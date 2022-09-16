В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов и установили ряд запретов

В Умани ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов и ввели ряд запретов с 19 по 30 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представительница международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая.

По словам Ирины Рыбницкой, с 00:00 15 сентября 2022 доступ к району паломничества брацлавских хасидов в Умани ограничен.

По словам Ирины Рыбницкой, паломников дополнительно информируют об опасности пребывания в Украине:

"У нас есть отдельный сайт, где мы информируем о правилах безопасности и об ограничениях, действующих на территории Украины: запрет скопления людей, массовые мероприятия, комендантский час, необходимость носить документы. То есть, все ограничения, которые есть в Украине, касаются и паломников. Паломники предупреждены об опасности, более того, существует регистрация, где они подписывают, что проинформированы о ситуации в Украине.

Следует отметить, что приедут наиболее религиозные паломники, так что празднование не будет таким, как в прошлые года. Мы ожидаем, что в этом году паломничество будет более религиозным, то есть это не празднование, поскольку, прежде всего, для них Рош га-Шана - это молитва", - объяснила Рыбницкая.

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Также с 19 сентября будет действовать ряд запретов, принятых Черкасской областной военной администрацией.

В городе Умань с 19 по 30 сентября запрещено:

продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических изделий, а также пневматического оружия, ножей и игрушек, имитирующих оружие;

выход паломников за границы паломнического района на период действия комендантского часа.

Порядок перемещения и прибытия паломников в Умань:

Во время комендантского часа перемещение автомобильным транспортом — запрещено.

Перемещение во время комендантского часа (с 23:00 до 05:00) возможно только в сопровождении патрульной полиции от пунктов пропуска через государственную границу в Умань (тел. (050) 4070303)

Въезд в Умань будет осуществляться только в одном месте (улица Освободителей).

Поверхностная проверка и досмотр личных вещей и багажа на фильтрационном пункте.

На въезде в Умань (улица Освободителей) будут проводить проверку паломников на наличие запрещенных предметов с помощью технических средств.

В случае сопровождения паломников патрульной полицией указанный осмотр на фильтрационном пункте не производится.

Паломники должны неукоснительно выполнять требования представителей правоохранительных органов.

В том числе требования по соблюдению комендантского часа, установленного в городе Умань, а также реагирование на сигналы "Воздушная тревога" и "Ракетная опасность".

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Ирина Рыбницка отметила, что максимальный наплыв паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.