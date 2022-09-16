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Удар россиян по Кривому Рогу: ракеты ударили по гидротехническим сооружениям, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

Сегодня, 16 сентября, российские оккупационные войска снова нанесли удары по критической инфраструктуре Кривого Рога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.

"Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор россиян… Работаем. Не паникуем", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
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Топ комментарии
+25
І сидить десь ця гидота, та командує... поки що
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16.09.2022 14:40
+21


Известный итальянский дизайнер ********* разработал комплект офисной мебели для Минобороны России.
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16.09.2022 14:39
+21
Проржали
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16.09.2022 14:43
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esho raz tuda zhe udarili ?🤬
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16.09.2022 14:36 Ответить
по шламовідстойнику прилетіло?

Вода в річці Інгулець у Кривому Розі почервоніла, повідомляє місцеве видання «Перший Криворізький». https://t.me/operativnoZSU/42117?single
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16.09.2022 14:38 Ответить
Ні, дірку в дамбі засипали камінням з відвалів. Відповідно залишки залізної руди пофарбували воду.
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16.09.2022 14:47 Ответить


Известный итальянский дизайнер ********* разработал комплект офисной мебели для Минобороны России.
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16.09.2022 14:39 Ответить
Таки хочуть дамбу "розфігачити"! А де наша ППО, чи ПРО? Бо як там все рухне мало не покажеться...
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16.09.2022 14:39 Ответить
Проржали
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16.09.2022 14:43 Ответить
"Кінжали" та "Іскандери" практично неможливо перехопити тим, що зараз є на озброєнні.
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16.09.2022 14:48 Ответить
Іскандери збивають - над Дніпропетровщиною 3 шт. збили. А кінжали - навряд чи ними гатять, вони дуже цінні.
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16.09.2022 15:24 Ответить
Збили "Іскандери К" типу крилатої ракети Калібр.

Удар по Кривому Рогу: окупанти використали ракети типу "Кинджал" та отрк "Іскандер" з пастками

ОК "Південь"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05x27o2qz9YAwwbAEW9nDh8YsHGMzG8w1oADmSwvCM7F3Hu5rxwgy6C9HwVDFCUD6l&id=528312067340051&eav=AfbfqFxCHCHnOUv_usTuguNXLD__qWJzAwOPZX0r-q7xc9I38j50uknmHNfmPNch398&m_entstream_source=timeline&*****=0
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16.09.2022 16:44 Ответить
Перехватываюься с той же вероятностью, как и другие баллистические ракеты. Т.е. - не высокой, но реальной.
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16.09.2022 16:54 Ответить
І сидить десь ця гидота, та командує... поки що
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16.09.2022 14:40 Ответить
Рашисты пытаются вызвать разлив реки Ингулец для того, чтобы сделать более трудным продвижение украинских военных, которые находятся под Херсоном.
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16.09.2022 14:40 Ответить
та не може бути
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16.09.2022 15:10 Ответить
Твари устроили нам Чернобаевку? Когда Зеленский, наконец, поймет, что в этом случае надо действовать так, как рекомендует Юрий Швец: https://www.youtube.com/watch?v=ymx_pxrc4WQ
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16.09.2022 14:41 Ответить
швєц це той кгбшнік шо робить дибільні вброси про розпродаж зброї?
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16.09.2022 15:11 Ответить
З 2020 року МО знову розпродає надлишкове майно.
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16.09.2022 15:44 Ответить
Харошиє руськіє против! Нє надо, просто прєкратітє стрєльять!
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16.09.2022 14:45 Ответить
Підараси кончені!
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16.09.2022 14:47 Ответить
Тавтологія. "Кончені" тут зайве, бо ПІДАРАСИ!
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16.09.2022 14:49 Ответить
А ППО что, вся под Киевом?
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16.09.2022 14:50 Ответить
У Дніпрі теж непогано працює (тьху-тьху, щоб не наврочити).
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16.09.2022 14:54 Ответить
проти калібрів. По КР - не калібри...
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16.09.2022 15:01 Ответить
Охороняє бункер Зелі.
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16.09.2022 15:02 Ответить
Ну чтож, закономерный результат - надо было к войне готовиться , а не трындеть про шашалычки.
Если рашисты безпрепятственно вошли на херсонщину, то чего им теперь и Кривой Рог не разбомбить?
Тем более, что ответки не будет
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16.09.2022 14:51 Ответить
может пора реагировать какой-нибудь соответствующей организации, например, ООН, как там с Женевской конвенцией, все ли с ней все в порядке, соответствуют ли ей действия рашистов по уничтожению гидротехнических сооружений, просто интересно..., может хоть какое-то заявление из себя выдавят, так, на всякий случай, а то как-то неудобно молчать, может амнести интернэшнл чего-нибудь каркнет...
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16.09.2022 15:00 Ответить
У білгородській обл. є чудове старооскільське водосховище
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16.09.2022 15:05 Ответить
Водосховище є , а чим по дамбі бити ? Дамба не піаніно членом зруйнувати не вийде ((
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16.09.2022 17:48 Ответить
Це вже питання до ЗСУ
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16.09.2022 20:41 Ответить
Они не великороссы, а орда бешенных садистов,еще их крестила Киевская Руссь и Москву основала , но к сожалению ни чего не помогло- полностью сумашедшие садисты.
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16.09.2022 15:27 Ответить
Это они так выполняют Будапештский меморандум - разрушая города и убивая людей.
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16.09.2022 15:30 Ответить
Где ответка по Белгороду? Почему рабсияне сами вынуждены отрабатывать ответку по Валуйкам?
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16.09.2022 16:29 Ответить
 
 