Переход церковных общин от УПЦ к ПЦУ "создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации", - СБУ
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Главное управление Службы безопасности Украины в Киевской области просит представителей местного самоуправления провести разъяснительную работу среди общественности по недопущению участия в собрании религиозных общин для перехода от УПЦ к ПЦУ руководителей территориальных общин или представителей местных властей. Это, по мнению СБУ, "создает предпосылки для дестабилизации общественно-политической ситуации в Киеве и регионе".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в письме заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от 7 сентября в адрес Дарницкой райгосадминистрации, которым располагает LB.ua.
"В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину активизировался процесс перехода общин с юрисдикции Украинской православной церкви в Православную церковь Украины путем организации собрания граждан/обществ/прихожан и местных жителей объединенных территориальных общин, в ходе которых большинством решается вопрос об обращении от религиозной общины к Предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) с просьбой принять под Омофор ПЦУ с последующим представлением подготовленных протоколов и уставных документов в органы государственной власти.
Установлено, что вышеуказанные процессы в большинстве своем сопровождаются обвинениями в незаконности действий той или иной религиозной конфессии, представителей объединенных территориальных общин и органов государственной власти, что в свою очередь приводит к физическим столкновениям, радикализации и криминализации переходных процессов", – говорится в письме СБУ.
Там упомянули о запрете проведения массовых мероприятий на период действия Закона Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", а также о том, что должностные и служебные лица органов государственной власти и территориальных громад, согласно разъяснению Госслужбы по этнополитики и свободы совести от 28.08.2022, не имеют права инициировать, организовывать, председательствовать и голосовать на собрании религиозного общества, в частности, по вопросам изменения конфессионального подчинения.
По мнению СБУ, "проведение такого собрания может быть использовано представителями УПЦ для обжалования действий в суде", а спецслужбами РФ – "для обвинений в притеснениях УПЦ, разжигания межконфессиональной розни и использования протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве".
"Учитывая изложенное, с целью недопущения дальнейшего обострения религиозной обстановки, минимизации возможных негативных последствий, консолидации социума и предупреждения использования страной-агрессором протестного потенциала для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве в условиях военного положения, считается целесообразным провести соответствующую разъяснительную работу среди работников местных органов исполнительной власти, представителей органов местного самоуправления, лидеров и руководителей общественно-политических сил, представителей религиозных деноминаций с целью недопущения их вовлечения в деятельность, что может привести к тяжелым последствиям", – говорится в письме СБУ.
По результатам принятых мер Дарницкая райгосадминистрация должна отчитаться Главному управлению.
Кроме того, как удалось выяснить LB.ua, в начале сентября заместитель начальника Главного управления СБУ в Киевской области обращался в Управление культуры Киевской облгосадминистрации с просьбой предоставить копии протоколов и уставных документов религиозной общины "Приход в честь Покрова Божьей матери" Бориспольской епархии УПЦ с. Требухов Броварского района Киевской области, изъявившей желание перейти в ПЦУ.
По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, Служба безопасности просто обратила внимание на противодействие таким враждебным проявлениям.
"Отдельно напомним, что во время военного положения запрещаются какие-либо массовые собрания людей, поскольку это может представлять угрозу их жизни из-за повышенного риска ракетных ударов и диверсий, которые может совершать РФ. С целью недопущения таких кризисных ситуаций, а также расшатывания настроений украинского общества, что может иметь негативные последствия во время войны, СБУ мониторит потенциальные угрозы и информирует уполномоченные структуры", – добавил Дехтяренко.
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Там рюZkиц мир и мавзолеем пахнет... пряча КГБшный погон...хотя разгром рюZZkoй РПЦ начал чЛенин а закончил Сралин...убив патриарха кажись Тихона весной 1925 года...а полный разгром церкви завершили в 1928 году..расстреляв по всей сраной рабZee около 100 000 священнослужителей...ВЧКисты гребанные...верующие пля 🦍🦍🦍
Розігнать нахєр тих СБУшників. Нашли, блт пріоритети собі
Дожилися, що в церковних питаннях СБУ=ФСБ.
Тепер вигадали що людям заборонено вільно обирати собі до якої церкви ходити !
Так, у москальскій колонії раби повинні бути слухняними.
Из КГБ (НКВД) сделать патриотов Украины невозможно.
1. Питання до податкової. Якщо організація має роздрібну торгову сітку, чому без опадаткування. Що там наш Бог казав про "таргівельні відносини в храмах"?!
2. Питання до арендодавця. (беремо за приклад якусь лавру) Впевнений, що аудит арендуємого сєктой майна виявить багато цікавого.
3. Питання до місцевої влади. Якщо є попит суспільства, повинні забезпечити перехід. Тобто сприяти, а не відокремлюючись від питання.
4. Багато роботи для СБУ. Мацковський поп повинен сидіти за гратами. Якщо ні, СБУ - зрадники України.
5. Поліція повинна захищати мокшанських попів, але тільки після(або в момент) нанесення останнім тяжких тілесних пошкоджень. А то попів ще не лупцують, а поліція вже тут, нафіга воно ім треба?)))
6. Вовику нєлоху - де твій внесок в остракизмі кацапських попів?
7. До співвітчизників - досить це лайно терпіти. Прокиньтесь вже будьласочка...
Хотів би сподіватися, що це заява фейкового "сбу", не попадатися на пропаганду якого радить сама СБУ...
Настоятель Києво-Печерської лаври РПЦ в Україні владика Павло (у миру Петро Лебідь або ще в народі - Паша "Мерседес") потрапив до чергового скандалу. Нещодавно у соціальних мережах з'явився запис його розмови з монахом, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику ***** та збройної агресії РФ проти України.
Розмова відбулася на самому початку березня. Найвірогідніше, на записі говорить саме Павло, позаяк на це вказують його голос, манера спілкування. Це зрозуміло і з контексту розмови, оскільки Павло не тільки вичитує монаха, а й як владика розповідає про своє рішення заборонити йому провадити богослужіння.
"Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років", - написав монах у своїх соцмережах. Саме це і викликало агресію настоятеля лаври. Ігумен став обзивати підлеглого, звинувачувати його у блуді, крадіжках і відсутності совісті. Той же відповів, що діяв по совісті і відкинув звинувачення.
Нагадаємо, що владика Павло багаторазово потрапляв у різноманітні скандали. Передусім - з журналістами. Цього ж разу, згідно з опублікованою перепискою, Павло звітує проросійським скаржникам на монаха, що "негоже бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А деякі монахи зазнають впливу "бандерівської єресі".
Примітно, що згідно з опублікованою розмовою Павла у Telegram, митрополит сам вирішив записати розмову для звітності. Втім, він аж ніяк не очікував, що запис буде опубліковано. Хоч і з таким великим запізненням. Принагідно відмітимо, що початок березня був періодом, коли існувала гостра загроза взяття окупантами Києва.