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война (46523) обстрел (20073) Харьков (6510) Терехов (200) Синегубов (479)

Ночью российские военные ударили по Слободскому и Киевскому районам Харькова, ранены 2 взрослых и 2 ребенка (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Россияне ночью 16 сентября обстреляли Слободской и Киевский районы города Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Прилет" в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит автомобиль возле дома, пострадали коммуникации", - говорится в сообщении.

Терехов отметил, что пока неизвестно о пострадавших.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3:30.

"Одно из попаданий - в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и 2 детей 5 и 17 лет. В госпитализации не нуждались.

В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание. Предварительно – пострадавших нет", - написал он.

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ну вот, орденоносец доложил... на то он и орденоносец ордена, полученного лично из рук президента *да еще на выезде), чтобы доложить об очередном обстреле Харькова... что получается, оно докладывает с великим пафосом, а город стоит уже не боком, а раком, прекратившись в мишень свинопасов... так, дядя, не знающий украинского языка, может тебе надо дать какой-то срок, чтобы следующее выступление касалось не обстрела города и гибели людей, а о том, что ситуация поменялась?
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16.09.2022 07:00 Ответить
Пора по Белгороду вдарити - шоб московіти знали що терпець можеі урватись ‼️‼️‼️
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16.09.2022 07:59 Ответить
сколько можно терьпеть обстрел города-миллионика.может перевести ОП и ВР в ХАРЬКОВ.
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16.09.2022 08:05 Ответить
Чим вдарили? Якщо РСЗО (до 120 км)чи С300 (до 60 км)- то можемо спокійно подавити на їхній території. А от якщо Іскандер (до 500 км) чи "повітря-земля" з літаків - то вже складніше...
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16.09.2022 08:05 Ответить
не "российские военные", а оккупанты, захватчики, агрессоры, подонки и мародеры
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16.09.2022 12:34 Ответить
С-300 прилетело. Сильно было. Кто в том районе живёт. В 3-30 утра. Чуть двое детей пострадало и взрослые есть. Живые. Отвечать надо рано или поздно. Или город добьют. Ну нет другого выхода. Это ведь война.
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16.09.2022 13:29 Ответить
Киев, Харььков, Сумы, Чернигов, Полтава, Николаев, Одесса, Винница - один единый народ Украины.
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16.09.2022 13:30 Ответить
 
 