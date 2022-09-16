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Враг окапывается, стягивает войска и резервы от российской границы вглубь Луганщины, а коллаборанты пытаются сбежать, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские оккупационные войска готовятся к обороне Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рашисты готовятся к обороне от Сватового до Троицкого. Массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно с награбленным направляются в Россию. На границе тщательные проверки и мужчин почти не выпускают", - говорится в сообщении.

Читайте: В Луганске семьи принудительно мобилизованных устроили бунт возле воинской части, оккупанты говорят, что "ситуация под контролем", - Гайдай

Гайдай отмечает, что скоро Россия может закрыть границы с так называемыми "ОРДЛО" вообще, ведь они им не нужны, ни сейчас, ни восемь лет назад.
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Топ комментарии
+7
Пусть хоть закопаются. Это им не поможет. Их ждет разгром и крах. Все наши земли будут освобождены.
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16.09.2022 10:34
+6
Своєрідний котел. Спереду ЗСУ, а позаду,"свої" з автоматами.
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16.09.2022 10:31
+6
10.09.2022
Гайдай: "Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто"

11.09.2022
Гайдай: "Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного"

12.09.2022
Гайдай: "...Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми...
...Деокупація близько...
...Кожен сантиметр луганської землі відвойовується...
...Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки..."

Молчал бы уже, клоун.
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16.09.2022 10:49
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Своєрідний котел. Спереду ЗСУ, а позаду,"свої" з автоматами.
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16.09.2022 10:31 Ответить
Пусть хоть закопаются. Это им не поможет. Их ждет разгром и крах. Все наши земли будут освобождены.
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16.09.2022 10:34 Ответить
Москвороте, з якого це дива українська земля стала твоєю?
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16.09.2022 12:20 Ответить
З такого, що Україна моя батьківщина і я народилася в Донецькій області. А вас, шановний, батьки видно ввічливості не навчили.
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16.09.2022 13:52 Ответить
Не може бути вічливості до тих, хто користується мовою ворога, а на мову своєї країни та свого народу чхати хотів. Чи може ти расово запоребрикова?
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16.09.2022 14:29 Ответить
10.09.2022
Гайдай: "Українські військові вийшли на околиці Лисичанська, окупанти залишають місто"

11.09.2022
Гайдай: "Окупанти тікають з Луганська. Просування величезне. Почуємо хороші новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного"

12.09.2022
Гайдай: "...Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми...
...Деокупація близько...
...Кожен сантиметр луганської землі відвойовується...
...Він зазначив, що окупанти похапцем покидають Луганщину. Повторюється історія 24-25 лютого, тільки навпаки..."

Молчал бы уже, клоун.
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16.09.2022 10:49 Ответить
что, ботяра, не нравится? ссытесь?
сколько тебе Пасечник платит за обливание грязью НАСТОЯЩЕГО руководителя Луганщины? который организовывал доставку воды, еды, эвакуацию, и все это - под вашими обстрелами?
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16.09.2022 11:16 Ответить
Клоуны - да, не нравятся. От его преждевременных желтушных изливаний Украине лучше не стало - действия ВСУ от его словесного поноса не зависят, как и действия кацапов. Вон другой комментатор написал, что оккупанты поймали нашего соотечественника, который поддался на победные реляции этого идиота. Может, тот патриот бы пересылал в ВСУ данные о перемещениях врага, но благодаря Гайдаю он засветился и был схвачен. Кому это помогло? Помогло оккупантам выявить патриота Украины. А Украине словесный понос Гайдая ничем не помог.

Организовывал доставку продовольствия, эвакуацию - молодец, пусть продолжает. А про успехи ВСУ расскажет Генштаб.

А когда всюду мерещатся пасечники и ботяры - надо креститься лечиться.
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16.09.2022 11:35 Ответить
а, значит ты просто дурак. Бывает.

Украинские защитники уничтожили еще одно место сосредоточения российских войск в Луганской области. При этом оккупанты свозят раненых в больницы Новоайдара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

ВСУ атаковали опорный пункт оккупантов в Перевальске, также есть попадание в казарму в Лисичанске.

"В результате эффективных высокоточных ударов в районе Перевальска трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках. Зафиксировано попадание и в казарму в Лисичанске", - говорится в сообщении.

Российские войска массово свозят раненых из Слобожанского направления в городские больницы Новоайдара. Все медицинские учреждения города перепрофилируют в военные госпитали, в том числе и детскую больницу.

Кроме того, оккупанты выключают мобильный и кабальный интернет в области, но продолжают выпускать пропагандистские ролики о якобы "контролируемой ситуации".

Также оккупационные власти так называемой "ЛНР" продолжают забирать мужчин на войну против Украины.

"Жители городов Луганськой области ежедневно видят охоту на мужчин. Из последних уловок оккупантов - использование гражданских микроавтобусов с надписью "Продам", которые не вызывают чувство опасности, пока оттуда не выходят за тобой военные", - добавили в ОВА.

Напомним, ранее о больших потерях оккупантов на Слобожанском направлении сообщал Генштаб. Российских солдат выводятся на территории Луганской области.
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16.09.2022 11:49 Ответить
да, возвращаясь к моему замечанию о том что ты - полезный Пасечнику идиот: ВСЕ заявления Гайдая - это информационная война против орков. Жаль, если правда что ты - не бот Пасечника, коотрого просто разрывает от Гайдая.
То, что Луганщину не бросают и будут освобождать - это ВАЖНО. потому что в Лугандоне ходят активные слухи, что Лугандон ВСУ трогать не будут - остановятся на границе.
и постоянное напоминание Гайдаем, что Луганщину освобождать обязательно БУДУТ - это пугает и орков, которые оттуда реально валом повалили и тем патриотическим местным жителям, чтобы они не думали чот их бросили.
а тебе ИДИОТУ в ОЧЕРЕДНОЙ раз ткну носом - что флаг в Кременной видели ВСЕ. и орки тоже. И без Гайдая бы искали того кто флаг повесил.
А публичное заявление Гайдая об украинском флаге узнали по всему миру, что в Луганской области ЕСТЬ украинское сопротивление и партизаны и Украину там ЖДУТ.
А то что его пытают - ну не надо было вешать флаг, знал на что шел. Или вы думаете -если бы Гайдай про флаг не написал, то орки бы флаг и не заметили?
сколько у нас дебилов, это капец. Если не будет таких новостей - потом вы же орать будете - ой а в Луганской области все сплошь сепары и нет там украинцев и Украину та не ждут и.т.д.
тьфу. мерзко.
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16.09.2022 11:55 Ответить
Давай проверим твои способности к анализу. На новостях о том, что контрнаступление готовится на юге, кацапы перебросили на юг часть армии, чем ослабили свою группировку в Харьковской области, благодаря чему там вместо продолжения тяни-толкай ВСУ погнали орков так, что те отступали быстрее, чем мы наступали, и доотступались за реку Оскол, где и остановились.

То есть, орки передбрасываются, окапываются и ждут нас ровно там, где анонсировано большое продвижение. Теперь их куча в Луганской области. Внимание, вопрос: помогло ли наступлению ВСУ в Луганской области то, что Гайдай во всю глотку орал об огромном продвижении, деоккупации части Лимана и нахождении ВСУ на окраинах Лисичанска? Там, где информацию держали в секрете и где не ожидали удар, ВСУ продвинулись на 100 с чем-то километров всего за несколько дней. Там, где Гайдай орёт про огромное продвижение, орки укрепились и ждут, а ВСУ в них упёрлись. Помогло это освобождению Луганской области? Нет, совсем наоборот, орков теперь не удаётся отодвинуть от реки Оскол.

И ты путаешь хронологию и из-за этого - причинно-следственную связь. Сначала Гайдай преждевременно объявил о том, что тут вот-вот будет ВСУ, потом патриот поднял украинский флаг, потом оккупанты схватили патриота. Причина - заявление Гайдая, из-за которого патриот поднял наш флаг, следствие - у Украины одним свободным патриотом на Луганщине меньше, остальные теперь сто раз подумают, прежде чем снова поднимать наш флаг.
Поднятие флага - действие символическое, но ВСУ бы в миллион раз больше помогло, если бы тот патриот тайно передавал информацию о расположении орков.

Гайдай хорош в действиях, пусть ими и занимается, а вот в словах он лізе поперед батька в пекло и это подставило нашего патриота, теперь даже не хочется представлять, что орки с ним сделают.
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16.09.2022 12:22 Ответить
Заткніть його вже. Вже окупанти спіймали цивільного який повірив цьому гайдаю і вивісив український прапор в Кремінній
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16.09.2022 11:01 Ответить
То есть ты рада, что сейчас рашисты украинского патриота пытают?
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16.09.2022 11:32 Ответить
Тебе выше уже всё написали. Позорься дальше.
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16.09.2022 11:51 Ответить
під@ри хочуть хоча б утримати що захопили в 2014,
більше орків то жирніші цілі для хімарса
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16.09.2022 14:14 Ответить
 
 