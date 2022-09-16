В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на 440 тел.
Об этом рассказали начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Sky News и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко в комментарии "Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", - рассказал Болвинов
Как сообщил Болвинов, тела были захоронены по отдельности.
На вопрос, может ли он сказать, как погибли похороненные здесь люди, он ответил: "Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий".
Болвинов отметил, что что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
В то же время, проект Радио Свобода и Голоса Америки, телеканал "Настоящее Время", опубликовал фотографии массовых захоронений в лесу в Изюме, полученные от украинских журналистов.
"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412"", - говорится в его телеграм-канале.
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил "Настоящему времени" подлинность снимков.
В эфире телеканала он рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы его искали.
"И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу", - сказал Котенко.
"На кладбище под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных - в ней похоронены до 25 защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений", - отмечает Громадське.
В настоящее время саперы закончили проверку территории вокруг братской могилы. На 16 сентября запланирована процедура эксгумации тел погибших.
Пожалуйста, подождите...
просто перше кладовище
Богу дякувати, я не маю медичної освіти і я не там
а то б криша поїхала -піди, дожени
К сожалению, вопрос риторический. По новостям видно, что 5-я колонна там есть.
Путлер також так рахував, ви часом не з одного болота?
І загибель людей - це не «прививка» навіть якщо в лапках. Хтось був у ЗСУ, хтось загинув просто від снаряду, когось закатували або вбили за громадянську позицію. Незначний відсоток сепаратистів - співучасники, який їм урок з цього? Чи колаборанти (пристосуванці) який урок винесуть?
Не треба на Харків «наговорювати», якби не їх супротив, якби не Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, що би було?
«5 колона» є у всіх регіонах, десь більше, десь менше, але кругом вона в абсолютній меншості.
1985 - до Берліна.
1990 - до Чопа.
2004 - до Дніпра (на півночі - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
2014 - Крим та частина Донбасу.
2022 - ? (стадія формування).
2004 - до Дніпра (на півдні - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
Все, що ви перерахували то країни (частини країн) що були в окупації.
І, результати референдуму 1991року? :
«У референдумі взяли участь 31 891 742 особи - 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».»
Де там «руський мир»? Все що було потім, це вбивство В. Чорновола, а далі звичайне ошуканство, збіднілого, політично неграмотного народу, всіма доступними політтехнологіями
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
А для чого два рази одне й те саме повідомлення постити?
Диски не резинові.
> Куди мені доктору фіз.-мат.
Це було лише технічне зауваження. Я пишу і адмінам сайтів, як бачу якісь негаразди чи неточності. Але ваша реакція.... Мені здалося, чи я насправді прочитав у вас між рядками ненависть до клятих ІТ-шників, які потікали з України?
Тоді в мене пропозиція: а давайте ще ху@ми поміряємось!
Впевнений, що в вас довший.
2) Перед тим, як когось у чомусь звинувачувати, згадайте свої старі дописи, де ви зі зневагою говорили про тих, хто не зумів створити свій бізнес, або стати програмістом (чи тестером) і виїхати у США.
3) Справа не у професії. Я противник множинного громадянства. Ви отримали американське, то забудьте про українське. Хочете допомагати Україні - можете це робити і з паспортом США.
4) Біда багатьох людей, які почали порівняно багато заробляти - задерті носи. Зараз тестер, який навіть математики не знає і не вміє логічно мислити, зверху вниз дивиться навіть на тих, хто ще програмував на ком'ютерах з перфокартами, а зараз запускає задачі на кластерах, вирішуючи складні математичні задачі.
Ви тільки вдумайтесь
Максимум для них шанс спасти себе це зректись від цього імені народу химери та назватись тими ким були їх батьки татарами, карелами, удмуртами, нохчі, якутами і так далі, всі імперці мають бути умертвлені.
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