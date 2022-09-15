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Около 5 млн украинцев вернулись из Евросоюза в Украину, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці,евакуація

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой.

Об этом на брифинге в четверг в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около пяти миллионов уже вернулись в Украину", - отметила она.

"Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство", – добавила глава исполнительного органа ЕС.

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Топ комментарии
+24
Не знаю скільки для української армії, але для російської армії він дав кілька мільйонів $ з подадків які заплатив на кацапії зі своїх фільмів, серіалів та франшизи ліги сміху
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15.09.2022 20:52
+19
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15.09.2022 20:46
+4
Бо не всі спроможні винаймати житло... Їхали в ЄС в основному жінки з дітьми
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15.09.2022 21:06
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15.09.2022 20:46 Ответить
Не знаю скільки для української армії, але для російської армії він дав кілька мільйонів $ з подадків які заплатив на кацапії зі своїх фільмів, серіалів та франшизи ліги сміху
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15.09.2022 20:52 Ответить
Пару десятков миллионов минимум.
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15.09.2022 22:35 Ответить
ну у мну дві родички з заявлених п"яти *йонів повернулися.
троє ще там.
і?
війна - це процес
як буде спокійніше - повернеться більшість
а ті, хто не повернеться - то "КАКАЯРАЗНІЦА"
з іншого боку - мо їм там краще, хто я така, щоб їм дорікати?
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15.09.2022 20:51 Ответить
а шо значить мо і мну?
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15.09.2022 20:55 Ответить
в мене
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15.09.2022 20:57 Ответить
мо = може
мну - приблизно - мені
колись були забавки по діалектах
поспілкуйтеся із виходцями із Закарпаття, там мова ще цікавіша
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15.09.2022 21:03 Ответить
Це був такий старий анекдот:
- Таварісч, на вам муха.
- Нє "на вам", а "на вас".
- Как? На мню?!
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15.09.2022 23:30 Ответить
Бо не всі спроможні винаймати житло... Їхали в ЄС в основному жінки з дітьми
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15.09.2022 21:06 Ответить
З моїх знайомих , хто в Німеччині не повернувся ніхто. З Польщі повернулись. З венгрії та Чехії теж ні.
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15.09.2022 21:41 Ответить
400 ойро допомоги на рило в місяць, можна і не повертатися. Інша справа, коли ні нжитла нормального, ні роботи, то сидіти у приймах особливо не хочеться. Однак скоро шара і у Німеччині закінчиться. Вже зараз окрім двох земель, всі інші вже не приймають на олл інклюзів наших біженців.
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15.09.2022 21:47 Ответить
Після прочитання цієї новини, десь в кутку плачуть від розпачу довпойопи, які тут на сайті вже півроку переконують нас, що із України виїхало і ще виїде 100500 мільйонів освідчених і працьовитих громадян, залишаться тільки мусора, депутати і пенсіонери.
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15.09.2022 21:43 Ответить
повернулися ті, яких торкнулася війна
біженці з сходу півдня, півночі
ті зто в перші дні повернувся захищати Україну
а от ті хто поїхав як біженець з західної та центральнох України, хрен повертаються
шара, шара і ще раз шара!!!!!!
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15.09.2022 23:00 Ответить
Зе Влада вдало маніпулювала подібною інфою в березні-квітні, щоб дати іллюзію народу на кшалт піздабольства Аферистовича "2-3 тижні і в них ракети закінчаться". Весною Зе Влада наїбала тисячі людей, які на свою голову (особливо чоловіки) кинули все закордоном і ломанулись допомагати недолугій Зе Владі, яка сама собі допомогти не могла.

Тому всілякі статейки типу, вернулись мільйон надцать - не говорять ні про що.
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15.09.2022 23:56 Ответить
 
 