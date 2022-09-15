Правительственная коалиция Германии решила не поставлять Украине танки Leopard II, говорят, подготовка воинов займет много времени
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По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.
По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он объяснил, что подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.
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"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - ВІВТОРОК, 12 ЛИПНЯ 2022, 17:27
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Уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.
Про це повідомив іспанський інтернет-портал InfoDefensa, пише "Європейська правда".
фріци мухлюють
Попередньо відомо, що військові навчання пройдуть у Сарагосі.
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskie-*******-budut-prohodit-obuchenie-1662810166.html
Україна останні роки озброювала свою армію Оплотами?
Винен хто? німці? Люди, ви що похворіли всі на голову?
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Бо, як всі знають, мертві - не теревенять!
Приходит женщина к врачу, и говорит у меня проблемы с мужем.
Врач: а где муж.
Женщина: в коридоре.
Врач выглядывает в коридор и говорит, так он у вас пид**ас.
Женщина: а говорил всегда мне, что он социал-демократ, социал-демократ.
К примеру Турция поставляет вооружение и ни разу не отказалась от поддержки Украины. А на сайте Эрдогана по любому поводу ругают. Китай же обеими руками голосует за россию и ловили на попытке обхода санкций. Но «мудрый» Си «не повелся» и тому подобное. Германия много чем помогла , но вцепились в танки. Остыньте и проанализируйте
Є три центри рішень на Заході - США, Британія (зараз орієнтується на США... поки теж не вибрала сценарій), ЄС. Третя має домініон - Німеччина, яка може задати вектор. Але шольц слабкий, він до таких викликів не готовий. Ситуація переходить на особистості в країнах ЄС, як лідерів. Приклад - Фон дер Ляєн чи Бербок чи певні лідери політики. Для ЄС потрібен 2ий сценарій. Питання у виборі сценарія закінчення війни... танки тілька "вершина айсбергу".
Вибір сценарія тільки почнеться в кінці вересня. Треба розуміти, що путін не субєкт процесу, а обєкт - це головна помилка путіна 24.02.2022. На росії субєкт зараз знаходиться в тіні...
Якщо стисло, то не пишіть маячню що до політики США.
Спростовувати пропаганду не бачу сенсу.
переживають, що реклама не вийде.
що не видно що ***** йому давно мозги вставив і далі вставляє
Бажаю Німеччині "братскіх" ударів ракетами з паРащі.
Один із сьогоднішніх -
За словами Вюстнера, подальші поставки озброєння Україні ведуть тільки до ослаблення Бундесверу. У Союзі військовослужбовців зараз багато хто побоюється того, що така політика "канібалізації військ Німеччини" призведе до негативних наслідків.
"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!"- Підсумував Вюстнер.
ЗМІ це як жінка, мусить щось сказати... 😁