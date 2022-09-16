Из-за поражения в Харьковской области Кремль объявил общероссийскую вербовку и усиливает скрытую мобилизацию, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии материально-технического обеспечения на востоке Харьковской, северной части Луганской и востоке Донецкой областей.
В этой связи аналитики предполагают, что российским войскам на востоке Украины, вероятно, будет сложно удерживать свои линии обороны, если украинские силы будут продолжать продвигаться дальше на восток.
Кремль реагирует на поражение в Харьковской области усилением скрытой мобилизации, а не выдвижением условий для всеобщей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать "самомобилизацию" и не ждать, когда Кремль объявит военное положение.
Кадыров заявил, что каждый субъект РФ должен доказать свою готовность помочь России, привлекая не менее 1000 военнослужащих. Некоторые губернаторы поддержали подобный призыв. А назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух добровольческих батальонов в поддержку призывов Кадырова.
Кроме того, как отмечает ISW, поражение в Харьковской области побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку.
Власти РФ, вероятно, отказались от своих усилий защищать отдельные субъекты федерации от вербовки, что может усилить социальное напряжение.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на востоке Украины.
- Власти РФ реагируют на поражение вокруг Харьковской области усилением скрытой мобилизации и вербовки, а не выдвижением условий для общей мобилизации.
- Кремль, вероятнее всего, вывел значительную часть сил, первоначально находившихся на российских базах в бывших советских государствах, после того как в феврале началось полномасштабное вторжение России в Украину, что, вероятно, ослабило российское влияние в этих государствах.
- Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск к северо-западу от города Харьков, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей.
- Назначенные Россией оккупационные чиновники и блоггеры утверждали, что украинские войска высадили десант на Кинбурнской косе.
- Российские войска провели ограниченные наземные штурмы и укрепляют позиции на восточном направлении.
- Так называемая Донецкая Народная Республика ("ДНР"), вероятно, пытается остановить своих администраторов от побега перед украинским контрнаступлением, демонстрируя бюрократическую хрупкость "ДНР".
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Верить этому или нет- пока не знаю, но советую всем парашникам тикать оттуда поближе в дядюшке Си. Он вас не обидит.
А повалят они под ваш флажок, расмазывая сопли в своей высокой гуманности и общем пацифизме организма.
Тряся при этом липовыми квитанциями о штрафах за дискредитация недоармии и лилипутинского режима в целом.
Языком трепать они готовы.
"За родину" не прокатит когда никто не напал
Если кадровые бегут то эти тем более
Какой уркам интерес
Нет
Соловьев на Геббельса не тянет
И интернет есть
скільке ще треба трупів орків щоб ця москальня заспокоїлась
Идут бараны бьют в барабаны
А шкуру для них (для барабанов) дают сами бараны.
Российское стадо готово сдирать с себя шкуру добровольно.
Вот только воюют бараны хреново