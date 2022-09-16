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Эстония (1156) Изюм (226) военные преступления (1155) Алар Карис (35)

Массовое захоронение в Изюме – еще одно доказательство военных преступлений РФ в Украине, - президент Эстонии Карис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что массовое захоронение в Изюме Харьковской области является очередным военным преступлением Российской Федерации.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Жестокость и бесконечные человеческие страдания, невозможно передать словами ужас, который оставляют после себя русские солдаты в Украине. Братская могила в Изюме является еще одним доказательством военных преступлений. Наша обязанность – обеспечить ответственность, мы не успокоимся, пока виновные не предстанут перед судом", – говорится в сообщении.

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Кацапня генетичні вбивці.
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16.09.2022 11:31 Ответить
Ще один випуск конвертів з українцем та росіянином що обнімаються та глибока стурбованість.
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16.09.2022 11:49 Ответить
тому я і не розумію заклики цивілізованого світу до кацапів,припинити війну чи не вивозити на свої території жителів україни і так далі, як можна ще чимось намагатися достукатися до вбивць,гвалтівників і терористів, в той час коли вони коять такі речі? Та вони читаючи ці заклики просто сміються вам в обличчя
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16.09.2022 11:38 Ответить
Як він правильно сказав : Жорстокість і нескінченні людські страждання,неможливо передати словами жах, який залишають після себе російські солдати в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3367527

Під завалами домов в Бучі Ірпені Маріуполі були жинки діти старики . Не всі вони гибли в момент ракетного удару . Багато було придавлено бетоном і без можливості вибратись і медленно погибали . ЦЕ СТРАШНІ СМЕРТІ
ХУТІНУ ГААГУ ‼️‼️‼️‼️ Ніяких перемовин з дьяволом
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16.09.2022 11:39 Ответить
 
 