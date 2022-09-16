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Дырявый спасательный плот с вещами моряков крейсера "Москва" выловили в Черном море. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасательный плот выловил экипаж морского торгового судна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море. На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера", - говорится в сообщении.

Находка была передана пограничникам.

"Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть", - рассказали пограничники.

Смотрите: Пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой на Черниговщине. ФОТО
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Топ комментарии
+32
Дірявий рятувальний пліт і підрізані стропи парашутів кацапських льотчиків це з однієї категорії
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16.09.2022 14:29
+29
...бугага
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16.09.2022 14:30
+23
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16.09.2022 14:31
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"Призначені росією окупаційні чиновники та блогери стверджували, що українські сили провели висадку на Кінбурнській косі."
Джерело: https://sprotyv.info/analitica/katastrofichna-porazka-na-harkivshhini-sponukala-kreml-ogolositi-vserosijsku-verbuvalnu-kampaniyu-oczinka-dij-rf-na-15-veresnya/
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16.09.2022 14:28 Ответить
А де там про косу?
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16.09.2022 15:14 Ответить
У висновках.
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16.09.2022 15:34 Ответить
Дірявий рятувальний пліт і підрізані стропи парашутів кацапських льотчиків це з однієї категорії
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16.09.2022 14:29 Ответить
Про яких"льотчиків" і "підрізані стропи" мова йде?
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16.09.2022 15:21 Ответить
С тех пор, как наши научились хорошо сбивать самолеты, и русолетчики стали попадать в плен, " "заботливое"командование стало подрезать им стропы в парашютах, чтобы они разбивались и не "мучались", стоя на коленях перед "нацистами" и в плену.
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17.09.2022 07:40 Ответить
Ти хоч одну "підрізану стропу" бачив? Я подібні "казки" чув ще в березні - коли льтчики падали, бо у них парашути не розкривалися Таке молоть може тільки людина, що ніколи не служила в авіаполку і не знає порядків у ньому Там ПДС-ники перед кожним вильотом перевіряють стан парашутної системи і своїм особистим підписом у формулярі засвідчують її справність! Він же собі "вирок на тюрму" підписує"! (я механіком АО строкову служив Так технік мою роботу перевіряв і своїм підписом у формулярі підтверджував справність агрегату правильність його установки чи навіть звичайного "жгута" чи його контровки) Льотчик - надто велика цінність, щоб так ними "розкидаться"! Тим більше, що він може вистрибнуть з парашутом і над своєю територією - де нема "нацистів" Як відразу після старту - при виході з ладу літака, так і повертаючись з польоту і будучи підбитим
Ми з сусідом - колишнім інструктором парашутно-десантної служби реготали ще тоді над подібними "казками" Там (скоріш всього) було звичайне "роз*издяйство" Справа в тому, що сам парашут між польотами повинен зберігаться у теплому сухому приміщенні І незалежно від того - користувались ним чи ні, йому повинні робить "переукладку" раз у два місяці (щоб не "злежувався") Це стосується УСІХ парашутів - як льотного складу, так і десантників А тепер уяви: Ти ПДС-ник Полк пригнали на чужий аеродром Таких на час прикомандирування називали в авіації "приблуди", або "приймаки" Для переукладки парашутів потрібен "зал" довжиною не менше 35 м і шириною в 15-20 м Парашут розкладається на цій площі Йому дають "вилежаться" а потім його складають і упаковують Парашутів таких у полку - по числу членів екіпажів (тобто близько півсотні (а то й більше) + запасні та власне "запас на заміну") Думаєш - у "базовому" полку є купа таких приміщень? Тільки одне - у будинку ПДС (в крайньому випадку можуть використовувать спортзал полку (якщо він у них є!)
А тепер уяви: ти - ПДСник на чужому аеродромі Думаєш - тобі вступлять свою ПДС-ку і ти там будеш господар? Сумніваюся Тим більше що ти - "лінивий кацап" Чи не простіше не робить переукладку а просто зробить запис у формулярі про її проведення? Більше того - ти можеш поліниться навіть знімать парашут з крісла після польоту і тягти його в ПДС-ку Не сумніваюся, що їх залишали в кабінах літаків на ніч А що таке зима в Україні та Білорусі - пояснювать не треба? То мороз, то відлига І висока вологість Льотчик посидів у польоті, на парашуті, годину і його нагрів жопою Атмосферна вологість + випари тіла Парашут сиріє Потім металевий літак охолоджується У тканині парашута осідає конденсат Взимку він і промерзнуть може Разом з тканиною парашута І як він потім буде розкриваться?
От тобі і "порізані стропи"! Недарма вже цього літа кацапи стали ворушиться і думать про установку системи підігріву на катапультні крісла, які починають працювать під час виконання польоту
Так що не "фантазуй" - щоб з тебе знаючі люди не сміялися!
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17.09.2022 09:07 Ответить
Чего ты так злобствуешь? Спросил - я ответил. Хочешь знания свои показать перед сугубо штатским человеком? Мне лично твои знания до лампочки.
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17.09.2022 12:34 Ответить
По-перше - я звертався не до тебе і питався не тебе, а Tema9 (якщо це твій інший "нік" - так і пиши прямо)
По-друге - я не "злобствую", а "в деталях" пояснюю "штатскому человеку" ситуацію, щоб він не ганьбився на весь форум
По-третє - якби тобі було "все одно", то ти-б тут не скакав, наче тобі кропивою між ногами стьобнули
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17.09.2022 12:43 Ответить
Причем, читал я об этом на Цензоре. Так что претензии выражай не мне.
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17.09.2022 12:37 Ответить
Так і висувай свої претензії тому, хто ту "дурь" написав - а не мені! Не я ж писав про це! А те, що ти ту "дурь" "протиражував", так це не моя вина - тебе за полу ніхто не смикав і за язик не тягнув! Якщо у тебе є заперечення по суті мого пояснення - пиши А нема - так і не "сучи ногами"!
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17.09.2022 13:20 Ответить
І дарагая нє узнаєт какой у парня бил канєц...
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16.09.2022 14:29 Ответить
...бугага
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16.09.2022 14:30 Ответить
Надувна сокира?
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16.09.2022 14:31 Ответить
Ага, рятувальна
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16.09.2022 14:32 Ответить
від акул рятуватися)
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16.09.2022 15:12 Ответить
Как по речке по реке---- с города чугуева, лом тихонько проплывал--- железяка куева.... . Песенка была модная когда то.
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16.09.2022 17:14 Ответить
- Капитан, якорь всплыл!
- Носовой или кормовой?
- Оба.
- Плохая примета.
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16.09.2022 15:26 Ответить
плот отрицательно наполнился воздухом и моряки совершили жест доброй воли
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16.09.2022 14:30 Ответить
У музей його як символ російської смехдержави з дірявими рятувальними засобами на флагмані флоту..
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16.09.2022 14:31 Ответить
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16.09.2022 14:31 Ответить
Ка#апи на своїм плоту
Пустілісь по морю с Маскви.
Якби не руським був той плот,
То може падли й допливли б.
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16.09.2022 14:32 Ответить
По рєкє пливйот топор
Із сєла Кукуєво
Ну, і пусть сібє пливйот
Желєзяка *уєва
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16.09.2022 14:36 Ответить
"Никакой паники!" це навіть на дірявих плотах пишуть. 😂
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16.09.2022 14:38 Ответить
дырявая страна с дырявыми людишками. После Украины дыр станет только больше.
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16.09.2022 14:41 Ответить
Ніякої паніки. Посилка вже прямує )))
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16.09.2022 14:42 Ответить
Чорноморські бички напевно пики собі понаїдали.
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16.09.2022 14:45 Ответить
А скрєпи, скрєпів чого немає?
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16.09.2022 14:46 Ответить
С весны до конца 2023 года на заводе в Тольятти будет выпущено около 120 тысяч рестайлинговых Lada Vesta.

рекомендованные розничные цены на дорестайлинговую Lada Vesta стартуют от 1,13 млн рублей. На обновленную версию они не объявлены, но дилеры продают эти машины по 2 млн рублей и дороже.

*** «Пустые» Lada без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности будут называть Special Edition

----------------------

За час «спецоперації» російська армія втратила понад 54 тисячі військових

П'ятниця 16 Вересня, 2022

ЗСУ ще "працювати і працювати"
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16.09.2022 15:16 Ответить
"Нікакой панікі! Плот сохраняєт плавучесть в любих условіях", ані крейсер Москва, ані плот не зберегли "плавучесть"
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16.09.2022 15:41 Ответить
Купатися чи не купатися? (с)
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16.09.2022 15:51 Ответить
оце і все що залишилось від мацкви. дай бог незабаром те саме і з мацквабадом буде
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16.09.2022 15:52 Ответить
Пробачте ,це той самий пліт Лози?! Яка визначальна знАходка!!
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16.09.2022 16:01 Ответить
В музей треба все передати...
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16.09.2022 16:06 Ответить
Экипаж героически продемонстрировал отрицательную плавучесть
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16.09.2022 16:12 Ответить
Ах нах#ра ви плотік потопілі,
Там било множество таінствєнних вєщей…
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16.09.2022 16:17 Ответить
ТАК ОНИ САМИ ДЫРЯВЫЕ КАК И ПУТИН )))
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16.09.2022 18:52 Ответить
"На малєньком плоту. Сквозь бурю, дождь і грози"
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16.09.2022 22:08 Ответить
Ну шо..."Іхтіандри" з крейСера мАцква танцюють "яблочко" на концерті кАбзона!!!
Слава Україні !!!!!! Слава ЗСУ!!!
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16.09.2022 23:03 Ответить
яке корито таке і оснащення
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17.09.2022 06:33 Ответить
"Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и даёт вам надежную защиту."

Фуух. А я-то подумал, что плот нашли пустым, с незащищенными моряками.

"Общие указания. Внимательно прочитайте данную инструкцию по сохранению жизни на плоту. Если сейчас темно и вы не можете прочесть эти слова, вернитесь на судно и возьмите фонарик"
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18.09.2022 20:01 Ответить
Коррозией было повреждено и сломано весло. На флагмане железные вёсла? И как быстро коррозия проела весло, что оно сломалось. Похоже Москва была ржавая.
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13.04.2023 11:29 Ответить
 
 