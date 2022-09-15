Сбежавший с Харьковщины оккупант: "Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехват ГУР. АУДИО
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Военнослужащий РФ, избежавший окружения украинскими войсками в Харьковской области, рассказывает, как потерял при побеге все намародеренные вещи.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны передает Цензор.НЕТ.
"У меня вся одежда осталась. Мы же в окружении были - на 15 человек, бл#, 5 танков выехало укропских и человек сто пехоты. А так я сейчас по гражданке хожу: штанишки, курточку, флиски набрал. В деревне мародерим, а че делать?
Спиннинги в танке остались, а танк бросили. У меня там еще ножи немецкие остались, бельгийские. Все короче осталось. Поверь, там ж#па была та еще.
Они прям по центральной дороге, 4 танка такие, новые 72-ки, польские наверно, прям ни царапинки, едут. Танк ехал 50 метров от меня. И он такой поворачивает пушку на тебя и давай вплоть дом #бать", - жалуется оккупант.
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Когда танк пушку повернул-говно аж из под воротника полезло.
З дивану воювати легко, а ти пробіжи з повною викладкою хоча б 10км... Зараз і я такого не зможу, а вони пройшли набагато більше. То ж стули пельку.
А про "Екстракшен" для військ Його Величності ви взагалі не по темі згадали. Згадайте про неї, коли будете говорити про захисників "Азовсталі", шо з того вийшло і хто це зробив разом!
https://twitter.com/i/status/1570361180199305219
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