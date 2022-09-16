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Удар россиян по Кривому Рогу: ракеты ударили по гидротехническим сооружениям, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 16 сентября, российские оккупационные войска снова нанесли удары по критической инфраструктуре Кривого Рога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской ОВА.
"Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов". Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Очередной ракетный террор россиян… Работаем. Не паникуем", - говорится в сообщении.
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+25 Дмитрий Величко f50a5c94
показать весь комментарий16.09.2022 14:40
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Если рашисты безпрепятственно вошли на херсонщину, то чего им теперь и Кривой Рог не разбомбить?
Тем более, что ответки не будет