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Умань (350) хасиды (251)

В Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов и установили ряд запретов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

хасиди

В Умани ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов и ввели ряд запретов с 19 по 30 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила представительница международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая.

По словам Ирины Рыбницкой, с 00:00 15 сентября 2022 доступ к району паломничества брацлавских хасидов в Умани ограничен.

По словам Ирины Рыбницкой, паломников дополнительно информируют об опасности пребывания в Украине:

"У нас есть отдельный сайт, где мы информируем о правилах безопасности и об ограничениях, действующих на территории Украины: запрет скопления людей, массовые мероприятия, комендантский час, необходимость носить документы. То есть, все ограничения, которые есть в Украине, касаются и паломников. Паломники предупреждены об опасности, более того, существует регистрация, где они подписывают, что проинформированы о ситуации в Украине.

Следует отметить, что приедут наиболее религиозные паломники, так что празднование не будет таким, как в прошлые года. Мы ожидаем, что в этом году паломничество будет более религиозным, то есть это не празднование, поскольку, прежде всего, для них Рош га-Шана - это молитва", - объяснила Рыбницкая.

Читайте: В Умани для паломников подготовили укрытие

Также с 19 сентября будет действовать ряд запретов, принятых Черкасской областной военной администрацией.

В городе Умань с 19 по 30 сентября запрещено:

  • продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических изделий, а также пневматического оружия, ножей и игрушек, имитирующих оружие;
  • выход паломников за границы паломнического района на период действия комендантского часа.

Порядок перемещения и прибытия паломников в Умань:

  • Во время комендантского часа перемещение автомобильным транспортом — запрещено.
  • Перемещение во время комендантского часа (с 23:00 до 05:00) возможно только в сопровождении патрульной полиции от пунктов пропуска через государственную границу в Умань (тел. (050) 4070303)
  • Въезд в Умань будет осуществляться только в одном месте (улица Освободителей).

Поверхностная проверка и досмотр личных вещей и багажа на фильтрационном пункте.

  • На въезде в Умань (улица Освободителей) будут проводить проверку паломников на наличие запрещенных предметов с помощью технических средств.
  • В случае сопровождения паломников патрульной полицией указанный осмотр на фильтрационном пункте не производится.
  • Паломники должны неукоснительно выполнять требования представителей правоохранительных органов.
  • В том числе требования по соблюдению комендантского часа, установленного в городе Умань, а также реагирование на сигналы "Воздушная тревога" и "Ракетная опасность".

Также читайте: Прибытие до 10 тыс. паломников-хасидов ожидается в Умани на празднование Рош ха-Шана в этом году, - Черкасская ОВА

Ирина Рыбницка отметила, что максимальный наплыв паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.

 
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Топ комментарии
+7
Ну то заберите своего Бога к себе и там празднуйте)
Зачем ежегодно Умань загаживаете?)
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16.09.2022 10:31
+6
Ви мене заспокоіли, двумя паперцями. Головне шоб не прилітіло, а як шо прилитіть то шоб кнесет ознайомився з двумя паперцями тай не волав шо Україна винна. До речі, бачів я колись у вересні хасидів в Умані та "Софіївке", так я маю вам сказати, шо навіть діти так не сміттяь на вулиці та себе так нахабно не поводять, як це роблять вони. Нічого особистого, тількі власні спостереження.
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16.09.2022 10:43
+5
замість фінансування проектів КБ Луч де розробили Нептун, який до речі незважаючи на критику деяких горе-експертів типу це копія радянського зразка, виявився ефективним - фінансували асфальт. КБ Луч ще років пять тому заявив що здатен за три роки розробити і запустити в серію комплекси зенітних ракет. але ж...
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16.09.2022 10:29
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А "Залізний купол" Ізраіль там не встановив? Ні? А чому ні?
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16.09.2022 10:17 Ответить
Пишуть,що сенсу не має в Україні. Десь було тут. Десь на днях туди орки шмальнули. Цікаво по Умані чи ні,бо Кропивницький писав,що летіло в ту сторону. Ізраїль мовчить
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16.09.2022 10:22 Ответить
не зовсім так, посол Ізраілю в Росії зустрівся із замміністра міс рашки про гарантії безпеки паломників, ті відмовили
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16.09.2022 10:27 Ответить
Пов'язано з передачею Росії Олександрівського Подвір'я (будинок та двір у центрі Єрусалиму). Коли два роки тому захопили заручницю в московському аеропорту, Ізраїль пообіцяв віддати це подвір'я в обмін на її звільнення. Заручницю відпустили. А зараз вони наполягають - передавайте. І саме це питання порушили в МЗС Росії - безпеку паломників в Умані в обмін на передачу подвір'я
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16.09.2022 10:33 Ответить
Так я ж не за неньку, а тількі за Умань кажу.
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16.09.2022 10:30 Ответить
А сенсу дійсно я вважаю нема. Розмір не той.
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16.09.2022 10:31 Ответить
А можна мені відповісти питанням на запитання (мені якраз можна).
Чому це Ізраїль має дбати про безпеку неба України?
Він дбає про своє небо.
А "Залізний Купол" нехай проектує, розробляє, будує та встановлює сама Україна. В Ізраїлю є "Кіпат Барзель" і йому цього достатньо.
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16.09.2022 10:25 Ответить
Ви не уважні. Я чітко напісав - ТАМ, а не по всій Україне. Та ні, не треба за Україну, за своїх громадян-хасидів нехай потурбуется. В Умані. Прилетить від кацапів по хасидам, а кнесем заволае - куди це дивилась Україна.
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16.09.2022 10:29 Ответить
Тим людям чітко і зрозуміло було сказано - їхати цього року не можна.
Йде війна
Вони наполягають.
Тому й підписують два папери про те, що вони поінформовані та повністю беруть відповідальність на себе - при виїзді з Ізраїлю та при в'їзді в Україну. Не діти, повинні розуміти
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16.09.2022 10:38 Ответить
Ви мене заспокоіли, двумя паперцями. Головне шоб не прилітіло, а як шо прилитіть то шоб кнесет ознайомився з двумя паперцями тай не волав шо Україна винна. До речі, бачів я колись у вересні хасидів в Умані та "Софіївке", так я маю вам сказати, шо навіть діти так не сміттяь на вулиці та себе так нахабно не поводять, як це роблять вони. Нічого особистого, тількі власні спостереження.
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16.09.2022 10:43 Ответить
Наш співбесідник не дасть збрехать - хасиди і в Ізраїлі ведуть себе не краще! Це "люмпени", що паразитують на суспільстві, прикриваючись своїми "релігійними переконаннями" А коли щось зміниться і вони втратять "кормушку халявну"(допомогу від держави та міжнародних релігійних організацій) - більшість забуде про "хасидизм" Вони ж ховаються за "хасидзмом", як можливістю уникнуть служби в армії - в першу чергу
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16.09.2022 13:49 Ответить
Так. Я за то знаю від самих мешканців Ізраілю.
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16.09.2022 14:01 Ответить
в цивілізованому світі немає такого - кожен сам за себе, потрібна допомога - допомагають, згадай 2 світову
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16.09.2022 10:31 Ответить
Ну то заберите своего Бога к себе и там празднуйте)
Зачем ежегодно Умань загаживаете?)
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16.09.2022 10:31 Ответить
Уманьчани не проти.
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16.09.2022 10:53 Ответить
Дурна, хасіди - це туристи. Вони везуть з собою бабло, яке витрачають в Україні.
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16.09.2022 11:05 Ответить
А чому це Україна, під час війни, має пускати їх на паломництво? Га?
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16.09.2022 10:31 Ответить
Я тут учора вступила в дискусію відносно зброї Німеччини для України. Там був сенс дискусії наразі бачу тільки ваш егоїзм.
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16.09.2022 10:35 Ответить
замість фінансування проектів КБ Луч де розробили Нептун, який до речі незважаючи на критику деяких горе-експертів типу це копія радянського зразка, виявився ефективним - фінансували асфальт. КБ Луч ще років пять тому заявив що здатен за три роки розробити і запустити в серію комплекси зенітних ракет. але ж...
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16.09.2022 10:29 Ответить
Тому що цей "купол" - то шматок лайна. Жиди це чудово знають, тому "категорично нікому не продають", щоб не вскрилося фуфло. Скільки крилатих ракет збив цей "купол"? 0 (нуль). Скільки гіперзвукових? 0 (нуль). Скільки бомбардувальників, штурмовиків, винищувачів (навіть з числа ще радянського барахла)? 0 (нуль). Межа (стеля) цього "купола" - саморобні пітарди палестинців зроблені з каналізаційних труб. Та й то не всі...
Хвалений Ізраїль усрався би через дві години після такого нападу, що зазнала Україна. А через тиждень максимум від нього не залишилося б мокрого місця.
навіть за широкою спиною дядька Джо
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16.09.2022 12:36 Ответить
Купол предназначен для перехвата и уничтожения реактивных снарядов от РСЗО БМ -21 "Град". На большее он не способен. При чём арабы запускают ограниченное число боеприпасов и не с самой БМ-21, а с одиночных труб. При залпе БМ-21 он перехватит мизер боеприпасов. А если отработает батарея или тем более дивизион, то его эффективность крайне мала. Поэтому он нам и даром не нужен.
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16.09.2022 13:13 Ответить
т.е. хотят собрать их в одном месте???? (точно "купол" Израиль подогнал))) ибо тогда зачем???
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16.09.2022 10:26 Ответить
Вопрос об эксгуцамии и переноса останков в Израиль тормозится именно с украинской стороны (бизнес интересами определеной группы лиц)!
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16.09.2022 10:53 Ответить
А тобі яка різниця, москалячий виродок? Іди сраки мий чорношкірим хазяєвам.
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16.09.2022 11:07 Ответить
ЇХ би взагалі відгородити,шоб в місті не появлялись
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16.09.2022 11:01 Ответить
Я не зрозумів, а що в Україні не має військогового стану, а що зібрання дозволені. Напередодні СБУ написало що не можна збиратись бажаючим переходити до Укоаїнської церкви, з мп до Київського патріархату. ЦЕ ЯК???????
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16.09.2022 11:09 Ответить
А то для гоїв, а то для Богом вибраних.
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16.09.2022 11:19 Ответить
Ну і нахрена, питається? В нас мало проблем, нам ще хасидів треба! Мало того, що Ізраїль відсторонюєтьтся від наших проблем, їм ґендель з рашкою дорожчий, так ми ще їхніми ідотами маємо перейматись? Ну що за влада в нас така, курва?! Та ж війна, закрити в`їзд і нахер!
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16.09.2022 11:18 Ответить
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16.09.2022 11:40 Ответить
Хасидам можна святкувати, «паломникам» московського сатанату можна влаштовувати хресні ходи. А УКРАЇНЦЯМ проводити збори про перехід у свою, українську Православну Церкву України - ЗАБОРОНЕНО.

Перехід церковних громад від УПЦ до ПЦУ "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації", - СБУ
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16.09.2022 12:10 Ответить
Оно то не по морали--- та наоборот надо, куда лезут и чем больше тем.... . А с нами по морали???
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16.09.2022 13:06 Ответить
З якого це переляку Ізраїль зробився "батьківщиною" для цадика Нахмана і дехто тут його вимагають там перепоховати? Нахман народився, виріс, досяг популярності, помер, заповідав бути похованим і був похований у нашій рідній з ним українській землі. Цадик Нахман є нашим великим співвітчизником. і його прах буде покоїтися у нашій рідній з ним українській землі. Його юдейське походження тут немає жодного значення : велика частина знаменитих людей країн і народів світу не відносилися до корінного етносу цих країн, але це не заважає цим народам пишатися їхніми досягненнями і піклуватися про їхні могили.
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16.09.2022 13:07 Ответить
 
 