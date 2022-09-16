Заместитель главы Верховного Суда Львов отрицает наличие у него гражданства РФ: Обратился в правоохранительные органы

Богдан Львов связывает распространение информации о вероятном наличии у него российского гражданства с желанием освобождения должности председателя Суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

"15 сентября 2022 года в средствах массовой информации распространены сведения о якобы наличии у меня российского гражданства и возможное, в этой связи, влияние на рассмотрение судебных дел. В то же время мне такая информация стала известна еще 13 сентября 2022 года во время интервью с журналистом Эта информация действительности не отвечает и является "фейком", - подчеркнул судья.

По словам Львова, гражданство России (как и паспорт и налоговый номер) он не получал и не имеет.

"Работаю судьей Украины почти 30 лет. С апреля 2014 возглавляю кассационную инстанцию хозяйственной юрисдикции. За эти годы судом рассмотрено много хозяйственных дел: о взыскании крупных сумм (в частности, с газпрома взыскано более 170 млрд. грн. в пользу Украины, минобороны России отказано во взыскании с Украины более 3 млрд. грн.); с возвращением государству (в лице Фонда государственного имущества Украины, Министерства обороны, "Укроборонпрома") от коммерческих структур недвижимого имущества, земельных участков, объектов военного назначения (в частности, аэродрома под Киевом, госпиталя); удовлетворено много различных исков органов прокуратуры (в том числе и САП), НАБУ в олигархические группы и т.д. Никакого случая предпочтения России или связанным с ней предприятиям не было", - продолжил он.

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Львов связывает распространение информации о вероятном наличии у него российского гражданства с желанием освобождения должности главы суда (принудительно или по собственному желанию), что "должно облегчить влияние на результаты рассмотрения хозяйственных споров со стороны заинтересованных лиц".

"В таких обстоятельствах 15 сентября 2022 года, еще до распространения СМИ соответствующей информации, я обратился по этому поводу с официальным заявлением в правоохранительные органы", - подытожил судья.

Категорически осуждаю агрессию России против нашей страны и вместе с другими помогаем всеми возможными средствами ВСУ победить врага.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместитель главы Верховного Суда возглавляет Кассационный хозяйственный суд в его составе. У Богдана Львова есть российское гражданство.

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