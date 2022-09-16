Под петицией о прекращении давления на мэра Чернигова Атрошенко поставили подписи более 25 тысяч человек

Петиция с требованием прекратить политическое давление на мэра Чернигова Владислава Атрошенко, размещенная на сайте Президента Украины, за два месяца собрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемый Владимир Александрович! Сегодня центральные и местные власти должны работать вместе для ускорения нашей победы и восстановления разрушенных, как Чернигов, городов. Этого требует общество. Этого требует страна. Черниговцы ждут Вашего беспристрастного и взвешенного решения. Ждут, что Вы останетесь с людьми и не примете политических интриг подчиненных. Сегодня как никогда нужно единство. Центральная и местная власть сообща должны отвечать на вызовы, перед которыми стоит государство. Воевать нужно не друг против друга, а за Украину!" – говорится в петиции.

Поводом для подачи петиции стала информация о намерениях отстранить Атрошенко от управления городом.

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Автор петиции, секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако поблагодарил украинцев за поддержку петиции.

"Спасибо за вашу гражданскую позицию! Более 25 тысяч голосов – это больше, чем мощный сигнал центральной власти о важных вещах. О том, что Черниговская громада возмущена политическими преследованиями Владислава Атрошенко. Громада возмущена, что, отбив нападение рашистов, вынуждена отражать нападения "чекистов", которым с печерских холмов спустили указание "заняться Черниговом", потому что там самостоятельное местное самоуправление. Возмущена тем, что спецслужбы бегают по фитнес-клубам, чтобы создать фейк-сенсацию со Скабеевой, вместо того, чтобы защищать нашу землю. Возмущена, что сейчас притеснения и преследования идут со стороны тех, кто отсиживался в европейских или западноукраинских "котлах", пока Чернигов воевал с орками", - написал Ломако.

Раньше сообщалось, что летом мэра Чернигова, несмотря на наличие всех разрешительных документов, не выпустили из Украины в Польшу, где он должен был подписывать соглашение о предоставлении Чернигову помощи на восстановление после войны. В начале сентября, по информации СМИ, сотрудники СБУ устроили провокацию в одном из фитнес-клубов Чернигова, включив по телевизору в спортзале ролик с выступлением российской пропагандистки Скабеевой и пытаясь обвинить в этом руководство города. 15 сентября представители НАПК в городском совете вручили Владиславу Атрошенко админпротокол из-за того, что водитель городского головы во время войны пересек государственную границу на автомобиле Атрошенко, имея официальное разрешение, и вернулся. Они видят в этом конфликт интересов.

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