Около 5 млн украинцев вернулись из Евросоюза в Украину, - фон дер Ляйен
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой.
Об этом на брифинге в четверг в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около пяти миллионов уже вернулись в Украину", - отметила она.
"Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство", – добавила глава исполнительного органа ЕС.
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троє ще там.
і?
війна - це процес
як буде спокійніше - повернеться більшість
а ті, хто не повернеться - то "КАКАЯРАЗНІЦА"
з іншого боку - мо їм там краще, хто я така, щоб їм дорікати?
мну - приблизно - мені
колись були забавки по діалектах
поспілкуйтеся із виходцями із Закарпаття, там мова ще цікавіша
- Таварісч, на вам муха.
- Нє "на вам", а "на вас".
- Как? На мню?!
біженці з сходу півдня, півночі
ті зто в перші дні повернувся захищати Україну
а от ті хто поїхав як біженець з західної та центральнох України, хрен повертаються
шара, шара і ще раз шара!!!!!!
Тому всілякі статейки типу, вернулись мільйон надцать - не говорять ні про що.