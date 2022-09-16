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война (46523) МВД (9219) Харьковщина (4108) Буча (429) Денисенко_Вадим (96)

Число жертв российских захватчиков на деоккупированной Харьковщине может быть больше, чем в Буче, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Количество граждан, погибших в результате действий РФ на уже освобожденных от россиян территориях Харьковской области, может быть значительно больше, чем, в частности, в Буче.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О захоронениях, по сути, мы можем сейчас уже говорить, что, к сожалению, судя по всему, это будет значительно больше, чем в Буче. На этих территориях это будет, наверное, как минимум. все же вдвое больше погибших, чем в той же Буче", - отметил он.

По словам Денисенко, люди, пережившие оккупацию, в частности, в Изюме, рассказывают, что под завалами разных домов были найдены тела погибших.

При этом он заявил, что пока не хотел бы оперировать цифрами, потому что ситуация фактически меняется каждый день. Он, в частности, напомнил о том, что возле Изюма было обнаружено массовое захоронение людей более 400 могил. Чтобы установить количество погребенных, придется делать эксгумацию.

Смотрите: На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+12
І це ми ще Маріуполь та Херсон не визволили...
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16.09.2022 11:14
+11
пам2ятаєте,як ще задовго до війни член Зе-команди Андрєй Портнов хвалився,що він з командою складає списки националістічєсково отрєбья для майбутніх фільтраційних таборів? оце,мабуть,могили людей зі списків...а Андрійка Зе-команда випустила за кордон і маєток його під Києвом взяла під охорону!
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16.09.2022 11:13
+8
"Подякуємо" Zeкоманді, яка зробила все, аби люди не готувалися до війни, а готувалися до шашликів.
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16.09.2022 11:18
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пам2ятаєте,як ще задовго до війни член Зе-команди Андрєй Портнов хвалився,що він з командою складає списки националістічєсково отрєбья для майбутніх фільтраційних таборів? оце,мабуть,могили людей зі списків...а Андрійка Зе-команда випустила за кордон і маєток його під Києвом взяла під охорону!
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16.09.2022 11:13 Ответить
Так, було таке.
Реально в Харківській області наших закатованих братів і сестер буде більше, ніж в Київській. Київська усього місяць була під окупацією, а Харківська - шість місяців.
Де, цікаво, Амнесті інтернешнл, де ОБСЄ, ООН? Не хочуть приїхати в Ізюм?
Я б на місці нашого МЗС зробив би примусовий тур "борців за демократію і права людини" в Харківську область: або їдете, або Україна припиняє вашу акредитацію....
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16.09.2022 11:28 Ответить
Слід також пам'ятати , що в Украіну повернувся Портнов при Зеленському і покинув Украіну також при ньому ,
плюс Портнов був кращим другом Бені , навіть проживав на його дачі в Києві !

Портнов постійно говорив , будучи в Украіні , що всіх патріотів і учасників АТО , буде знищено і списки вже готуються !!
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16.09.2022 11:46 Ответить
Авжеж. Ще й відверто просив допомоги у своїх прихильників, щоб допомогли зі збором інформації по небайдужим...
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16.09.2022 17:01 Ответить
Може.. Складно уявити скільки українського населення знищено.
І лише зараз влада будує укріплення. Значить можна було це робити. Питання в тому чого не починали з осені 2021.
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16.09.2022 11:14 Ответить
І це ми ще Маріуполь та Херсон не визволили...
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16.09.2022 11:14 Ответить
Спілкуюсь з біженцями з Херсону , кажуть що в Херсоні ще гірше ніж в Бучі . Просто місто ще в окупації , тому ще мало відомо про тамтешні події . .
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16.09.2022 11:37 Ответить
"Подякуємо" Zeкоманді, яка зробила все, аби люди не готувалися до війни, а готувалися до шашликів.
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16.09.2022 11:18 Ответить
Боже, как это ужасно... Настоящая стена обязательно нужна!
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16.09.2022 11:21 Ответить
Буде напевно. Кацапня мала більше часу.
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16.09.2022 11:29 Ответить
Запрошуйте міжнародних експертів
ЦЕ ТРЕЬА НА ВІСЬ СВІТ ВИСВІТЛЮВАТИ - треба лікувати світ від рашисткой зарази
А ТОМУ володарю закладу у Німеччіни , що відмовив гурту ВВ співати под приводом , що українські пісні - фашістскі , треба особисто фотки закатованих вручити в присутності журналістів
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16.09.2022 11:29 Ответить
ТРЕба таких піддавати прилюдному позору ‼️‼️
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16.09.2022 11:30 Ответить
Там стіною проблему вже не вирішити. Там треба повноцінні оборонні рубіжи, з протитанковими рвами, мінними полями, артою, беспілотниками, дронами, мобільними групами тероборони для швидкого реагування.
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16.09.2022 11:31 Ответить
Нацгірше, по кількості жеотв, це Маріуполь.
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16.09.2022 11:43 Ответить
Ще невідомо , на жаль 😠
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16.09.2022 11:48 Ответить
Маруполь величезне місто, яке рогромлене і захоплене. Там в дуже багатьох розвалених домах, є жертви. А ще є усілякі катівні. Ця війна вже десь забрала більше 100 тисяч людей.
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16.09.2022 12:40 Ответить
Треба ж якось інформаційно перебити Бучу.

Бо сталася вона напряму із-за бездіяльності та саботажу оборони ЗЄрмаків.
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16.09.2022 11:57 Ответить
так перебили інформаційно. як тільки зняли Денісову так і всьо затихло...
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16.09.2022 12:39 Ответить
Херсонщина, Мариуполь. Господи, скоко ж там убитых и закатованых за стоко времени под кацапами. Скольким людям удалось пережить все эти пытки, изнасилования и боль. Сколько детей погибло и сколько перенесло мук
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16.09.2022 12:43 Ответить
 
 