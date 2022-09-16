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Подразделения оккупантов в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Подразделения ВС РФ, до сих пор находящиеся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, расположенного неподалеку от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами. Местное население отказывается обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах.

"Низка подразделений оккупационной армии в Херсонской области получила приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, похищенные в окрестных селах.

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Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба". Пока они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+13
Нехай п"ють з Дніпра.
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16.09.2022 11:47
+11
Так топите этих ссук
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16.09.2022 11:48
+11
дивно... біля річки і не мають води... от балувані козломоріді тварюки...
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16.09.2022 11:49
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Нехай п"ють з Дніпра.
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16.09.2022 11:47 Ответить
З Дніпра не то. З калюжі в самий раз. Благо їх зараз багато
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16.09.2022 12:35 Ответить
Так топите этих ссук
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16.09.2022 11:48 Ответить
дивно... біля річки і не мають води... от балувані козломоріді тварюки...
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16.09.2022 11:49 Ответить
А я про це "пророчив" ще після перших ударів по мостах! Дід розказував, що німці під Сталінградом між собою билися з труп убитого коня Приходили на "нейтралку" і пробували рубать промерзлу тушу А мінометчики місце пристріляли і били навіть по темноті Так не один "сверхчелавек" землі "наївся"
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16.09.2022 11:50 Ответить
Помогти ім бігти швидше.
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16.09.2022 12:04 Ответить
ночная логистика на моторках и понтонах - увлекательное, и часто прибыльное занятие. Практически безопасное, пока акватория Каховского водохранилища находится вне досягаемости октокоптеров.
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16.09.2022 12:09 Ответить
І скільки втекло? Десять чи двадцять? ГУР займається хернею.
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16.09.2022 12:11 Ответить
Якщо це так, то росармія приречена. А ще зима попереду. В них зовсім розвалена дисципліна і бойовий дух нижче 0. Скоро почнуть тікати й ті з них, хто цих прогнав.
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16.09.2022 12:26 Ответить
Ничего, с ними экипаж крейсера поделится-они много водички выпили
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16.09.2022 12:55 Ответить
Це те саме ГУР Буданова який казав що не буде нападу росії?
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16.09.2022 14:15 Ответить
Після того як Червоненко і любитель білоруського президента Шевченко в ГУР, до ГУР довіри нема
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16.09.2022 14:43 Ответить
ГУР часто вигадує і несе х*єргу, наприклад, що азовців в Оленівці підірвали, щоб приховати розкрадання коштів. В такі версії навіть олігофрени навряд повірять.
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16.09.2022 14:48 Ответить
 
 