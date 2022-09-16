Зеленский упразднил действие четырех указов об экономическом сотрудничестве с Россией и Беларусью
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский упразднил действие некоторых документов, касающихся экономического сотрудничества Украины с РФ, а также со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова.
Об этом говорится в указе №653/2022, обнародованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Утратили силу следующие документы:
- Указ президента Украины от 25 марта 1994 г. № 112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации";
- Указ президента Украины от 3 июня 1994 г. № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова";
- Указ президента Украины от 9 июня 1994 г. № 287/94 "О распространении действия Указа президента Украины № 112 от 25 марта 1994 г. "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации" на Запорожскую областную государственную администрацию";
- Указ президента Украины от 2 июля 1996 г. № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными пограничными административно-территориальными единицами российской федерации".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Геракл ти наш!
Подвиг за подвигом!!!
Даремно сподівається, спетляти не вийде!
Молдова при чем???
может за то что более 500 тыс беженцев после начало войны поехали Молдову и получили у нас помошь
или может за то что молдаване причиняли более 100 тыс беженцев в свои дома и до сих пор делятся куском хлеба!!!????
я не раз читал в разных конетаниях что Молдову многие приравнивают к Белорусии!!
интересно по каким критериям???
Понятное дело когда пишут некомпетентные люди
а тут указ Президента!!!!
тогда это понять можно и все правильно
но надо более подробней объяснять когда было озвучено слово Молдова- ибо можно вообще не понять и делать разные выводы!