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В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на 440 тел.

Об этом рассказали начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в комментарии Sky News и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко в комментарии "Настоящему времени", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений в одном освобожденном городе, в нем более 440 могил", - рассказал Болвинов

Как сообщил Болвинов, тела были захоронены по отдельности.

На вопрос, может ли он сказать, как погибли похороненные здесь люди, он ответил: "Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий".

Болвинов отметил, что что все тела будут эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время, проект Радио Свобода и Голоса Америки, телеканал "Настоящее Время", опубликовал фотографии массовых захоронений в лесу в Изюме, полученные от украинских журналистов.

"Некоторые захоронения с крестами, на них – надписи. Где-то даже есть венки. Где-то нет ничего, только могила. Надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412"", - говорится в его телеграм-канале.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил "Настоящему времени" подлинность снимков.

В эфире телеканала он рассказал, что оккупанты сами публиковали видео с этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы его искали.

"И где-то есть реестр, в котором, я думаю, они нам будут подсказывать, в каком месте они взяли это тело для захоронения. Мы сейчас работаем над этим, и я думаю, что мы эти списки найдем и мы будем понимать, что это за человек, почему ему был присвоен номер, а не фамилия. Но есть там и фамилии, а еще там есть венки, и дата гибели там тоже есть на некоторых. Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били с артиллерии по городу", - сказал Котенко.

"На кладбище под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных - в ней похоронены до 25 защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых захоронений", - отмечает Громадське.

В настоящее время саперы закончили проверку территории вокруг братской могилы. На 16 сентября запланирована процедура эксгумации тел погибших.

В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 01
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 02
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 03
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 04
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 05
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 06
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 07
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 08
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 09

В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 10
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 11
В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция 12
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Топ комментарии
+55
москалі гірше нацистів
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15.09.2022 23:11
+42
жах...і кожен день окупації збільшує кількість таких випадків...
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15.09.2022 23:10
+32
йо*бані кацапи, прощення вам не буде.............
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15.09.2022 23:15
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жах...і кожен день окупації збільшує кількість таких випадків...
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15.09.2022 23:10 Ответить
москалі гірше нацистів
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15.09.2022 23:11 Ответить
Кацапи діють на окупованих територіях як НКВДисти, так само без суду і слідства, грабують, катують, шантажують, ґвалтують, убивають, проводять депортації.
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15.09.2022 23:32 Ответить
Кацапи діють як кацапи, мають то в генах.
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16.09.2022 09:21 Ответить
Зебіл досі буде вести перемовини з кацапами?
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15.09.2022 23:14 Ответить
Гравця на піаніно потрібно привезти на ексгумацію. Нехай подивиться, що вони наробили не підготовкою до війни. От його 7 млрд.
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16.09.2022 07:29 Ответить
Зебіл завжди буде вести переговори, красти і влаштовувати договорнячки. Його не цікавить ані народ Українри, ані її благополуччя. Не варто чекати чогось іншого.
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16.09.2022 09:23 Ответить
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15.09.2022 23:15 Ответить
йо*бані кацапи, прощення вам не буде.............
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15.09.2022 23:15 Ответить
ЦЕ ПЕРШЕ
просто перше кладовище
Богу дякувати, я не маю медичної освіти і я не там
а то б криша поїхала -піди, дожени
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15.09.2022 23:17 Ответить
Москалів має залешитись на землі трошки меньше ніж пітекантропів!
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15.09.2022 23:21 Ответить
Шольц и Макрон будуть змушені віезжать другий раз. И давати танки без умовностей.
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15.09.2022 23:22 Ответить
Всегда считал, что харьковщина - в целом пророссийский регион (хоть и не настолько, как Крым и Донбасс). После этой "прививки" там вата останется?
К сожалению, вопрос риторический. По новостям видно, что 5-я колонна там есть.
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15.09.2022 23:23 Ответить
Звідки ви? Російськомовний не знає, що відбувається у південно-східних регіонах?

Путлер також так рахував, ви часом не з одного болота?
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15.09.2022 23:36 Ответить
Я з Києва. З родиною бували у різних регіонах України - в Карпатах, у Львові, у Хмельницький та Вінницькій областях, на Азовському узбережжі (Кирилівка та Степанівка Запорізької області), у Скадовську та в Криму (Саки, Феодосія, Севастополь у 2011-13 роках). Чому я назвав Харківщину проросійським регіоном - так це на аналізі результатів виборів, наприклад - президентських у 2004 році.
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15.09.2022 23:48 Ответить
Ви дійсно рахуєте, що з 2004 року, наприклад, нічого не змінилося?
І загибель людей - це не «прививка» навіть якщо в лапках. Хтось був у ЗСУ, хтось загинув просто від снаряду, когось закатували або вбили за громадянську позицію. Незначний відсоток сепаратистів - співучасники, який їм урок з цього? Чи колаборанти (пристосуванці) який урок винесуть?
Не треба на Харків «наговорювати», якби не їх супротив, якби не Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, що би було?
«5 колона» є у всіх регіонах, десь більше, десь менше, але кругом вона в абсолютній меншості.
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16.09.2022 00:02 Ответить
Я вважаю, що межі "руського мира" звужуються від часів розпаду СРСР. Ось приблизні "кордони".
1985 - до Берліна.
1990 - до Чопа.
2004 - до Дніпра (на півночі - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
2014 - Крим та частина Донбасу.
2022 - ? (стадія формування).
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16.09.2022 00:19 Ответить
Очепятка:

2004 - до Дніпра (на півдні - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
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16.09.2022 00:21 Ответить
На має ніякого руського міра. То пропагандистський штамп.
Все, що ви перерахували то країни (частини країн) що були в окупації.
І, результати референдуму 1991року? :
«У референдумі взяли участь 31 891 742 особи - 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».»

Де там «руський мир»? Все що було потім, це вбивство В. Чорновола, а далі звичайне ошуканство, збіднілого, політично неграмотного народу, всіма доступними політтехнологіями
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16.09.2022 00:32 Ответить
Вибори у незалежній Україні відносно демократичні і чесні. Фальсифікації 2004 р. додали вфя десь 5-10%, але про загальну картину судити можна - південний схід (від Харкова і Донбасу до Криму) голосував за вфя, а отже виявив себе проросійським.
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16.09.2022 00:41 Ответить
До речі, у 1991 році, десь у березні, був ще ріферендум за збереження СРСР (щось на кшталт "Чи бажаєте ви зберегти СРСР як оновлений добровільний союз...."), і там результати були - за збереження СРСР (з іншою назвою) більше 75%. Хоча, наскільки пам'ятаю, саме в Києві "За" проголосувало менше половини, і тим паче на заході України.
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16.09.2022 00:48 Ответить
Там було "голосуй не голосуй..." так чи іначе ссср. Рухівці вибрали один з варіантів, за оновлений союз, і сказали голосувати за нього. Отож, казати, що проголосували за союз, не правильно.
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16.09.2022 09:02 Ответить
Там не було багато варіантів. Було питання, чи ви за оновлений союз, і два варіанти - так чи ні. Ніхто не забороняв сказати "ні", у Києві "так" сказали менше половини. В Україні в цілому більшість сказала союзу "так", а приблизно через 9 місяців ті ж люди проголосували за незалежність. Чому так - бачу дві причини: витончена радянська пропаганда (у березні ще працювала, у грудні значно послабла) і невдале ГКЧП у серпні (дуже змінило свідомість громадян).
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16.09.2022 11:35 Ответить
Це вже починає злостити. Люди на тридцятому році незалежності не розуміють різницю між "руський" та "російський" ("русский").

Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.

Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
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16.09.2022 01:50 Ответить
Та в курсі я. Тож брав у лапки, щоб опоненту IgorYakovlevichбуло зрозуміло. Обговорювали не русинів, ви ж повинні були зрозуміти.
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16.09.2022 08:50 Ответить
Дякую, я теж знаю різницю між "руський" і "російський". За часів київської русі Росії як держави ще не було. З іншого боку, у Росії власне етнічні руські - лише одна з понад двохсот націй (щоправда, їх там понад 75%)..
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16.09.2022 11:44 Ответить
Це вже починає злостити. Люди на тридцятому році незалежності не розуміють різницю між "руський" та "російський" ("русский").

Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.

Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
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16.09.2022 01:48 Ответить
@Ostap Vovk

А для чого два рази одне й те саме повідомлення постити?

Диски не резинові.
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16.09.2022 03:27 Ответить
То часом проблема з опублікуванням коментаря буває. Напишеш багато букв, а воно підвисає, а потім хоп і два коментаря.
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16.09.2022 09:06 Ответить
Куди мені доктору фіз.-мат. наук (невдасі, який залишився в Україні ) до IT-шника з США.
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16.09.2022 21:43 Ответить
@Ostap Vovk

> Куди мені доктору фіз.-мат.

Це було лише технічне зауваження. Я пишу і адмінам сайтів, як бачу якісь негаразди чи неточності. Але ваша реакція.... Мені здалося, чи я насправді прочитав у вас між рядками ненависть до клятих ІТ-шників, які потікали з України?

Тоді в мене пропозиція: а давайте ще ху@ми поміряємось!
Впевнений, що в вас довший.
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16.09.2022 23:04 Ответить
А як що він ще буде стояти, мабуть йому ціни не буде.
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18.09.2022 16:56 Ответить
1) Я не планую ні з ким тією частиною тіла мірятися. Недостойно.
2) Перед тим, як когось у чомусь звинувачувати, згадайте свої старі дописи, де ви зі зневагою говорили про тих, хто не зумів створити свій бізнес, або стати програмістом (чи тестером) і виїхати у США.
3) Справа не у професії. Я противник множинного громадянства. Ви отримали американське, то забудьте про українське. Хочете допомагати Україні - можете це робити і з паспортом США.
4) Біда багатьох людей, які почали порівняно багато заробляти - задерті носи. Зараз тестер, який навіть математики не знає і не вміє логічно мислити, зверху вниз дивиться навіть на тих, хто ще програмував на ком'ютерах з перфокартами, а зараз запускає задачі на кластерах, вирішуючи складні математичні задачі.
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22.09.2022 16:33 Ответить
рахуй далі... притрушений
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16.09.2022 02:20 Ответить
Полно.
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16.09.2022 01:08 Ответить
100% вата в Харкові залишиться. В мене особисто сумнівів немає.
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16.09.2022 14:19 Ответить
На жаль. Якщо людина, ховаючись у підвалі від обстрілів, передає оркам інфу для коректування вогню, то тут жодні аргументи безсилі.
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16.09.2022 14:39 Ответить
***** и его орки радуются таким новостям....
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15.09.2022 23:25 Ответить
на тлі цього жахливого геноциду та масових убивст українців СБУ захищає РПЦ-ФСБ.

Ви тільки вдумайтесь
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15.09.2022 23:27 Ответить
тому, що ця структура від часів кдб(кгб) залишилася нереформована!роки йдуть а віз і нині там..
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15.09.2022 23:45 Ответить
тому що рпц бабки стриже з вірунов.... і ділеться..... сбу не проти.....
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16.09.2022 00:04 Ответить
а что тут удивляться, тут пишут, что во Львов приехал кореш грема филипса, с аккредитацией "минобороны днр", и снимает там фильм про батальоны нацистов. У сбу - никаких вопросов.
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16.09.2022 00:11 Ответить
😲
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16.09.2022 04:39 Ответить
Мрію побачити всіх членів терористичного утворення російська федерація похованих так. Щоб вся рф так виглядала. Око за око. Життя за життя. Росія має вмерти як і всі росіяни.

Максимум для них шанс спасти себе це зректись від цього імені народу химери та назватись тими ким були їх батьки татарами, карелами, удмуртами, нохчі, якутами і так далі, всі імперці мають бути умертвлені.
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15.09.2022 23:30 Ответить
PS как пишут международные СМИ найдено более 1000 тел и это в 2,5 раза больше чем в Буче и Ирпене где было найдено около 400 тел...(телега...)
https://t.me/kharkivlife18/49175
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15.09.2022 23:43 Ответить
Если бы Буча была столько в оккупации, то там бы вообще всё население вырезали бы.
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16.09.2022 01:32 Ответить
Кацапи вбивали Українців по всій окупованій Україні по "спискам Портнова", всіх патріотів Майдану і України, бійців АТО і ТРО яких він туди заніс за три роки.
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16.09.2022 13:06 Ответить
китай, папа, індія, індонезія, бразилія, угорщина etc- від вас цей запах тепер надовго.
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15.09.2022 23:44 Ответить
Шо кацапы, это опять по вашему фейки??? Как в Буче? Вы точно фашисты!
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15.09.2022 23:49 Ответить
нет, они пишут, что не все так однозначно и это все провокации западных спецслужб
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16.09.2022 00:07 Ответить
А вы сомневаетесь ? Именно так и говорят. Они не верят. Там мозг заточен только на скобееву.
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16.09.2022 00:28 Ответить
****** ******. Я буду ******* ногами в лицо каждого держателя оркопаспорта.
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16.09.2022 01:26 Ответить
Там мізки взагалі вимкнуті ще при народжені!
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16.09.2022 02:51 Ответить
и после этого европа продолжает выдавать кацам визы. Не по 40 евро, а аж по 80!!!! евробл*ди.
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16.09.2022 00:44 Ответить
Схоже новий омбудсмен зрозумів як треба вислужуватись перед владою. Сиди на сраці тихо, мовчи і одержуй свою зарплату з преміями. Нова Буча на Харківщині? Йому по×уй
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16.09.2022 01:16 Ответить
ООН - озабоченість чи велика озабоченість?
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16.09.2022 01:17 Ответить
оон- 0тдел 0забоченых Наркоманов
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16.09.2022 01:33 Ответить
вопрос от куда тамже пгт оно здано было по идее по типу херсона типа зашли и все..
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16.09.2022 01:32 Ответить
"рюZьке мір" такий ...цвинтарний
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16.09.2022 02:45 Ответить
історія говорить,що там де рашка,там завжди смерть,вбивства,тортур,кров. як це часто було у минулому,ця історія повторилася знову з українцями. правда 73% українців чомусь вибрали собі владу,яка до 24.02 не вірила в це і навіть активно заперечувала ! іще-член Зе-команди Андрюша Портнов,ще до війни хвалився в соцмережаї,що його команда збирає списки плохіх украінцев для майбутніх фільтраційних таборів,схоже оце і є їх могили...а андрійка Портнова зе-народець випустив за кордон і Андріка Деркача теж,а попробуйте ви виїхати якщо вам до 60 років?
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16.09.2022 03:18 Ответить
А на Заході ще немало "полезных идиотов", які кажуть "oh, we so sorry for ordinary Russian people, it's all evil Putin".
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16.09.2022 03:46 Ответить
Да, русский мир ,он такой...
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16.09.2022 06:18 Ответить
А як на рахунок покарання тих виродків, які три місяці нам розповідали, що це "американські змі нагнітають істєрію", що ніякої війни не буде "треба готуватися до шашликів"?
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16.09.2022 07:08 Ответить
Коли Зеленському запропонували починати рити окопи, він гордо відповів------------"Ви можете повторити мільйон разів: "Слухай, може бути вторгнення". Гаразд, може бути вторгнення - надаєш нам літаки? Ви дасте нам засоби ППО? Відповісте - ну, ви не член НАТО. Добре, про що ми тоді говоримо?".======назло їм вирішив не готувати країну до війни і поїхав в Буковель жерти шашлики.
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16.09.2022 07:38 Ответить
Те чудо самостійно, без сценарію, навіть речення сформувати не може.
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16.09.2022 09:10 Ответить
Ось щр приніс русский мир"це геноцид, куди париходить росія там смерть ,кров ,сльози і руїни будьте прокляті кацапи.Чом у наше МЗС не збирає ген асамблею ООН ?
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16.09.2022 09:10 Ответить
Це все (жахиття) - результат👈 того, що керівництво України віддали(продали) ядерну зброю. І також це все результат того, що повірили брехунам - США, Британії та іншим гарантам. Такі "гарантії" безпеки в обмін на здачу третього👈 ядерного арсеналу світу - нехай собі в очко засунуть.
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16.09.2022 09:10 Ответить
В таких случаях у меня всегда возникает вопрос, почему не на кладбище, а то где то в лесах, в полях, огородах?! Чем это продиктовано, чтобы меньше возиться или чтобы скрыть от людских глаз? Кресты или иные обозначения поставлены потом сердобольными людьми или при захоронении? Это всё имеет значение т.к. позволит понять и то, где искать информацию о погребённых и кому было известно о характере, причинах смерти, вёлся ли какой то учёт и по всем ли???!!!
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16.09.2022 09:34 Ответить
Вот так ЗЕ Дегенераты Украина платит за ваши какая разДница и хуже не будет!!!
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16.09.2022 09:58 Ответить
кацапы хуже гитлера и игил!
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16.09.2022 09:59 Ответить
ЦЕ НАСЛІДКИ СПІВПРАЦІ Зе ВЛАДИ І ЛЮДЕЙ ЯНУКОВОЩА
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16.09.2022 13:02 Ответить
 
 