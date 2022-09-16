Под петицией о прекращении давления на мэра Чернигова Атрошенко поставили подписи более 25 тысяч человек
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Петиция с требованием прекратить политическое давление на мэра Чернигова Владислава Атрошенко, размещенная на сайте Президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, как Чернигов, городов. Этого требует общество. Этого требует страна. Черниговцы ждут Вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ждут, что Вы останетесь с людьми и не примете политических интриг подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть сообща должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не друг против друга, а за Украину!" – говорится в петиции.
Поводом для подачи петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом.
Автор петиции, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако поблагодарил украинцев за поддержку петиции.
"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов – это больше, чем мощный сигнал центральной власти о важных вещах. О том, что Черниговская громада возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Громада возмущена, что, отбив нападение рашистов, вынуждена отражать нападения "чекистов", которым с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там самостоятельное местное самоуправление. Возмущена тем, что спецслужбы бегают по фитнес-клубам, чтобы создать фейк-сенсацию со Скабеевой, вместо того, чтобы защищать нашу землю. Возмущена, что сейчас притеснения и преследования идут со стороны тех, кто отсиживался в европейских или западноукраинских "котлах", пока Чернигов воевал с орками", - написал Ломако.
Раньше сообщалось, что летом мэра Чернигова, несмотря на наличие всех разрешительных документов, не выпустили из Украины в Польшу, где он должен был подписывать соглашение о предоставлении Чернигову помощи на восстановление после войны. В начале сентября, по информации СМИ, сотрудники СБУ устроили провокацию в одном из фитнес-клубов Чернигова, включив по телевизору в спортзале ролик с выступлением российской пропагандистки Скабеевой и пытаясь обвинить в этом руководство города. 15 сентября представители НАПК в городском совете вручили Владиславу Атрошенко админпротокол из-за того, что водитель городского головы во время войны пересек государственную границу на автомобиле Атрошенко, имея официальное разрешение, и вернулся. Они видят в этом конфликт интересов.
Пожалуйста, подождите...
Багато допомогла така петиція у випадку з Корбаном? - ну, ладно, вона ще нещодавно була подана і підписана... А чи багато допомогла петиція про повернення до Т2 проуцраїнських продержавницьких патріотичних телеканалів 5-го, Прямого та Еспресо?
Ото ж бо воно.
Потрібно спочатку вирішувати головну проблему; і вже потім - її наслідки.
А так це просто рекламні канали Порошенка.
І що ти розумієш під рекламою політичних діячіів?
"
№22/141456-еп
Про відновлення трансляції телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" у цифровій мережі Т2
259
голосів з
25000 необхідних
Не підтримано
Архівна
Збір підписів завершено"
Основна петиція, яка започатковувалась журналістами - голоси набрала. Її навіть розглянули, але в кабміні, шмигаль давав пояснення (хоча насправді то була відписка ні про що)
А Вам що заважає написати номер петиції з сайту президента, яка набрала голоси?
Тому і не наводитиму.
Я скажу більше, 5-й і Прямий до 2021 офіційно були у власності Порошенка Можете накидувати на вентилятор
Еспресо зараз у Жеваго, не впевнений в заангажованості до Порошенка
Через петиції...
Внизу демократія, наверху бздур самозакоханий 😕
Ввечері 17 вересня 2004 року Владислав Атрошенко, рухаючись за кермом «Mercedes-Benz W140», збив на смерть 69-річного мешканця села Красне. ДТП сталася за 25 метрів від пішохідного переходу, чоловік помер на місці пригоди. За словами Атрошенка, він рухався зі швидкістю 70-80 км/год, ділянка дороги була погано освітлена та не мала попереджувальних знаків, а пішохід з'явився раптово[6][7]. У лютому 2005 кримінальна справа проти Атрошенка була закрита, проти чого протестувала громадянська партія «Пора»
На парламентських виборах 2012 року був обраний депутатом Верховної Ради України VII скликання по виборчому округу № 206. За результатами голосування отримав перемогу набравши 40,63 % голосів виборців
16 січня 2014 року голосував у складі фракції Партії регіонів за диктаторські закони, які обмежували свободу та Конституцію України. Пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосував
2015 року висунутий кандидатом в мери міста Чернігова від партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» на місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня.
Зайняв друге місце за кількістю голосів після чинного мера Олександра Соколова і пройшов у другий тур, який відбувся 15 листопада 2015 року. Атрошенка звинувачують у підкупі виборців через власний благодійний фонд «Поліський оберіг»[15][16][17]. Матеріальну допомогу від фонду роздавали через 4 офіси у Чернігові[18]. Роздавали 300 гривень.[19] Біля офісів збиралися черги у сотні людей. У прес-релізі фонд повідомив, що роздав матеріальної допомоги 12 834 мешканцям Чернігова, що більше за кількість чернігівців, які отримали допомогу у Соколова[20]. На виборах 15 листопада Комітет виборців України зафіксував значну кількість виборців із паспортами зі штрих-кодами. Чернігівський «Пік» це пов'язує із підкупом Атрошенком виборців. Гроші обіцяли заплатити тим, у кого буде штрих-код[21][22][23]. 14 листопада поліція відкрила 2 справи щодо підкупу виборців
Сюр
Але проблема тут в іншому: запросто так по беспредєлу пресувати навіть злочинця не можна.
До речі, "в часи бариги" аналогічна ДТП була "з-за участі" олігарха Димінського. Через ту ж саму "інформацію у вільному доступі" про деталі не нагадуватиму... Але ж яка різниця в становищі одного та іншого олігархів!
Салтикова-Щедрина
потрібними справами. Методи розправи влади з "опонентами" виглядають потворними.
Одного не впустили, бо він уже не громадянин України, другого - не випустили, бо
призивного віку. Здається, ЗеОПівська влада готує для держави такий сценарій, після
реалізації якого доведеться визнати, що "Україна не відбулась". Менше сварімся,
відділяємо зерна від сміття. Слава Україні!