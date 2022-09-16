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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Из-за агрессии России против Украины 70 миллионов человек оказались на грани смерти от голода, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

оон

Острая нехватка продовольствия сейчас наблюдается в 82 странах мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Как сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизл, из-за продовольственного кризиса к голодной смерти приблизились 345 миллионов человек, из них 70 миллионов – из-за войны в Украине.

"То, что было волной голода, теперь стало цунами голода", – сказал он.

Одной из причин обострения продовольственного кризиса в мире – полномасштабное российское вторжение в Украину. Исполнительный директор продовольственной программы отметил, что развязанная Россией война привела к резкому росту расходов на еду, топливо и удобрения.

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Несмотря на подписанное в июле соглашение, которое позволяет транспортировать украинское зерно из трех заблокированных РФ черноморских портов и продолжение попыток вернуть российские удобрения на мировые рынки, "в этом году существует реальный и опасный риск многочисленных голодоморов", отметил Бизли.

"И в 2023 году текущий кризис цен на продовольствие может перерасти в кризис доступности продовольствия, если мы не примем меры", - добавил он.
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Топ комментарии
+13
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16.09.2022 14:47
+11
То який з цього має бути висновок?!!! Чи зробите крайньою Україну? Чи може пора отого "бункерного пацюка прищучити"!!!
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16.09.2022 14:47
+9
Да? А почему об этом НЕ думали до того, как идти на Украину войной?

Теперь идите и решайте вопрос с ******! Нас в это не впутывайте
У нас на сегодняшний день проблемы с посевной озимыми!
Если кто знает, что на самом деле происходит с посевной, поправьте меня, пожалуйста!
Как бы нам самим не столкнуться с голодом...
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16.09.2022 14:49
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16.09.2022 14:47 Ответить
Це занепокоєння?
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16.09.2022 14:47 Ответить
То який з цього має бути висновок?!!! Чи зробите крайньою Україну? Чи може пора отого "бункерного пацюка прищучити"!!!
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16.09.2022 14:47 Ответить
Да? А почему об этом НЕ думали до того, как идти на Украину войной?

Теперь идите и решайте вопрос с ******! Нас в это не впутывайте
У нас на сегодняшний день проблемы с посевной озимыми!
Если кто знает, что на самом деле происходит с посевной, поправьте меня, пожалуйста!
Как бы нам самим не столкнуться с голодом...
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16.09.2022 14:49 Ответить
ну так помогите нам убрать первопричину кризиса - ***** и его войну с Украиной...
просто констатация угрозы голода уже забелемкала...
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16.09.2022 14:50 Ответить
Як же вони харчуватися будуть без донатів від *****?
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16.09.2022 14:54 Ответить
Так обратись в эти страны,там помогут
Конго,Зимбабве.
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16.09.2022 14:54 Ответить
опять интересно... им же надо наше зерно? ну так пусть помогают (за зерно))) бить русню)))
а если серьезно... голод волнует некоторых .... а истребление украинцев, как нацию, уничтожение наших зернохранилищ, гидросооружений, электроподстанций, минирование пахотных земель и пр. последствия войны с русней как-то им по фиг....
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16.09.2022 14:59 Ответить
Кому им?ЕС экспортирует больше зерна чем Украина или Срацея
ОНИ пусть и вступают в ВСУ за зерно, уже с бамбуковыми луками,стрелами.
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16.09.2022 15:22 Ответить
Ну так чого вони рота відкривають?! Ось нехай зімбабвам ЄС і допомогає
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16.09.2022 15:43 Ответить
Так они это и делают ежегодно: Зимбабвам,Украинам.
Не хочешь другим помогать,сам не проси о помощи.
Для них люди и в Африке и в Украине одинаковые.
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16.09.2022 16:41 Ответить
То в*біть врешті решт по *****, щоб воно звалило з нашої землі, а не нийте. Сцикуни імпотентні.
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16.09.2022 14:50 Ответить
Ежегодно умирают 40 миллионов от голода или его последствий,год за годом .Что изменилось в этом году?
И не из-за Украины уж точно,а потому му что по 10 детей плодят ,в надежде,что скоро будет лучше
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16.09.2022 14:53 Ответить
Плодят по 10,в надежде, что хоть один прорветься в цивилизацию и остальньіх вьітащит.
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16.09.2022 14:56 Ответить
Там, где хотят кушать те миллионы, о которых нам постоянно стучать по темечку, понятия не имеют, откуда им покушать привозит. К тому же они там и о ковиде ничерта не знают. Им похер, они знают своё дело - залезут на дерево и е..ся, а теперь к нам претензии.
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16.09.2022 14:56 Ответить
І в більшості випадках працювати не хочуть навіть
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16.09.2022 15:45 Ответить
Я цим деже стурбований, та хочу висловити своє занепокоєння.
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16.09.2022 14:53 Ответить
Цього року ще є резерви,а от наступного...
І головне треба донести до них,що вмирають,і будуть вмирати завяки расєянам!
А це моожуть зробити тільки ті організаціі,які поставляють їм харчі.
А от чи будуть?
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16.09.2022 14:53 Ответить
Все это благодаря тому самому ООН, ОБСЕ, Красному кресту,Amnesty International и еще некоторым организациям которые десятилетиями выкармливали кремлевского Дьявола кровью людей
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16.09.2022 14:56 Ответить
History Ukraine @History_Ukraine
Срібна гривня - основна грошова одиниця держави Русь зі столицею в Києві, відрубану половину гривні називали рубль
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16.09.2022 14:57 Ответить
Україні потрібно вивішувати прапори тих краін які потерпають від голоду...за для їх підтримки... і показувати "Глибоку стурбованість"......
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16.09.2022 15:01 Ответить
Или отправить украинских беженцев назад на Родину,а эти миллиарды на них сэкономленные отправить голодающим.
Шоб обеспокоенность прошла
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16.09.2022 15:19 Ответить
Яке тупе порівняння! В нас війна, а там більшість в лайні живуть і житимуть, а пальцем не поворушать!
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16.09.2022 15:48 Ответить
Ну что украицы только благодаря этим организациям в ЕС на халяву живут,это хоть понятно?
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16.09.2022 16:25 Ответить
Здрисни, кацап. Тут таким не раді
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16.09.2022 17:22 Ответить
українці там живуть "нє благодаря єтім організаціям" - ці організації ніхера не зроблять потрібного, тільки показ кипучої діяльності, українці і ЄС живуть через добру волю національних урядів, котрі прислухаються до більшості своїх громадян (бо є уряди, які б давно таку діяльність похерили). Це перше. Друге - африканці - це в своїй більшості вельми лінивий народ, який нічогісінько для покращення своєї долі не роблять. Через те так живуть, благо десь росте банан чи кокос і кругом тепло, достатньо трусів і майки.
Між іншим через те, що більшість європейців були приємно вражені тим, що основна маса українців (бо і свині і мудаки також є) бажає працювати і навіть в такі скрутні часи бути максимально незалежними матеріально особисто і одночасно корисними для суспільства, котре допомогло в цю скруту.
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16.09.2022 17:50 Ответить
крім, того всі ці лівацькі організації - "...ООН, ОБСЕ, Красному кресту,Amnesty International..." нехай щебільше дивляться в дупу авторитарним керівникам, бо тільки через їхні угодничі позиції "за всьо харошеє против всего плохого" і боротьбу за екологію чи чистоту навколишнього середовища у себе в країнах, а зберігання хімії, сміття і всього паскудного, що продукують їхні країни нехай буде десь там - "только так гдето там, но не здєсь". Цю подвійну мораль цих ліваків давно знаємо і знаємо, як тільки якийсь Хусейн чи ***** нове чи старе дасть баблосів, то зразу не бачимо і не помічаємо.
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16.09.2022 18:03 Ответить
Не знал,что люди бывают разные и их жизнь не одинаково ценна.Ленивее чем Греки я ещё никого не видел.
Украинцы пользуются законам о беженцах.
Конвенция ООН о беженцах 1951 г.
Да,да той самой бесполезной ООН,к которую твой президент ежедневно
просит о помощи.
Благодаря той конвенции ООН они
получают в Германии 430 Евро+жилье +бесплатную медицину ежемесячно.
В Швейцарии в 2 раза больше конечно
Вот и считай 1миллион беженцев×1000 евро=1 Миллиард в месяц благодаря
ООН.И это ещё не считая затрат на обработку всех этих дел.
Может лучше на эти деньги хлеб в Африку ежемесячно слать?
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16.09.2022 18:39 Ответить
Люди бувають різні, наприклад нормальні і такі як ти, ясно? і ти мені не тикай, мурло невиховане. Навіть цей президент, який зараз має Україна розуміє, що у цієї безхребетної ООН нічого не отримаєш, та й ще кожен день. Крім того, більшість українців користуються не конвенцією, а місцевими законами, наприклад, в тій же до прикладу Німеччині, тому зараз скажу так - козлина ти москальська під швейцарським прапором.
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16.09.2022 18:56 Ответить
Ну тебе в селе из под Жмеринки конечно виднее.
Но Женевская конвенция одна для всех и твоя страна её подписала и будет принимать беженцев из любой страны,тебя не спросят.А вот платят по-разному,но в Германии это минималка-социал,меньше не бывает
Таких как ты осталось только в ЕС ещё
взять и тогда будет полный порядок
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16.09.2022 19:14 Ответить
ось воно що, Жмеринка... ти мурло, мені і під Жмеринкою, і в Базелі, і в Берліні однаково видно, що ти гнидна особистість.
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16.09.2022 19:23 Ответить
Я об этом писал еще в феврале , если Запад не остановит ***** то будет голод , ******* посевные и не только в Украине .
Но в расии , чтоб они все здохли .
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16.09.2022 15:06 Ответить
Пiшли на йух. Викидайте рашку з Радбезу.
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16.09.2022 15:06 Ответить
То робіть щось? Не можете? Тоді не пи#діть.
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16.09.2022 15:21 Ответить
Виходе, що Україна винна,коли на її напав агрессор,
а бідні мавпи сидять на пальмах і чекають їжу.
Мерін гастролює по Африці , а голодні африканці
підносять подарунки та пригощають кавою.
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16.09.2022 16:08 Ответить
То, что русские напрямую виноваты - очевидно.
Но почему зерновые из Украины едут на корм итальянским коровкам, а не голодным африканцам ???
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16.09.2022 16:14 Ответить
ЕС продаёт ежегодно зерна больше чем Украина.
А идёт туда где продавец больше бабла получит,спроси продавцов и их президента.
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16.09.2022 16:28 Ответить
Зеленского ?
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16.09.2022 16:37 Ответить
Никто не запрещает бесплатно отправить зерно в Африку,это даже приветствуется
За это даже медальки дадут,но в Украине таких дураков не нашлось конечно.
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16.09.2022 16:56 Ответить
...в інших країнах також, до слова. Чи може транснаціональні сировинні компанії, типу Каргіла, Гленкора чи Луї Дрейфуса наступлять на горло собі і своїм власникам і поставлять африканцям чи це якимось голодним продовольство, а не зароблять, як зараз роблять?
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16.09.2022 17:55 Ответить
Ну так я и пытаюсь понять, каким боком русские к голоду в условной Африке, если зерно идёт на корм коровкам в Италии ?
То, что они войну затеяли никто и не оспаривает, но говорить о голоде где-то в Африке, кормя зерном животных, как-то непонятно, возможно только мне.
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16.09.2022 19:01 Ответить
Никто не сказал,что будет меньше есть,что бы в Африке они ещё лучше плодились.
Ты бомжа видел,дал ему 5 гривен.
Тебе его жаль,ты ему сочувствуешь?
Ты его взял к себе домой,поселил у себя,а сам ночуешь на улице,отдаёшь
ему всю зарплату?
Вот так и с коровками.
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16.09.2022 19:22 Ответить
Я то всё прекрасно пониманию, я просто пытаюсь отследить логическую цепочку и не могу.

1. Русские начали войну - это плохо и это мне понятно.
2. По этой причине зерно не идёт в Африку, там голод - это плохо и это тоже мне понятно.
3. Русские пропустили зерно - хорошими они не стали, но сам факт коридора для зерна позитивный и это тоже мне понятно.
4. Зерно поехало в Италию коровкам, в Африке голод и виноваты русские - вот тут я теряю нить.

И ещё раз, на всякий случай повторяю, что категорически не одобряю их действий, но кормить своих коров и рассказывать про голод в Африке из-за русских - попахивает лицемерием.
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16.09.2022 19:35 Ответить
Пункт 3 не верен. Они не только хорошими стали,они весь мир от голода спасли,после уговоров ООН.
А ООН уговаривала Украина-Договорняки называется.
Русские то свое(и ворованное) в Африку довезли и свои голоса они
от Африканцев на заседании ООН опять получат,когда опять о статусе Крыма будут говорить.
А вот Украину политика не интересует,куда важнее грошами карманы набивать.
ООН всемирная организация,не ЕС.
Вот они и делают выводы какие страны
только визжат как свиньи про мировой голод,а какие до Африки зерно довозят.
Почему я здесь должен говядину плохого качества кушать,если в Украине кто то не захотел другим помочь хоть на 1% от того как им помогают.
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16.09.2022 20:41 Ответить
Нічого тут вже не вдієш.
Хто зараз ризикне сіяти на окупованих та прифронтовій територіях в Україні?
От і рахуйте втрати на наступний рік. А це ланцюгова реакція, яка б'є по дуже великому спектру сільськогосподарського виробництва.
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16.09.2022 16:17 Ответить
хай вступають до лав ЗСУ
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16.09.2022 17:35 Ответить
Саме через тупу бездіяльність і бездарність ООН весь світ опинився на межі смерті...
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17.09.2022 09:28 Ответить
 
 