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"Генпрокурор "ЛНР" Горенко и его "заместительница" Стегленко уничтожены в результате взрыва в оккупированном Луганске. ВИДЕО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв в здании "генпрокуратуры "ЛНР".

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что место взрыва оцепили. Роспропаганда сообщает о жертвах в результате взрыва.

СМИ РФ со ссылкой на источники сообщили, что взрыв произошел в кабинете генерального прокурора.

РБК сообщает, что "генпрокурор" Сергей Горенко уничтожен в результате взрыва. Информацию также подтвердил так называемый "помощник главы МВД".

Сообщается, что ликвидирован также "заместитель генпрокурора" Екатерина Стегленко.

Читайте: В Луганске семьи принудительно мобилизованных устроили бунт возле воинской части, оккупанты говорят, что "ситуация под контролем", - Гайдай

Генпрокурор ЛНР Горенко и его заместительница Стегленко уничтожены в результате взрыва в оккупированном Луганске 01
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Топ комментарии
+77
У бандитской группировки есть своя генпрокуратура?
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16.09.2022 12:17
+49
"У будь-якої країни є своя мафія... І лише у російської мафії є своя країна..."
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16.09.2022 13:20
+42
Сьогодні день бавовни.
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16.09.2022 12:17
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Страница 2 из 2
Так Оля или все таки Ваня? Не понял?
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16.09.2022 14:06 Ответить
їх 8 років обстрілювали, не дивно, що вибухнуло, але дивно, що тільки зараз...
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16.09.2022 13:49 Ответить
генпракурор лугандоніі і его заместітель атріцательно жівіе.....
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16.09.2022 13:52 Ответить
На концерт кабздона попрямували.Бистримі скачкамі.
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16.09.2022 14:00 Ответить
Вони просто заскучали за кораблем і пішли на ху....
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17.09.2022 07:39 Ответить
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16.09.2022 14:01 Ответить
"Мені подобається"
Брові. ...адські.
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16.09.2022 14:09 Ответить
Пан МАРАТ! За брові Вам РЕСПЕКТ! Заржав!
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16.09.2022 18:41 Ответить
дякую
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16.09.2022 19:03 Ответить
Ему было только в мультиках сниматься!
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16.09.2022 14:15 Ответить
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16.09.2022 14:24 Ответить
а що....схожий!
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16.09.2022 19:22 Ответить
Пошто безобидного детского любимца обидели?)
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16.09.2022 21:09 Ответить
Ліцо нє обєзображенноє інтєллєктом.
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16.09.2022 15:04 Ответить
и не отягощённое
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16.09.2022 21:13 Ответить
Результат отрицательного отбора кадров пролетарского происхождения: можно быть уверенным на все 100 %, что прадед этого быдляцкого прокурора в 1919 году воевал в красных отрядах Ворошилова против независимой Украины.
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17.09.2022 03:59 Ответить
этот чел, скорее всего, ромского происхождения. Сильно уж смахивает.
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17.09.2022 07:54 Ответить
Сколько себя помню, ни одного цыгана среди сотрудников прокуратуры не только не видел, но даже и никогда не слышал, чтобы за последние 100 лет цыгане были прокурорами, тем более в генеральских чинах.
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18.09.2022 02:14 Ответить
яка інтелігентна морда,справжня свинособака.
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16.09.2022 20:08 Ответить
Замочили!!!
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16.09.2022 21:33 Ответить
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16.09.2022 22:19 Ответить
Тікай кацапский мотлох! Тікай! Як що встигнеш, звичайно.
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16.09.2022 14:01 Ответить

Телеграмм-каналы распространяют видео,
на котором гауляйтер Херсонщины стремоусов рыдает после удара по зданию администрации оккупантов.

https://t.me/FastFocus/31843

живучая падла...
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16.09.2022 14:01 Ответить
Вася! То він "ридає" не тому, що йому загиблого жаль, а тому, що відчуває - він - НАСТУПНИЙ!!!
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16.09.2022 14:07 Ответить
а я думаю истерика шо пока еще шкуру продажную спас...случайно...
(ну первое предупреждение уже есть.... или "черная метка")))
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16.09.2022 14:12 Ответить
Недолго мучилась Катюха
Кишки развесив по кустах
Её разорванная дупа
Три дня внушала птичкам страх
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16.09.2022 17:39 Ответить
Лютий 2022: "прокурору" далі стрєльнуть з Д-30 по Станиці Луганській
Вересень 2022: "прокурора" стрєльнули самого ув Луганську
https://t.me/operativnoZSU/42143
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16.09.2022 14:57 Ответить
відстрілявся дурний козел.
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16.09.2022 20:08 Ответить
Только что прочитал "Ромео и Джульету" вот и плачет...
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16.09.2022 22:35 Ответить
Навіщо тратити ********** на цей непотріб. Яка з них користь була для окупантів? Краще знищити пару танків або складів. Ці потвори самі утекли б
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16.09.2022 14:03 Ответить
Що значить утекли?
А справедлива і невідворотна кара як? Грабували, гвалтували, і в світле майбутнє кудись під рАААстов? Не буде цього!
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16.09.2022 14:56 Ответить
Черти в аду прокурору с такой фамилией особенно горяченькой смолы в котел нальют.
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16.09.2022 14:04 Ответить
Заступниця? А чего ж у неё записная книжка даже нелистаная? Почему в ней нет ни одной записи? Отак они и работают. Только на фото.
Работали. Отработались...
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16.09.2022 14:08 Ответить
Невзоров жжот

🖍 Все правда. Погиб, но это мелочи. Примечательно, что оторвало ту самую правую руку,в которую ракетчики ВСУ и целились. Отметим, что этой рукой горенко подписывал приговоры «азовцам» и добровольцам из Европы и Америки. Правда, и оторванная, рука прокурора долго ползала по кабинету, везде ставя подписи.
Невзоров
@nevzorovtv
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16.09.2022 14:10 Ответить
Непоганий спосіб боротьби з колабораціонізмом.
Та й проти корупції ніби нічого, підійшов би.
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16.09.2022 14:10 Ответить
Сейчас следователи с уверенностью могут сказать лишь одно-стегленко откусила горенку кое-что при взрыве. "Работали с документами" так сказать. Следствие продолжается. Виновные из местной котельной понесут суровое наказание)
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16.09.2022 14:11 Ответить
такое еще пишут:

С прокурором этим, больше похоже на ликвидацию ненужных свидетелей. Может сбежать собирался. Или опять спектакль
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16.09.2022 14:13 Ответить
Говорят, такое дерьмо не тонет. Поэтому его нужно закапывать.
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16.09.2022 15:56 Ответить
но нам итак сойдет.. главное что окочурились....
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16.09.2022 18:30 Ответить
Кабздон в аду сейчас получает больше денег за билеты чем при жизни, атм просто аншлаг за аншлагом
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16.09.2022 14:13 Ответить
Окупанти заявляють, що вбито заступника "глави" Бердянська

сьогодні просто празник якийсь....
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16.09.2022 14:14 Ответить
Бердянськ підримав челенж!
У Бердянську вбито заступника голови «адміністрації» міста та його дружину, повідомляють окупанти
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16.09.2022 14:27 Ответить
дружина Людмила, очолювала "міську виборчу комісію з проведення референдуму".
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16.09.2022 14:30 Ответить
Прям Руслан и Людмила- відправилися к ****** матери разом! Романтік!
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16.09.2022 17:41 Ответить
Парочка думала, что жирные места в городе получили, а получили места на концерт Кобздона на галерке
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16.09.2022 17:22 Ответить
Щось я давно не чув amnesti international про неправильне ведення війни зі сторони України-не платять?
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16.09.2022 14:52 Ответить
Сьогодні свято якесь?)))
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16.09.2022 14:54 Ответить
Ползали перед кацапами,а сегодня и полетели! Летать лучше,чем ползать!
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16.09.2022 14:55 Ответить
они утонули
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16.09.2022 14:59 Ответить
Не утонули а отрицательно всплыл
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16.09.2022 19:36 Ответить
Красивая баба--- такие только в шахтерских местах бывают. Бру- нетка, антрацит!
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16.09.2022 15:05 Ответить
А прокукурва луганди чимось схожа на суку поклонську з крисма.
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16.09.2022 15:06 Ответить
Пилять, у цієї "прокуратури" тіпа веб-сайт у домені .su. Гепееленер дот су.ка.##ять

Ні, це не колхоз звірів, і не тераріум, навіть не парк Юрського періоду. Це щось значно гірше.
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16.09.2022 15:24 Ответить
Це був бракований кондиціонер....
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16.09.2022 15:27 Ответить
Не ******* чомусь кондиціонери лугандонів
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16.09.2022 15:29 Ответить
Ось так лнр днр буде зі вс іма колоборантами ,ви суки принесли війну дорога в вас одна як в так званого прокурора
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16.09.2022 15:42 Ответить
Ой яка "сумна" та гарна новина! Це ті шо засудиили Британських доброволців до страти? Ну що ж, гарне попередження від британської МІ6
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16.09.2022 15:52 Ответить
Яка сумна новина.
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16.09.2022 15:52 Ответить
У этих террористов опять неприятности на работе
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16.09.2022 15:54 Ответить
енот ты где? сразу двое можно и станцевать))
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16.09.2022 16:03 Ответить
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16.09.2022 17:21 Ответить
тільки зірочки від пагонів залишились
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16.09.2022 16:24 Ответить
Заместительницу так и похоронят с членом во рту?
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16.09.2022 16:26 Ответить
добра новина.
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16.09.2022 16:32 Ответить
Такая морда не могла не треснуть.
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16.09.2022 16:46 Ответить
А чого так мало золотих колєц, можна ж було на кожен палець?
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16.09.2022 16:59 Ответить
Прокурор розбирав у кабінеті протитанкову гранату, але щось пішло не так ?
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16.09.2022 17:02 Ответить
Собаці собача смерть ⁉️
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16.09.2022 17:16 Ответить
Не скорбим и не скучаем...
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16.09.2022 18:42 Ответить
Кто следующий ? Голосую за Пушилина.
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16.09.2022 19:35 Ответить
Сьогодні такий день гарний був... вечерня прогулянка із задоволенням.


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16.09.2022 20:00 Ответить
Отэленерились
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16.09.2022 20:05 Ответить
Дааа, девушке бы жить да жить... Не снюхалась бы с орками, была бы жива. Скорее всего.
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16.09.2022 20:52 Ответить
Тут ещё вопрос, кто кого, взрывное устройство подорвало его, или он собой подорвал взрывное устройство
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16.09.2022 21:37 Ответить
День хороших новостей! И бункерный дед похоже поплыл😁
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16.09.2022 22:35 Ответить
Большая ошибка в кабинете демонстрировать заместительнице взрывное устройство. Налицо грубое нарушение трудовой дисциплины. Лох чилийский ...
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16.09.2022 23:46 Ответить
Это может сами россияне его долбанули..лишний свидетель им не нужен. Зачищают.
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17.09.2022 05:32 Ответить
это ..внутренние разборки.. в лугандоне под диктовку нашего спецназа
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17.09.2022 07:06 Ответить
ой знов палять у невідведених місцях - погана звичка, перейнята в кацапів . але з ким поведешся...
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17.09.2022 07:49 Ответить
тьху! що ж ця тварина(соррі тварини) нагадує?... Вєнєдіктаваю?
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17.09.2022 08:25 Ответить
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