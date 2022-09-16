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Из-за поражения в Харьковской области Кремль объявил общероссийскую вербовку и усиливает скрытую мобилизацию, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,примусова

После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии материально-технического обеспечения на востоке Харьковской, северной части Луганской и востоке Донецкой областей.

В этой связи аналитики предполагают, что российским войскам на востоке Украины, вероятно, будет сложно удерживать свои линии обороны, если украинские силы будут продолжать продвигаться дальше на восток.

Кремль реагирует на поражение в Харьковской области усилением скрытой мобилизации, а не выдвижением условий для всеобщей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все субъекты федерации начать "самомобилизацию" и не ждать, когда Кремль объявит военное положение.

Кадыров заявил, что каждый субъект РФ должен доказать свою готовность помочь России, привлекая не менее 1000 военнослужащих. Некоторые губернаторы поддержали подобный призыв. А назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух добровольческих батальонов в поддержку призывов Кадырова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров призвал российских губернаторов не ждать решения Кремля о военном положении и начать "самомобилизацию"

Кроме того, как отмечает ISW, поражение в Харьковской области побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку.

Власти РФ, вероятно, отказались от своих усилий защищать отдельные субъекты федерации от вербовки, что может усилить социальное напряжение.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на востоке Украины.
  • Власти РФ реагируют на поражение вокруг Харьковской области усилением скрытой мобилизации и вербовки, а не выдвижением условий для общей мобилизации.
  • Кремль, вероятнее всего, вывел значительную часть сил, первоначально находившихся на российских базах в бывших советских государствах, после того как в феврале началось полномасштабное вторжение России в Украину, что, вероятно, ослабило российское влияние в этих государствах.
  • Российские и украинские источники сообщали о наземных атаках украинских войск к северо-западу от города Харьков, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей.
  • Назначенные Россией оккупационные чиновники и блоггеры утверждали, что украинские войска высадили десант на Кинбурнской косе.
  • Российские войска провели ограниченные наземные штурмы и укрепляют позиции на восточном направлении.
  • Так называемая Донецкая Народная Республика ("ДНР"), вероятно, пытается остановить своих администраторов от побега перед украинским контрнаступлением, демонстрируя бюрократическую хрупкость "ДНР".
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Топ комментарии
+10
Из Параши вещают, что Куйло объявит 19.09 военное положение в приграничных областях с Украиной и в оккупированном Крыму с принудительной мобилизацией а-ля Лугандон.
Верить этому или нет- пока не знаю, но советую всем парашникам тикать оттуда поближе в дядюшке Си. Он вас не обидит.
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16.09.2022 07:33
+8
Не надо переоценивать кацапов. Им пох на свои дома. По крайней мере это для них не будет поводом бежать и сдыхать в Украине.
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16.09.2022 08:20
+6
Это не 1941 год

"За родину" не прокатит когда никто не напал

Если кадровые бегут то эти тем более
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16.09.2022 08:50
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Из Параши вещают, что Куйло объявит 19.09 военное положение в приграничных областях с Украиной и в оккупированном Крыму с принудительной мобилизацией а-ля Лугандон.
Верить этому или нет- пока не знаю, но советую всем парашникам тикать оттуда поближе в дядюшке Си. Он вас не обидит.
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16.09.2022 07:33 Ответить
А переходити їм на сторону добра, тобто здаватися Україні разом із технікою, така їх поведінка Вас не влаштовує?
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16.09.2022 07:41 Ответить
Я о "мирняке". Хотя на Параше такой же "мирняк", как из говна пуля.
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17.09.2022 09:00 Ответить
пушечное мясо сдержать вряд ли сможет в харьковско области драпали аж пятки сверкали и вооруженые батальены и сколько разгромило элитных подразделений и много сбежало этой "элиты" с обычными Иванами проблем не должно быть
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16.09.2022 07:41 Ответить
Та не кажить вуйко,тутешнім німцем спілкувався, старий діду ,казав вбагатьох криша їхала ,стільки вбивати ,психічно тяжко ,як бігли як комахи
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16.09.2022 08:38 Ответить
Что она изменит?
А повалят они под ваш флажок, расмазывая сопли в своей высокой гуманности и общем пацифизме организма.
Тряся при этом липовыми квитанциями о штрафах за дискредитация недоармии и лилипутинского режима в целом.
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16.09.2022 09:06 Ответить
Их тут уже есть кому "принять".
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17.09.2022 09:01 Ответить
Знову зеків і бомжів наберуть у недоармію🤬
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16.09.2022 07:33 Ответить
Навіть головний кремлівський пропагандон, салавйов признав, що справи у них йдуть кепсько, коли почали вербувати зеків.
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16.09.2022 07:38 Ответить
Відпускайте зеків,підвозьте до кордону,давайте документи померлого,і хай гуляють ,клин клином.
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16.09.2022 08:48 Ответить
самоутилизация, кацапы, это самое то, что нужно.
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16.09.2022 07:40 Ответить
Раиссе не привыкать: в ее истории уже было много периодов утилизации собственного населения - гулаг, сиблаг, Беломорканал, Соловки и проч. тому свидетели. Сейчас утилизация в Украине. Но рабсиянские рабы попрежнему готовы умирать за «царя-батюшку» и за белую аду.
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16.09.2022 07:45 Ответить
*Ладу
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16.09.2022 07:46 Ответить
Так готовы, что за 3 месяца в 3й добровольческий корпус собрали 12.000 калек из 50.000 по штату.
Языком трепать они готовы.
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16.09.2022 09:00 Ответить
нельзя недооценивать рашу.завтра они повзрывают свои дома. а потом типа месть Украине.народу у раши много.
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16.09.2022 08:10 Ответить
Не надо переоценивать кацапов. Им пох на свои дома. По крайней мере это для них не будет поводом бежать и сдыхать в Украине.
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16.09.2022 08:20 Ответить
Это не 1941 год

"За родину" не прокатит когда никто не напал

Если кадровые бегут то эти тем более
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16.09.2022 08:50 Ответить
И в чем выразиться эта месть: ужрутся, уссутся и набьют морду соседу-собутыльнику?
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16.09.2022 08:58 Ответить
Народу багато, але "залізо" вже кінчається.
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16.09.2022 09:14 Ответить
И мародерить уже нечего. Все уже смародерено до них.
Какой уркам интерес
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16.09.2022 12:40 Ответить
На рашці почалась якась нездорова канітєль.
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16.09.2022 08:46 Ответить
Каждый патриот парашистана обязан самомобилизоваться, развернув диван в указанном лилипутинским режимом направлении!
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16.09.2022 08:55 Ответить
Организуйте, обеспетьче, подготовьте, направьте, а КАК сие делается на Рашке ведомо уже и далеко за её пределами, где большая часть "добровольцев" оказывается из состава не столь идеологически мотивированных людей, а нуждающихся (в надежде улучшить быстро материальное положение своё и своих семей), бомжей, преступников (ради амнистии). Па-Рашка решила направлять на утилизацию в Украину самых худших из худших, от которых сама рада избавиться, вот только обеспечить их достаточным количеством качественного вооружения и обмундирования не в состоянии, как это было и на Союзе во 2-й мировой, пока не включился ленд лиз, а с этим, хвала Господу, на Рашке проблемы, побирается по всем странам-изгоям, прирученным вассалам и квази =государствам= типа Абхазии, Южной Осетии, ЛуганДонии, ПМРии!!!
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16.09.2022 09:45 Ответить
Они думали как в Третьем Рейхе 100000 добровольцев встанут за фюрера?

Нет

Соловьев на Геббельса не тянет

И интернет есть
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16.09.2022 09:50 Ответить
п!здець,
скільке ще треба трупів орків щоб ця москальня заспокоїлась
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16.09.2022 10:19 Ответить
Кацапам треба щось робити, якщо вони хочуть перемоги! При сьогоднішньому розкладі вони можуть втратити державність
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16.09.2022 10:34 Ответить
***** поставило стадо баранов в стойло и эти овцы едут воевать в Украину с целью заработать бабло...утилизация орков продолжается в кремле агония
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16.09.2022 10:37 Ответить
Можно подумать что стадо совковых баранов не нападало на Финляндию 30 ноября 1939 года ...🦍🦍🦍путлер копирует дохлый Ссср...
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16.09.2022 11:01 Ответить
Даешь гражданскую на параше!!!
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16.09.2022 12:06 Ответить
У баранов не бывает гражданских.

Идут бараны бьют в барабаны

А шкуру для них (для барабанов) дают сами бараны.

Российское стадо готово сдирать с себя шкуру добровольно.

Вот только воюют бараны хреново
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16.09.2022 12:46 Ответить
 
 