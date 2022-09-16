Число жертв российских захватчиков на деоккупированной Харьковщине может быть больше, чем в Буче, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Количество граждан, погибших в результате действий РФ на уже освобожденных от россиян территориях Харьковской области, может быть значительно больше, чем, в частности, в Буче.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О захоронениях, по сути, мы можем сейчас уже говорить, что, к сожалению, судя по всему, это будет значительно больше, чем в Буче. На этих территориях это будет, наверное, как минимум. все же вдвое больше погибших, чем в той же Буче", - отметил он.
По словам Денисенко, люди, пережившие оккупацию, в частности, в Изюме, рассказывают, что под завалами разных домов были найдены тела погибших.
При этом он заявил, что пока не хотел бы оперировать цифрами, потому что ситуация фактически меняется каждый день. Он, в частности, напомнил о том, что возле Изюма было обнаружено массовое захоронение людей более 400 могил. Чтобы установить количество погребенных, придется делать эксгумацию.
Пожалуйста, подождите...
Реально в Харківській області наших закатованих братів і сестер буде більше, ніж в Київській. Київська усього місяць була під окупацією, а Харківська - шість місяців.
Де, цікаво, Амнесті інтернешнл, де ОБСЄ, ООН? Не хочуть приїхати в Ізюм?
Я б на місці нашого МЗС зробив би примусовий тур "борців за демократію і права людини" в Харківську область: або їдете, або Україна припиняє вашу акредитацію....
плюс Портнов був кращим другом Бені , навіть проживав на його дачі в Києві !
Портнов постійно говорив , будучи в Украіні , що всіх патріотів і учасників АТО , буде знищено і списки вже готуються !!
І лише зараз влада будує укріплення. Значить можна було це робити. Питання в тому чого не починали з осені 2021.
ЦЕ ТРЕЬА НА ВІСЬ СВІТ ВИСВІТЛЮВАТИ - треба лікувати світ від рашисткой зарази
А ТОМУ володарю закладу у Німеччіни , що відмовив гурту ВВ співати под приводом , що українські пісні - фашістскі , треба особисто фотки закатованих вручити в присутності журналістів
Бо сталася вона напряму із-за бездіяльності та саботажу оборони ЗЄрмаків.