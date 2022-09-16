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"Генпрокурор "ЛНР" Горенко и его "заместительница" Стегленко уничтожены в результате взрыва в оккупированном Луганске. ВИДЕО (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв в здании "генпрокуратуры "ЛНР".
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что место взрыва оцепили. Роспропаганда сообщает о жертвах в результате взрыва.
СМИ РФ со ссылкой на источники сообщили, что взрыв произошел в кабинете генерального прокурора.
РБК сообщает, что "генпрокурор" Сергей Горенко уничтожен в результате взрыва. Информацию также подтвердил так называемый "помощник главы МВД".
Сообщается, что ликвидирован также "заместитель генпрокурора" Екатерина Стегленко.
Топ комментарии
+77 Garry Grant
показать весь комментарий16.09.2022 12:17
+49 Яр Холодний
показать весь комментарий16.09.2022 13:20
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показать весь комментарий16.09.2022 12:17
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Брові. ...адські.
Телеграмм-каналы распространяют видео,
на котором гауляйтер Херсонщины стремоусов рыдает после удара по зданию администрации оккупантов.
https://t.me/FastFocus/31843
живучая падла...
(ну первое предупреждение уже есть.... или "черная метка")))
Кишки развесив по кустах
Её разорванная дупа
Три дня внушала птичкам страх
Вересень 2022: "прокурора" стрєльнули самого ув Луганську
https://t.me/operativnoZSU/42143
А справедлива і невідворотна кара як? Грабували, гвалтували, і в світле майбутнє кудись під рАААстов? Не буде цього!
Работали. Отработались...
🖍 Все правда. Погиб, но это мелочи. Примечательно, что оторвало ту самую правую руку,в которую ракетчики ВСУ и целились. Отметим, что этой рукой горенко подписывал приговоры «азовцам» и добровольцам из Европы и Америки. Правда, и оторванная, рука прокурора долго ползала по кабинету, везде ставя подписи.
Невзоров
@nevzorovtv
Та й проти корупції ніби нічого, підійшов би.
С прокурором этим, больше похоже на ликвидацию ненужных свидетелей. Может сбежать собирался. Или опять спектакль
сьогодні просто празник якийсь....
У Бердянську вбито заступника голови «адміністрації» міста та його дружину, повідомляють окупанти
.ка.##ятьНі, це не колхоз звірів, і не тераріум, навіть не парк Юрського періоду. Це щось значно гірше.