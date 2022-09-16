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Зеленский упразднил действие четырех указов об экономическом сотрудничестве с Россией и Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент Украины Владимир Зеленский упразднил действие некоторых документов, касающихся экономического сотрудничества Украины с РФ, а также со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова.

Об этом говорится в указе №653/2022, обнародованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Утратили силу следующие документы:

- Указ президента Украины от 25 марта 1994 г. № 112/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями Российской Федерации";

- Указ президента Украины от 3 июня 1994 г. № 271/94 "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными областями республики Беларусь и административно-территориальными единицами Республики Молдова";

- Указ президента Украины от 9 июня 1994 г. № 287/94 "О распространении действия Указа президента Украины № 112 от 25 марта 1994 г. "О мерах по развитию экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями российской федерации" на Запорожскую областную государственную администрацию";

- Указ президента Украины от 2 июля 1996 г. № 495/96 "О мерах по развитию экономического сотрудничества Автономной Республики Крым со смежными пограничными административно-территориальными единицами российской федерации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Топ комментарии
+9
і пів року не пройшло.Чи пройшло?
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16.09.2022 14:29
+8
И що,тепер Арахамiя тiльки с гуманiтарки харчуватиметься?
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16.09.2022 14:39
+7

Геракл ти наш!
Подвиг за подвигом!!!
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16.09.2022 14:49
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і пів року не пройшло.Чи пройшло?
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16.09.2022 14:29 Ответить
Треба у календарі глянути))
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16.09.2022 14:48 Ответить
Коли б з Білорусі щось тактовноядерне перелетіло ось тоді...
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16.09.2022 15:23 Ответить
Точно, начасі?...
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16.09.2022 14:37 Ответить
И що,тепер Арахамiя тiльки с гуманiтарки харчуватиметься?
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16.09.2022 14:39 Ответить

Геракл ти наш!
Подвиг за подвигом!!!
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16.09.2022 14:49 Ответить
це він барижив шоколад? от жеж барига який. може ти нам розкажеш, сидячи в окопах Європи, правду, як шоколад пропадав в Україні .
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16.09.2022 16:29 Ответить
Нічого дивного. Після Ze-угруповання, Онопрієнко виглядав би дрібним злодюжкою.
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16.09.2022 23:23 Ответить
Тю, а развє шото случілось? Надо ж било всєволіш пєрєстать стрєлять!
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16.09.2022 15:13 Ответить
Він сподівається, що всі забудуть про вдалий енергетичний стан, коли країна що постачала раніше енергію в ЄС, раптом почала купувати її в Білорусі.
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16.09.2022 15:20 Ответить
Він сподівається, що як війна скінчиться, його не повісять.
Даремно сподівається, спетляти не вийде!
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16.09.2022 15:26 Ответить
А Молдову за что?
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16.09.2022 17:37 Ответить
Хороший вопрос!!
Молдова при чем???
может за то что более 500 тыс беженцев после начало войны поехали Молдову и получили у нас помошь
или может за то что молдаване причиняли более 100 тыс беженцев в свои дома и до сих пор делятся куском хлеба!!!????
я не раз читал в разных конетаниях что Молдову многие приравнивают к Белорусии!!
интересно по каким критериям???
Понятное дело когда пишут некомпетентные люди
а тут указ Президента!!!!
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16.09.2022 20:04 Ответить
Возможно идёт речь о Приднестровье временно оккупированой и этого ватного загона Гагаузии
тогда это понять можно и все правильно
но надо более подробней объяснять когда было озвучено слово Молдова- ибо можно вообще не понять и делать разные выводы!
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16.09.2022 20:08 Ответить
Но договор-то заключался не с Транснистрией и не с Гагаузией?
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16.09.2022 23:17 Ответить
А чого тільки чотири а не всі?
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19.09.2022 22:19 Ответить
 
 