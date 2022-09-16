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Контрнаступление ВСУ было очень эффективным, но нужно быть готовым к долгому пути, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг

Украинские военные провели успешное контрнаступление в Харьковской области, но нужно быть готовыми к затяжной войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил в эфире Radio BBC генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек считает очень эффективным контрнаступление ВСУ. Чрезвычайно обнадеживает факт, что украинцы смогли отвоевать территорию и нанести удар в тылу армии России, говорит Столтенберг.

"В то же время, мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгому пути", - добавил генсек НАТО.

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Топ комментарии
+8
Юрій Гудименко
10 причин не вводити ЗСУ на територію РФ
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16.09.2022 12:16
+8
Присутність Єрмака в ОП, говорить про те що шлях буде довгим.
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16.09.2022 12:16
+7
Роман Доник
У Білгородській області війни немає.

У Білгородській області війни немає. Так, залетіли уламки від того, що робить Росія в Україні. Вночі ті білгородці, які так раділи влучанню ракет в трансформатор та знеструмлення Харківської області та самого міста, якось трошки засмутилися. Класичне «А нас за что?». Закон маятника. Так це працює в житті.

Але треба розуміти, що той же закон маятника, працює і для нас. Підйом-спад. Це як в цивільному житті, так і на війні. Радість та ейфорія від звільнення наших міст та сіл, зміняється гнівом та розпачем коли ми бачимо наслідки, яки приніс з собою окупант. Знищені вщент міста, закатовані люди, вбиті діти.

А ще треба розуміти, що ворог не розбитий. Так, в боях розбита «групіровка» військ РФ на Слобожанщині. Так, побито та захвачено дуже багато російської техніки. Так, звільнені колосальні території. Але ворог відступив, та перегруповується. Крім того, за державник кордоном на території РФ і поблизу Харкова і під Вовчанськом досі стоять боєздатні підрозділи окупантів в достатньо великій кількості.

Я це все пишу для того, щоб ми не очікували неможливого, щоб всі усвідомлювали, що ми зараз не маємо достатньо ресурсів та сил, щоб хвилею прокотитися по всім окупованим територіям. З тими силами та засобами що були, наші військові вже сотворили чудо. Але на жаль, ресурси наших вояків не безмежні. Люди, які сплять по 2-3 години на добу вже тиждень, потребують відпочинку. Як би не шарашив адреналін, організм втомлюється рано чи пізно. Техніка обслуговування та ремонту. Рано чи пізно, наші війська стануть та будуть формувати лінію оборони. Це нормально і невідворотно в даних реаліях. Вони і так зробили неможливе.

Маю дуже велику надію, що нікому з воєначальників, засліплених успіхом та лаврами переможців, не прийде в голову розвивати далі успіх тоді, коли це вже буде неможливим та виснажувати підрозділи та людей в нуль. До цього таких речей не спостерігалося, але ми живемо в мінливому світі. В якому піддаються емоціям частіше ніж того хотілося б. В перемоги багато батьків. А між успіхом та поразкою… Закон маятника.

А нам з вами робити своє та готуватися до надскладної зими, в якій лінія фронту буде трошки далі від наших домівок. Але вона поряд. І ця лінія фронту захищає нас від того, що ми побачили і ще побачимо на звільнених від окупантів територіях.

Доброго ранку, Незламні.
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16.09.2022 12:18
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рашка каже - всрамся а не дамся.
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16.09.2022 12:11 Ответить
Доведеться їй таки всратися, хоча по запаху, що доносяться із рашкозмі зрозуміло, що таки вже сталося, - це є факт і не тільки наліцо, а й у болєєдругіхмєстах 🤔🧐😁
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16.09.2022 12:29 Ответить
Юрій Гудименко
10 причин не вводити ЗСУ на територію РФ
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16.09.2022 12:16 Ответить
не заляпатись в гівно
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16.09.2022 12:22 Ответить
Присутність Єрмака в ОП, говорить про те що шлях буде довгим.
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16.09.2022 12:16 Ответить
Так зроби його коротшим, ідіот.
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16.09.2022 12:16 Ответить
серйозно? а може за тебе взагалі все треба в цьому житті зробити? а ти будеш сидіти на дивані і тільки те й робити що ображати інших людей?
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16.09.2022 12:23 Ответить
Які ви всі ТУПОРИЛІ. Запам'ятав слово "диван" і як папуга повторюєш його. Примітив. А по суті твого недолугого питання: він ІДІОТ, бо до останнього вірив кацапам (та й зараз продовжує вірити). Тому до всіх його попередніх та нинішніх заяв не можна ставитися серйозно.
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16.09.2022 12:29 Ответить
а у нас думаєш мало людей котрі вірили кацапам і вважали їх братами до 2014 року? Та і потім було достатньо людей котрі так вважали,наприклад в Харкові мынімум 80% так думало до повномасштабної війни, поки ці "брати" не почали знищувати тотально місто? Може на себе треба спочатку дивитися,а потім щось від інших вимагати? Та й вимагати не варто,тому що ніхто вам в цьому житті нічого не винен, ні ви нчого нікому,ні вам ніхто
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16.09.2022 12:33 Ответить
Ти не порівнюй його посаду з посадою "звичайна людина". Звичайним людям властиво помилятися. Таким як він - неприпустимо. На нього працює купа аналітиків та розвідувальних агенцій, які нажають йому ВСЮ мождиву (і немождиву) інформацію про потенційного ворога. Тому будь-які помилки тут виключені. Є просто тупість. Його особиста тупість. А ти, захищаючи це створіння, уподібнюєшся йому.
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16.09.2022 12:52 Ответить
тобто ти продовжуєш стверджувати і звинувачувати у тому що відбувається усіх крім самого себе? Дуже вигідна і боягузлива позиція, при якій не хочеться брати відповідальність на себе за свої помилки, набагато легше звинуватити Столтенберга чи когось там ще ніж признати свою вину, а на рахунок " Звичайним людям властиво помилятися " --- то чому наприклад звичайні люди на заході країни не помилялися,а завжди вважали росіян ворогами,а дуже в багатьох інших регіонах вважали друзями і братами? Мені здається що саме ця тотальна помилка призвела до того що ми маємо зараз,а не Столтенберг чи хтось інший, чому за тебе має думати Столтенберг,їхні розвідки чи їхні аналітики.А наші пропросійські чиновники,розвідка і сбу які кишіли російськими агентами яких вибрали самі люди куди дивилися? За них мають американці працювати чи що? Чи думати за їх безпеку і суверенітет? Що за нісенітниці ти нкесеш чоловіче, ніхто не буде для тебе чи за тебе щось робити, якщо ти сам про себе не будеш піклуватися то ніхто про тебе думати не буде. Це проста істина життя. А ти сидиш тут і розказуєш і ще й борзо ображаєш типу " ей ви,ідіоти, рухайтеся скоріше, рятуйте мою ліниву дупу"
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16.09.2022 13:14 Ответить
Столтенберг посідає таку посаду, що вимагає від нього не занепокоєності і пустих балачок, а конкретних дій. І так не треба порівнювати це з нашими зрадниками, колаборантами при владі. Якби такі як Столтенберг і Ко хотіли, то війна б завершилась у 3 дні. А так його аналіз калу нікому не потрібний, ми самі розуміємо, які там справи
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16.09.2022 13:35 Ответить
добре,спитаю по іншому, чому це Столтенберг має більше переживати за цілісність,свободу і незалежність ніж самі українці які і вибрали для себе продажну проросійську владу? " Якби такі як Столтенберг і Ко хотіли, то війна б завершилась у 3 дні " -- якби у нас люди хотіли то вибирали би нормальну владу і збудували в Україні таку сильну державу що ніякий путін сюди б і не думав сунутися, і не потрібно було б зараз сидіти і говорити що Столштенберг вам щось зараз винен
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16.09.2022 14:01 Ответить
Не змішуйте мухи з котлетами. Так, відповідальність в першу чергу на владі і людях, які її вибрали. Але Столтенберг отримує зарплату в тому числі за те, щоб не допустити нападу таких як підорасія і (уйло, а не ляпати язиком про свою стурбованість.
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16.09.2022 14:33 Ответить
так він Генеральний Секретар НАТО, і він получає зарплату за те що займається безпекою і обороноздатністю цих держав, при чому тут Україна?
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16.09.2022 14:37 Ответить
При тому, що такі як він, не зацікавлені, щоб Україна була членом НАТО
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16.09.2022 14:41 Ответить
ясно що не зацікавлений, з тією російською агентурою,проросійською владою яка є в Україні брати її до себе в НАТО це по суті передати відразу путіну на стіл всю секретну і важливу інформацію яка є про цю структуру,війська і озброєння, чи тут також Столтенберг винен в тому що в Україні проросійських людей тьма?
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16.09.2022 14:47 Ответить
Тут я з Вами згодна, але всеодно вважаю, що НАТО, ООН і тд могли б зробити більше
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16.09.2022 14:50 Ответить
і знаєте що потрібно зробити українцям? По перше визнати свої помилки і взяти відповідальність за них для самих себе в першу чергу, очиститись від всього російського непотребу у всіх напрямках,починаючи від економіки в закінчуючи ментальними аспектами,почати жити по совісті і закону,і це стосується не тільки влади а й простих людей, і тоді повірте і життя у нас буде на європейському рівні, і економіка сильна,і армія, і в НАТО нас візьмуть,і в Євросоюз і так далі, але якщо сидіти і чекати що хтось нам щось винен,прийде і зробить все за нас то це просто смішно звучить,і з таким мисленням ці всі втрати яких зараз зазнаяє Україна будуть просто марними.
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16.09.2022 14:53 Ответить
Так, але ж, думаю, Ви розумієте, що вже в даній ситуації просто волі українців не буде достатньо. Нам дійсно потрібна сильна допомога ззовні
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16.09.2022 14:57 Ответить
І крім того, скажіть чесно: невже Ви вірите у казки про причину, щоб не брати Україну в НАТО? Невже ви дійсно вважаєте, що якби там всі вимоги ми виконали, то нас би ось так і взяли???
Відповідальність за це також лежить на таких, як Столтенберг: ні так, ні ні.
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16.09.2022 14:38 Ответить
100% взяли б якби в Україні не було коррупції, російської агентури на кожному кроці, проросійської влади,і дуже багато проросійського населення, так що відповідальність на людях і владі які її обрали, чомусь Естонія.Литва,Латвія в НАТО, а тому там практично немає любітєлєй русского міра, і у владі немає проросійських чиновників
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16.09.2022 14:43 Ответить
Ще один ТУПИЙ висновок. Твоя проблема у тому, що ти надто буквально сприймаєш слова іншої людини. Коли я казав "так зроби його КОРОТШИМ", то мав на увазі те, що НАТО може допомогти нам ЗАРАЗ. Ще раз: не на початку війни. а ЗАРАЗ. Зрозумів, чи ні? Далі: ДОПОМОГТИ не означає ВОЮВАТИ ЗА НАС, Це зрозуміло??? ДОПОМОГТИ означає виступити РАЗОМ з Україною і покласти край кацапській агресії. Ще ра: РАЗОМ - ПОКЛАСТИ - КРАЙ - КАЦАПСЬКІЙ - АГРЕСІЇ. РАЗОМ. Дійшло чи ні???

НАТО не ООН. Це ВІЙСЬКОВИЙ БЛОК. І якщо у центрі Європи відбувається війна, то його ПРЯМИЙ ОБОВ'ЯЗОК втрутитися і припинити її. Не сидіти і спостерігати, а ПРИПИНИТИ. Приклади? Будь ласка. Війна у Югославії. Втрутилися? Так. Припинили? Так. Що заважає зараз це зробити? Ядерні побрехеньки *****? Ну так всі вже давно переконалися у тому, що воно тупо блефує. Бере на понт. І не розуміти цього може лише АБСОЛЮТНИЙ ІДІОТ. І столтенберг саме такий ІДІОТ. І так, столтенберг МАЄ ДУМАТИ про те, як припинити війну в Україні. Це його безпосредній обов'язок. Чому? Дивись вище.
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16.09.2022 16:35 Ответить
Роман Доник
У Білгородській області війни немає.

У Білгородській області війни немає. Так, залетіли уламки від того, що робить Росія в Україні. Вночі ті білгородці, які так раділи влучанню ракет в трансформатор та знеструмлення Харківської області та самого міста, якось трошки засмутилися. Класичне «А нас за что?». Закон маятника. Так це працює в житті.

Але треба розуміти, що той же закон маятника, працює і для нас. Підйом-спад. Це як в цивільному житті, так і на війні. Радість та ейфорія від звільнення наших міст та сіл, зміняється гнівом та розпачем коли ми бачимо наслідки, яки приніс з собою окупант. Знищені вщент міста, закатовані люди, вбиті діти.

А ще треба розуміти, що ворог не розбитий. Так, в боях розбита «групіровка» військ РФ на Слобожанщині. Так, побито та захвачено дуже багато російської техніки. Так, звільнені колосальні території. Але ворог відступив, та перегруповується. Крім того, за державник кордоном на території РФ і поблизу Харкова і під Вовчанськом досі стоять боєздатні підрозділи окупантів в достатньо великій кількості.

Я це все пишу для того, щоб ми не очікували неможливого, щоб всі усвідомлювали, що ми зараз не маємо достатньо ресурсів та сил, щоб хвилею прокотитися по всім окупованим територіям. З тими силами та засобами що були, наші військові вже сотворили чудо. Але на жаль, ресурси наших вояків не безмежні. Люди, які сплять по 2-3 години на добу вже тиждень, потребують відпочинку. Як би не шарашив адреналін, організм втомлюється рано чи пізно. Техніка обслуговування та ремонту. Рано чи пізно, наші війська стануть та будуть формувати лінію оборони. Це нормально і невідворотно в даних реаліях. Вони і так зробили неможливе.

Маю дуже велику надію, що нікому з воєначальників, засліплених успіхом та лаврами переможців, не прийде в голову розвивати далі успіх тоді, коли це вже буде неможливим та виснажувати підрозділи та людей в нуль. До цього таких речей не спостерігалося, але ми живемо в мінливому світі. В якому піддаються емоціям частіше ніж того хотілося б. В перемоги багато батьків. А між успіхом та поразкою… Закон маятника.

А нам з вами робити своє та готуватися до надскладної зими, в якій лінія фронту буде трошки далі від наших домівок. Але вона поряд. І ця лінія фронту захищає нас від того, що ми побачили і ще побачимо на звільнених від окупантів територіях.

Доброго ранку, Незламні.
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16.09.2022 12:18 Ответить
Это была локальная операция на одном из участков фронта...всего лишь...если быть объективными...разведка Украины переиграла крыс путлера...одним фейком...идём на Херсон...крысы поверили и перебросили даже из Дамбасса своих крыс... дальнейшие события показали что в районе Харьковской области ВСУ явно не ждали...
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16.09.2022 12:19 Ответить
Никакого фейка не было, была старая, как мир классика, отвлекающий вспомогательный удар и основной на главном направлении, где никто не ждал. Впрочем, на Херсонском даже удалось вклиниться в оборону противника на нескольких участках достаточно глубоко. И продолжать истощать его резервы и запасы, а снабжение там по ниточкам идёт и вертолетами.
Так, что на Херсонском рано или поздно тоже рашистам придётся отступать.
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16.09.2022 12:30 Ответить
Как там Борис Джонсон ?
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16.09.2022 12:19 Ответить
Джонсон пишет книгу..типа "Фактор Черчилля" номер два...як я спасав Ukraineот крыс мавзолейных 💙💛🕊️👍
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16.09.2022 12:25 Ответить
Як би ви краще допомагали важкою наступальною зброєю, той шлях не був би таким догвим.
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16.09.2022 12:38 Ответить
нарципан.Як його друган Дерьмак
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16.09.2022 12:57 Ответить
Це той вискочив, що без кінця кричить, - аби не було ескалації
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16.09.2022 13:34 Ответить
Пока орки будут иметь возможность свободно обстреливать Харьков и разрушать его, война не закончится.
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16.09.2022 14:55 Ответить
 
 