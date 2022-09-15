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СБУ (18658) УПЦ МП (1455) ПЦУ (773)

Переход церковных общин от УПЦ к ПЦУ "создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации", - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Главное управление Службы безопасности Украины в Киевской области просит представителей местного самоуправления провести разъяснительную работу среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин для перехода от УПЦ к ПЦУ руководителей территориальных общин или представителей местных властей. Это, по мнению СБУ, "создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в Киеве и регионе".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в письме заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября в адрес Дарницкой райгосадминистрации, которым располагает LB.ua.

"В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину активизировался процесс перехода общин с юрисдикции Украинской православной церкви в Православную церковь Украины путем организации собрания граждан/обществ/прихожан и местных жителей объединенных территориальных общин, в ходе которых большинством решается вопрос об обращении от религиозной общины к Предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) с просьбой принять под Омофор ПЦУ с последующим представлением подготовленных протоколов и уставных документов в органы государственной власти.

Установлено, что вышеуказанные процессы в большинстве своем сопровождаются обвинениями в незаконности действий той или иной религиозной конфессии, представителей объединенных территориальных общин и органов государственной власти, что в свою очередь приводит к физическим столкновениям, радикализации и криминализации переходных процессов", – говорится в письме СБУ.

Там упомянули о запрете проведения массовых мероприятий на период действия Закона Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", а также о том, что должностные и служебные лица органов государственной власти и территориальных громад, согласно разъяснению Госслужбы по этнополитики и свободы совести от 28.08.2022, не имеют права инициировать, организовывать, председательствовать и голосовать на собрании религиозного общества, в частности, по вопросам изменения конфессионального подчинения.

По мнению СБУ, "проведение такого собрания может быть использовано представителями УПЦ для обжалования действий в суде", а спецслужбами РФ – "для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".

"Учитывая изложенное, с целью недопущения дальнейшего обострения религиозной обстановки, минимизации возможных негативных последствий, консолидации социума и предупреждения использования страной-агрессором протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве в условиях военного положения, считается целесообразным провести соответствующую разъяснительную работу среди работников местных органов исполнительной власти, представителей органов местного самоуправления, лидеров и руководителей общественно-политических сил, представителей религиозных деноминаций с целью недопущения их вовлечения в деятельность, что может привести к тяжелым последствиям", – говорится в письме СБУ.

По результатам принятых мер Дарницкая райгосадминистрация должна отчитаться Главному управлению.

Кроме того, как удалось выяснить LB.ua, в начале сентября заместитель начальника Главного управления СБУ в Киевской области обращался в Управление культуры Киевской облгосадминистрации с просьбой предоставить копии протоколов и уставных документов религиозной общины "Приход в честь Покрова Божьей матери" Бориспольской епархии УПЦ с. Требухов Броварского района Киевской области, изъявившей желание перейти в ПЦУ.

По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, Служба безопасности просто обратила внимание на противодействие таким враждебным проявлениям.

"Отдельно напомним, что во время военного положения запрещаются какие-либо массовые собрания людей, поскольку это может представлять угрозу их жизни из-за повышенного риска ракетных ударов и диверсий, которые может совершать РФ. С целью недопущения таких кризисных ситуаций, а также расшатывания настроений украинского общества, что может иметь негативные последствия во время войны, СБУ мониторит потенциальные угрозы и информирует уполномоченные структуры", – добавил Дехтяренко.

Переход церковных общин от УПЦ к ПЦУ создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации, - СБУ 01
Переход церковных общин от УПЦ к ПЦУ создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации, - СБУ 02
Переход церковных общин от УПЦ к ПЦУ создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации, - СБУ 03
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Топ комментарии
+93
А залишення "громад" у складі рпц не створює?

А оте кубло, що повзло з Кам'янця до Почаєва, теж не створює?
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15.09.2022 21:27
+53
СБУ нагадали про заборону проведення масових заходів на період дії Закону України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України"
"Заборона" буяла аж до самого Почаїва...
під російською ганчіркою та охороною поліцаїв

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15.09.2022 21:36
+51
Що це за гундяєвські СБУшники?
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15.09.2022 21:28
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Страница 3 из 3
Поп Гундяй над златом чахнет...

Там рюZkиц мир и мавзолеем пахнет... пряча КГБшный погон...хотя разгром рюZZkoй РПЦ начал чЛенин а закончил Сралин...убив патриарха кажись Тихона весной 1925 года...а полный разгром церкви завершили в 1928 году..расстреляв по всей сраной рабZee около 100 000 священнослужителей...ВЧКисты гребанные...верующие пля 🦍🦍🦍
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15.09.2022 23:22 Ответить
То наші хлопці за московских попів свої життя кладуть ??? щоб їм ***** добре працювалось в Україні?
Розігнать нахєр тих СБУшників. Нашли, блт пріоритети собі
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15.09.2022 23:25 Ответить
А УГКЦ они не хотят опять с рпz слить по методике сталина-берии для успокоения обстановки? Хороший момент и комуно-папа не заметит...
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15.09.2022 23:26 Ответить
А хіба є якийсь закон, що забороняє керівникам територіальних громад чи представникам місцевої влади бути присутнім на зборах релігійних громад для переходу від УПЦ до ПЦУ в якості парафіян.
Дожилися, що в церковних питаннях СБУ=ФСБ.
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15.09.2022 23:29 Ответить
СБУ опять получила нагоняй от генерала ФСБ Гундяя и взяла под козырек.
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15.09.2022 23:32 Ответить
сбу ,в даному випадку , не відстоює інтереси українського народу , а виступає ,як служба підтримки гундяя всея рабсії , разом з її мацковським сатанатом
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15.09.2022 23:36 Ответить
А что тут удивительно, СБУ это и есть бывшее КГБ. A бывших агентов КГБ не бывает.
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15.09.2022 23:52 Ответить
Так що? Нехай п"ята колона та церковне колаборантство квітне на нашій землі? УПЦ - такий же ворог як і рашистська армія.
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15.09.2022 23:40 Ответить
Що "що"? СБУ захищає УПЦ МП, "а то путєн нападьот". В них своя паралельна реальність. Давно вже треба приводити всі ці держслужби і бюро до спільного знаменника.
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16.09.2022 00:08 Ответить
Коли 5000 орків гуляло по всій Україні, порушуючи всі норми законів військового часу, сбу мовчало та охороняло це стадо орків.
Тепер вигадали що людям заборонено вільно обирати собі до якої церкви ходити !
Так, у москальскій колонії раби повинні бути слухняними.
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16.09.2022 09:19 Ответить
Передачу будівель в користування ПЦУ громади самі вирішать без думок СБУ краще думайте як покращити свою діяльність в боротьбі з зовнішнім ворогом якому допомогають попи УПЦ гудяевського патріархату. Церкві та священникам що благословляють зброю раші не місце в церкві і на українській землі.
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15.09.2022 23:47 Ответить
Для початку варто було б виконати закон і змінити назву "УПЦ" на таку, що відповідає її суті.
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15.09.2022 23:48 Ответить
По хорошему нужно было разогнать это СБУ еще 30 лет назад как это сделано в восточной Европе со своими сателлитами КГБ.

Из КГБ (НКВД) сделать патриотов Украины невозможно.
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15.09.2022 23:50 Ответить
Чому цю структуру нереформували з часів срср?Все просто, керівництво призначає президент,а сбу в нинішньому вигляді виконує доволі спецефічні, невластиві функції для подібних служб на Заході ...
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16.09.2022 00:08 Ответить
Передумови дестабілізації створює фсбешний пархат, от і займайтесь тими фашистами, до речі якого дідька вони до цих пір так вольготно почуваються в Україні? Вони створюють небезпеку державі, і це якраз парафія СБУ.
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16.09.2022 00:11 Ответить
А чим би ще не опікувалося сбу . як російською церквою в Україні. очевидно. що керівництво сбу - є іі прихожанами ! А сбу відомо. що У Раді зареєстрували законопроект " Про заборону РПЦ в Україні " ? https://ua.news/.../zhytelej-nedavno-okkupyrovannogo... А сбу ознайомилось з статтею " Геть Московську церкву. «Слуги» беруться за Лаври " ? https://glavcom.ua/.../provladnij-deputat-prosit-kabmin... То про що мова у цьому листі сбу ? А тепер запитання до сбу - ви кого захищаєте під час кровопролитної загарбницької війни росії проти України ?!!
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16.09.2022 00:39 Ответить
А те, що гундяівська сатанинська церква відкрито підтримує рашистів та допомагає окупантам на захоплених територіях - це не дестабілізація?!! Це не Служба безпеки України, це - ворожа квартальна худоба!!!
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16.09.2022 01:17 Ответить
А почитайте. що заявляє ця проросійська колаборантка. яка очолює Держслужбу з етнополітики та свободи совісті в Україні. https://bykvu.com/ua/bukvy/upts-ie-***********-relihiinoiu-merezheiu-ukrainy-holova-derzhetnopolityky-poiasnyla-chomu-pecherska-lavra-zalyshytsia-v-upts/ " «УПЦ є найбільшою релігійною мережею України»: голова Держетнополітики пояснила, чому Печерська лавра залишиться в УПЦ ". Це що за заяви від держслужбовця \ від українського чи російського службовця ?!! / після широкомасштабного вторгнення росії на Україну. після 8 років цієї виснажливої війни !!! Кого захищає ця " мадам "- московську церкву. що стала розсадником російської пропаганди в Україні ? Вона. бачите займається статистикою. а вона не знає. що ще 2 роки назад половина монахів мала бажання перейти до ПЦУ. однак певні причини зупинили цей процес. А тепер. якби Кабмін дозволив ПЦУ проводити богослужіння у хоча б одному храмі Києво-Печерської Лаври \ на території Верхньої Лаври. які не використовуються упц мп для богослужінь \. то цей перехід монахів до ПЦУ відбувся однозначно. Звернення Митрополита Епіфанія. датоване 24 червня 2022 р. . до цього часу не вирішене. навіть. не має реакції з боку влади. https://vikna.if.ua/news/category/all/2022/06/24/134573/view " Епіфаній звернувся до Кабміну передати ПЦУ храм Києво-Печерської Лаври ".
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16.09.2022 01:27 Ответить
Голова Державної служби у справах етнополітики та свободи совісті України Олена Богдан заявила, що в Києво-Печерській лаврі проживає понад 200 ченців УПЦ, а в структурі ПЦУ на весь Київ - всього 50 ченців, тому вони начебто не зможуть утримувати лавру в належному стані і їм складно буде оплачувати комунальні витрати.
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16.09.2022 01:30 Ответить
Ну якась дивна новина, чи фсбешні попи сплутали країну, чи якісь політики роблять собі рейтинг.
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16.09.2022 03:13 Ответить
Почему СБУ до сих пор не разогнало эту кгб клоаку
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16.09.2022 04:30 Ответить
Про що це? СБУ вже забороняє переходити в ПЦУ? Люди спокійно зібрались , і вирішили перейти з УПЦ в ПЦУ. В ФБ можна побачити світлини та радісні обличчя людей.Хотіли так само зробити в Великодимерській громаді, але хтось ніби заважає.
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16.09.2022 06:49 Ответить
Ну от і ще один "кріт" ФСБ намалювався тепер вже аж із самого СБУ!! Мабуть цілий полковник якщо не Хенерал!! Зрадник !! Тільки такий може бути висновок !!
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16.09.2022 07:32 Ответить
СБУшники , они всегда будут во многом НКВДшниками, КГБшниками и ФСБшниками ( таких пруд пруди). У них очень слабые умственные способности( заточенные только на рекет, взятки, крышевание) , полностью отсутствует национальная идентификация - они просто СБУ. Ив 14 и сейчас в войну больше всего предателей в СБУ. СБУ - надежная опора Путлера в Украине.
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16.09.2022 07:53 Ответить
Першими, хто перейшов на службу до окупантів, починаючи з Криму, Донбасу і до Херсона - то були мєнти і сбу-шники. А до того вони "зливали" інформацію, розкривали позиції, склади, складали списки патріотів, добробатівців...
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16.09.2022 07:57 Ответить
Деякі ЧеКісти, виявляються зрадниками. Мацковську сєкту - фтопку. Для початку обкласти податками з урахуванням минулого періоду, а самих одіозних сектантів - на нари за зраду. Чекістів - на довічне... ********* - прихожан на размінування посівних майданчиків. Впарити їм, що це така хрестна хода)
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16.09.2022 08:00 Ответить
Це смертельний удар у саме серце Україні. Режим зеленських-єрмаків-арахамій-тататорвих чудово розуміє, що кінець московській церкві = кінець московському впливу і окупаційному режиму московії в Україні. Саме тут і розкрилося справжнє потворне продажне рило сбу. Тепере не дивно, що саме вони здали найсильніше укріплену лінію оборони між Кримом і Херсоном. Майже без єдиного пострілу.
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16.09.2022 08:08 Ответить
З таким СБУ ми країнувкотре просремо або як хтось казав "проіпаємо"
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16.09.2022 08:48 Ответить
Тобто, ходити "хресним ходом"-можна, а збиратись громадою на території своєї громади-це вже порушення умов воєногостану?!
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16.09.2022 08:52 Ответить
Воспринимаю сие письмо "заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября в адрес Дарницкой райгосадминистрации" как доказательство неоднозначности позиции руководства СБУ которое видит угрозу там, где её нет и часто ищет фиктивные поводы для обвинения патриотов, волонтёров, политиков помогающих ВСУ ложно обвиняя их в махинациях с гуманитаркой по формальным признакам проистекающим из-за странного подхода таможни к оформлению их закупок для ВСУ при пересечении госграницы и растаможке превращая купленное за деньги собранные пожертвованиями в =бесплатную гуманитарную помощь=, затем шьют белыми нитками =дела= о =бизнесе на крови=!!! =Слуги= и их ставленники явно продолжают гадить Украине!!!!
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16.09.2022 08:55 Ответить
Їх не роганяти треба, а постріляти, що за маячню гоне СБУ?
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16.09.2022 10:54 Ответить
СБУ коррумпированная мало на что способная организация которую давно пора по настоящему реформировать.
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16.09.2022 11:10 Ответить
Абсолютно похеру в яких храмах тупориле віруюче бидло буде розносити заразу та битися лобом, але московський паханат має бути знищений як колоборантська терористична організація. І саме ***** СБУ зобов'язана це робити.
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16.09.2022 11:18 Ответить
Декілька етапів знищення мокшанської секти:
1. Питання до податкової. Якщо організація має роздрібну торгову сітку, чому без опадаткування. Що там наш Бог казав про "таргівельні відносини в храмах"?!

2. Питання до арендодавця. (беремо за приклад якусь лавру) Впевнений, що аудит арендуємого сєктой майна виявить багато цікавого.
3. Питання до місцевої влади. Якщо є попит суспільства, повинні забезпечити перехід. Тобто сприяти, а не відокремлюючись від питання.
4. Багато роботи для СБУ. Мацковський поп повинен сидіти за гратами. Якщо ні, СБУ - зрадники України.
5. Поліція повинна захищати мокшанських попів, але тільки після(або в момент) нанесення останнім тяжких тілесних пошкоджень. А то попів ще не лупцують, а поліція вже тут, нафіга воно ім треба?)))
6. Вовику нєлоху - де твій внесок в остракизмі кацапських попів?
7. До співвітчизників - досить це лайно терпіти. Прокиньтесь вже будьласочка...
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16.09.2022 13:11 Ответить
СБУ, що - зовсім о*уїла? Я щось не розумію - "з метою не допустити дестабілізації", а нічого, що в країні війна? Яка ще більша дестабілізація від орків може нам завадити? А москальські церкви тоді не є дестабілізуючим фактором? ******* чиїмось замовленням.
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16.09.2022 13:52 Ответить
Це вже маразм і деградація СБУ Вона не хоче реагувати на злочинну підривну діяльність московських попів в Україні Не реагувала на похід до Почаєва,на організацію в храмах МП складів зі зброєю,сборища бойовиків
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16.09.2022 14:59 Ответить
Цей факт лише у черговий раз підтверджує мою думку, що після ПЕРЕМОГИ України над московією у нас в країні обов'язково буде ще одна війна, але вже з ворогом ВНУТРІШНІМ! Сподіваюсь, що УКРАЇНА в ній ПЕРЕМОЖЕ, а вся ця московитсько - бандитська наскрізь корумпована сволота, яка ще досі знаходиться у великій кількості у всіх без виключення гілках влади країни, нарешті "ПІДЕ У НІРВАНУ" НАЗАВЖДИ!!! Впевнений, що левова частка НАРОДУ УКРАЇНИ за цими мерзотниками не буде "вбиватись", тому як УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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16.09.2022 15:12 Ответить
Абсолютно антидержавна позиція, що нагадує позицію перебіжчиків типу Сальдо!
Хотів би сподіватися, що це заява фейкового "сбу", не попадатися на пропаганду якого радить сама СБУ...
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16.09.2022 21:24 Ответить
Митрополит філіалу РПЦвУ Павло вигнав монаха з своєї секти за критику *****
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно у соціальних мережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику ***** та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.
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19.09.2022 00:21 Ответить
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