.09.2022 22:25 Ответить
Зачем эти полумеры. Расстреливать на местах, по разнарядке. Чего тратится на логистику, перевозку и так далее. Каждого десятого расстреляли - отчитались да и все. Патроны для расстрела можно купить у ВСУ. Оптовикам, в больших регионах, скидки. По карте москвича - три патрона по цене двух.
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15.09.2022 20:00 Ответить
Пусть Дыров сядет в свой Bugatti Veyron. И ведет чиновников РФ в атаку.
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15.09.2022 20:01 Ответить
Самый главный русский национальный герой - жирный гомосек рамзанка дыров
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15.09.2022 20:01 Ответить
Тут я і завжди знайдете мене
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15.09.2022 20:02 Ответить
Алька

@springuaa

·

20 ч

А россияне понимают что Путин пообещал зэкам с тяжкими преступлениями полную свободу после войны в Украине ?) То есть отменён уголовный кодекс , все насильники , убийцы через пару месяцев будут бегать среди вас .
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15.09.2022 20:03 Ответить
Раньше, процесс уже запущен.
Даже на лента.сру появляются сообщения о террористах в Воронежской обл. и на Кубани.
Угадайте, кто это до Украины не доехал?
Дорогой потерялся
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15.09.2022 20:57 Ответить
Ну вообще, думал, что для зэков это поездка в один конец. Если не ВСУ, так кадыровские заградотряды постараются, чтобы "он не вернулся из боя". Хотя бы, чтоб не платить им. Но какое-то количество наверно сможет проскочить и вернуться назад. А если ещё удастся прихватить и оружие, то в приграничных областях скоро будет весело...
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15.09.2022 22:36 Ответить
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15.09.2022 20:05 Ответить
а что эта мразь дыровская так много и часто воняет он кто вообще?
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15.09.2022 20:06 Ответить
Джохара Дудаева в 1995 году по поводу Украины оставил два видоса нам нащадкам...
Если своими словами...то это звучит примерно так...
Русизм остановит Украина,и не даст этой гидре распространятся далее по всему Миру...
Слава Джохару Дудаеву 💪👍💯
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15.09.2022 20:10 Ответить
краще зразу самоліквідацію
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15.09.2022 20:12 Ответить
дырка осла призывает к самоликвидации
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15.09.2022 20:12 Ответить
Давай-давай, збирай, форміруй)))
В магазинах України і Польщі пакетів на 120-240 л .....ДОХУ**Я!!!!!!
А так як зараз всі переходять на "ЕКО", то якраз ці БіоПакети для Біомусора кацапського можна назвати БАНДЕРОЛЬ

Тому, якщо нам дають таку високотехнологічну зброю, яка коштує сотні мільйонів доларів, то повірте......
Пакетами Ми вАс "закидаємо".....це буде як ПРОМОЦІЯ: Купи пакет, зроби довкілля України ЧИСТИМ !!!!!

Тим більше уже півроку діє акція на рАсєї-------хоронити в пакетах ...і ця акція БЕЗСРОЧНА!!!!!......До останнього вАньки долбой**оба !!!
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15.09.2022 20:13 Ответить
Оно трусится, чтобы не слететь с трона в случае поражения, скоро детей будет как гитлер собирать, чтобы жопу спасти.
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15.09.2022 20:17 Ответить
дуже лячно вівце**бу....відчуває що свої шію переріжуть як барну.
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15.09.2022 20:21 Ответить
Сам то ***** ссыт объявить мобилизацию, а толстожопый Дон теперь у них вместо Жирика - озвучивает то, чего хочет ***** но ссыт сказать вслуж.
Примитивная двухходовка в любимом стиле *****.
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15.09.2022 20:22 Ответить
Юрий Швец вчера казав у себя на странице...что суммарный бюджет стран поддерживающих Украину составляет триллион долларов...бюджет рабZeи 100 ярдов... кто победит в этой войне не трудно догадаться...
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15.09.2022 20:23 Ответить
сразу видно, что рамзанчик какдыркин, отодранный не единожды диким горным ослом, имеет за спиной минимум акамедию госуправления...а что - в 16 лет убил первого руского свирнопаса, значит в госуправлении разбирается...
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15.09.2022 20:33 Ответить
Мяско подошло к концу. А другое ещё попробуй набрать. Кроме алкашей бомжей и уголовников дураков нет. А кадырка с гоблином так рассказывают,как будто они и спрашивать никого не будут. Два долбо@ба.
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15.09.2022 20:34 Ответить
Есть ещё 140.000 дембелей, которые должны были осенью уйти к мамке, а пойдут под нож
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15.09.2022 20:53 Ответить
Самомобілізацію? Кумедно. А краще було б, якби йшлося про самоутилізацію.
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15.09.2022 20:40 Ответить
Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав російських губернаторів не чекати на рішення Кремля про воєнний стан і почати "самоліквідацію " - збирати для цього регіональні батальйони ,і відправляти їх на війну в Україну.
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15.09.2022 20:44 Ответить
Мою друзья французы сегодня радуются...ровно 210 лет назад Наполеон Бонапарт сжёг сраную Мацковию...вместе с 35 000 ранеными рюZишэ Zoльдаттэн...🦍🦍🦍
Славный праздник...покруче Бастилии ...
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15.09.2022 20:46 Ответить
Предварительно разгромив фтарую отару мира у Можайска и Бородино!
Настоящий был военначальник!
Почти как шаман тунгуски или рамZамZад
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15.09.2022 20:50 Ответить
Ай, рамZамZад, ай маладес!
Он ещё в субботу вступил в ментально-сексуальную связь с оставшимися на Харьковщине тысячами сААтечественников и начал осваивать бюджет "на патриотизмЪ".
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15.09.2022 20:48 Ответить
Это как самоудовлетворение? В этом он спец. А если еще барана подключить
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15.09.2022 20:50 Ответить
Генерал СВР

президент касапів ***** провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности лаптєй Патрушева. Во время совещания ***** объявил, что принял (!) решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму).
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15.09.2022 20:51 Ответить
Рамзанка Диров - найвойовничіший з карликових ховрахів.
Тіко ходить під себе, як почує якісь вісті з дияспорської Ічкеріі!
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15.09.2022 20:51 Ответить
Пусть Кадыров мобилизует батальон из Чечни. Покажет пример.
А Аксёнова давно ждёт танк, которого ждёт персональный "Джавелин".
А то Кадыров с Аксёновым воюют только языком.
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15.09.2022 20:57 Ответить
Мабуть, хотів сказати «організувати самоліквідацію»
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15.09.2022 20:57 Ответить
Штирлиц спрашивает кадыр дон дона...ты зачем взорвал отца прамо на стадионе,не мог тихо замочить в сортире?
Дон дон Каже то не я..то бонба с часами взорвалЬ...зато я сталЬ президентом того говна...
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15.09.2022 20:58 Ответить
Особенно если в понедельник объявят мобилизацию, тогда вообще война пойдет по другому сценарию. Одно дело воевать за деньги, а другое - из под палки. Одно дело поддерживать "сво" и пуйло с дивана с полным е*альником попкорна, а другое в окопе или в плену. За деньги уже желающих умереть нет, даже зэков агитируют. Отказников пачки. Рабы не хотят и не умеют воевать. В этом просчет пуйла. Он создал нацию рабов с нулевой мотивацией.

Нет на параше ни армии ни патриотизма, одни лизоблюды и стукачи. помню удивлялись первому пленному летчику, какое оно быдло необразованное. А они все такие.
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15.09.2022 21:04 Ответить
Та підожди,дон !!! Ми так бистро не вспіваєм ослів розводить...дон...
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15.09.2022 21:26 Ответить
Сформувати може щось і сформують, але коли в кожній губернії своя армія....
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15.09.2022 21:48 Ответить
Просто лижет дупло *****, потом будет - "Вперед орлы, а я за вами!"
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15.09.2022 22:16 Ответить
То уже кадиров управляє страною, а не путін?
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15.09.2022 22:26 Ответить
Скоріше за все Кадирова як і Аксьонова скоро завалять,таких прибирабть в першу чергу.Кадирка вже наваляв повні штани.
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15.09.2022 23:51 Ответить
свого синка ця паскуда не забуде відправити в голові колони?
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16.09.2022 00:36 Ответить
Так кады́рка давно уже заместо ***** планирует оседлать кацапстан - вот он и вые*уется. А тут и гоблин своевременно свою жопу подставляет - не поможет.
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16.09.2022 02:15 Ответить
 
 