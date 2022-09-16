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Новости Война в Украине Война
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война (46523) Генштаб ВС (4247) ликвидация (1920) техника (1540) потери (3856)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 050 человек, 216 вертолетов, 2 199 танков, 1 302 артсистемы и 4 690 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 сентября потери личного состава противника составляют около 54 050 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 54050 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 2199 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1302 (+7) ед,

РСЗО – 312 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 168 (+1) ед,

самолетов – 250 (+0) ед,

вертолетов – 216 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),

крылатые ракеты ‒ 233 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3550 (+28) ед,

специальная техника – 121 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 050 человек, 216 вертолетов, 2 199 танков, 1 302 артсистемы и 4 690 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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ювілейні літачки та скоро будуть ювілейні "хорошіє рускіє", на жаль це не зупиняє кацапів... та наших баранів з окупованих територій...
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16.09.2022 09:48 Ответить
еще бы видео как сначала симоняны с пометами удовлетворенно прогнозировали 2-3 дня(если три - то это значит неуважение у "войскам" параши) и Ермак убежит. А теперь - ыыыы, ну так мы же против НАТО, вон, видели негра на танке и авианосец в Ингульце. А зато теперь у нас новые братья - Эритрея, Камерун и еще славянские страны Африки некоторые.
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16.09.2022 09:50 Ответить
У Абдуллы очень много людей.. (с)

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16.09.2022 11:03 Ответить
остання фраза зведення показує, де зараз найгарячіше... Там касапи штурмують...
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16.09.2022 11:57 Ответить
 
 