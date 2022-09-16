РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6174 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3 005 41
петиция (325) Атрошенко (77)

Под петицией о прекращении давления на мэра Чернигова Атрошенко поставили подписи более 25 тысяч человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

атрошенко

Петиция с требованием прекратить политическое давление на мэра Чернигова Владислава Атрошенко, размещенная на сайте Президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, как Чернигов, городов. Этого требует общество. Этого требует страна. Черниговцы ждут Вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ждут, что Вы останетесь с людьми и не примете политических интриг подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть сообща должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не друг против друга, а за Украину!" – говорится в петиции.

Под петицией о прекращении давления на мэра Чернигова Атрошенко поставили подписи более 25 тысяч человек 01

Поводом для подачи петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом.

Также читайте: НАПК составило в отношении мэра Чернигова Атрошенко два протокола

Автор петиции, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако поблагодарил украинцев за поддержку петиции.

"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов – это больше, чем мощный сигнал центральной власти о важных вещах. О том, что Черниговская громада возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Громада возмущена, что, отбив нападение рашистов, вынуждена отражать нападения "чекистов", которым с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там самостоятельное местное самоуправление. Возмущена тем, что спецслужбы бегают по фитнес-клубам, чтобы создать фейк-сенсацию со Скабеевой, вместо того, чтобы защищать нашу землю. Возмущена, что сейчас притеснения и преследования идут со стороны тех, кто отсиживался в европейских или западноукраинских "котлах", пока Чернигов воевал с орками", - написал Ломако.

Раньше сообщалось, что летом мэра Чернигова, несмотря на наличие всех разрешительных документов, не выпустили из Украины в Польшу, где он должен был подписывать соглашение о предоставлении Чернигову помощи на восстановление после войны. В начале сентября, по информации СМИ, сотрудники СБУ устроили провокацию в одном из фитнес-клубов Чернигова, включив по телевизору в спортзале ролик с выступлением российской пропагандистки Скабеевой и пытаясь обвинить в этом руководство города. 15 сентября представители НАПК в городском совете вручили Владиславу Атрошенко админпротокол из-за того, что водитель городского головы во время войны пересек государственную границу на автомобиле Атрошенко, имея официальное разрешение, и вернулся. Они видят в этом конфликт интересов.

Также читайте: В начале войны эти "воины" служили в "батальоне Монако", а теперь давят на Атрошенко, – горсовет Чернигова

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
допоки на Банковій хазяйнуватиме головка ЄрZе і зелена прислуга урода-наркомана - доти всі такі петиції можете повішати в нужнику.
Багато допомогла така петиція у випадку з Корбаном? - ну, ладно, вона ще нещодавно була подана і підписана... А чи багато допомогла петиція про повернення до Т2 проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо?

Ото ж бо воно.
Потрібно спочатку вирішувати головну проблему; і вже потім - її наслідки.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:54
+12
Там зелені хотвли бачити свою людину , а народ обрав Атрошенка , от і Банкова давно точить зуби проти нього 😠
показать весь комментарий
16.09.2022 13:54
+9
и фигли с этой вашей петиции толку? демократические методы с этой властью исчерпаны.....
показать весь комментарий
16.09.2022 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
допоки на Банковій хазяйнуватиме головка ЄрZе і зелена прислуга урода-наркомана - доти всі такі петиції можете повішати в нужнику.
Багато допомогла така петиція у випадку з Корбаном? - ну, ладно, вона ще нещодавно була подана і підписана... А чи багато допомогла петиція про повернення до Т2 проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо?

Ото ж бо воно.
Потрібно спочатку вирішувати головну проблему; і вже потім - її наслідки.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:54 Ответить
"проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо" - це лише Ваша думка.
А так це просто рекламні канали Порошенка.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:03 Ответить
ну-ка, подлячний ти ботяра, спростуй моє твердження, що телеканали 5-й, Прямий та Еспресо є "проукраїнськими, продержавницькими патріотичними"?!

І що ти розумієш під рекламою політичних діячіів?
показать весь комментарий
16.09.2022 14:13 Ответить
"подлячний ти ботяра" - це прихильники Порошенка?

"

№22/141456-еп
Про відновлення трансляції телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" у цифровій мережі Т2

259
голосів з
25000 необхідних

Не підтримано
Архівна

Збір підписів завершено"
показать весь комментарий
16.09.2022 15:07 Ответить
це петиція, яка була організована твоєю ОПою паралельно, щоб відволікти голоси. Традиційна технологія.
Основна петиція, яка започатковувалась журналістами - голоси набрала. Її навіть розглянули, але в кабміні, шмигаль давав пояснення (хоча насправді то була відписка ні про що)
показать весь комментарий
16.09.2022 15:39 Ответить
Аааа... Танцюристу я... заважають.

А Вам що заважає написати номер петиції з сайту президента, яка набрала голоси?
показать весь комментарий
16.09.2022 16:50 Ответить
де я чимось прохопився, що петиція була на сайті президента?
Тому і не наводитиму.
показать весь комментарий
16.09.2022 18:43 Ответить
"А так це просто рекламні канали Порошенка."

Я скажу більше, 5-й і Прямий до 2021 офіційно були у власності Порошенка Можете накидувати на вентилятор

Еспресо зараз у Жеваго, не впевнений в заангажованості до Порошенка
показать весь комментарий
16.09.2022 14:21 Ответить
А цк значно гірше, чим Г+Г у власноті Бородатої бабусі
показать весь комментарий
16.09.2022 16:28 Ответить
Вєсєло живьом!
Через петиції...

Внизу демократія, наверху бздур самозакоханий 😕
показать весь комментарий
16.09.2022 14:23 Ответить
Там зелені хотвли бачити свою людину , а народ обрав Атрошенка , от і Банкова давно точить зуби проти нього 😠
показать весь комментарий
16.09.2022 13:54 Ответить
Атрошенко Владислав Анатолійович
Ввечері 17 вересня 2004 року Владислав Атрошенко, рухаючись за кермом «Mercedes-Benz W140», збив на смерть 69-річного мешканця села Красне. ДТП сталася за 25 метрів від пішохідного переходу, чоловік помер на місці пригоди. За словами Атрошенка, він рухався зі швидкістю 70-80 км/год, ділянка дороги була погано освітлена та не мала попереджувальних знаків, а пішохід з'явився раптово[6][7]. У лютому 2005 кримінальна справа проти Атрошенка була закрита, проти чого протестувала громадянська партія «Пора»
На парламентських виборах 2012 року був обраний депутатом Верховної Ради України VII скликання по виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши 40,63 % голосів виборців
16 січня 2014 року голосував у складі фракції Партії регіонів за диктаторські закони, які обмежували свободу та Конституцію України. Пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосував

2015 року висунутий кандидатом в мери міста Чернігова від партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» на місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня.

Зайняв друге місце за кількістю голосів після чинного мера Олександра Соколова і пройшов у другий тур, який відбувся 15 листопада 2015 року. Атрошенка звинувачують у підкупі виборців через власний благодійний фонд «Поліський оберіг»[15][16][17]. Матеріальну допомогу від фонду роздавали через 4 офіси у Чернігові[18]. Роздавали 300 гривень.[19] Біля офісів збиралися черги у сотні людей. У прес-релізі фонд повідомив, що роздав матеріальної допомоги 12 834 мешканцям Чернігова, що більше за кількість чернігівців, які отримали допомогу у Соколова[20]. На виборах 15 листопада Комітет виборців України зафіксував значну кількість виборців із паспортами зі штрих-кодами. Чернігівський «Пік» це пов'язує із підкупом Атрошенком виборців. Гроші обіцяли заплатити тим, у кого буде штрих-код[21][22][23]. 14 листопада поліція відкрила 2 справи щодо підкупу виборців

Сюр
показать весь комментарий
16.09.2022 13:55 Ответить
і Корбан, ("однопартієць" Атрощенка і бені ще в 2015-му) - сидів "не за так".

Але проблема тут в іншому: запросто так по беспредєлу пресувати навіть злочинця не можна.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:07 Ответить
Проблема в тому що він має сидіти, а не займати цю посаду. Це сюр
показать весь комментарий
16.09.2022 14:12 Ответить
засуди, і буде сидіти. Тільки - по Закону. По всій процедурі.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:14 Ответить
Тобто якщо пішохід порушивши правила др загинув, то обов'язково треба сажати водія, який не встиг зреагувати?
показать весь комментарий
16.09.2022 16:58 Ответить
Ще раз повторюю. Я не суддя і не прокурор. А інші факти з життя атрошенка вас не бентежать?
показать весь комментарий
16.09.2022 17:13 Ответить
Я не знаю про інші факти. Якщо "не суддя і не прокурор" каже "Проблема в тому що він має сидіти", то хто ви тоді як не п..н?
показать весь комментарий
16.09.2022 19:02 Ответить
Я мав на увазі дтп. Сидіти він має за голосування за диктаторські закони. Вам варто задуматися чому ви захищаєте такого чорта.
показать весь комментарий
16.09.2022 19:15 Ответить
тоді і писати треба конкретніше і з посиланням на факти, якщо такі заяви робите. я думав що малося на увазі дтп тільки. про закони що?
показать весь комментарий
16.09.2022 19:24 Ответить
А що не зрозуміло про диктаторські закони?
показать весь комментарий
16.09.2022 19:25 Ответить
не про закони самі по собі. Якби ти написав нормально - за що по-твоєму потрібно сажати Атрощенка, з посиланнями на факти. Бо серйозні закидони передбачають якісь серйозні аргументи. А так як ти пишеш просто якісь возгласи, то тільки срач починається тоді.
показать весь комментарий
16.09.2022 19:38 Ответить
Ааа, все ясно. Ти з тих людей що кричать про зраду в омані.
показать весь комментарий
16.09.2022 19:48 Ответить
Звідки злямзяв цю дезу? У ОПі Дермака? Або, чи не ти той чекіст з фітнес-клубу?Тут через слово правда- неправда
показать весь комментарий
16.09.2022 14:16 Ответить
В тебе опа замість голови. Ця інформація є у вільному доступі вже багато років. Для початку це навіть на всратій вікіпедії є. Але можеш провести власне дослідження, якщо спростуєш щось я вибачусь.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:19 Ответить
так у вільному доступі є інформація про нещодавню ДТП "з-за участі" (зрозуміло, чому в лапках) зі смертю потерпілого від олігарха Ярославського. То що, сидить винуватець?

До речі, "в часи бариги" аналогічна ДТП була "з-за участі" олігарха Димінського. Через ту ж саму "інформацію у вільному доступі" про деталі не нагадуватиму... Але ж яка різниця в становищі одного та іншого олігархів!
показать весь комментарий
16.09.2022 14:43 Ответить
Диминській здається втік з України. Я не є суддя або прокурор. Я показую за яку людину збирають підписи. З таким успіхом можна почати збирати за медведчука. Це сумно що в нас люди такі дурні, їх меншає але вони ще є.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:47 Ответить
Опа в тебе замість чоловічої гідності. Я живу в Чернігові, і знаю , що Атрощенко зробив для нашого міста. Рівних йому мерів не було, і підтримки такої, як в нього, ні в кого не було Чому таке однобоке викривлення інформації? Один негатив, нічого позитивного? Чому таке намагання переконати всіх в його злодійствах? Сидиш на сайті під цим постом півдня, як на роботі, всіх намагаєшся переконати, відповіді строчиш на захист дій зелених гнид.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:51 Ответить
Мені переконувати не треба нікого. Все що написав це факт. Як ви думаєте Садовий хороший мер?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:08 Ответить
и фигли с этой вашей петиции толку? демократические методы с этой властью исчерпаны.....
показать весь комментарий
16.09.2022 13:55 Ответить
Бубачка продовжує розправу на опонентами.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:57 Ответить
Вірніше над тими хто вистояв
показать весь комментарий
16.09.2022 13:58 Ответить
Поки що "зе" збирає український жар, котрий обов'язково буде жарити "зелених зрадників" України і її народу. Нікуди їм від цього не дітися
показать весь комментарий
16.09.2022 14:26 Ответить
от странные какие-то... С Корбаном прекрасно же всё получилось, можно было и с Атрощенко такое провернуть.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:59 Ответить
Бубочка продолжает читать с суфлера что ему напишут.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:01 Ответить
Органчик...

Салтикова-Щедрина
показать весь комментарий
16.09.2022 14:28 Ответить
Патріотів якщо московські воші не загризли, то малороські гниди закусають....
показать весь комментарий
16.09.2022 14:27 Ответить
ваЗЕлиновская Мразь пошел на Х..Й в месте мо своим Гнилым чаусом!!!
показать весь комментарий
16.09.2022 14:43 Ответить
Тиснути треба не тільки на Атрошенко, а й на всіх, включно з Зеленським...а то вони вуздечкі попутали зовсім, думають, що вони богі...
показать весь комментарий
16.09.2022 15:17 Ответить
Треба розділити "хто який був" і "хто який є". І Корбан, і Атрошенко зараз займаються
потрібними справами. Методи розправи влади з "опонентами" виглядають потворними.
Одного не впустили, бо він уже не громадянин України, другого - не випустили, бо
призивного віку. Здається, ЗеОПівська влада готує для держави такий сценарій, після
реалізації якого доведеться визнати, що "Україна не відбулась". Менше сварімся,
відділяємо зерна від сміття. Слава Україні!
показать весь комментарий
16.09.2022 15:52 Ответить
Зелена банда прирекла країну на сотні тисяч жерт, розоріння, але продовжує переслідувати своїх опонентів. Їм насрати на зруйновані будинки чернігівчан, де люди будуть взику жити. Не дали виїхати за кордон до партнерів, домовитися про відновлення міста. Їм головне Атрощенка і далі переслідувати незаконно. Зате крадіям гуманітарки і зрадникам - ордени.
показать весь комментарий
16.09.2022 16:03 Ответить
 
 