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Правительственная коалиция Германии решила не поставлять Украине танки Leopard II, говорят, подготовка воинов займет много времени

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, правительственная коалиция приняла единодушное решение не поставлять боевые танки в Украину, поскольку на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

По словам политика, немецкое правительство единодушно в том, что по состоянию на сегодняшний день основные боевые танки Leopard II в Украину поставляться не будут. Он объяснил, что подготовка на этих боевых танках занимает слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на этом этапе войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Клингбайля, во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские военные сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Читайте также: Германия передумает относительно танков Leopard. Счет - на недели, - посол Мельник
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Топ комментарии
+63
Чергова дуже тупа відмазка німців,..
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15.09.2022 21:34
+44
...бо хто хоче допомогти той шукає можливості,хто не хоче-шукає причину...
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15.09.2022 21:37
+44
И вечно съезжают на якобы недалёкость наших воинов. Ублюдки. ВСУ ещё их самих научили бы на тех Леопардах ездить как надо. Бюргеры всратые.
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15.09.2022 21:37
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Західний танк можна продати, а раптом через нього прилетить Іскандер навіть без ядерної частини. Бояться, от і все
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16.09.2022 03:43 Ответить
Іспанія готова передати Україні танки Leopard та БТР M113 - ЗМІ

"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - ВІВТОРОК, 12 ЛИПНЯ 2022, 17:27

18644

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Уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Про це повідомив іспанський інтернет-портал InfoDefensa, пише "Європейська правда".

фріци мухлюють
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15.09.2022 22:31 Ответить
минуту назад я написал об этом же, выше.
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15.09.2022 22:34 Ответить
сЛУЖу сАВЕДЦКАМУу сАЙУЗу дон )))))
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15.09.2022 22:33 Ответить
"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що військові навчання пройдуть у Сарагосі.

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskie-*******-budut-prohodit-obuchenie-1662810166.html
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15.09.2022 22:33 Ответить
Как только Шольц ,пообщался с кровавым ****** , тут же ответ нет, и времени нет ,и жена пи*дит, одним словом нах... Мудак...
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15.09.2022 22:34 Ответить
Не в Шольце дело. Читайте выше. У США и Англии тоже есть танки и их собственное производство.
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15.09.2022 22:36 Ответить
Не только в Шольце , но и в Меркель , Шредере и их безудержном желании стать хабом росийкого газа в Европе. Поганый вы народ немчура.
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16.09.2022 00:31 Ответить
Україна може випускати свій ******** танк? - так, "Оплот"
Україна останні роки озброювала свою армію Оплотами?
Винен хто? німці? Люди, ви що похворіли всі на голову?
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15.09.2022 22:35 Ответить
Може в Таіланду стоє викупити свої Оплоти і їх розкрутити а не Леопарди!!!!
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15.09.2022 22:38 Ответить
Может, по 5 танков в год. Прежде чем фантазировать спросите себя об экономике страны
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16.09.2022 00:20 Ответить
Танків багато на зберігання у Франції може хвате на німців увагу звертати Леклерки не хужі Леопардів у Пакістані у Туреччини багато танків
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15.09.2022 22:36 Ответить
Любитель дряхлих дамських срак Макрон ще більша повія за Шольца
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17.09.2022 14:17 Ответить
Вже давно, зрозуміло, найкращий постачальник зброї до ЗСУ - це ВС Раїсі!

Багато! Безкоштовно! І без зайвого пізд..жа!!!

Бо, як всі знають, мертві - не теревенять!
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15.09.2022 22:39 Ответить
курва німецька
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15.09.2022 22:44 Ответить
Мне кажется, так называемые западные союзнички, ждут что пойдёт по ленд лизу. Если начнётся поставки танков и другой тяжёлой техники, то они мигом переобуются и начнут свои поставки. Но, естественно, самый большой вопрос - Если?...В любом случае, ждать осталось недолго.
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15.09.2022 22:47 Ответить
Возможно. Эта версия имеет право на жизнь.
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15.09.2022 23:00 Ответить
Есть анекдот про социал-демократа.
Приходит женщина к врачу, и говорит у меня проблемы с мужем.
Врач: а где муж.
Женщина: в коридоре.
Врач выглядывает в коридор и говорит, так он у вас пид**ас.
Женщина: а говорил всегда мне, что он социал-демократ, социал-демократ.
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15.09.2022 23:07 Ответить
Как-то очень тенденциозно , если проанализировать, новости подаются.
К примеру Турция поставляет вооружение и ни разу не отказалась от поддержки Украины. А на сайте Эрдогана по любому поводу ругают. Китай же обеими руками голосует за россию и ловили на попытке обхода санкций. Но «мудрый» Си «не повелся» и тому подобное. Германия много чем помогла , но вцепились в танки. Остыньте и проанализируйте
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15.09.2022 23:14 Ответить
Сволочи купленные рашкой.
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15.09.2022 23:26 Ответить
Оплот - хороший танк, жаль только что шоколадные, что зеленые саботировали танковую программу.
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15.09.2022 23:34 Ответить
урядова кААліция одностайно...... Для публіки одне, а офіційно інше. Таки правда, що кішки слабуваті. Османи роблять свій танк, бо в Сирії з кішок настригли шерсті. Поляки гарний самоход разом з корейцями склепали. А ганси танки продають тільки туди, де вони майже не застосовуються. Ну а путінферштейн дає взнаки, Шольц вже, напевне, повідомив ТінПу про відмову.
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15.09.2022 23:51 Ответить
Тут є одна тонкість... коли піднімається тема танків та важкого озброєння, "коливається" не тільки Німеччина-Шольц, а і США-Байден. ЗА 6 міс війни США не дали широку допомогу й Польші. Остання закупила в Півд. Кореї. Події 24.02-28.02.2022 не тільки ЄС захопили зненацька. Ще тонкість. Коли Байден говорить про "довгу війну" час закінчення війни визначений... в деяких речах Байден чітко дає це зрозуміти. Політика США в цій війні не односюжетна лінія, а багато сюжетна - прикл. візит Пелосі на Тайвань в рожевому. Але із самим сценарієм закінчення війни США не визначенні. Їх два. 1. Хаотичний як події 24.02-28.02.2022, тоді ці території (Україна, білорусь, росія) сіра зона. Це означає Байден перекладає рішення на наступника. Перемога аля стамбул, що зараз знову "качається" в ЗМІ джинсою. 2. Керований - ставка на повну перемогу України, яка має "проектувати події" на росії. В чому складність вибору Байдена-Блінкена(останній суттєво впливає на Байдена новими підходами і світоглядом...) - керованість та територіальна (відносно, якщо реально) цілістність росії. Ось у чому проблема!!! І на 6 міс війни США і Захід не бачать і нерозуміють всі процеси вже не тільки в Україні.

Є три центри рішень на Заході - США, Британія (зараз орієнтується на США... поки теж не вибрала сценарій), ЄС. Третя має домініон - Німеччина, яка може задати вектор. Але шольц слабкий, він до таких викликів не готовий. Ситуація переходить на особистості в країнах ЄС, як лідерів. Приклад - Фон дер Ляєн чи Бербок чи певні лідери політики. Для ЄС потрібен 2ий сценарій. Питання у виборі сценарія закінчення війни... танки тілька "вершина айсбергу".

Вибір сценарія тільки почнеться в кінці вересня. Треба розуміти, що путін не субєкт процесу, а обєкт - це головна помилка путіна 24.02.2022. На росії субєкт зараз знаходиться в тіні...
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16.09.2022 00:07 Ответить
Нащо Ви пишете напівправду? Справа Геббельса жива...
Якщо стисло, то не пишіть маячню що до політики США.
Спростовувати пропаганду не бачу сенсу.
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16.09.2022 11:53 Ответить
Тут сначала грят шо танки это гробы на гусеницах, вчерашний день и т.п. Потом ноют шо танков не дают. А не дают потому что танки это действительно гробы на гусеницах и вчерашний день. И толку от них минимум.
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16.09.2022 00:17 Ответить
Если бы дали в начале лета уже бы обучились. Клоуны
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16.09.2022 00:18 Ответить
Леопард это не советский калошмат. Это инструмент взлома обороны, очень дорогой, штучный экземпляр. В умелых руках может разгромить кантемировскую дивизию орков. А вот в руках дикарей это просто трактор с пушкой: время выживания где то 3 минуты. Для такой тактики больше подходит оплот, Т90 Т80 и прочий усовершенствованный несложный советский брухт. В начале лета уже дали, но не на поле боя, а для обучения, не в Украине.
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16.09.2022 01:01 Ответить
капитан Кук, научи нас пользоватся микроволновками !
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16.09.2022 12:03 Ответить
Мабуть стволи також на 5 вистрілів за добу розраховані,
переживають, що реклама не вийде.
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16.09.2022 03:02 Ответить
Та й нах німців, у нас же буде ленд ліз у жовтні від США. А якщо не буде, то хтось відповість?
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16.09.2022 03:34 Ответить
Су***ки!
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16.09.2022 04:07 Ответить
Да уж, кацапы в Германии похоже всех скупили, вечно немцы отмазки лепят какие-то
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16.09.2022 04:19 Ответить
Не хотят лишний раз проверить в боевых условиях свои танки.
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16.09.2022 07:49 Ответить
На цей момент найкращим танком у світі військові вважають британський танк Челенджер-2, який пройшов всі можливі модифікації і пройшов перевірку в бойових умовах і показав себе кращим за Абрамс. Був випадок, коли один Челенджер-2 витримав 70 попадань РПГ. Такі танки набагато дорожчі за аналоги в інших арміях тому, що виготовляються індивідуально. Особливим секретом є конструкція багатошарової композитної броні, з-за чого танк не продається за кордон.
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16.09.2022 08:56 Ответить
Слишком часто в последнее время вбросы информации от отдельных политиков Германии или с отсыланиям к их высказываниям не соответствуют фактам и на практике происходит противоположное, причём это касается и вполне серьёзных издательств ранее пользовавшихся доверием, так было и зенитными установками =Гепард=, и с САУ =ПзШ 2000=потому не стоит спешить с выводами и обвинениями!!!
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16.09.2022 09:08 Ответить
****** и не краснеют , они шо думают Украинцы ттупые как муслим или африканцы . Как , на заводе работать , так пожалуйста , а танк Украинец не зможе опанувати, ???? В жопу себе засуньте такие объявления . Любой Украинец , который водит машину, и есть стиралка и кондиционер, за день справиться с этим танком . Тем более , что немцы делают танки для людей , а не так как Совок
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16.09.2022 10:10 Ответить
та пошліть того бухгалтера-ШтаZZі меркельши наЮх
що не видно що ***** йому давно мозги вставив і далі вставляє
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16.09.2022 10:28 Ответить
ну значит встретят русские танки в берлине рано или поздно, раз свои не хотят нам поставлять
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16.09.2022 10:33 Ответить
Танк це ,як мікроскоп , треба дивитися, як його використовувати. Можливо по дебільному, як трактор з гарматою, а можливо як ювелірний прилад , усе залежить від людини
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16.09.2022 10:38 Ответить
большое количество техники от разных производителей плохо, давайте только на штатовские танки ориентироваться
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16.09.2022 10:58 Ответить
Тут три сторінки написали всякого, однак найбільш реальна історія (версія) - німецькі танки можуть в реальному бою виявитися не такими крутими, як їх описують. Усі танки, які надані в інших країнах здебільше напишу так - стоять в ангарах/тусуються на полігонах при веселих навчаннях або красиво їздять на парадах. а не проводять реальні бойові операції.
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16.09.2022 11:00 Ответить
...тому через це може бути така відмова, яка ховається за всякі слова...
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16.09.2022 11:01 Ответить
Свої треба мати!!! Заводи стоять. Люди нічого не заробляють! Танки і ракети треба випускати самотужки! Є науково-інженерний потенціал. Голови немає.
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16.09.2022 11:53 Ответить
Аргумент так собі на рівні дитячого садку.
Бажаю Німеччині "братскіх" ударів ракетами з паРащі.
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16.09.2022 12:59 Ответить
Одну из лидеров немецкой Левой партии Вагенкнехт заподозрили в связях с "российскими агентами", после того как в ее ролике появился скриншот с надписью на русском
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16.09.2022 17:27 Ответить
Одним словом - *********
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16.09.2022 19:17 Ответить
Усьо пропало, усьо пропало, альо шеф.... Скільки галасу було і ще буде - "не давати, не допомагати", якщо Німеччина не дасть то хтось другий.... Чому Англія тренує 10 тис наших за один раз, це ударна група з технікою і піхотою, тому що повинні бути в взаємодії ....

Один із сьогоднішніх -

За словами Вюстнера, подальші поставки озброєння Україні ведуть тільки до ослаблення Бундесверу. У Союзі військовослужбовців зараз багато хто побоюється того, що така політика "канібалізації військ Німеччини" призведе до негативних наслідків.

"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!"- Підсумував Вюстнер.

ЗМІ це як жінка, мусить щось сказати... 😁
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17.09.2022 14:14 Ответить
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