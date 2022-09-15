Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию"
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию" - собирать региональные батальоны для отправки на войну в Украину. Позже его предложение поддержал марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов.
Кадыров заявил, что каждый регион должен собрать "хотя бы одну тысячу добровольцев" для участия в войне. По его словам, для регионов "это не такое уж большое количество" людей, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы даже сказал, что это (тысяча "добровольцев". – Ред.) – минимум, который субъекты (РФ. – Ред.) должны выполнить для начала", - подчеркнул Кадыров.
Позже идею Кадырова подхватила марионетка Кремля в оккупированном Крыму Аксенов, заявивший, что "Крым уже выставил более 1200 добровольцев" и готовит еще два батальона.
Пожалуйста, подождите...
но самоликвидация русни в Украине по прежнему в тренде
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
До речі, москва, з її міліонним населенням, може дати не 1 000, а 10 000! По рубльовці най пройдуть...
О! А їхній завод стільки "лад" зможе виготовити?
ну а цар послухав інших.... і мобілізація призвела до війни а війна призвела до краху російської імперії....
таке буде і тут.....
А потом, спустя некоторое время, когда объявят мобилизацию, то начнется хаос. Ведь для типичного орка куда выгоднее нападать? Два варианта есть. Первый - это на территорию Украины, где его ждет смерть с огромным шансом, а профит никакой, все города разрушены будут, все уничтожено, красть нечего, а потом еще восстанавливать города. И дадут вшивую медаль, которая опозорена тем, что даже героя России нынче дают бурятам-идиотам, кто дулом от танка в рукопашном бою сбил 2 байрактара. А второй вариант - это пойти на Рублевку в Москву. Там сотни элитных особняков. Каждый набит деньгами, куча икры и элитного алкоголя, много стрелкового охотничьего оружия для себя, также есть много сосок для траханья, которых не пустили в Европу. Да у олигархов есть 20 БТР у росгвардии, которую легко пощелкать. Но ведь там намного больше всего вкусного. Да и для генералов открываются перспективы стать гендиректором Газпрома или Лукойла. Просто убей всех. Всю путинскую вертикаль, всю госдуму, всех, всех членов семьи и займи их особняки, квартиры, банковские счета в том числе. При этом не будет послушных чертей из Бурятии, кто мог бы помешать умным и соображающим мобилизованным объединиться друг с другом и пойти на Москву. Там все сразу поймут, что нахрен им эта Украина сдалась, там нечем поживиться, ничего нету.
Такое развитие событий очень ожидаемо именно за счет того, что Путин до сих пор не уволил Шойгу, Бортникова, Конашенкова и еще десятки важных и доходных должностей. Никого не тронул. Тем самым он дал понять каждому своему генералу, что новых мест нету и не будет, все уже занято и занято навсегда. Это вызвало у генералов желание убить и Путина, и всех его шестерок из кооператива Озеро, а также его охранников. Чтобы сразу мгновенно получить тысячи элитных мест для будущих миллионеров. А полковники и те, кто ниже, займут освободившиеся места после генералов, которые уйдут во власть в Кремле. Им всем это выгодно. Путин не позволяет амбициозным и жаждующим власти новым людям получить то, что они страстно хотят и готовы убивать за деньги и власть. Не дает, сам все занял, да еще с постоянными намеками на своих дочерей, сыновей от Кабаевой, а также сына Патрушева, Медведева и остальных. Вызывает огромную злобу к себе от тех генералов, кому надоело уже ходить во слугах.
@springuaa
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20 ч
А россияне понимают что Путин пообещал зэкам с тяжкими преступлениями полную свободу после войны в Украине ?) То есть отменён уголовный кодекс , все насильники , убийцы через пару месяцев будут бегать среди вас .
Даже на лента.сру появляются сообщения о террористах в Воронежской обл. и на Кубани.
Угадайте, кто это до Украины не доехал?
Дорогой потерялся
Если своими словами...то это звучит примерно так...
Русизм остановит Украина,и не даст этой гидре распространятся далее по всему Миру...
Слава Джохару Дудаеву 💪👍💯
В магазинах України і Польщі пакетів на 120-240 л .....ДОХУ**Я!!!!!!
А так як зараз всі переходять на "ЕКО", то якраз ці БіоПакети для Біомусора кацапського можна назвати БАНДЕРОЛЬ
Тому, якщо нам дають таку високотехнологічну зброю, яка коштує сотні мільйонів доларів, то повірте......
Пакетами Ми вАс "закидаємо".....це буде як ПРОМОЦІЯ: Купи пакет, зроби довкілля України ЧИСТИМ !!!!!
Тим більше уже півроку діє акція на рАсєї-------хоронити в пакетах ...і ця акція БЕЗСРОЧНА!!!!!......До останнього вАньки долбой**оба !!!
Примитивная двухходовка в любимом стиле *****.
Славный праздник...покруче Бастилии ...
Настоящий был военначальник!
Почти как шаман тунгуски или рамZамZад
Он ещё в субботу вступил в ментально-сексуальную связь с оставшимися на Харьковщине тысячами сААтечественников и начал осваивать бюджет "на патриотизмЪ".
президент касапів ***** провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности лаптєй Патрушева. Во время совещания ***** объявил, что принял (!) решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму).
Тіко ходить під себе, як почує якісь вісті з дияспорської Ічкеріі!
А Аксёнова давно ждёт танк, которого ждёт персональный "Джавелин".
А то Кадыров с Аксёновым воюют только языком.
Дон дон Каже то не я..то бонба с часами взорвалЬ...зато я сталЬ президентом того говна...
Нет на параше ни армии ни патриотизма, одни лизоблюды и стукачи. помню удивлялись первому пленному летчику, какое оно быдло необразованное. А они все такие.