Дырявый спасательный плот с вещами моряков крейсера "Москва" выловили в Черном море. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасательный плот выловил экипаж морского торгового судна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Плавсредство, которое держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам, обнаружили в Черном море. На плоту было сломано, повреждено коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера", - говорится в сообщении.
Находка была передана пограничникам.
"Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть", - рассказали пограничники.
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Джерело: https://sprotyv.info/analitica/katastrofichna-porazka-na-harkivshhini-sponukala-kreml-ogolositi-vserosijsku-verbuvalnu-kampaniyu-oczinka-dij-rf-na-15-veresnya/
Ми з сусідом - колишнім інструктором парашутно-десантної служби реготали ще тоді над подібними "казками" Там (скоріш всього) було звичайне "роз*издяйство" Справа в тому, що сам парашут між польотами повинен зберігаться у теплому сухому приміщенні І незалежно від того - користувались ним чи ні, йому повинні робить "переукладку" раз у два місяці (щоб не "злежувався") Це стосується УСІХ парашутів - як льотного складу, так і десантників А тепер уяви: Ти ПДС-ник Полк пригнали на чужий аеродром Таких на час прикомандирування називали в авіації "приблуди", або "приймаки" Для переукладки парашутів потрібен "зал" довжиною не менше 35 м і шириною в 15-20 м Парашут розкладається на цій площі Йому дають "вилежаться" а потім його складають і упаковують Парашутів таких у полку - по числу членів екіпажів (тобто близько півсотні (а то й більше) + запасні та власне "запас на заміну") Думаєш - у "базовому" полку є купа таких приміщень? Тільки одне - у будинку ПДС (в крайньому випадку можуть використовувать спортзал полку (якщо він у них є!)
А тепер уяви: ти - ПДСник на чужому аеродромі Думаєш - тобі вступлять свою ПДС-ку і ти там будеш господар? Сумніваюся Тим більше що ти - "лінивий кацап" Чи не простіше не робить переукладку а просто зробить запис у формулярі про її проведення? Більше того - ти можеш поліниться навіть знімать парашут з крісла після польоту і тягти його в ПДС-ку Не сумніваюся, що їх залишали в кабінах літаків на ніч А що таке зима в Україні та Білорусі - пояснювать не треба? То мороз, то відлига І висока вологість Льотчик посидів у польоті, на парашуті, годину і його нагрів жопою Атмосферна вологість + випари тіла Парашут сиріє Потім металевий літак охолоджується У тканині парашута осідає конденсат Взимку він і промерзнуть може Разом з тканиною парашута І як він потім буде розкриваться?
От тобі і "порізані стропи"! Недарма вже цього літа кацапи стали ворушиться і думать про установку системи підігріву на катапультні крісла, які починають працювать під час виконання польоту
Так що не "фантазуй" - щоб з тебе знаючі люди не сміялися!
По-друге - я не "злобствую", а "в деталях" пояснюю "штатскому человеку" ситуацію, щоб він не ганьбився на весь форум
По-третє - якби тобі було "все одно", то ти-б тут не скакав, наче тобі кропивою між ногами стьобнули
- Носовой или кормовой?
- Оба.
- Плохая примета.
Пустілісь по морю с Маскви.
Якби не руським був той плот,
То може падли й допливли б.
Із сєла Кукуєво
Ну, і пусть сібє пливйот
Желєзяка *уєва
рекомендованные розничные цены на дорестайлинговую Lada Vesta стартуют от 1,13 млн рублей. На обновленную версию они не объявлены, но дилеры продают эти машины по 2 млн рублей и дороже.
*** «Пустые» Lada без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности будут называть Special Edition
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За час «спецоперації» російська армія втратила понад 54 тисячі військових
П'ятниця 16 Вересня, 2022
ЗСУ ще "працювати і працювати"
Там било множество таінствєнних вєщей…
Слава Україні !!!!!! Слава ЗСУ!!!
Фуух. А я-то подумал, что плот нашли пустым, с незащищенными моряками.
"Общие указания. Внимательно прочитайте данную инструкцию по сохранению жизни на плоту. Если сейчас темно и вы не можете прочесть эти слова, вернитесь на судно и возьмите фонарик"