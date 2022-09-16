Бельгия готовит военную помощь Украине на 12 млн евро: Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо

Бельгия планирует предоставить дополнительную военную помощь Украине на 12 миллионов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание De Tijd.

Министр обороны Людовин Дедондер сообщила, что Бельгия хочет доставить новую партию военной помощи Украине, ведущей контрнаступательные действия. Речь идет о крупнокалиберных пулемётах и ​​боеприпасах, а также "нелетальном снаряжении" на зиму.

По словам министра, за последние недели украинской армии удалось отвоевать у россиян солидный кусок территории, чему можно только аплодировать.

"Но мы должны быть осторожными, россияне еще могут увеличить свою мощь. Нам нужно поддерживать украинцев больше, чем когда-либо, и мы продолжим это делать", - сказала Дедондер.

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В пятницу правительство Бельгии утвердит новый пакет военной помощи в размере 12 миллионов евро в дополнение к предыдущей помощи в размере 45 миллионов евро. По словам Дедондер, это необходимо сделать срочно, поскольку зима приближается.

"Приближаются зимние месяцы с холодом, грязью и морозом. В таких условиях трудно достичь прогресса. Линия фронта должна двигаться. В начале 2023 года Бельгия также предоставит машины скорой помощи и грузовики для медицинской эвакуации", - сказала Дедондер.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около $600 миллионов военной помощи.

В новый пакет помощи США Украине на сумму до 600 млн долларов войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметровых пушек.