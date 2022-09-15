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Сбежавший с Харьковщины оккупант: "Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащий РФ, избежавший окружения украинскими войсками в Харьковской области, рассказывает, как потерял при побеге все намародеренные вещи.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны передает Цензор.НЕТ.

"У меня вся одежда осталась. Мы же в окружении были -  на 15 человек, бл#, 5 танков выехало укропских и человек сто пехоты. А так я сейчас по гражданке хожу: штанишки, курточку, флиски набрал. В деревне мародерим, а че делать? 

Спиннинги в танке остались, а танк бросили. У меня там еще ножи немецкие остались, бельгийские. Все короче осталось. Поверь, там ж#па была та еще.

Они прям по центральной дороге, 4 танка такие, новые 72-ки, польские наверно, прям ни царапинки, едут. Танк ехал 50 метров от меня. И он такой поворачивает пушку на тебя и давай вплоть дом #бать", - жалуется оккупант.

Читайте также: Оккупант о делах на фронте: "Весь день пид#расили нас, плюс "ахмат-сила" съ#бались", - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+32
Ахах за спінінг переживає. Та ти скоро сам наживкою будеш для раків!
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15.09.2022 19:42
+31
Тільки спінінг? Пральна машинка з унітазом у танк не влізла?
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15.09.2022 19:40
+18
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15.09.2022 20:09
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Тільки спінінг? Пральна машинка з унітазом у танк не влізла?
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15.09.2022 19:40 Ответить
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15.09.2022 20:09 Ответить
Уверен что немцы велосипедов реквизировали для перемещения солдат в поле боя и назад. А не для того чтобы утащить домой.
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15.09.2022 20:44 Ответить
Ахах за спінінг переживає. Та ти скоро сам наживкою будеш для раків!
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15.09.2022 19:42 Ответить
Спининг тебе в штанишки,,ублюдок...
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15.09.2022 19:45 Ответить
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь !!!!
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15.09.2022 19:45 Ответить
Угу..И резко разслабляются кольцевые мышцы (сфинктер).
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15.09.2022 19:52 Ответить
Обосрался Ванька. Спиннинг тебе тварь уже не нужен ищи белые тапочки и черный пакет.
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15.09.2022 19:45 Ответить
Фсе пропало.Стиралки нет-теперь обосранные флисовые штанишки вручную полоскать придется.
Когда танк пушку повернул-говно аж из под воротника полезло.
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15.09.2022 19:47 Ответить
Я рыбу ловлю, а ты ныряй.
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15.09.2022 19:49 Ответить
Генералісімус? Чи вам потрібен ще один котел? А логістика була готова до такого стрімкого контр-наступу? Чи ви думаєте, що танки, БМП, БТР їздять на повітрі та чесному слові, а стріляють грудками землі? Чи кожен боєць ЗСУ носить з собою БК на 3 тисячі пострілів, як у голівудських фільмах?
З дивану воювати легко, а ти пробіжи з повною викладкою хоча б 10км... Зараз і я такого не зможу, а вони пройшли набагато більше. То ж стули пельку.

А про "Екстракшен" для військ Його Величності ви взагалі не по темі згадали. Згадайте про неї, коли будете говорити про захисників "Азовсталі", шо з того вийшло і хто це зробив разом!
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15.09.2022 20:01 Ответить
зацените уровень *******! ))
https://twitter.com/i/status/1570361180199305219
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15.09.2022 19:58 Ответить
А мужики почему не поёт?
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15.09.2022 20:46 Ответить
тогда вообще ховайся! ))
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15.09.2022 20:50 Ответить
*Кемерово-преисподняя Кузбаса*колись чув коли в відрядженнях бував в тих краях.
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15.09.2022 20:55 Ответить
я как-то поездом тарахтел через рсею в Казахстан..... я за трое суток ****** какого насмотрелся! на всю жизнь запомнил!
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15.09.2022 21:01 Ответить
Дякую , друже , від реготу сльози засліпили мені очі ! Таке вигадати можна було тільки завдяки відсутністю кисню у мозку . Ну що ж поробиш ? Це Кузбас !
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15.09.2022 21:29 Ответить
Ага. Едет на меня пять танков, в 50-ти метрах пушку поворачивает и давай по мне стрелять. А я рраз и увернулся, от другого танка тоже увернулся, потом бах, бах, дым. пламя.... Стыдно же рассказать корешам, что услышав о наступлении бросил танк, отобрал у проходившей мимо бабушки женскую кофточку и штанишки и драпал обгоняя ветер...
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15.09.2022 19:59 Ответить
Их было 100000, а нас 15, но у меня дед 29-й панфиловиС
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15.09.2022 21:31 Ответить
Чувак с прогремевшего видео, летит танк, с него сыпется русня- встреча на...эм с деревом).
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15.09.2022 20:04 Ответить
КаZZапы не сами собой сыпались-их украинский солдат приземлял, 9 сгруZZил и танк затрофеил, а 4 сААтечественника сдриснули, несомненно-планово.
До конца ролик смотрите
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15.09.2022 20:43 Ответить
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15.09.2022 20:07 Ответить
Фраер в маминой кофте, оставшийся без спиннинга... Беги, Ваня, беги...
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15.09.2022 20:35 Ответить
Рибалка не задалась у рашиста!
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15.09.2022 21:13 Ответить
Дупа тік-токера чує наближення неминучого шухеру, дон... Тому потрібні ще грошики для посилення свого дон війська. А це хороший привід для прикриття. І гроші дістати, і легально армію тік-токерів збільшити. Кожному по Ай-фону!
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15.09.2022 21:21 Ответить
Мечтал рыбку удить, пришлось раков кормить 🤣😂😊 *********** 🤣😄😃
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15.09.2022 21:52 Ответить
Ох і *********... Йому б у соловушкі на телекналі співати...
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15.09.2022 23:06 Ответить
Мечтал пацан удить сазан, а подружился с раками
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16.09.2022 00:00 Ответить
 
 