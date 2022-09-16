Ночью российские военные ударили по Слободскому и Киевскому районам Харькова, ранены 2 взрослых и 2 ребенка (обновлено)

Россияне ночью 16 сентября обстреляли Слободской и Киевский районы города Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Прилет" в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит автомобиль возле дома, пострадали коммуникации", - говорится в сообщении.

Терехов отметил, что пока неизвестно о пострадавших.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ракетные попадания зафиксировали в Слободском и Киевском районах около 3:30.

"Одно из попаданий - в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили 2 взрослых и 2 детей 5 и 17 лет. В госпитализации не нуждались.

В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание. Предварительно – пострадавших нет", - написал он.

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