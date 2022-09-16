В новый пакет помощи США Украине на сумму до $600 млн войдут снаряды для HIMARS, 1000 высокоточных 155-мм артснарядов и противоартиллерийские радары, - Пентагон
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В новый пакет помощи США Украине на сумму до $600 млн войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметрых артиллерийских орудий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сообщении Пентагона.
Пакет помощи также предусматривает 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.
Кроме того, Украина получит четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины Claymore, подрывные заряды, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, зимнюю форму.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента начала работы администрации Байдена, из них более 15,1 млрд долларов с начала вторжения России 24 февраля.
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Взагалі в нас дуже мало Людей у тій сфері, самі тупі хвойди.
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Ліл, цю ситуацію я сприймаю приблизно так: