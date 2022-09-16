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Путин ведет войну не только против Украины, но и против всех демократий Запада, эту борьбу он не выиграет, - президент Бундестага Бас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бас,бербель

Страны "Группы семи" продолжат оказывать Украине неограниченную поддержку, включая военную, в ее борьбе против РФ за свою территориальную целостность, суверенитет и независимость.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила президент немецкого Бундестага Бербель Бас во время подхода для СМИ в Берлине после конференции глав парламентов группы G7 и Европейского парламента и с участием председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, партнеры по G7, заверили нашего коллегу Руслана Стефанчука в нашей неограниченной поддержке Украины в ее борьбе за территориальную целостность, суверенитет и независимость. Украина может рассчитывать на помощь и поддержку с нашей стороны – в военной, гуманитарной, финансовой и политической сферах" , – заявила Басс.

Президент Бундестага подчеркнула, что "речь идет о выживании и независимости Украины и о нашем порядке безопасности в Европе".

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"Путин ведет войну против всех либеральных демократий Запада, и он разрушает при этом свою собственную страну – как морально и экономически, так и политически. И эту борьбу он не выиграет", – добавила она.

Напомним, в Берлине 16 сентября проходит конференция глав парламентов группы G7 и Европейского парламента на тему "Агрессия России против Украины – последствия для новой архитектуры международной безопасности" и "Укрепление демократии посредством политической просветительской работы". Гость конференции – председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Германия председательствует в G7 в 2022 году. Конференции проходят ежегодно с 2000 г., а с 2007 г. в этой конференции также принимают участие лидеры Европейского парламента.

Также читайте: Неудача России в Украине может испортить планы Си Цзиньпина и Путина о новом миропорядке, – CNN
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Топ комментарии
+7
Гени не воші. Пальцем не задушиш...



Олександр Борознюк

28 August, 10:55
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16.09.2022 14:25
+6
Щи. Без мяса. Приехали в Украину за тысячи километров из Калмыкии. Ближе не нашлось. В стеклянной банке. Стеклянной! В 21-м веке! А может, на самом деле, цель путинской "спецоперации" - это чтобы весь мир увидел всю настоящую "силу" и "мощь" российской орды?
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16.09.2022 14:11
+5
Напередодні конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із послами «Сімки» та ЄС в Україні. Як акцентує партійний сайт Євросолідарності головний меседж, який Порошенко доносив до послів, полягав в істині: чим більше буде зброї буде надано ЗСУ, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна. Одночасно лідер найбільшої опозиційної фракції в Верховній Раді (де, власне, і відбулась зустріч) наголошує про безальтернативність вступу України до НАТО як гарантії захисту Європи від посягань касапського фашизму на її безпеку.

В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
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16.09.2022 14:34
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А що в Україні при зелених є демократія?
Нинішня влада все підмяла під себе
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16.09.2022 14:10 Ответить
Щи. Без мяса. Приехали в Украину за тысячи километров из Калмыкии. Ближе не нашлось. В стеклянной банке. Стеклянной! В 21-м веке! А может, на самом деле, цель путинской "спецоперации" - это чтобы весь мир увидел всю настоящую "силу" и "мощь" российской орды?
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16.09.2022 14:11 Ответить
Ох и бздо сильное от таких харчей! Комары калмыков боятся сильно от этого. Не залетают в спальные места. А мухи зелёные, те наоборот . Такие вот контрасты.
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16.09.2022 17:29 Ответить
Путін веде війну не лише проти України, а проти усіх демократій Заходу, точніше усього Світу.
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16.09.2022 14:14 Ответить
Интересно, куда же они приехали в Украину? На оккупированную территорию?
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16.09.2022 14:15 Ответить
Гени не воші. Пальцем не задушиш...



Олександр Борознюк

28 August, 10:55
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16.09.2022 14:25 Ответить
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16.09.2022 14:47 Ответить
уже к нашей победе подмазываются.
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16.09.2022 14:27 Ответить
Напередодні конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із послами «Сімки» та ЄС в Україні. Як акцентує партійний сайт Євросолідарності головний меседж, який Порошенко доносив до послів, полягав в істині: чим більше буде зброї буде надано ЗСУ, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна. Одночасно лідер найбільшої опозиційної фракції в Верховній Раді (де, власне, і відбулась зустріч) наголошує про безальтернативність вступу України до НАТО як гарантії захисту Європи від посягань касапського фашизму на її безпеку.

В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
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16.09.2022 14:34 Ответить
- От ми з вами, куме, й дожили до Третьої світової.

- Та яка ж вона світова, коли воюють лише дві країни.

- А отака: Московія воює з усім світом, а Україна - за увесь світ.
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16.09.2022 15:07 Ответить
Кирилл Данильченко
2 ч.

Один из моих любимых комедийных персонажей понял, что до Валуек, где база 3 МСД и крупный железнодорожный узел, теперь не 100 км, а 35.

Что характерно, никаких американских ракет - привет "Ураганы", "Пионы" и прочие вкусные советские цветы.

Бывает же так, чтобы сначала свет пропадал в Харькове, а потом в Валуйках. Еще со времен вертушек по нефтебазе в Белгороде удивляет вот этот эльфизм дорогих россиян - тут мы не воюем, тут воюем, тут рыбу заворачиваем.

Вставай с тахты, иди копай лопатой цепочку опорников на границе, угроза НАТО.

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16.09.2022 14:37 Ответить
А танки через це не дали чи є ще якась Україна?
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16.09.2022 14:38 Ответить
Євгенія Космач

10 September, 08:12 ·

Ой, а шо таке, вже соромимося?!

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16.09.2022 14:39 Ответить
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16.09.2022 15:48 Ответить
 
 