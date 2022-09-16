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Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах шести населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,воїн,захисник

Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 16.09.2022 по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям, удержанию временно захваченных территорий и попыткам полной оккупации Донецкой области.

Враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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Противник наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов и задействования врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянска, Северска, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артакового.

Враг нанес 11 ракетных, 15 авиационных ударов и совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Луговка Сумской области;

на Харьковском направлении, в частности с территории российской федерации – в районе Гоптовки, Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Зыбиной и Стрелочной;

на Славянском направлении – Двухлетняя и Гороховатка;

на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;

на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;

На Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Совершал обстрелы по всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 вылета самолетов оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей.

Противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск. В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и другие трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

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Силы обороны Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны. Утраты неприятеля уточняются.

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины на разных направлениях уничтожили два БПЛА оккупантов.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии оказали огневое влияние по 3 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали логистические узлы и понтонные переправы противника.
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Топ комментарии
+3
Борислав Береза: "я хочу сказать о том, что сейчас происходит на Бахмутском направлении. А там сейчас русня пытается атаковать не жалея снарядов и своих солдат. Поверьте, что прилетает сейчас все, что только возможно - от 120 мин до ракет С-300. Я не преувеличиваю. Русня обстреливает ракетами наши позиции, так им нужен прорыв. Но наши воины держат позиции и не отступают. Более того, местами контратакуют и так шинкуют русню, что хваленые "вагнеровцы" отказываются идти в бой. Очкуют, твари."
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16.09.2022 12:51
+1
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.09.2022 09:57
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Щось кацапи переміщують колони техніки через Мелітополь на Генічеськ де є траса на Крим. До чого б це?
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16.09.2022 07:46 Ответить
Вночі в окупованому Мелітополі на аеродромі було чутно вибухи і піднявся густий чорний дим.
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16.09.2022 08:06 Ответить
Таке враження, що скрізь якесь "затишшя".
Оперативна пауза? Чи перед бурею?
Навіть стрічка новин пуста вже днів 5
Хто знає, що з Лиманом? Наш? Чи тривають бої? Що з Святогірськом?
І т.д....
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16.09.2022 08:52 Ответить
Ти сам вже через час побачишь, ти думаешь для тебе так швидко будуть звільнятися территорії?
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16.09.2022 09:48 Ответить
А по суті є інфа?
Чи лише хамство совкове?
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16.09.2022 10:44 Ответить
Яка тобі інфа? Може на фронт поїдешь - побачиш все на власні очі, розумник? І де ти взагалі хамство в мій бік побачив, просто ось такі люди переймаються більше территоріями, чим життями військових, от і все.
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16.09.2022 12:28 Ответить
ось такі люди, як ти*
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16.09.2022 12:30 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.09.2022 09:57 Ответить
Орки вже Лиман обстрілюють? То під чим він контролем?
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16.09.2022 10:27 Ответить
напевне, з Лиману орки стріляють по околицях.
Лиман - в тактичному оточенні ЗСУ, наші ввійшли на його околиці, я так зрозумів попередні інфи.
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16.09.2022 12:23 Ответить
Борислав Береза: "я хочу сказать о том, что сейчас происходит на Бахмутском направлении. А там сейчас русня пытается атаковать не жалея снарядов и своих солдат. Поверьте, что прилетает сейчас все, что только возможно - от 120 мин до ракет С-300. Я не преувеличиваю. Русня обстреливает ракетами наши позиции, так им нужен прорыв. Но наши воины держат позиции и не отступают. Более того, местами контратакуют и так шинкуют русню, что хваленые "вагнеровцы" отказываются идти в бой. Очкуют, твари."
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16.09.2022 12:51 Ответить
 
 