Путин ведет войну не только против Украины, но и против всех демократий Запада, эту борьбу он не выиграет, - президент Бундестага Бас

Страны "Группы семи" продолжат оказывать Украине неограниченную поддержку, включая военную, в ее борьбе против РФ за свою территориальную целостность, суверенитет и независимость.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила президент немецкого Бундестага Бербель Бас во время подхода для СМИ в Берлине после конференции глав парламентов группы G7 и Европейского парламента и с участием председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, партнеры по G7, заверили нашего коллегу Руслана Стефанчука в нашей неограниченной поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность, суверенитет и независимость. Украина может рассчитывать на помощь и поддержку с нашей стороны – в военной, гуманитарной, финансовой и политической сферах" , – заявила Басс.

Президент Бундестага подчеркнула, что "речь идет о выживании и независимости Украины и о нашем порядке безопасности в Европе".

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"Путин ведет войну против всех либеральных демократий Запада, и он разрушает при этом свою собственную страну – как морально и экономически, так и политически. И эту борьбу он не выиграет", – добавила она.

Напомним, в Берлине 16 сентября проходит конференция глав парламентов группы G7 и Европейского парламента на тему "Агрессия России против Украины – последствия для новой архитектуры международной безопасности" и "Укрепление демократии посредством политической просветительской работы". Гость конференции – председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Германия председательствует в G7 в 2022 году. Конференции проходят ежегодно с 2000 г., а с 2007 г. в этой конференции также принимают участие лидеры Европейского парламента.

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