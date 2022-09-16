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боеприпасы (1931) Пентагон (1204) помощь (6109) США (23153) HIMARS (196)

В новый пакет помощи США Украине на сумму до $600 млн войдут снаряды для HIMARS, 1000 высокоточных 155-мм артснарядов и противоартиллерийские радары, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars

В новый пакет помощи США Украине на сумму до $600 млн войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметрых артиллерийских орудий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении Пентагона.

Пакет помощи также предусматривает 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.

Кроме того, Украина получит четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, зимнюю форму.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них более 15,1 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.

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Топ комментарии
+16
От що трапляється коли кловани чи співаки чи актьори лізуть в політику.
Взагалі в нас дуже мало Людей у тій сфері, самі тупі хвойди.
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16.09.2022 08:53
+8
Ой,дураааак.🤦
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16.09.2022 09:49
+6
Ну а про остальное знать не надо. А то ещё "красная линия" пересечётся. Манька захерова расстроится.
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16.09.2022 09:48
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Всё тихо - никто не пишет на снарядах "На Крымский мост !"
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16.09.2022 08:43 Ответить
не тільки міст
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16.09.2022 08:50 Ответить
Єдине чого тут не вистачає це Хаймарс. Хоча б ще 4 машини.
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16.09.2022 08:50 Ответить
А краще б сотеньку таких машинок з відповідним боєкомплектом різної дальності.
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16.09.2022 09:45 Ответить
Не жаднічайте, Хаймарсів і їх гусеничних родичів достатньо! Тепер надважливо це все забезпечити ************!
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16.09.2022 10:27 Ответить
От що трапляється коли кловани чи співаки чи актьори лізуть в політику.
Взагалі в нас дуже мало Людей у тій сфері, самі тупі хвойди.
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16.09.2022 08:53 Ответить
Ой,дураааак.🤦
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16.09.2022 09:49 Ответить
ну тогда запишите в дураки и правительство США. Завтра в Армению прилетает Нэнси Пэлоси, чтобы выразить поддержку США Армении
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16.09.2022 12:04 Ответить
Что за чушь?
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16.09.2022 13:04 Ответить
... а истребительную авиацию , как Тайвань... рашка будет поднимать, чтобы напугать Нэнси, как это делали братушки смердячх, китайозы? И странно!! О поддержке Нэнси Армении кроме RU никто не заикается! Скорее всего Пашиняну дадут понять, на какую лошадку надо ставить, чтобы в будущем не быть полными изгоями. Русская лошадка уже не тянет...а того гляди и издохнет .... Или у Вас мнение, что США начнут помогать армяшкам в борьбе с Азербайджаном?)))))))))))))))))
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16.09.2022 21:12 Ответить
Так він зовсім хоче покинути Україну. Учора було з його сторінки про зміну амплуа і країни.
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16.09.2022 10:05 Ответить
Це той, що ото хтиво співає "давай ******* любовью"? Та й хрін з ним, невелика буде "втрата" для культури...
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16.09.2022 14:59 Ответить
ще одна "какаяразніца" - колега zеленого зрадника по "цеху" ...
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16.09.2022 12:05 Ответить
Воно настільки тупе, що не розуміє, що текст, написаний на плакаті, читається як "Макс БарскіГ".
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16.09.2022 15:12 Ответить
Ну а про остальное знать не надо. А то ещё "красная линия" пересечётся. Манька захерова расстроится.
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16.09.2022 09:48 Ответить
Олег Шарп: "Содержание нового пакета военной помощи Украине на сумму 600 миллионов долларов пока не раскрывается, но журналисты утверждают, что в нём присутствуют две номенклатурные позиции, которых не было в предыдущих пакетах".
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16.09.2022 12:54 Ответить
ATACMS??
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16.09.2022 14:15 Ответить
ЕRМАКS - ? Sorry, no.
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16.09.2022 15:27 Ответить
це реторичне питаня,по релізу не видно їх ,вони коштовні і якби їх включили у допомогу то інших високоточних снарядів у 600 млн небуло б,хоча,ну нехай буде сюрпрайз)
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16.09.2022 16:02 Ответить
Противобеспилотные воздушные системы,..Это как понимать.?.Stinger что ли?Или для истребителей ракеты типа"воздух-воздух"для уничтожения БПЛА?
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16.09.2022 14:24 Ответить
Ракеты для БПЛА против БПЛА
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16.09.2022 15:26 Ответить
БПЛА против БПЛА
...
Ліл, цю ситуацію я сприймаю приблизно так:

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16.09.2022 19:42 Ответить
А почему Россия показана здесь более высокотехнологичной чем Украина?
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16.09.2022 19:51 Ответить
Це ще як подивитися - Т-800 настільки крутий і брутальний, що у сухому залишку натягує усіх рідкометалевих і нанотехнологічних на свій титановий болт
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16.09.2022 20:40 Ответить
Это да, а всё-же сверхсовременной, жидкометаллической и нанотехнологической здесь представлена Россия, как ни крути, хотя ею она абсолютно не является.. )
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16.09.2022 20:48 Ответить
Насправді аналогія була не настільки глибокою, просто ситуація "машини проти машин" )) Але за бажанням тут можна побачити сарказм на тему "нанотехнологічного" Сколково )))))))
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16.09.2022 22:31 Ответить
Нефиг выкручиваться, ) так и скажите - не получилось как хотелось.. )
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16.09.2022 22:52 Ответить
Це точно - принаймні не розраховував, що в аналогії буде побачено "порочащий намёк" 🙃
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16.09.2022 23:11 Ответить
 
 