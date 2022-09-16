Дырявый спасательный плот с вещами моряков крейсера "Москва" выловили в Черном море. ВИДЕО

Спасательный плот выловил экипаж морского торгового судна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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"Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море. На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера", - говорится в сообщении.

Находка была передана пограничникам.

"Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть", - рассказали пограничники.

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