Бельгия готовит военную помощь Украине на 12 млн евро: Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо
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Бельгия планирует предоставить дополнительную военную помощь Украине на 12 миллионов евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание De Tijd.
Министр обороны Людовин Дедондер сообщила, что Бельгия хочет доставить новую партию военной помощи Украине, ведущей контрнаступательные действия. Речь идет о крупнокалиберных пулемётах и боеприпасах, а также "нелетальном снаряжении" на зиму.
По словам министра, за последние недели украинской армии удалось отвоевать у россиян солидный кусок территории, чему можно только аплодировать.
"Но мы должны быть осторожными, россияне еще могут увеличить свою мощь. Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо, и мы продолжим это делать", - сказала Дедондер.
В пятницу правительство Бельгии утвердит новый пакет военной помощи в размере 12 миллионов евро в дополнение к предыдущей помощи в размере 45 миллионов евро. По словам Дедондер, это необходимо сделать срочно, поскольку зима приближается.
"Приближаются зимние месяцы с холодом, грязью и морозом. В таких условиях трудно достичь прогресса. Линия фронта должна двигаться. В начале 2023 года Бельгия также предоставит машины скорой помощи и грузовики для медицинской эвакуации", - сказала Дедондер.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около $600 миллионов военной помощи.
В новый пакет помощи США Украине на сумму до 600 млн долларов войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметровых пушек.
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А вот Германия считает, что не на часі. Двум РСЗВ приходится радоваться, и то неизвестно, когда их дадут и сколько к ним будет снарядов.
Чтоб им так НАТО помогало! Кацапская агентура там прочно засела во всех эшелонах, сначала был Шрёдер, потом Меркель, теперь Шольц. Германию во ВМВ не только денацифицировали, но и превратили в сучку россии.
В том, что Шольц загубил все начинания по передаче Украине современного наступательного вооружения (танков, например) - виноват Шольц.
И интересная логика. Получается, если к врачу придёт пациент, который по собственной глупости почти полностью отрубил себе руку - врач должен обработать рану перекисью и отправить пациента самого проводить остальные процедуры, дескать, сам рубанул - сам пусть и пришивает обратно.
Да, Украина по глупости выбрала такую власть, которая почти полностью отрубила ей военный потенциал (на самом деле, отрубание началось ещё с Кравчука и ненадолго прекратилось, пока был Порошенко). Но с 24.02.2022 Украина показывает полную готовность бороться за себя и с 24.02.2022 молит о помощи тех, кто способен помочь.
Вы в данной ситуации призываете страны НАТО послать Украину нах** только из-за прошлой ошибки в выборе? "Вот у нас склады с хлебом, которого хватит на 10 лет вперёд и у нас есть хлебзаводы, чтобы восполнить любое количество переданного хлеба, но вы, падлы, сдыхайте с голоду, потому что сами себе не заготовили хлеба, а мы вам ничего не обязаны".
И у челика всё это прекрасно укладывается в голове. И таких, походу, там большинство, потому нам вместо современных БМП дали советское барахло, потому вместо современных танков - сами знаете.